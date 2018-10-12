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Кто будет новым министром здравоохранения Башкирии?

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В медицинских кругах говорят о том, что уже подготовлен список претендентов на ответственный пост. Анвар Бакиров ушел, оставив после себя разруху в медицине. Именно с ним связывают одну из причин «увольнения» Хамитова. Но кому же поручат восстановить здравоохранение Башкирии практически из пепла, а заодно и поднять репутацию региона? Фамилии некоторых кандидатов стали известны ProUfu.ru.

Кто будет новым министром здравоохранения Башкирии?


Рафаэль Яппаров. Ныне он возглавляет ведомство с приставкой и.о. Но станет ли он министром, не знает никто. Несмотря на его отзывчивость и исполнительность, общественники отмечают, что он слишком гибок и ранее часто умело уходил от прямого ответа на многие вопросы.

Возможно, сказывалось давление «черного» кардинала Минздрава – Анвара Бакирова, изредка, тенью, появлявшегося в коридорах ведомства и не дававшего первому замминистру проявить себя в лучшем свете.

Как бы то ни было, фактически Рафаэль Яппаров исполняет все функции министра уже с момента своей работы замминистром, в том числе из-за того, что Анвар Бакиров, по словам окружения, работой себя утруждать не любил.

Как известно, после назначения на должность врио главы РБ, Радий Хабиров первым делом раскритиковал именно Бакирова, из-за чего тот сразу вынужден был уйти преподавать. Но и там, в БГМУ, по словам видевших его людей, он предпочитает закрывать свой кабинет и уходить по своим делам… на несколько дней.

В контрасте с ним, Яппаров выглядит намного лучше. Правда вопросы могут возникнуть к моменту его внезапного возвышения по карьерной лестнице. Во времена своего руководства Центром-СПИД у него был доход 500 тысяч рублей в месяц (согласно данным из декларации-прим.ред.), но замминистром он зарабатывает минимум в два раза меньше. Возникают вопросы - зачем оно ему было надо. И еще... из Центра-СПИД Яппаров ушел не один, а вместе со своей протеже Татьяной Носко, занявшей в Минздраве должность начальника отдела обеспечения лекарственными средствами. Прошел почти год, а эта пара, несмотря на некоторые видимые усилия, так и не смогла решить проблему лекарственного обеспечения граждан.

Руслан Султанов, главврач Онкоцентра, поначалу был фаворитом в борьбе за кресло министра здравоохранения. Однако вскоре вскрылись «некие дела», которые не дадут ему не просто стать министром, но могут даже пошатать кресло главврача «раковых корпусов» Уфы. Как известно, Султанов строил новый корпус, «вкладывал душу и средства» в оборудование, даже пытался создать совместно с предпринимателем Андреем Носковым первый в Уфе хоспис. Но не срослось: а сейчас еще и вдобавок посыпались на его голову жалобы пациентов о невыносимых условиях в онкоцентре, об очередях, «навязанных», по словам пациентов, платных услугах.

Кстати, о платных услугах. Это ведь могло быть и вынужденной мерой. Говорят, что Онкоцентр финансируют недостаточно, чтобы обеспечить всех онкопациентов лекарствами, из-за чего пациенты вынужденны обращаться в благотворительные фонды и собирать деньги в соцсетях. нельзя не сказать, что сестра Руслана Султанова – Лилия Истамгилова - является первым замминистра финансов РБ. Несмотря на эти явные связи, а также на профицит бюджета, Султанов почему-то не смог добиться лучшего финансирования онкоцентра, или же не захотел…

Ринат Нагаев и Рустэм Ахметшин - товарищи по несчастью?

Кто-то подумает, что этого не может быть. Особенно после критики Радием Хабировым главврача РКБ им. Куватова, предпочитавшего ездить в круизы во время важных совещаний, однако – факт. Главврач РКБ не только сохранил свою должность, но и метит в министры здравоохранения! Более того, у компетентных органов Башкирии не возникло вопросов к его расходам и декларации, где указаны недостоверные, по мнению наших компетентных источников, сведения.

Дело в том, что после нашей публикации, близкие к семье Нагаевых люди сообщили, что мы сильно принизили их статус, указав на автомобили «Тайота Хайлендер» и БМВ Х3. На самом деле главврач имеет автомобиль «Мерседес Геленваген»(стоимостью 6 млн рублей), а его жена давно ездит на БМВ Х6 (от 4,5 млн рублей). Да... и все это при зарплате 170 тыс в месяц.

Если кто-то не знает, кто такой Радик Ахметшин, то это очень важный человек – главврач главной детской республиканской больницы. Именно тут, в РДКБ, недавно обнаружили просроченный инсулин. В любом другом государстве такой факт мог бы послужить поводом для общественного и уголовного преследования, но не у нас. Главврач честно покаялся в просрочке и вышестоящие чиновники решили «понять и простить»... и поставили его фамилию в список возможных кандидатов-спасителей башкирской медицины.

Кроме всего прочего оба вышезаявленных главврача имеют дружественные связи друг с другом и являются частью ближнего круга сенатора Лилии Гумеровой и бывшей экс-первой леди Гульшат Хамитовой.

Врач-бунтарь
Прежде чем заговорить о других кандидатурах, расскажем об «образцово-показательном» экс-министре семьи, труда и социальной защиты населения Ленаре Ивановой, назначенной за свои заслуги вице-премьером. Теперь ей надо курировать не только социальные вопросы, но еще и здравоохранение, которое, надо признать, является для нее новой областью. Как она справится покажет время. Но мы знаем, что она по доброте душевной пытается помочь своему земляку – Олегу Астахову. А вот уже в этой истории, по словам нашего источника, «зарыта какая-то собака».

Именно из Кумертау - наш следующий кандидат на должность министра здравоохранения РБ – Олег Астахов – главврач скандально известной Центральной городской больницы г. Кумертау, откуда за последние 3 года уволилось 240 медиков. По словам сразу двух источников, Астахова активно продвигает Ленара Иванова, так как знает его долгое время как порядочного и честного человека.

Сам Астахов ранее работал наркологом и в лихие 90-е, как и все наркологи, был на вес золота. Тогда-то и проявил себя, как незаменимый лекарь для «увлекавшегося» зеленым змием главы администрации депрессивного городка Кумертау - Сергея Афонина – ныне депутата Курултая.

«Это настоящий монстр» - не без эмоций говорит о нем врач Центральной больницы г. Кумертау Владимир Петухов.

- Как только к нам пришел главврачом Астахов, сразу началась оптимизация, в первый же год из больницы ушло 96 человек, потом уволились 67, потом 47 и в этом году ушли 30 врачей. Мы обращались всем коллективом в Минздрав и трудинспекцию, но результата не было. Потом главврач убрал надбавку за вредность - фактически лишил нас будущей пенсии. Наши обращения ни к чему не привели. За прошлый год из-за нищенской зарплаты из больницы ушло больше 30 врачей. Я знаю, что на очереди, поэтому уже ничего не боюсь.

Петухов давно «подписал себе приговор», отказавшись за собственные средства ремонтировать отделение (он был завотделением акушерско-гинекологического корпуса), но его должность сократили, предложив ему стать санитаром, а потом милостиво позволив ему работать врачом за нищенскую зарплату в 15 тысяч рублей.

У самого Астахова зарплата тоже «невысокая» – всего 107 тыс. в месяц. В то время как его супруга, работающая в той же больнице гинекологом, в 2015 году получила годовую зарплату почти в 3 млн рублей, а это 240 тыс. рублей в месяц. Для сравнения другой акушер-гинеколог, не являющийся женой главврача, получал зарплату в 8 раз меньше. Увы, Минздрав не усмотрел в этом никакого конфликта интересов и проверку не возбудил.

Станет ли супруга Астахова женой министра здравоохранения республики покажет время, а мы посмотрим на других кандидатов.

Итак, Эльза Сыртланова. Недавно был «вброс» БСТ о том, что главврач 13-й больницы уходит со своего поста. Но оказалось, что госканал ныне стал основным распространителем «уток», что не раз подтверждали и представители других СМИ, ранее доверявшие государственному источнику.

Но вернемся к Сыртлановой. Да, о ней говорят как о неоднозначном руководителе. Кто-то говорит о том, что она мстительная женщина и неграмотный руководитель, а другие – напротив, уважают ее как главврача, выведшего больницу на лучшее финансирование и увеличившего зарплату обычным врачам. Другой источник (имя известно редакции – прим.ред.) упоминает, что она каким-то образом связана с довольно крупным руководителем в системе «Ростеха», за что ее, конечно, уважают простые медики.

Странная история создается вокруг бывшего министра здравоохранения республики (2011-2014 г.г.) Георгия Шебаева. Нашим собеседникам она напоминает сказку про колобка. Дело в том, что Шебаева снова хотят вернуть в ведомство и снова на ту же должность. Но, говорят, что от Радия Хабирова Шебаев уже уходил, чтобы стать министром здравоохранения с подачи Гульшат Хамитовой. Время, проведенное ими вместе, можно сказать, стало медовым для фонда «Мархамат».

Став близким соратником Гульшат Хамитовой, Георгий Шебаев смог совместно с ней освоить около 16 млрд федеральных денег на региональное развитие здравоохранения. Но после почему-то Шебаев «укатился» дальше - попал к Тимербулату Каримову.

Кандидатура Шебаева рассматривается на федеральном уровне, и здесь нужно бы согласие самого Хабирова, но нет... не всех новый врио готов принять обратно.

Салия Мурзабаева – по словам источников, подруга Ленары Ивановой. Была замминистром здравоохранения республики, депутатом Госдумы, а потом «ушла в опалу», но позже ее все же поставили заместителем руководителя Медико-генетического центра, выделенного из «многострадального» Перинатального центра.

В настоящее время Салия Мурзабаева активно ведет соцсети и приветствует нынешнее руководство. Но нельзя не сказать, что при всей ее гибкости, о ней говорят как о высококлассном профессионале в области медицины, ну, и конечно, упоминают ее душевность по отношению к больным.

Еще один фаворит Науфаль Кудашев – главврач 32-й поликлиники, ранее он руководил отделом Минздрава РБ по г. Уфа. Позже получил от рук Рустема Валеева и четы Хамитовых карт-бланш на внедрение «бережливой поликлиники» в 32-й поликлинике, к чему усердно приступил. Конечно, зарплата главврача оказалась довольно высокой - за год он заработал больше 2 миллионов (данные из официальной декларации – прим.ред.). Конечно, «бережливая» поликлиника не означает экономность, но недоумение вызывает то, что зарплата главврача поликлиники составила почти 200 тысяч в месяц. К тому же карьерный рост Науфаля Кудашева начался довольно стремительно, и долгое время он провел именно в Москве.

Но именно его называют наиболее вероятной кандидатурой на роль министра здравоохранения республики. Указывают на его связь с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой, у которой работает сестра Кудашева - Эльвира. Говорят, она тоже высококлассный специалист.

А тем временем медицинское сообщество опасается, что борьба, развернувшаяся в Минздраве, оставит без внимания реальные проблемы в медицине республики. За время правления Хамитовых, из отрасли ушли много достойных медиков. Достаточно вспомнить тайный «список 20 нелояльных Хамитову-Бакирову главврачей, уволенных Минздравом без объяснения причин». Но на самом деле медиков-профессионалов ушло в сотни раз больше. И как теперь их вернуть, не знает никто.

Одно известно точно - министром должен стать человек, знающий отрасль от начала до конца, и, самое главное, не боящийся взять на себя такую огромную ответственность.

И тут нельзя не сказать, что перед Радием Хабировым стоит сложный выбор – не прогадать. Достаточно вспомнить, что во врем правления Хамитова проблемы Минздрава никогда не были таковыми для Анвара Бакирова. Дело в том, что народ сам перекладывал вину за смерти пациентов на плечи самого Хамитова, который, как известно, ношу не потянул.

ПроУфу
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  • 1 | 10.11.2018, 09:06 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 35923 | Рейтинг: +5801,3
Вообще-то надо не назначать, а выбирать.
А то вдруг читаю- Салават Сагитов стал ректором БГПУ. Почему стал? На каком-таком основании. К педагогике имеет такое же отношение, как баба Ванга к балету!



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  • 2 | 10.11.2018, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Как я понял из статьи выбирать будут из тех кто уже неоднократно запятнал себя, но не понес никакой ответственности?! То есть подборка кадров ведется как "завещал" путин: "своих не сдаем", а кто у него "свои" объяснять не надо.
Человек разваливший здравоохранение будет учить будущих врачей?!



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  • 3 | 10.11.2018, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Назначат к сожалению своего. А не компетентного. Те, кто должен работать на таких постах либо сами не пойдут, либо их не подпустят. А если подпустят-то потом подставят и обольют грязью.



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  • 4 | 10.11.2018, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
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за месяц нового главы республики -одни назначения из одних фамилий и все почти не русские .Выбирая из меньшего количества -не получишь лучшее .А потом надо разобраться -что за зарплаты у главных врачей в в 250 тыс .А у врача 30.Разобраться с имуществом гл врачей -откуда такие нехилые лошадки.На какие деньги ?Но никто этого делать не будет.Воруй губерния-воруй страна ,дойдем до ручки и нам хана .Просрем РОССИЮ,как просрали молчаливым согласием СССР



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  • 5 | 10.11.2018, 09:55 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2365 | Рейтинг: -54,3
Кто будет это что главное. Когда повысится качество медицинского обслуживания раз. Когда медицина будет доступна всем слоям населения? При буржуазном строе лечение стает недоступным для обнищавшего обобранного населения .



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  • 6 | 10.11.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Зарплаты нехилые. Вот с этого и нужно начинать!Далее контроль и спрос за вливаемыми средствами .С ответсвенностью за свои действия.Далее подбирать из желающих работать на этой сволочной должности . Необязательно ставить классного врача.Можно и обычного .Но с выраженными руководящими задатками .Много таких во главе райбольниц.Укрепить менеджерами,экономистами ,и прочими капиталистами .В виде советников .
Выработать строгие правила поведения медиков , профессиональный кодекс.При грубом нарушении- труд без права заниматься врачебной деятельностью.Благо медиков много и переизбыток( поверьте мне- я знаю).,но много на околомедицинских работах( физиотерапевты, функционалисты,статисты,лаборанты,ретгенологи,профпатологи и проч.)
Перастроить работу поликлиник ,где специалисты(неврологи,ЛОР,и ряд других) только консультируют других больных.
Ну а когда его нет на работе- так он нужен ли как руководитель.Этим грешат главврачи всех уровней.До 12 часов,далее,,..поехал на совещание..." ,то бишь пошел домой ,работает на огороде своем.



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  • 7 | 10.11.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Странный лонг-лист кандидатов, навязываемых" башкирской общественностью" а вернее неудачниками из бывших главных?
Чувствуется влияние наф-нафа и бадретдина- "мы тут раньше стояли"
При этом Шебаева почему-то включили в список, забыв о прослушке МУРа, в которой башкирский министр обговаривает с подсудимым коммерсантом условия покупки злосчастных для врачей томографов?
У Шебаева тут же случился приступ "семейных обстоятельств"?



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  • 8 | 10.11.2018, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Медицины в Башкирии практически нет. Зайдеш бывало в поликлинику, такое впечатление, как будто врачи приходят на работу, свои оклады получать. Какое-то равнодушие витает в воздухе.
Двоюродная сестра живёт с 90-х годов в ХМАО, говорит что с Башкирии вахтовики, в свободное от вахты время, стараются лечится (даруланып яталар) в больницах ХМАО.



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  • 9 | 10.11.2018, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Как всех достала родоплеменная директивность жизни в стране башкир, провалидированной насквозь и сверху до низу?

Уже противно читать и видеть эту тажитдиновщину: её брат, брат жены, его сосед, сестра министра, сокурсник, подруга той самой, этот татарин, тот башкирин, сослуживец, из одной деревни, из одного района, тот в Москве, эта знакома с тем-то.

27 лет Уфимский край топчется на месте из-за подобной кадровой работы. Ничего никому не нужно, кроме власти и денег.

Вспомните, господа башкирские элитарии, как вели себя Чингисхан и Сталин с предателями.

Предавший однажды - предаст. Предали партию, дважды предавали своих вождей.
И сейчас хотят остаться у госкормушки, чтобы продолжить предавать порученное дело?



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  • 10 | 10.11.2018, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Надо начинать кадровые перестановки с большой белой юрты.В Башкирии от министров ничего не зависит. Что будет врио, что с портфелем- толку для общества- нуль.

Вспомните, сколько было "видных государственных и партийных деятелей" за 27 лет башкирского рас***яйства?
Болтливых, бездарных, хмурых и улыбчивых, людимых и нет.

Никто из них не был государственником, патерналистом, не умел и не хотел работать и никто не был обучаемым.
приходили незваными, по блату, кумовству и родо-племенной общности и уходили оплеванные.



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  • 11 | 10.11.2018, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Двоюродная сестра живёт с 90-х годов в ХМАО, говорит что с Башкирии вахтовики, в свободное от вахты время, стараются лечится (даруланып яталар) в больницах ХМАО.
****
у тех же башкирских врачей, которые уехали в ХМАО от безденежья и хамско- байского отношения со стороны министра и главных



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  • 12 | 10.11.2018, 11:47 | Автор: Герасим
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Будет ли исполняться 41 ст конституции вот это главное. И вообще конституция РФ ДЛЯ ЧЕГО И ДЛЯ КОГО? Да и когда будет исполняться реализовываться на практике в жизни.



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  • 13 | 10.11.2018, 11:47 | Автор: Герасим
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Будет ли исполняться 41 ст конституции вот это главное. И вообще конституция РФ ДЛЯ ЧЕГО И ДЛЯ КОГО? Да и когда будет исполняться реализовываться на практике в жизни.



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  • 14 | 10.11.2018, 11:49 | Автор: Герасим
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Мельчает УЖ уровень соловьевкого помета и того не достигает .Уровень помета от ложкомойки ленки по кличке кухарка.



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  • 15 | 10.11.2018, 12:10 | Автор: Герасим
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От чего зависит на прямую здоровье нации? Ответ от качества жизни нации. Что бы повысить качество жизни нужно что? Развивать отечественную промышленность . Строить заводы и фабрики детские сады школы и сделать медицинское обслуживание доступным и качественным. Что для этого нужно и возможно ли это при буржуазном строе? Нет.



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  • 16 | 10.11.2018, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
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В развитых странах - главные врачи- это самые уважаемые и опытные и обязательно практикующие доктора, которые занимаются только организацией лечения по револьверной, научно и практически обоснованной и результативной технологии.
Управляющие лечебно-профилактическими заведениями( директора больниц) это, как правило,- управленцы из отставных военных, из юристов, топ-менеджеров производственных компаний, перед назначением прошедших ряд сложных тестов на знание дела, трудоспособность и психическую устойчивость.
Директор назначается общим собранием акционеров больницы и членов попечительского совета, выборщиков земли, которую обслуживает больница.
Контроль за директором и врачами жесточайший. На кону человеческая жизнь.
Ползающая по больничной лестнице под ногами медперсонала больная- это цепочка увольнений и лишений возможности занимать руководящие и врачебные должности.
Лепет бестолочи из людей в белых халатах о частности случая для тех, кто платит деньги- пустой номер.
Врач, не принявший больную с болями, как в недавнем сюжете БСТ- это волчий билет и небольшая возможность зарабатывать себе на жизнь вдали от людей, например -водителем автокара.



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  • 17 | 10.11.2018, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 10.11.2018, 09:06 | Автор: юнг
Публикации: 324 | Комментарии: 35909 | Рейтинг: +5801,8
Вообще-то надо не назначать, а выбирать.
А то вдруг читаю- Салават Сагитов стал ректором БГПУ. Почему стал? На каком-таком основании. К педагогике имеет такое же отношение, как баба Ванга к балету!
________________________
сидим мы на заводе первичной ячейкой профсоюза .. ну выходит вася и говорит- парни, а давай меня директором? ну мы посовещались , а чё, грузчик нормальный , склад знает, трешку до ЗП всегда одолжит... да и бане и на рыбалке ему равных нет. кто за Васю? 100%
а если серьезно , то на такие должности выбирать нельзя, тока назначение и со строгим контролем деятельности. то есть кроме малинки в виде кресла , еще надо и сурдинку в виде штраф, тюрьма...
а выборы командиров мы уже в нашей истории проходили ... первый раз вроде в 17 году , а второй раз я уже в живую застал - в 91 году, при чём тайным голосованием , подчиненные выбирали себе будущего командира... афигеть.. ага, этот нас драть будет и требовать , а вот этот свой парень вместе с нами на баяне... ну за кого , а давай за этого
турк



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  • 18 | 10.11.2018, 12:24 | Автор: Герасим
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турка Ты о чем вообще тут несешь? Ты же вор как и как и твоя подружка. Вот кухарка притихла и из подтишка только минусит . Расскажи ты хоть среднюю школу закончил? Как выгнали из армии? На чем погорел?



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  • 19 | 10.11.2018, 12:31 | Автор: Герасим
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Поправляю у чиновников от медицины не зарплата а денежное содержание - их содержим Мы из бюджета. Нужны новые критерии и оценки деятельности этих дельцов .Должна быть зарплата -заработанные деньги . должны быть критерии оценок работы.1 качество оказания услуг. Хватит их содержать пусть работают и честно зарабатывают.



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  • 20 | 10.11.2018, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Кандидаты на пост министра и корова

- Да не влезет сюда( в вертолет) корова. Здесь продай!

- Здесь кто ее купит? Здесь ее все знают.



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