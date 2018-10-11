Когда больше нечем заняться: Репутация башкирского меда будет защищаться в суде

Арбитражный суд Красноярского края принял к производству иск о защите деловой репутации Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии (ГБУ БНИЦ) к Государственному региональному центру стандартизации, метрологии и испытаний, расположенному в Красноярске (ФБУ «Красноярский ЦСМ»).В конце октября красноярский центр, исследовав 13 образцов российского меда, определил башкирский продукт на последнее место в рейтинге.Башкирский центр по пчеловодству, чей мед якобы был предметом исследования, расценил эту информацию как порочащую его деловую репутацию и потребовал от ответчика компенсацию в 1 млн руб. Юристы критически оценивают перспективы удовлетворения иска.Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии направил иск в арбитражный суд Красноярского края к Государственному региональному центру стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае. Истец просит суд признать порочащими его деловую репутацию часть пресс-релиза, опубликованного на сайте красноярского центра 25 октября, а также обязать ответчика выплатить ему 1 млн руб. в качестве компенсации за репутационный вред. Предварительное судебное заседание назначено на 5 декабря.Поводом для подачи иска послужили результаты исследования российского меда. Сотрудники красноярского центра закупили на городских ярмарках и в магазинах 13 банок цветочного меда. Одна из них была якобы производства башкирского центра по пчеловодству и апитерапии. В ходе лабораторных испытаний и дегустации, включающих оценку по физико-химическим показателям, вкусу, аромату, внешнему виду и стоимости, лучшим образцом специалисты признали красноярский мед. Башкирскому продукту отдали последнее, 13 место, отметив, что он оказался самым дорогим — 984 руб. за кг. Результаты исследований были опубликованы на сайте центра.В башкирском центре посчитали, что публикация формирует у потребителя ложное представление о качестве башкирского меда. «Информация шокировала не только сотрудников нашего учреждения, но и четырехмиллионное население нашей республики», — говорится в иске (копия есть в распоряжении „Ъ“), подписанном его директором Амиром Ишемгуловым. По его мнению, красноярские специалисты исследовали контрафактный башкирский мед, так как центр пчеловодства не поставляет свою продукцию в торговые точки Красноярского края. Господин Ишемгулов указал в иске, что в 2016 году в Санкт-Петербурге уже был обнаружен контрафактный мед якобы производства башкирского центра. По его мнению, ответчик должен удалить из публикации на сайте абзац о результатах исследования башкирского меда, а также опубликовать опровержение.Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии на 100% принадлежит министерству сельского хозяйства Башкирии. Он был зарегистрирован в 1998 году. Организация специализируется на научных исследованиях, диагностике болезней и терапии с использованием продуктов пчеловодства и производстве меда.Вчера Амир Ишемгулов заявил „Ъ“, что квалификация красноярских специалистов вызывает у него сомнение. «Где гарантия, что они были профессиональными дегустаторами? — отметил он. — На первое место они поставили красноярский мед, который, в отличие от нашего, никогда не получал золотые медали на выставках». Господин Ишемгулов рассказал, что направил письмо в Ассоциацию юристов России с просьбой помочь в подборе юридической фирмы, которая по контракту согласится отслеживать реализацию контрафактного башкирского меда на территории страны.В ФБУ «Красноярский ЦСМ» на запрос „Ъ“ оперативно не ответили.Напомним, 1 ноября, после публикаций результатов исследования в башкирских СМИ, врио главы республики Радий Хабиров поручил министру сельского хозяйства Ильшату Фазрахманову «выстроить систему защиты репутации башкирского меда». Министр пообещал исполнить поручение.Владелец башкирской компании «Архангельские варенья», производящий медовуху (напиток на основе меда) Азамат Галин полагает, что нет оснований сомневаться в результатах исследования государственной лаборатории. «Отбор проб для анализа там четко регламентирован. Если лаборатория написала, что мед произведен в башкирском центре, значит, так оно и есть», — считает предприниматель.Старший партнер группы правовых компаний «Интеллект-С» Роман Речкин считает, что у башкирского центра апитерапии мало шансов выиграть иск. «Признать порочащими деловую репутацию можно только не соответствующие действительности утверждения о фактах. Мнения, оценочные суждения по определению не могут быть подвергнуты такой проверке, они всегда субъективны. Экспертная комиссия поставила башкирский мед на 13 место в ходе дегустации, то есть исходя из своего субъективного мнения», — полагает эксперт.С ним согласен партнер юридической компании «НАФКО-консультанты» Павел Иккерт. По его мнению, истцу необходимо доказать, что в результате публикации у него возникли убытки, но сделать это крайне сложно. «Необходимо также учитывать, что спорное сообщение опубликовано на основании результатов экспертизы, проведенной профильным унитарным предприятием. В случае, если она была проведена в строгом соответствии с регламентом, данные, содержащиеся в публикации с высокой степенью вероятности не будут признаны не соответствующими действительности», — заявил юрист.