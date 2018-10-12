Кто будет новым министром здравоохранения Башкирии?

В медицинских кругах говорят о том, что уже подготовлен список претендентов на ответственный пост. Анвар Бакиров ушел, оставив после себя разруху в медицине. Именно с ним связывают одну из причин «увольнения» Хамитова. Но кому же поручат восстановить здравоохранение Башкирии практически из пепла, а заодно и поднять репутацию региона? Фамилии некоторых кандидатов стали известны ProUfu.ru.Рафаэль Яппаров. Ныне он возглавляет ведомство с приставкой и.о. Но станет ли он министром, не знает никто. Несмотря на его отзывчивость и исполнительность, общественники отмечают, что он слишком гибок и ранее часто умело уходил от прямого ответа на многие вопросы.Возможно, сказывалось давление «черного» кардинала Минздрава – Анвара Бакирова, изредка, тенью, появлявшегося в коридорах ведомства и не дававшего первому замминистру проявить себя в лучшем свете.Как бы то ни было, фактически Рафаэль Яппаров исполняет все функции министра уже с момента своей работы замминистром, в том числе из-за того, что Анвар Бакиров, по словам окружения, работой себя утруждать не любил.Как известно, после назначения на должность врио главы РБ, Радий Хабиров первым делом раскритиковал именно Бакирова, из-за чего тот сразу вынужден был уйти преподавать. Но и там, в БГМУ, по словам видевших его людей, он предпочитает закрывать свой кабинет и уходить по своим делам… на несколько дней.В контрасте с ним, Яппаров выглядит намного лучше. Правда вопросы могут возникнуть к моменту его внезапного возвышения по карьерной лестнице. Во времена своего руководства Центром-СПИД у него был доход 500 тысяч рублей в месяц (согласно данным из декларации-прим.ред.), но замминистром он зарабатывает минимум в два раза меньше. Возникают вопросы - зачем оно ему было надо. И еще... из Центра-СПИД Яппаров ушел не один, а вместе со своей протеже Татьяной Носко, занявшей в Минздраве должность начальника отдела обеспечения лекарственными средствами. Прошел почти год, а эта пара, несмотря на некоторые видимые усилия, так и не смогла решить проблему лекарственного обеспечения граждан.Руслан Султанов, главврач Онкоцентра, поначалу был фаворитом в борьбе за кресло министра здравоохранения. Однако вскоре вскрылись «некие дела», которые не дадут ему не просто стать министром, но могут даже пошатать кресло главврача «раковых корпусов» Уфы. Как известно, Султанов строил новый корпус, «вкладывал душу и средства» в оборудование, даже пытался создать совместно с предпринимателем Андреем Носковым первый в Уфе хоспис. Но не срослось: а сейчас еще и вдобавок посыпались на его голову жалобы пациентов о невыносимых условиях в онкоцентре, об очередях, «навязанных», по словам пациентов, платных услугах.Кстати, о платных услугах. Это ведь могло быть и вынужденной мерой. Говорят, что Онкоцентр финансируют недостаточно, чтобы обеспечить всех онкопациентов лекарствами, из-за чего пациенты вынужденны обращаться в благотворительные фонды и собирать деньги в соцсетях. нельзя не сказать, что сестра Руслана Султанова – Лилия Истамгилова - является первым замминистра финансов РБ. Несмотря на эти явные связи, а также на профицит бюджета, Султанов почему-то не смог добиться лучшего финансирования онкоцентра, или же не захотел…Ринат Нагаев и Рустэм Ахметшин - товарищи по несчастью?Кто-то подумает, что этого не может быть. Особенно после критики Радием Хабировым главврача РКБ им. Куватова, предпочитавшего ездить в круизы во время важных совещаний, однако – факт. Главврач РКБ не только сохранил свою должность, но и метит в министры здравоохранения! Более того, у компетентных органов Башкирии не возникло вопросов к его расходам и декларации, где указаны недостоверные, по мнению наших компетентных источников, сведения.Дело в том, что после нашей публикации, близкие к семье Нагаевых люди сообщили, что мы сильно принизили их статус, указав на автомобили «Тайота Хайлендер» и БМВ Х3. На самом деле главврач имеет автомобиль «Мерседес Геленваген»(стоимостью 6 млн рублей), а его жена давно ездит на БМВ Х6 (от 4,5 млн рублей). Да... и все это при зарплате 170 тыс в месяц.Если кто-то не знает, кто такой Радик Ахметшин, то это очень важный человек – главврач главной детской республиканской больницы. Именно тут, в РДКБ, недавно обнаружили просроченный инсулин. В любом другом государстве такой факт мог бы послужить поводом для общественного и уголовного преследования, но не у нас. Главврач честно покаялся в просрочке и вышестоящие чиновники решили «понять и простить»... и поставили его фамилию в список возможных кандидатов-спасителей башкирской медицины.Кроме всего прочего оба вышезаявленных главврача имеют дружественные связи друг с другом и являются частью ближнего круга сенатора Лилии Гумеровой и бывшей экс-первой леди Гульшат Хамитовой.Врач-бунтарьПрежде чем заговорить о других кандидатурах, расскажем об «образцово-показательном» экс-министре семьи, труда и социальной защиты населения Ленаре Ивановой, назначенной за свои заслуги вице-премьером. Теперь ей надо курировать не только социальные вопросы, но еще и здравоохранение, которое, надо признать, является для нее новой областью. Как она справится покажет время. Но мы знаем, что она по доброте душевной пытается помочь своему земляку – Олегу Астахову. А вот уже в этой истории, по словам нашего источника, «зарыта какая-то собака».Именно из Кумертау - наш следующий кандидат на должность министра здравоохранения РБ – Олег Астахов – главврач скандально известной Центральной городской больницы г. Кумертау, откуда за последние 3 года уволилось 240 медиков. По словам сразу двух источников, Астахова активно продвигает Ленара Иванова, так как знает его долгое время как порядочного и честного человека.Сам Астахов ранее работал наркологом и в лихие 90-е, как и все наркологи, был на вес золота. Тогда-то и проявил себя, как незаменимый лекарь для «увлекавшегося» зеленым змием главы администрации депрессивного городка Кумертау - Сергея Афонина – ныне депутата Курултая.«Это настоящий монстр» - не без эмоций говорит о нем врач Центральной больницы г. Кумертау Владимир Петухов.- Как только к нам пришел главврачом Астахов, сразу началась оптимизация, в первый же год из больницы ушло 96 человек, потом уволились 67, потом 47 и в этом году ушли 30 врачей. Мы обращались всем коллективом в Минздрав и трудинспекцию, но результата не было. Потом главврач убрал надбавку за вредность - фактически лишил нас будущей пенсии. Наши обращения ни к чему не привели. За прошлый год из-за нищенской зарплаты из больницы ушло больше 30 врачей. Я знаю, что на очереди, поэтому уже ничего не боюсь.Петухов давно «подписал себе приговор», отказавшись за собственные средства ремонтировать отделение (он был завотделением акушерско-гинекологического корпуса), но его должность сократили, предложив ему стать санитаром, а потом милостиво позволив ему работать врачом за нищенскую зарплату в 15 тысяч рублей.У самого Астахова зарплата тоже «невысокая» – всего 107 тыс. в месяц. В то время как его супруга, работающая в той же больнице гинекологом, в 2015 году получила годовую зарплату почти в 3 млн рублей, а это 240 тыс. рублей в месяц. Для сравнения другой акушер-гинеколог, не являющийся женой главврача, получал зарплату в 8 раз меньше. Увы, Минздрав не усмотрел в этом никакого конфликта интересов и проверку не возбудил.Станет ли супруга Астахова женой министра здравоохранения республики покажет время, а мы посмотрим на других кандидатов.Итак, Эльза Сыртланова. Недавно был «вброс» БСТ о том, что главврач 13-й больницы уходит со своего поста. Но оказалось, что госканал ныне стал основным распространителем «уток», что не раз подтверждали и представители других СМИ, ранее доверявшие государственному источнику.Но вернемся к Сыртлановой. Да, о ней говорят как о неоднозначном руководителе. Кто-то говорит о том, что она мстительная женщина и неграмотный руководитель, а другие – напротив, уважают ее как главврача, выведшего больницу на лучшее финансирование и увеличившего зарплату обычным врачам. Другой источник (имя известно редакции – прим.ред.) упоминает, что она каким-то образом связана с довольно крупным руководителем в системе «Ростеха», за что ее, конечно, уважают простые медики.Странная история создается вокруг бывшего министра здравоохранения республики (2011-2014 г.г.) Георгия Шебаева. Нашим собеседникам она напоминает сказку про колобка. Дело в том, что Шебаева снова хотят вернуть в ведомство и снова на ту же должность. Но, говорят, что от Радия Хабирова Шебаев уже уходил, чтобы стать министром здравоохранения с подачи Гульшат Хамитовой. Время, проведенное ими вместе, можно сказать, стало медовым для фонда «Мархамат».Став близким соратником Гульшат Хамитовой, Георгий Шебаев смог совместно с ней освоить около 16 млрд федеральных денег на региональное развитие здравоохранения. Но после почему-то Шебаев «укатился» дальше - попал к Тимербулату Каримову.Кандидатура Шебаева рассматривается на федеральном уровне, и здесь нужно бы согласие самого Хабирова, но нет... не всех новый врио готов принять обратно.Салия Мурзабаева – по словам источников, подруга Ленары Ивановой. Была замминистром здравоохранения республики, депутатом Госдумы, а потом «ушла в опалу», но позже ее все же поставили заместителем руководителя Медико-генетического центра, выделенного из «многострадального» Перинатального центра.В настоящее время Салия Мурзабаева активно ведет соцсети и приветствует нынешнее руководство. Но нельзя не сказать, что при всей ее гибкости, о ней говорят как о высококлассном профессионале в области медицины, ну, и конечно, упоминают ее душевность по отношению к больным.Еще один фаворит Науфаль Кудашев – главврач 32-й поликлиники, ранее он руководил отделом Минздрава РБ по г. Уфа. Позже получил от рук Рустема Валеева и четы Хамитовых карт-бланш на внедрение «бережливой поликлиники» в 32-й поликлинике, к чему усердно приступил. Конечно, зарплата главврача оказалась довольно высокой - за год он заработал больше 2 миллионов (данные из официальной декларации – прим.ред.). Конечно, «бережливая» поликлиника не означает экономность, но недоумение вызывает то, что зарплата главврача поликлиники составила почти 200 тысяч в месяц. К тому же карьерный рост Науфаля Кудашева начался довольно стремительно, и долгое время он провел именно в Москве.Но именно его называют наиболее вероятной кандидатурой на роль министра здравоохранения республики. Указывают на его связь с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой, у которой работает сестра Кудашева - Эльвира. Говорят, она тоже высококлассный специалист.А тем временем медицинское сообщество опасается, что борьба, развернувшаяся в Минздраве, оставит без внимания реальные проблемы в медицине республики. За время правления Хамитовых, из отрасли ушли много достойных медиков. Достаточно вспомнить тайный «список 20 нелояльных Хамитову-Бакирову главврачей, уволенных Минздравом без объяснения причин». Но на самом деле медиков-профессионалов ушло в сотни раз больше. И как теперь их вернуть, не знает никто.Одно известно точно - министром должен стать человек, знающий отрасль от начала до конца, и, самое главное, не боящийся взять на себя такую огромную ответственность.И тут нельзя не сказать, что перед Радием Хабировым стоит сложный выбор – не прогадать. Достаточно вспомнить, что во врем правления Хамитова проблемы Минздрава никогда не были таковыми для Анвара Бакирова. Дело в том, что народ сам перекладывал вину за смерти пациентов на плечи самого Хамитова, который, как известно, ношу не потянул.