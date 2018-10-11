Ждем новых перлов: Министр образования Башкирии возвращается в соцсети

Ранее после казусов со своими постами Гульназ Радмиловна удалила аккаунты из всех социальных сетей.В Facebook появилась страница пользователя с именем Гульназ Радмиловна. Вероятно, наш министр образования Гульназ Шафикова решила вернуться в соцсети. Такой шаг связывают с тем, что Радий Хабиров на встрече с руководителями республиканских СМИ посоветовал чиновникам уделять больше внимания на сообщения читателей в соцсетях и реагировать на них.На странице в Facebook Гульназ Радмиловна пока опубликовала только одну фотографию и уже добавила в «друзья» 127 пользователей.Ранее после громких инцидентов, связанных с ее участием, министр образования РБ удалила свои профили в социальной сети «Вконтакте» и Instagram. Напомним, общественность раскритиковала Шафикову за ошибки в постах в соцсетях и обвинила в плагиате текстов по психологии.Свою безграмотность Гульназ Радмиловна назвала «экспериментом», однако после удалила все посты с ошибками.