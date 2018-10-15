В ТОПе оказались следующие имена:
- народный поэт Башкортостана Мустай Карим
- дважды Герой Советского Союза Муса Гареев
- национальный герой республики Салават Юлаев.
Напомним, ранее, 16 октября, в Уфе прошёл «круглый стол», посвященный присвоению Международному аэропорту «Уфа» имени одного из великих соотечественников Башкортостана. В обсуждении, проведённом Общественной палатой Башкирии, приняли участие эксперты, активные жители столицы и представители СМИ. 5 декабря станет известно, чьим именем назовут уфимский аэропорт.
Аэропорт «Уфа» может быть засалавачен
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