Минэкологии Башкирии возглавит бывший куратор проекта «Кроношпан»

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Рейтинг публикаций
Сдохнет не кольцо ...

Вся наша страна покрыта метастазами провалов российского начальства. Везде ...
  Эхо Москвы

Как путинское ...

Яркая иллюстрация тому, как путинское большинство превращается в новых ...
  Эхо Москвы

Нагорного привлекают к ...

Ленинский районный суд Уфы сегодня начал рассматривать иск башкирского рескома ...
  Администратор

Такому Курултаю самому ...

Радий Хабиров: Курултай может быть «Голгофой» для некоторых руководителей. Врио ...
  natall

Состоялись ли как ...

Накануне активистки феминистического движения Башкортостана "БашФем" провели ...
  natall

Лучшие комментарии дня
Россияне не готовы еще бо ...

Россия напоминает блокадный Ленинград: народ скоро будет падать в голо ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Россияне не готовы еще бо ...

В блокадном Ленинграде был кондитерский цех, Жданов пил чай с пирожены ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

«Работа для людей». Чем о ...

Если бы я знал, что это невозможно, я бы за это не взялся никогда, - с ...
  Рейтинг: +2  Корней

Календарь новостей
«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Лучшие комментарии недели
Состоялись ли как женщины ...

Я грабеж собственного народа тоже приравнял бы к изнасилованию! Столь ...
  Рейтинг: +4  Скорпион1

Новое дно: Долги за услуг ...

2 | 08.11.2018, 09:34 | Автор: Скорпион1 я ПОПАЛ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Жертва без детектора лжи

Очередной инфо-повод про изнасиловиков, что-бы отвлечь электорат от гл ...
  Рейтинг: +4  ЯСЕНПЕНЬ

Лучшие комментарии месяца
Националистический шабаш ...

Аэропорт может быть назван именем выдающегося и признанного на междуна ...
  Рейтинг: +5  кац

Народное единство в парал ...

Какая там нищета? Побоку безработицу и беззаконие властей. Мы должны г ...
  Рейтинг: +5  Karim Yaushev

Хорошее начало: Министры ...

Восторгаться, пока нечему! По делам судите их ... В условиях РФ, где в ...
  Рейтинг: +4  san-ufa

Обсуждаемое за неделю
Минэкологии Башкирии ...

Министерство экологии и природопользования Башкирии возглавит Мирхайдар ...
  13.11.2018   39334    77

Что нам скандалы: На ...

Роман Деев получил повышение. В день своего профессионального праздника – Дня ...
  13.11.2018   42439    19

Аэропорт «Уфа» может ...

Имя народного поэта Мустая Карима вошло в тройку номинантов. Три имени вошли в ...
  13.11.2018   16955    69

Хоть за Кибальчиша, хоть ...

Ну что? Ликует пионерия, комсомолия, компартия и Хакасия. Хотя Зюганов, скорее, ...
  13.11.2018   18811    15

Россияне не готовы еще ...

Уверен, что многие бы ответили на вопрос об их готовности к новым санкциям ...
  13.11.2018   14987    23

Обсуждаемое за месяц
Минэкологии Башкирии ...

Министерство экологии и природопользования Башкирии возглавит Мирхайдар ...
  13.11.2018   39186    77

Что нам скандалы: На ...

Роман Деев получил повышение. В день своего профессионального праздника – Дня ...
  13.11.2018   34515    19

Аэропорт «Уфа» может ...

Имя народного поэта Мустая Карима вошло в тройку номинантов. Три имени вошли в ...
  13.11.2018   34608    69

Хоть за Кибальчиша, хоть ...

Ну что? Ликует пионерия, комсомолия, компартия и Хакасия. Хотя Зюганов, скорее, ...
  13.11.2018   23042    15

Россияне не готовы еще ...

Уверен, что многие бы ответили на вопрос об их готовности к новым санкциям ...
  13.11.2018   40665    23

Timeweb
Последние публикации
Минэкологии Башкирии ...

Министерство экологии и природопользования Башкирии возглавит Мирхайдар ...
  13.11.2018   14586    77

Что нам скандалы: На ...

Роман Деев получил повышение. В день своего профессионального праздника – Дня ...
  13.11.2018   39193    19

Аэропорт «Уфа» может ...

Имя народного поэта Мустая Карима вошло в тройку номинантов. Три имени вошли в ...
  13.11.2018   41170    69

Хоть за Кибальчиша, хоть ...

Ну что? Ликует пионерия, комсомолия, компартия и Хакасия. Хотя Зюганов, скорее, ...
  13.11.2018   28320    15

Россияне не готовы еще ...

Уверен, что многие бы ответили на вопрос об их готовности к новым санкциям ...
  13.11.2018   31860    23

Кто решает вопрос ...

15–18 октября этого года в Сочи состоялось юбилейное XV Ежегодное заседание ...
  12.11.2018   39690    53

«Работа для людей». Чем ...

Медиакорсеть решила сравнить первые заявления и поручения Радия Хабирова и ...
  12.11.2018   20870    186

Хабиров: «Надо уже ...

У них сегодня - профессиональный праздник, но лица не радостные, что там ...
  12.11.2018   16440    39

Русский язык не ...

На фоне дискуссии о судьбе родных языков и федерального устройства страны почти ...
  10.11.2018   26115    264

Кто будет новым ...

В медицинских кругах говорят о том, что уже подготовлен список претендентов на ...
  10.11.2018   14537    192

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Ноябрь 2018 (48)
Октябрь 2018 (139)
Сентябрь 2018 (165)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Читаемое за неделю
Все замустаить и ...

8 ноября открывается заключительный этап голосования по присвоению имени ...
  7.11.2018   14934    96

Хабиров поймал на лжи ...

«Голову-то иметь надо». Хабиров отчитал главу Баймакского района Башкирии за ...
  7.11.2018   33800    20

Хабиров обратился к ...

Врио главы республики недоволен работой администрации при Ялалове. На ...
  7.11.2018   35969    32

Новые мечты ...

В редакцию ProUfu.ru обратилась учительница башкирского языка Альфия Юсупова, ...
  7.11.2018   30500    62

Состоялись ли как ...

Накануне активистки феминистического движения Башкортостана "БашФем" провели ...
  7.11.2018   29908    294

Читаемое за месяц
Низкие порывы на фоне ...

Кремль в Башкирии сменил Главу. Что бы ни говорил бывший глава Рустэм Хамитов, ...
  15.10.2018   13144    228

Счетная палата ...

Из-за повышения акцизов на топливо, запланированного на 1 января 2019 года, ...
  16.10.2018   27905    7

Разнос бездельникам в ...

Радий Хабиров предложил чиновникам сходить в семьи онкобольных. Сегодня во ...
  16.10.2018   13798    33

С бакировщиной в ...

Анвар Бакиров, «непотопляемый» министр здравоохранения Башкирии, ушел в ...
  16.10.2018   32445    33

Хорошее начало: Министры ...

Первые на вылет. Радий Хабиров устроил разнос строителям и Минздраву. ...
  16.10.2018   27886    155


Минэкологии Башкирии возглавит бывший куратор проекта «Кроношпан»

Оценили
1


Министерство экологии и природопользования Башкирии возглавит Мирхайдар Фатхуллин, работавший в последние годы заместителем директора контрольного департамента губернатора и правительства Свердловской области. Факт предстоящего назначения “Ъ-Уфа” подтвердили три собеседника в администрации и правительстве Башкирии. В департаменте губернатора Свердловской области сообщили, что господин Фатхуллин уже уволился, от других комментариев отказались.

Минэкологии Башкирии возглавит бывший куратор проекта «Кроношпан»


В 2011-2014 годах Мирхайдар Фатхуллин работал заместителем главы аппарата правительства Башкирии Илшата Тажитдинова, курировал программу развития Зауралья и инвестпроекты завода «Кроношпан». По итогам 2016 года он стал одним из самых высокооплачиваемых сотрудников в свердловской администрации и отчитался о доходе 8,1 млн руб.

По данным «Башинформа», Мирхайдар Фатхуллин родился в марте 1974 года в Баймаке. Окончил Казанский финансово-экономический институт, Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте России. В 1993–2001 годах работал в банковской системе Башкирии и Татарстана.

В 2001-2003 годах возглавлял отдел по работе с федеральными органами власти Республиканского государственного учреждения «Дирекция федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Татарстан до 2006 года». В 2003–2004 годах – заместитель директора МУП «Инвестиционное агентство Уфы».

Позже около года занимал должность заместителя генерального директора по экономике и финансам, финансового директора АО «Башстром».

В 2005 году — заместитель начальника отдела экономики, организации труда и заработной платы департамента пути и сооружений ОАО «Российские железные дороги». В 2005-2007 годах работал заместителем генерального директора по финансам и экономике ОАО «Андреевский кирпичный завод». В 2007–2010 годах – генеральный директор ООО «Ай.Ди.Си».

В 2011–2014 годах – заместитель руководителя аппарата правительства Башкирии. В последние четыре года работал советником заместителя председателя правительства Свердловской области, возглавлял аппарат облправительства. Работал замдиректора контрольного департамента, замдиректора департамента кадровой политики и контроля администрации губернатора Свердловской области.

Коммерсант
Оригинал публикации








« Назад 1 2 3 4 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 13.11.2018, 09:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В стране башкир все башкиры уже пристроены, приходится отзывать из других регионов, и неважно что он никчемный человек, важно что он башкир...



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 13.11.2018, 09:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Не позволим "кроно-шпане" отравить Уфу!"



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 13.11.2018, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень интересно, как чувствует себя бывший башкирбашлык ХРЗ. Все ли у него в порядке, не забижают ли?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 13.11.2018, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наш пострел везде поспел: знать башковитый человек и имеет обширнейшие познания во всех направлениях человеческой деятельности - от "Кроношпана" до МУП. Настораживает одно, если список его мест работы, только приведенных в статье, так велик то, где же он мог показать и доказать, что он славный малый и дока во всех земных делах.

В Советское время таких работников называли "летунами" и уважением они не пользовались. "Нынче здесь, а завтра там, да и след простыл..."



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 13.11.2018, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А кого назначать? Не из кого. По стране прошли экзамены среди учителей. Половина учителей математики и четверть учителей русского языка не сдали тесты по своим предметам.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 13.11.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 13.11.2018, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Очень интересно, как чувствует себя бывший башкирбашлык ХРЗ. Все ли у него в порядке, не забижают ли?
------------------------------------
Лучше чем ты. А как себя чувствуют твои дети если их обучают такие учителя.
В России прошли экзамены среди учителей по знанию предмета, который они преподают. Половина учителей математики и четверть учителей русского языка завалили тестирование по своему предмету.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 13.11.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 13.11.2018, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А кого назначать? Не из кого. По стране прошли экзамены среди учителей. Половина учителей математики и четверть учителей русского языка не сдали тесты по своим предметам.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Годные к знаниям пошли в бизнес, как советовал Медведь.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 13.11.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
От его послужного списка я )(уею без баяна. Его в книгу рекордов Гиннесса, а последняя должность его будет министр экологии и природных ресурсов планета Сатурн. ЕвАТЬ, копать.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 13.11.2018, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Минэкологии и минтруд сократить, хотя бы наполовину, не выполняют своих функций.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 13.11.2018, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пока в команде Хабирова будут эсбеэмовские братки из Баймака с шлейфом коррупционных скандалов никаких положительных сдвигов в подъеме экономики, развитии социальной жизни и построении гражданского общества ждать категорически нельзя.
Потенциал ожиданий подъема с колен и движения вперед и вверх с провалидированными эсбеэмовцами во власти растаял на глазах.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 13.11.2018, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ребята,не беспокойтесь,он и здесь надолго не задержится



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 13.11.2018, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| 13.11.2018, 09:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В стране башкир все башкиры уже пристроены, приходится отзывать из других регионов, и неважно что он никчемный человек, важно что он башкир...

ххххх

а вот и фашист нарисовался. Не тяжело когда кругом башкиры мерещатся?

Только ограниченные и убогие люди, ничего не добившись в своей никчемной жизни, двумя руками цепляются за национализм и вершат свои подленькие преступления, прикрываясь «гордостью» за свою нацию!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 13.11.2018, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Минэкологии Башкирии возглавит бывший куратор проекта «Кроношпан»

хххх

куратором был агроном Илдар Хадыев которого турнули на прошлой неделе
при нем дали разрешение и построили кроношпан.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 13.11.2018, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 13.11.2018, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

А кого назначать? Не из кого. По стране прошли экзамены среди учителей. Половина учителей математики и четверть учителей русского языка не сдали тесты по своим предметам.
--------------------------------
Б-дь, тесты не сдали. А если бы экзамены сдавали, то процент не сдавших был бы еще выше.



Оценили
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 15 | 13.11.2018, 11:06 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16113 | Рейтинг: -2926,9
В стране башкир все башкиры уже пристроены, приходится отзывать из других регионов, и неважно что он никчемный человек, важно что он башкир...
---------
Орлов включает рубильник, включает УЖ и тут же засирается. Ты что любезный, всю ночь копил что ли?



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 13.11.2018, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 13.11.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
От его послужного списка я )(уею без баяна. Его в книгу рекордов Гиннесса, а последняя должность его будет министр экологии и природных ресурсов планета Сатурн. ЕвАТЬ, копать.
____________________________________________________________
_________________)(уеть это твоя судьба. Очень опытный



Оценили
0

  • # 17 | 13.11.2018, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 13.11.2018, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 13.11.2018, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пока в команде Хабирова будут эсбеэмовские братки из Баймака с шлейфом коррупционных скандалов никаких положительных сдвигов в подъеме экономики, развитии социальной жизни и построении гражданского общества ждать категорически нельзя.
Потенциал ожиданий подъема с колен и движения вперед и вверх с провалидированными эсбеэмовцами во власти растаял на глазах.

****
яушев перестань портить воздух.
Человек работал на высоких должностях в различных регионах.
А хрз поставил на эту должность недалекого агронома скорее всего что бы протолкнуть кроношпан



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 13.11.2018, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да,лучше не было ..И весь выбор из башкир .Кого же винить в национализме-при чем махровом .А когда русских объявляют националистами-это не национализм,это сопротивление ему .И надо же -Зауралье курировал-то то и процветает, разграбляется до нельзя и сопротивления этому не было .И вообще летун-но сейчас такие в моде-имеет разнообразный опыт или вообще никакой



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 13.11.2018, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все правильно! Хоть одно работающее предприятие за последние 8 лет открыли - Кроношпан. Это инвестиции плюс рабочие места. А то уже уже работать людям негде. Что касается экологии, то она у нас итак засрана нефтянкой и прочей химией.



Оценили
0

« Назад 1 2 3 4 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com