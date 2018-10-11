Жертва без детектора лжи ...

8 ноября, в Верховном суде республики проходило заседание, на котором рассматривались апелляции бывших офицеров полиции. Обвиняемые в групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы заявили, что не согласны с предыдущим решением суда, согласно которому вся троица на два месяца отправилась в следственный изолятор. Как и ожидалось, апелляции были отклонены, и все обвиняемые остались под арестом.Свою точку зрения на ситуацию с громким скандалом высказала один из адвокатов 34-летнего экс-начальника миграционной службы Павла Яромчука.В беседе с ГТРК «Башкортостан» Валерия Посохова заявила, что, вопреки всем домыслам, заключения по судмедэкспертизам еще не были озвучены.- Никаких биоматериалов не было найдено ни у кого, - рассказала адвокат. – Было подано ходатайство, чтобы потерпевшая и мой подзащитный прошли полиграф. Но потерпевшая отказывается от его прохождения.Кстати, отказ в апелляции совершенно не расстроил адвокатов.В ближайшее время сторона защиты намерена подать кассационную жалобу.Напомним, что если вина экс-полицейских все же будет доказано, им грозит до 10 лет лишения свободы.