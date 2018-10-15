Аэропорт «Уфа» может быть засалавачен.

Имя народного поэта Мустая Карима вошло в тройку номинантов. Три имени вошли в шорт-лист претендентов для уфимского аэропорта, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора центра изучения общественного мнения Валерия Федорова.В ТОПе оказались следующие имена:- народный поэт Башкортостана Мустай Карим- дважды Герой Советского Союза Муса Гареев- национальный герой республики Салават Юлаев.Напомним, ранее, 16 октября, в Уфе прошёл «круглый стол», посвященный присвоению Международному аэропорту «Уфа» имени одного из великих соотечественников Башкортостана. В обсуждении, проведённом Общественной палатой Башкирии, приняли участие эксперты, активные жители столицы и представители СМИ. 5 декабря станет известно, чьим именем назовут уфимский аэропорт.