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Когда больше нечем заняться: Репутация башкирского меда будет защищаться в суде

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Арбитражный суд Красноярского края принял к производству иск о защите деловой репутации Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии (ГБУ БНИЦ) к Государственному региональному центру стандартизации, метрологии и испытаний, расположенному в Красноярске (ФБУ «Красноярский ЦСМ»).

Когда больше нечем заняться: Репутация башкирского меда будет защищаться в суде


В конце октября красноярский центр, исследовав 13 образцов российского меда, определил башкирский продукт на последнее место в рейтинге.

Башкирский центр по пчеловодству, чей мед якобы был предметом исследования, расценил эту информацию как порочащую его деловую репутацию и потребовал от ответчика компенсацию в 1 млн руб. Юристы критически оценивают перспективы удовлетворения иска.

Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии направил иск в арбитражный суд Красноярского края к Государственному региональному центру стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае. Истец просит суд признать порочащими его деловую репутацию часть пресс-релиза, опубликованного на сайте красноярского центра 25 октября, а также обязать ответчика выплатить ему 1 млн руб. в качестве компенсации за репутационный вред. Предварительное судебное заседание назначено на 5 декабря.

Поводом для подачи иска послужили результаты исследования российского меда. Сотрудники красноярского центра закупили на городских ярмарках и в магазинах 13 банок цветочного меда. Одна из них была якобы производства башкирского центра по пчеловодству и апитерапии. В ходе лабораторных испытаний и дегустации, включающих оценку по физико-химическим показателям, вкусу, аромату, внешнему виду и стоимости, лучшим образцом специалисты признали красноярский мед. Башкирскому продукту отдали последнее, 13 место, отметив, что он оказался самым дорогим — 984 руб. за кг. Результаты исследований были опубликованы на сайте центра.

В башкирском центре посчитали, что публикация формирует у потребителя ложное представление о качестве башкирского меда. «Информация шокировала не только сотрудников нашего учреждения, но и четырехмиллионное население нашей республики», — говорится в иске (копия есть в распоряжении „Ъ“), подписанном его директором Амиром Ишемгуловым. По его мнению, красноярские специалисты исследовали контрафактный башкирский мед, так как центр пчеловодства не поставляет свою продукцию в торговые точки Красноярского края. Господин Ишемгулов указал в иске, что в 2016 году в Санкт-Петербурге уже был обнаружен контрафактный мед якобы производства башкирского центра. По его мнению, ответчик должен удалить из публикации на сайте абзац о результатах исследования башкирского меда, а также опубликовать опровержение.

Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии на 100% принадлежит министерству сельского хозяйства Башкирии. Он был зарегистрирован в 1998 году. Организация специализируется на научных исследованиях, диагностике болезней и терапии с использованием продуктов пчеловодства и производстве меда.

Вчера Амир Ишемгулов заявил „Ъ“, что квалификация красноярских специалистов вызывает у него сомнение. «Где гарантия, что они были профессиональными дегустаторами? — отметил он. — На первое место они поставили красноярский мед, который, в отличие от нашего, никогда не получал золотые медали на выставках». Господин Ишемгулов рассказал, что направил письмо в Ассоциацию юристов России с просьбой помочь в подборе юридической фирмы, которая по контракту согласится отслеживать реализацию контрафактного башкирского меда на территории страны.

В ФБУ «Красноярский ЦСМ» на запрос „Ъ“ оперативно не ответили.

Напомним, 1 ноября, после публикаций результатов исследования в башкирских СМИ, врио главы республики Радий Хабиров поручил министру сельского хозяйства Ильшату Фазрахманову «выстроить систему защиты репутации башкирского меда». Министр пообещал исполнить поручение.

Владелец башкирской компании «Архангельские варенья», производящий медовуху (напиток на основе меда) Азамат Галин полагает, что нет оснований сомневаться в результатах исследования государственной лаборатории. «Отбор проб для анализа там четко регламентирован. Если лаборатория написала, что мед произведен в башкирском центре, значит, так оно и есть», — считает предприниматель.

Старший партнер группы правовых компаний «Интеллект-С» Роман Речкин считает, что у башкирского центра апитерапии мало шансов выиграть иск. «Признать порочащими деловую репутацию можно только не соответствующие действительности утверждения о фактах. Мнения, оценочные суждения по определению не могут быть подвергнуты такой проверке, они всегда субъективны. Экспертная комиссия поставила башкирский мед на 13 место в ходе дегустации, то есть исходя из своего субъективного мнения», — полагает эксперт.

С ним согласен партнер юридической компании «НАФКО-консультанты» Павел Иккерт. По его мнению, истцу необходимо доказать, что в результате публикации у него возникли убытки, но сделать это крайне сложно. «Необходимо также учитывать, что спорное сообщение опубликовано на основании результатов экспертизы, проведенной профильным унитарным предприятием. В случае, если она была проведена в строгом соответствии с регламентом, данные, содержащиеся в публикации с высокой степенью вероятности не будут признаны не соответствующими действительности», — заявил юрист.

Дарья Кучеренко, Булат Баширов, Коммерсант
Оригинал публикации




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  • 1 | 09.11.2018, 09:00 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2294 | Рейтинг: -50,8
юристов политологов и прочих социальных паразитов так много развелось при буржуазном строе вот и нашли занятие.



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  • 2 | 09.11.2018, 09:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Арбитражный суд Красноярского края принял к производству иск о защите деловой репутации Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии (ГБУ БНИЦ)...
***************************************
Как свидетельствует интернет, основным видом деятельности этой шарашки с громким названием, являются судебные тяжбы, подделка меда, и продажа его "мимо кассы":
Арбитражные процессы
На 09.11.2018 имеются сведения об участии организации в 3 арбитражных процессах: 1 в качестве истца и 2 в качестве ответчика. Общая сумма исковых требований к организации составляет 246 071,00.

Доступны сведения о 72 завершенных арбитражных процессах ГБУ БНИЦ по Пчеловодству и Апитерапии: 32 в качестве истца, 36 в качестве ответчика, 3 в качестве третьего лица и 1 в качестве иного лица.

Нехило устроились, с учетом того что за ними нет никакого контроля, а субсидии льются как из рога изобилия...



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  • 3 | 09.11.2018, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бортевой, от бурзянской пчелы, собранный с дерева башкиром с шэжере, считается башкирским мёдом. Ну а если пчеловод из Раевки или Туймазов, дядь Миша или дядь Коля,которые по башкирски не в
зуб ногой, тоже считается башкирским? Почему? Может лучше - "Раевский мёд"? Кстати в Мишкино отменные пчеловоды, они умеют и любят ухаживать за пчёлами. Вот, чудаки, клеили бы на банки "Марийский мёд", и не додумаются.



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  • 4 | 09.11.2018, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Все решиться очень просто- вызовут в суд заместителя министра сельского хозяйства РБ, который не далее, как в прошлом году, сообщил изумленным башкирам, что " при Упр. Россельхознадзора в РБ до сих пор нет сертифицированной лаборатории по меду с правом лицензирования и, самое главное, нет опытных специалистов, могущих провести объективную оценку качества меда.



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  • 5 | 09.11.2018, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 09.11.2018, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бортевой, от бурзянской пчелы, собранный с дерева башкиром с шэжере, считается башкирским мёдом. Ну а если пчеловод из Раевки или Туймазов, дядь Миша или дядь Коля,которые по башкирски не в
зуб ногой, тоже считается башкирским? Почему? Может лучше - "Раевский мёд"? Кстати в Мишкино отменные пчеловоды, они умеют и любят ухаживать за пчёлами. Вот, чудаки, клеили бы на банки "Марийский мёд", и не додумаются.
+++++++++++++++++++

Противозаконно называть мед собранный в пределах Башкортстана каким то другим именем. Это идет в разрез политике провышения гособразующего фактора башкирского народа.



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  • 6 | 09.11.2018, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Противозаконно называть мед собранный в пределах Башкортстана каким то другим именем. Это идет в разрез политике провышения гособразующего фактора башкирского народа.
****
Даже т.н " мед"с пасек на федеральных дорогах и под заборами химзаводов должен называться "башкирским"?



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  • 7 | 09.11.2018, 09:58 | Автор: Comrad
    Публикации: 1 | Комментарии: 910 | Рейтинг: +28,6
1 ноября, после публикаций результатов исследования в башкирских СМИ, врио главы республики Радий Хабиров поручил министру сельского хозяйства Ильшату Фазрахманову «выстроить систему защиты репутации башкирского меда». Министр пообещал исполнить поручение.
И вот мы видим результат- скандал при безграмотном подходе.
Правильнее было бы выпрашивать у Хабирова площади, технику ,семена медоносов и системы полива. По другому качества стабильного не будет никогда. А что, никогда не слышали-"В этом году у липы не было нектара"-
значит настоящего башкирского меда уже тоже нет. Семеноводство медоносов не развито. Нужно правильно ставить акценты, а не скандалить.



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  • 8 | 09.11.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 09.11.2018, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Противозаконно называть мед собранный в пределах Башкортстана каким то другим именем. Это идет в разрез политике провышения гособразующего фактора башкирского народа.
****
Даже т.н " мед"с пасек на федеральных дорогах и под заборами химзаводов должен называться "башкирским"?
*****

Все так все! Не будешь же хороший мед называть башкирским, плохой татарским.



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  • 9 | 09.11.2018, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Конец моим страданиям и разочарованиям!
И сразу наступает хорошая погода,
Когда тебе или ему,
Когда - ну все равно, кому -
Подарят в День Рождения
Горшок без мёда!

Вот горшок пустой:
Он предмет простой,
Он никуда не денется!
И потому горшок пустой,
И потому горшок пустой,
Гораздо выше ценится!



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  • 10 | 09.11.2018, 10:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1893 | Комментарии: 61685 | Рейтинг: +12235,5
Одна из них была якобы производства башкирского центра по пчеловодству и апитерапии.
__________________________________________
Вононошомыхалыч! Бренд "Башкирский продукт" ожидаемо обгадился?!

Всера в ленте ФБ встретила сразу две жалобы на башкирскую молочку:



Глазьева Татьяна
23 ч. ·
Купили в магазине " Байрам", на Ленина, сметану ! Это кошмар! Вонючая жижа,с колючими мелкими вкраплениями.Запах маргарина- резкий! Чем травят?! Уже и химию прилично делать не хотят! Раньше хоть вкусовые качества вытягивали до натуральных! А теперь не стесняются.....(а фото сметана "Край курая")

Глазьева Татьяна
Сейчас звонили производители,предлагают забрать деньги .Ответитили ,что эксперимент с новой закваской провалился.Вот так да ,эксперимент провалился ,а сметана на прилавке....


Олеся Умерова
17 ч. ·
Купила сегодня творог "СН-продукт" (Своё-наше) Вернее не я, а мама. У неё зрение плохое, а там мелким-мелким шрифтом написан состав: заменитель молочного жира, сухое молоко и прочее.
Я не поборник ЗОЖ, и не боюсь пальмового масла, но вкус продукта - отвратительное дерьмо. Гадость.
Так я и сказала девушке. позвонив по телефону горячей линии. Потом зашла на их сайт.
Там гнусная ложь.
Пишут: "МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ"
Пишут: "ПРОИЗВОДСТВО находится в 150 км от промышленных центров". Легко проверить,что село Моисеево Благоварского района находится в 70 км от Уфы, что, по сути, немало, но зачем врать?
Я не верю, что продукция этого предприятия натуральная. Покупала как-то молоко. Через пару дней в холодильнике отслоился концентрат странного вкуса, что никогда не случается с натуральным молоком.
Более того,все магазины забиты продукций "СН". Она немного дешевле. Но вот вопрос: откуда в Благоваре столько сырья? Насколько я знаю,там нет крупных ферм. Они делают поставки во многие города.
Кто-нибудь был на заводе в Моисеево? Что там бодяжат тоннами?
Молочная страна, блин.



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  • 11 | 09.11.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мёд липовый, гречишный, цветочный - знаю. "Шпака" - не знаю...



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  • 12 | 09.11.2018, 10:38 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2294 | Рейтинг: -50,8
Мед башкирский Пчелы башкирские . Мухи тараканы придурки и лена кухарка то же башкирские?



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  • 13 | 09.11.2018, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Герасим, налей Муме молочка в талерочку с каёмочкой.



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  • 14 | 09.11.2018, 10:43 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2294 | Рейтинг: -50,8
При буржуазном строе живете-привыкайте. Я предлагаю называть пчел мух тараканов и вообще всех насекомых по имени главы того или иного населенного пункта. Например мухи в горсовете и прочая мошкара называть ялаловскими и т д.



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  • 15 | 09.11.2018, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какой год не беру башкирскую молочку и башкирский мед. Сначала не мог найти в селах Башкирии чистоплотных изготовителей и стал ездить к староверам в Оренбургскую обл.
Блин надоело видеть полчища крыс в стойлах и учить е..банутых от жадности хозяев традиционным башкирским приемам борьбы с грызунами- оставить на пару часов в пустом помещении тлеющий на противне кусок старого валенка.
Можно добавить катышки из строительного или медицинского гипса, замешанного на прокаленном подсолнечном масле.
Приезжаю через месяц- вновь крысы! Что случилось? Оказывается, поджечь валенок у хозяина "руки не дошли".
Бл..ь, водку жрать - ручонки впереди мозгов, а для соблюдения элементарных правил санитарии и гигиены - хроническая рукожопость одолевает.
Преодолеть брезгливость не мог и хоть "за морем телушка-полушка" в августе езжу за настоящим сотовым липовым медом на границу Федоровского(РБ), Шарлыкского и Пономаревского р-нов(Оренбургской.
Чисто, аккуратно. Никакой трескотни и шежере.
Приятно общаться с людьми живущими своей головой и своим трудом.
А что еще человеку нужно в его "долче вита" в загазованной Уфе?



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  • 16 | 09.11.2018, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Например мухи в горсовете и прочая мошкара называть ялаловскими и т д."

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"Ялаловус вульгарис" - ялаловская обыкновенная.



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  • 17 | 09.11.2018, 11:02 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2294 | Рейтинг: -50,8
13 мума Ты под каким ником на УЖе?



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  • 18 | 09.11.2018, 11:46 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16047 | Рейтинг: -2922,4
Ну не покупайте вы ничего башкирского. Вот как кукайка потребляйте свинину мираторга из о-кей, мед из Оренбургской области как вот 15-й, масло из Казани, сыр дешевый в Магните из Краснодара. Дешево и сердито. И будет вам счастье.



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  • 19 | 09.11.2018, 12:42 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11514 | Рейтинг: -1854,8
Не надоело тем нескольким человекам, всё ещё собирающимся на этом сайте, уподобляться Кухарке?
Или подобное притягивается подобным?
С утра до вечера идут какие-то высеры, копание в грязном белье, визги ни о чём.
И плач, вот Правительство к нам не прислушивается.
И правильно делают, что не слушают вас.
Посмотрите, на кого вы похожи. На Кухарку.
Как ни странно (во всяком случае для меня) только один (одна) Комрад отметился (ась) вменяемым комментарием.
Ну и комментарий про староверов. И всё.
Остальные о чём кричите?



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  • 20 | 09.11.2018, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 09.11.2018, 11:46 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 16030 | Рейтинг: -2921,6
Ну не покупайте вы ничего башкирского.
****
А разве продукция Белорецкого МСК - башкирская?
Минземимущество советский МСК в башкирском городе продал екатеринбуржцу, сырое молоко на переработку принимают у населения придорожных поселений Троицкого р-на Челябинской обл.
Порошок из Польши. Пальмовое масло из Индонезии, соя из Аргентины. Консерванты, антиокислители, загустители, улучшители, стабилизаторы и красители из Турции?
Что здесь башкирского, скажи Кац?
Только место советского производства, которым ты неосознанно гордишься?
А как хотелось, чтобы наша с тобой родная земля была развитой и сильной во всех отношениях, а прославление достижений его трудолюбивого, умного народа не было по чиновничьи столь фальшивым, как в позорном деле с "башкирским" мёдом.



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