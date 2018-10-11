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Ждем новых перлов: Министр образования Башкирии возвращается в соцсети

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Ранее после казусов со своими постами Гульназ Радмиловна удалила аккаунты из всех социальных сетей.

Ждем новых перлов: Министр образования Башкирии возвращается в соцсети


В Facebook появилась страница пользователя с именем Гульназ Радмиловна. Вероятно, наш министр образования Гульназ Шафикова решила вернуться в соцсети. Такой шаг связывают с тем, что Радий Хабиров на встрече с руководителями республиканских СМИ посоветовал чиновникам уделять больше внимания на сообщения читателей в соцсетях и реагировать на них.

На странице в Facebook Гульназ Радмиловна пока опубликовала только одну фотографию и уже добавила в «друзья» 127 пользователей.

Ранее после громких инцидентов, связанных с ее участием, министр образования РБ удалила свои профили в социальной сети «Вконтакте» и Instagram. Напомним, общественность раскритиковала Шафикову за ошибки в постах в соцсетях и обвинила в плагиате текстов по психологии.

Свою безграмотность Гульназ Радмиловна назвала «экспериментом», однако после удалила все посты с ошибками.




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  • Гость
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  • 1 | 09.11.2018, 08:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вероятно, наш министр образования Гульназ Шафикова решила вернуться в соцсети.
***********************************************
А что, эта аульная апайка до сих пор министр образования страны башкир?!!!



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5

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  •  
  • 2 | 09.11.2018, 08:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А чего ждать новых перлов? Вы их создаете сами. Почитайте ваши заголовки, которые вы не всегда без ошибок пишете.



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  • 3 | 09.11.2018, 08:58 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2294 | Рейтинг: -50,8
Ждите если больше не куй делать.



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  • 4 | 09.11.2018, 09:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Видимо для общения в соцсетях наняла на работу образованного секретаря.



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  • 5 | 09.11.2018, 09:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я то же пишу с ошибками, но я не полный болван.



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1

  • # 6 | 09.11.2018, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 7 | 09.11.2018, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хорошо, что мы на УЖ не занимаем министерские должности и ни за что не отвечаем . Мат , ошибки стилистические , орфорграфические и проч . сплощь каждый пост! Обсуждают с остервенением каждый шаг постороннего . Лучше у себя пощупали ,чем что-то обсуждать!



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  • 8 | 09.11.2018, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ждем новых перлов: Министр образования Башкирии возвращается в соцсети
****
Может разумнее, если общество и система образования "страны башкир" будут с надеждой ждать грамотного и толкового министра с конструктивно-проектным мышлением?



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  • 9 | 09.11.2018, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения выдающегося русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева.

"Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? ..."
И.С.Тургенев.

"В дороге".

Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные, снегом покрытые...
Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица, давно позабытые...

Вспомнишь обильные страстные речи,
Взгляды, так жадно, так робко ловимые,
Первые встречи, последние встречи,
Тихого голоса звуки любимые.

Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
Многое вспомнишь - родное далекое,
Слушая ропот колес непрестанный,
Глядя задумчиво в небо широкое...

И.С.Тургенев, ноябрь 1843.



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  • 10 | 09.11.2018, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Склочники.



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  • 11 | 09.11.2018, 10:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1893 | Комментарии: 61685 | Рейтинг: +12235,5
А что поделать, если новый башлык приказал всем чиновникам идти в соцсети? Против ведь не попрешь, и так кресло шатается...



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  • 12 | 09.11.2018, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
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хитромудрая



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  • 13 | 09.11.2018, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что, эта аульная апайка до сих пор министр образования страны башкир?!!!

Такая же апайка сидит в министерстве культуры, с такой же фамилией .
Очень надеемся ,что их в скором времени заменят на достойных людей !!!



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  • 14 | 09.11.2018, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шафиковой можно предложить шикарное место главного редактора "Полного собрания обещаний и "перлов" населению региона от членов правительств двух президентов "страны башкир"



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  • 15 | 09.11.2018, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
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13.Случаем ,ты не себя предлагаешь?



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  • 16 | 09.11.2018, 10:58 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2294 | Рейтинг: -50,8
Ленку в министры вместе с подружкой зулей.Азохен вей.



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  • 17 | 09.11.2018, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 09.11.2018, 10:58 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 2282 | Рейтинг: -50,3
Ленку в министры вместе с подружкой зулей.Азохен вей.
++++++++++++++++++++++++

Учредить министерство Сексуальных дел. Зулию экспертом , Ку-ху обвинителем.



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  • 18 | 09.11.2018, 11:23 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2294 | Рейтинг: -50,8
17 надо обсудить на УЖе и рекомендовать обоих Хабирову Р ВРИО - лучше через гос собрание там у Них обязаловка выступать с инициативами. Азохен вей.



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  • 19 | 09.11.2018, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я то же пишу с ошибками, но я не полный болван.
------------------------------------------------------------
-----

Спешу тебя обрадовать, мой маленький друг,
Ты круглый идиот!



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  • 20 | 09.11.2018, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лицо такое неприятное.



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