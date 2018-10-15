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«О Рахимове и не только»;

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Аэропорт «Уфа» может быть засалавачен

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Имя народного поэта Мустая Карима вошло в тройку номинантов. Три имени вошли в шорт-лист претендентов для уфимского аэропорта, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора центра изучения общественного мнения Валерия Федорова.

Аэропорт «Уфа» может быть засалавачен


В ТОПе оказались следующие имена:

- народный поэт Башкортостана Мустай Карим

- дважды Герой Советского Союза Муса Гареев

- национальный герой республики Салават Юлаев.

Напомним, ранее, 16 октября, в Уфе прошёл «круглый стол», посвященный присвоению Международному аэропорту «Уфа» имени одного из великих соотечественников Башкортостана. В обсуждении, проведённом Общественной палатой Башкирии, приняли участие эксперты, активные жители столицы и представители СМИ. 5 декабря станет известно, чьим именем назовут уфимский аэропорт.








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  • 1 | 13.11.2018, 08:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"5 декабря станет известно, чьим именем назовут уфимский аэропорт."

-------------------------

А приобретённый авиабилет до 5 декабря будет действительным?



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  • 2 | 13.11.2018, 08:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нет,нет. Не эти люди!. Мы уже многократно переименовывались, то школа им Гагарина , то институт им Горького , то им Брежнева, гор Брежнев гор Андропов . И где же теперь эти названия!.
Лучше уж назвать тем именем , которым назвал это место народ. Аэропорт Внуково, Домодедово, Пулково, Баландино ,и проч.Ул .ККеросинная- все знают что здесь продавали керосн , ул Грязная - что здесь раньше было грязно , сейчас асфальт . Кислый Лог- здачит пахло кислым , сейчас асфальт .
Лет через много вновь нужно будет переименовывать эти места .Пусть уж остаются при прежних названиях.
Очередной зуд, лучше почешите в одном месте- и то будет приятней!



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  • 3 | 13.11.2018, 08:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В списке два татарина:
1. Мусса Гареев ,- Сохранились официальные документы(в частности наградной лист орденом Ленина) в которых указана его национальность-татарин.
2. Мустай Карим,- Мустафу тоже никоим образом нельзя отнести к башкирам, так как его родители согласно всем сохранившимся документам, являлись татарами.

Остается один ,салаватка душегуб без рода и племени, так как не одна уважаемая себя нация не хотела бы иметь такого "героя", ну за исключением башкир, разумеется...



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  • 4 | 13.11.2018, 08:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мышиная возня для отвлечения внимания от насущных проблем. Технология.



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7

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  • 5 | 13.11.2018, 08:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сейчас Кухарка вытащит Каца в защиту башкир.



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  • 6 | 13.11.2018, 09:01 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28943 | Рейтинг: -692,2
Аэропорт «Уфа» может быть засалавачен
-----------------
Не получается заногаить, такая жалость, да, Админисератор?!
Эх, а ведь таким человечищем был глыба Нагой, не то Мишка, не то Ивашка!
Такую великозначимую личность пропустили, эх!
А ведь не будь Нагого - не было бы Уфы, не было бы аэропорта, не было уфимцев, и не было бы самого УЖ.
Не сидел бы Админисератор, не похабил бы чужие заголовки
Назови хотя бы УЖ именем Нагого, увековечь



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1

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  • Эксперт
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  • 7 | 13.11.2018, 09:07 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28943 | Рейтинг: -692,2
Остается один ,салаватка душегуб без рода и племени, так как
--------------
Твоих-то предков оставил, оставил мелкую душонку.



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1

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  • 8 | 13.11.2018, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 13.11.2018, 09:01 | Автор: Зулия
Публикации: 34 | Комментарии: 28932 | Рейтинг: -691
Аэропорт «Уфа» может быть засалавачен
-----------------
Не получается заногаить, такая жалость,

============

Оказывается, не только "отвлечь внимание от насущных проблем", но ещё и стравить на межнацзаморочках. Технология - высший пилотаж. Грызитесь.

Зулька, вот аэропорту Кольцово планируют присвоить имя Григория Бахчиванджи, лётчика-испытателя. Грека по происхождению. Мысли не возникает про национальность.



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  • 9 | 13.11.2018, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 13.11.2018, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 13.11.2018, 09:01 | Автор: Зулия
Публикации: 34 | Комментарии: 28932 | Рейтинг: -691
Аэропорт «Уфа» может быть засалавачен
-----------------
Не получается заногаить, такая жалость,

============

Оказывается, не только "отвлечь внимание от насущных проблем", но ещё и стравить на межнацзаморочках. Технология - высший пилотаж. Грызитесь.

Зулька, вот аэропорту Кольцово планируют присвоить имя Григория Бахчиванджи, лётчика-испытателя. Грека по происхождению. Мысли не возникает про национальность.
+++++++++++++++

Про Пушкина забыл? Он тоже нерусский, арап, по происхождению, по призванию русак.



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  • 10 | 13.11.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Шиханы скоро исчезнут, так как они оказались золотыми, вот и останется память аэропорт Шиханы.



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  • 11 | 13.11.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 13.11.2018, 09:07 | Автор: Зулия
Публикации: 34 | Комментарии: 28933 | Рейтинг: -691

Остается один ,салаватка душегуб без рода и племени, так как
--------------
Твоих-то предков оставил, оставил мелкую душонку.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Защим такой злой? Потому что кроме бандитов и воров героев нет? И НЕ БУДЕТ. Предки ссс.



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3

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  • 12 | 13.11.2018, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 .Если татарин ,то вне очереди? Или как?.Между прочим М.Карим - типтяр, сам он писал в своих произведениях .И не татарином . Про Мусу Гареева - не знаю,не буду говорить.
Но лучше по названию близлежащей деревни , даже будь Нагаева деревня , даже Салаватово, и еще лучше-Мустаево.



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0

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  • 13 | 13.11.2018, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нормальные имена, трое достойных башкир, трое достойных советских людей, которые пользуются уважением. Хотя я конечно оставил бы название Уфа.



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2

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  • 14 | 13.11.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 13.11.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 13.11.2018, 09:07 | Автор: Зулия
Публикации: 34 | Комментарии: 28933 | Рейтинг: -691

Остается один ,салаватка душегуб без рода и племени, так как
--------------
Твоих-то предков оставил, оставил мелкую душонку.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Защим такой злой? Потому что кроме бандитов и воров героев нет? И НЕ БУДЕТ. Предки ссс.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Нет, потомки Власова.



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1

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  • 15 | 13.11.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ща Булкина начнет..Зулька ответит...и понеслась.Надоело.



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  • 16 | 13.11.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Аэропорт «Уфа» может быть засалавачен.
--------------------------
Админко, не так надо! Учись:

"Аааааааааааааа!!!!!!!!!!Аэропорт «Уфа» может быть засалавачен!?!?!?Ааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!"



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  • 17 | 13.11.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 .Если татарин ,то вне очереди? Или как?.Между прочим М.Карим - типтяр, сам он писал в своих произведениях .И не татарином . Про Мусу Гареева - не знаю,не буду говорить.
---------------------------------
Муса Гареев башкир, он тоже сам говорил. Мустай писал на башкирском, говорил на башкирском, про себя сказал, что он башкир. Но самое главное они были советские люди.



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3

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  • 18 | 13.11.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
может быть засалавачен
-----------
Звучит прямо как "захвачен". Башкирофобы смешные люди.



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  • 19 | 13.11.2018, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 13.11.2018, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

3 .Если татарин ,то вне очереди? Или как?.Между прочим М.Карим - типтяр, сам он писал в своих произведениях .И не татарином . Про Мусу Гареева - не знаю,не буду говорить.
Но лучше по названию близлежащей деревни , даже будь Нагаева деревня , даже Салаватово, и еще лучше-Мустаево.
---------------------------------
Ближайшие населенные пункты Аэропорт и Чесноковка.



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  • 20 | 13.11.2018, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 13.11.2018, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Нормальные имена, трое достойных башкир, трое достойных советских людей, которые пользуются уважением. Хотя я конечно оставил бы название Уфа.
***************************
Два татара советские достойные, третий из средневековья убийца детей и женщин.



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