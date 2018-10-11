Свою точку зрения на ситуацию с громким скандалом высказала один из адвокатов 34-летнего экс-начальника миграционной службы Павла Яромчука.
В беседе с ГТРК «Башкортостан» Валерия Посохова заявила, что, вопреки всем домыслам, заключения по судмедэкспертизам еще не были озвучены.
- Никаких биоматериалов не было найдено ни у кого, - рассказала адвокат. – Было подано ходатайство, чтобы потерпевшая и мой подзащитный прошли полиграф. Но потерпевшая отказывается от его прохождения.
Кстати, отказ в апелляции совершенно не расстроил адвокатов.
В ближайшее время сторона защиты намерена подать кассационную жалобу.
Напомним, что если вина экс-полицейских все же будет доказано, им грозит до 10 лет лишения свободы.
КП Уфа
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Жертва без детектора лжи
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