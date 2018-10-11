Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».
Letyshops [leads]


Рейтинг публикаций
Сдохнет не кольцо ...

Вся наша страна покрыта метастазами провалов российского начальства. Везде ...
  Эхо Москвы

Как путинское ...

Яркая иллюстрация тому, как путинское большинство превращается в новых ...
  Эхо Москвы

Нагорного привлекают к ...

Ленинский районный суд Уфы сегодня начал рассматривать иск башкирского рескома ...
  Администратор

Такому Курултаю самому ...

Радий Хабиров: Курултай может быть «Голгофой» для некоторых руководителей. Врио ...
  natall

Состоялись ли как ...

Накануне активистки феминистического движения Башкортостана "БашФем" провели ...
  natall

Лучшие комментарии дня
Жертва без детектора лжи

Очередной инфо-повод про изнасиловиков, что-бы отвлечь электорат от гл ...
  Рейтинг: +4  ЯСЕНПЕНЬ

Новое дно: Долги за услуг ...

47 | 08.11.2018, 13:21 | Автор: Кухарка Публикации: 1893 | Комментари ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Новое дно: Долги за услуг ...

Вы знаете, какая самая страшная тайна в Башкирии, за раскрытие которо ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Календарь новостей
«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Лучшие комментарии недели
Народное единство в парал ...

Какая там нищета? Побоку безработицу и беззаконие властей. Мы должны г ...
  Рейтинг: +5  Karim Yaushev

Очередная грызня национал ...

Где мать ТВОЮ, Памятник основателю исконно Русского города Уфа, Воевод ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Состоялись ли как женщины ...

Я грабеж собственного народа тоже приравнял бы к изнасилованию! Столь ...
  Рейтинг: +4  Скорпион1

Лучшие комментарии месяца
Националистический шабаш ...

Аэропорт может быть назван именем выдающегося и признанного на междуна ...
  Рейтинг: +5  кац

Народное единство в парал ...

Какая там нищета? Побоку безработицу и беззаконие властей. Мы должны г ...
  Рейтинг: +5  Karim Yaushev

Хорошее начало: Министры ...

Восторгаться, пока нечему! По делам судите их ... В условиях РФ, где в ...
  Рейтинг: +4  san-ufa

Обсуждаемое за неделю
Жертва без детектора лжи ...

8 ноября, в Верховном суде республики проходило заседание, на котором ...
  9.11.2018   17353    147

Ждем новых перлов: ...

Ранее после казусов со своими постами Гульназ Радмиловна удалила аккаунты из ...
  9.11.2018   27871    22

Когда больше нечем ...

Арбитражный суд Красноярского края принял к производству иск о защите деловой ...
  9.11.2018   17997    30

Радуясь Крыму. ...

Специалисты «Левада-Центра» провели собственное исследование, в котором приняли ...
  9.11.2018   14931    14

Мадриль Гафуров: «Фашизм ...

6 ноября 2018 года популярное общественно - политическое издание «Уфимский ...
  8.11.2018   30776    167

Обсуждаемое за месяц
Жертва без детектора лжи ...

8 ноября, в Верховном суде республики проходило заседание, на котором ...
  9.11.2018   14947    147

Ждем новых перлов: ...

Ранее после казусов со своими постами Гульназ Радмиловна удалила аккаунты из ...
  9.11.2018   15383    22

Когда больше нечем ...

Арбитражный суд Красноярского края принял к производству иск о защите деловой ...
  9.11.2018   26027    30

Радуясь Крыму. ...

Специалисты «Левада-Центра» провели собственное исследование, в котором приняли ...
  9.11.2018   15167    14

Мадриль Гафуров: «Фашизм ...

6 ноября 2018 года популярное общественно - политическое издание «Уфимский ...
  8.11.2018   36743    167

Timeweb
Последние публикации
Жертва без детектора лжи ...

8 ноября, в Верховном суде республики проходило заседание, на котором ...
  9.11.2018   15053    147

Ждем новых перлов: ...

Ранее после казусов со своими постами Гульназ Радмиловна удалила аккаунты из ...
  9.11.2018   29588    22

Когда больше нечем ...

Арбитражный суд Красноярского края принял к производству иск о защите деловой ...
  9.11.2018   40094    30

Радуясь Крыму. ...

Специалисты «Левада-Центра» провели собственное исследование, в котором приняли ...
  9.11.2018   42157    14

Мадриль Гафуров: «Фашизм ...

6 ноября 2018 года популярное общественно - политическое издание «Уфимский ...
  8.11.2018   41035    167

Замминистра внутренних ...

Президент Владимир Путин отправил в отставку заместителя министра внутренних ...
  8.11.2018   24588    142

Новое дно: Долги за ...

Специалисты планирует разработать для поставщиков услуг ЖКХ стандарты по отбору ...
  8.11.2018   21090    61

Состоялись ли как ...

Накануне активистки феминистического движения Башкортостана "БашФем" провели ...
  7.11.2018   12023    294

Новые мечты ...

В редакцию ProUfu.ru обратилась учительница башкирского языка Альфия Юсупова, ...
  7.11.2018   40851    60

Хабиров обратился к ...

Врио главы республики недоволен работой администрации при Ялалове. На ...
  7.11.2018   42877    32

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Ноябрь 2018 (38)
Октябрь 2018 (139)
Сентябрь 2018 (165)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Читаемое за неделю
Россия выделит Египту ...

Русский народ стал кошельком для других стран. Да, удивительно, но факт: ...
  3.11.2018   28980    20

«Ядерные шутки» ...

Владимир Путин ввёл в России новую политическую традицию – мрачных (почти ...
  3.11.2018   18625    18

Стукачество вместо ...

Теперь, когда я в следующий раз увижу довлатовскую цитату «И все же я хочу ...
  3.11.2018   14849    5

Толкачев подыграл ...

Константин Толкачев прокомментировал скандал в МВД Башкирии. Председатель ...
  3.11.2018   26627    21

Сергей Шнуров написал ...

Лидер группировки «Ленинград» прокомментировал историю, которая произошла в ...
  3.11.2018   39108    17

Читаемое за месяц
Грядет новая войнушка в ...

М. Майерс ― Собственно, поводом пригласить вас в эту студию стал ваш материал в ...
  11.10.2018   40855    19

Кадыров: «Тебя за ...

Меня трудно разозлить и вывести из себя. Но сегодня моему возмущению нет ...
  11.10.2018   12538    30

Диагноз «Путин» и ...

Кратко новость выглядит так: жительница Саратова, больная диабетом, скончалась, ...
  11.10.2018   17854    29

Десоветизация. Конец ...

Всю минувшую неделю в СМИ вспоминали и обсуждали октябрьские события 1993 года ...
  11.10.2018   24385    30

Лилия Чанышева заявила о ...

Лилия Чанышева заявила, что не готова мириться с текущим положением дел в ...
  11.10.2018   43380    27


Жертва без детектора лжи

Оценили
3


8 ноября, в Верховном суде республики проходило заседание, на котором рассматривались апелляции бывших офицеров полиции. Обвиняемые в групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы заявили, что не согласны с предыдущим решением суда, согласно которому вся троица на два месяца отправилась в следственный изолятор. Как и ожидалось, апелляции были отклонены, и все обвиняемые остались под арестом.

Жертва без детектора лжи


Свою точку зрения на ситуацию с громким скандалом высказала один из адвокатов 34-летнего экс-начальника миграционной службы Павла Яромчука.

В беседе с ГТРК «Башкортостан» Валерия Посохова заявила, что, вопреки всем домыслам, заключения по судмедэкспертизам еще не были озвучены.

- Никаких биоматериалов не было найдено ни у кого, - рассказала адвокат. – Было подано ходатайство, чтобы потерпевшая и мой подзащитный прошли полиграф. Но потерпевшая отказывается от его прохождения.

Кстати, отказ в апелляции совершенно не расстроил адвокатов.

В ближайшее время сторона защиты намерена подать кассационную жалобу.

Напомним, что если вина экс-полицейских все же будет доказано, им грозит до 10 лет лишения свободы.

КП Уфа
Оригинал публикации




Letyshops [leads]





« Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 09.11.2018, 08:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как то не особо верится ...Понятно и даваемая информация противоречива .То из дома ее забирали и машину посылали ,то вроде как на работе была .Вот не понятно одно-взращенная милиционером .как могла остаться в компании пьяных мужиков.Вызвали как вроде по работе,а когда тебе наливают и предлагают посидеть ??? Потом этот дележ мужичка молодого с подружкой...Видать девочка была не промах,точнее девочкой уже и не была .



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 09.11.2018, 08:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Стали известны подробности уголовного дела, возбужденного против троих бывших высокопоставленных полицейских, которых подозревают в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавателя. Сложность расследования заключается в том, что потерпевшая в момент надругательства была пьяна и плохо помнит, кто из подозреваемых совершал с ней половые акты и каким образом. Скорее всего, один из трех правоохранительных «маньяков» станет свидетелем – жертва насилия не может припомнить, что именно этот мужчина с ней совокуплялся.

А медэкспертиза свидетельствует - половые акты с двумя партнерами девушка действительно имела, но под давлением это было или нет, доказать сложно, поскольку у жертвы нет характерных повреждений, свидетельствующих, что ее удерживали силой.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 09.11.2018, 08:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нельзя исключить, хозяева секс-вечеринки могли подсыпать ей в питие "спец средство", клафилин например. Неспроста она плохо помнит произошедшее насилие. После водки человек все помнит.
Почему не хотят сделать анализ крови жертвы насилия, непонятно.



Оценили
4

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 4 | 09.11.2018, 08:58 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2294 | Рейтинг: -50,8
Виноват Трамп не меньше.



Оценили
7

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 09.11.2018, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Устроили секс-шабаш, пьянство до потери сознания в здании госучреждения - даже это уже каторга.
Сейчас задним числом пытаются обвинить саму жертву, будто она и ранее была где то замечена.
Если организаторы знали об этом, зачем приглашать ее на секс вечеринку? Зачем рисковать своей репутацией, лишиться всех благ ради потрахать молодое тело.



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 09.11.2018, 09:07 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 35887 | Рейтинг: +5804,7
Право просить имеет каждый. Как и каждый имеет право отказаться.
Я занимаюсь полиграфом более 20 лет, считаю, что данные могут быть использованы лишь как ориентировочные (например, для выявления круга знакомых) и не имеют ни в суде, ни в следствии никакой доказательной силы.
Психофизиологические реакции при исследовании лишь видетельствуют об эмоциональной реакции испытуемого на то, или иное событие. И НИКАКИМ образом не свидетельствуют о т. н. ПРИЧАСТНОСТИ к событию испытуемого.
То, что нам показывает один придурок на 1 канале- чистый развод и профанация!



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 09.11.2018, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что скажите доктор Ватсон?
Запутанное дело, сэр.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 09.11.2018, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодец она!

Каждый такой "подвиг" "слуг народа" должны довести до сведения налогоплателщиков. Все должны знать нутро этих служак, как они исполняют свой служебный долг!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 09.11.2018, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 09.11.2018, 09:07 | Автор: юнг
Публикации: 324 | Комментарии: 35859 | Рейтинг: +5806,5
Право просить имеет каждый. Как и каждый имеет право отказаться.
Я занимаюсь полиграфом более 20 лет, считаю, что данные могут быть использованы лишь как ориентировочные (например, для выявления круга знакомых) и не имеют ни в суде, ни в следствии никакой доказательной силы.
++++++++++++++++++++++++++++


Но, инициаторы полиграфа могут так подстроить, человека могут задавить через соц сети. Да и повторный экскурс в происходящее вызовет ненужный стресс этой девушке.
Не надо ей податься на уговоры этих защитников насильников.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 09.11.2018, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не сабж.
Господа хорошие, кажется, разумнее прислушиваться к отчетам официальных лиц, а не пустым домыслам башкирских журналистов из многочисленных местечковых фан.клубов профессиональных лжецов и лицедеев.
При этом мало кто еще верит юмадиловским адвокатам, строящим свое благополучие на передергиваниях вопреки истинной природе вещей.
На пути закона к истине последняя инстанция - суд. Каков он, справедлив ли в Башкирии или нет- это уже другая история.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 11 | 09.11.2018, 09:20 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 35887 | Рейтинг: +5804,7
7 | 09.11.2018, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что скажите доктор Ватсон?
Запутанное дело, сэр.


============Нет, Ватсон! Дело простое, как облупленное яйцо. Просто адвокаты хорошо отрабатывают свои деньги. Скоро мы узнаем, что менты просто совещались после работы, а девчонки на них налетели с угрозами .
В целях самообороны они и применили к ним сексуальное насилие.



Оценили
4

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 12 | 09.11.2018, 09:20 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 38 | Комментарии: 7690 | Рейтинг: +2028,4
Очередной инфо-повод про "изнасиловиков", что-бы отвлечь электорат от глыбокой жопы, в которую под МУДрым 18-летним руководством императора КТОЕСЛИНЕОНа Первого, заботливо загнана страна. Шума-гама хватит недели на две. А там и новый ифо-повод подоспеет.

О чем-бы не шумели, лишь бы не о жопе...



Оценили
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 13 | 09.11.2018, 09:23 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2294 | Рейтинг: -50,8
Такова действительность при буржуазном строе. Тяжела работа полицейского . Пьянки изнасилования для пьянок обязательно нужно брать взятки и так до 45 лет а там можно идти на заслуженный отдых. Азохен вей.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 09.11.2018, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 09.11.2018, 09:20 | Автор: юнг
Публикации: 324 | Комментарии: 35860 | Рейтинг: +5806,5
7 | 09.11.2018, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что скажите доктор Ватсон?
Запутанное дело, сэр.


============Нет, Ватсон! Дело простое, как облупленное яйцо. Просто адвокаты хорошо отрабатывают свои деньги. Скоро мы узнаем, что менты просто совещались после работы, а девчонки на них налетели с угрозами .
В целях самообороны они и применили к ним сексуальное насилие.
+++++++++++++++

Точно! ! !

Даже на резинках сэкономили, видать семейный бюджет не позволяет такие затраты.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 09.11.2018, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О чем-бы не шумели, лишь бы не о жопе...
------------------------------------
Как раз о жопе и шумят. И об ошибках в правописании. Интересные статьи выкладываются, не правда ли Ясенпень? Вы как, пишете совсем без ошибок?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 09.11.2018, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хорошо заработают адвокаты на этом деле, а уж какой пиар секс-туризму в республике будет!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 09.11.2018, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 09.11.2018, 09:23 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 2276 | Рейтинг: -49,9
Такова действительность при буржуазном строе.
+++++++++++++++++++

Да не ври пож-та!

«Чувственность и сексуальность» обсуждались на партийных съездах большевиков еще задолго до революции. И не только обсуждались. На III съезде РСДРП даже было поручено Льву Троцкому разработать новую теорию отношений полов в случае победы большевиков. А сам Владимир Ленин еще в 1904 году писал, что «раскрепощение духа чувственности, энергии, направленной не на псевдосемейные
ценности, поможет выплеснуть этот сгусток на дело победы социализма».

Немецкий психолог В.Райх в своей работе «Сексуальная революция» (1934 г.,
первое издание) приводит отрывок из переписки Троцкого и Ленина (1911 г.), посвященной этой теме. Вот что пишет Троцкий: «Несомненно, сексуальное угнетение есть главное средство порабощения человека. Пока существует такое угнетение, не может быть и речи о настоящей свободе. Семья, как буржуазный институт, полностью себя изжила. Надо подробнее говорить об этом рабочим...» Ленин отвечал ему: «...И не только семья. Все запреты, касающиеся сексуальности, должны быть сняты... Нам есть чему поучиться у суфражисток: даже запрет на однополую любовь должен быть снят».

Разработки большевиков в сфере секса принесли свои результаты: с победой революции в 1917 году можно было смело, а главное — быстро, внедрять теорию на практике.

Секс - как стакан воды для жаждующего. И ни одна революционерка-большевичка не должна от него отказываться, тем более если в нём нуждается товарищ по партии. Здесь и сейчас, сделал дело - гуляй смело.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 09.11.2018, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Работа" женщины ночью резко повышает риск рака груди.

Доктор-шоумен Мясников



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 09.11.2018, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что скажите доктор Ватсон?
Запутанное дело, сэр.
---------------------
Значт дело было так. Выпили, закусили. На утро проснулись, ничего не помнят. Устроили тут ромашка - помню, не помню.. А чуть что, сразу косой.
А баба, она пьяная своей п-е не хозяйка, это факт.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 20 | 09.11.2018, 09:52 | Автор: Гунн
    Публикации: 239 | Комментарии: 6819 | Рейтинг: +812,7
"Главный вопрос текущего момента — надолго ли хватит малоценных чиновников для выпуска пара и не потребует ли народ рано или поздно более внушительных жертвоприношений?
Ведь большая часть высказываний по делу свердловской спортсменки-чиновницы направлена не столько в ее адрес, сколько в сторону всего чиновного сословия.

По формуле «что у Глацких на языке, то у начальства страны на уме»."

Виктория Волошина
http://www.rosbalt.ru/blogs/2018/11/07/1744487.html



Оценили
0

« Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com