Минэкологии Башкирии возглавит бывший куратор проекта «Кроношпан»

Министерство экологии и природопользования Башкирии возглавит Мирхайдар Фатхуллин, работавший в последние годы заместителем директора контрольного департамента губернатора и правительства Свердловской области. Факт предстоящего назначения “Ъ-Уфа” подтвердили три собеседника в администрации и правительстве Башкирии. В департаменте губернатора Свердловской области сообщили, что господин Фатхуллин уже уволился, от других комментариев отказались.В 2011-2014 годах Мирхайдар Фатхуллин работал заместителем главы аппарата правительства Башкирии Илшата Тажитдинова, курировал программу развития Зауралья и инвестпроекты завода «Кроношпан». По итогам 2016 года он стал одним из самых высокооплачиваемых сотрудников в свердловской администрации и отчитался о доходе 8,1 млн руб.По данным «Башинформа», Мирхайдар Фатхуллин родился в марте 1974 года в Баймаке. Окончил Казанский финансово-экономический институт, Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте России. В 1993–2001 годах работал в банковской системе Башкирии и Татарстана.В 2001-2003 годах возглавлял отдел по работе с федеральными органами власти Республиканского государственного учреждения «Дирекция федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Татарстан до 2006 года». В 2003–2004 годах – заместитель директора МУП «Инвестиционное агентство Уфы».Позже около года занимал должность заместителя генерального директора по экономике и финансам, финансового директора АО «Башстром».В 2005 году — заместитель начальника отдела экономики, организации труда и заработной платы департамента пути и сооружений ОАО «Российские железные дороги». В 2005-2007 годах работал заместителем генерального директора по финансам и экономике ОАО «Андреевский кирпичный завод». В 2007–2010 годах – генеральный директор ООО «Ай.Ди.Си».В 2011–2014 годах – заместитель руководителя аппарата правительства Башкирии. В последние четыре года работал советником заместителя председателя правительства Свердловской области, возглавлял аппарат облправительства. Работал замдиректора контрольного департамента, замдиректора департамента кадровой политики и контроля администрации губернатора Свердловской области.