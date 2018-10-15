Хоть за Кибальчиша, хоть за черта лысого

Из Саян – с любовью! Путина в Париже, наверно, утешила только «хорошая» беседа с Трампом и его рукопожатие.
С другой стороны, пацан сказал – пацан сделал. Обещал Путин врио Развожаеву, что его командировка в Хакасию будет недолгой и его быстро вернут в Москву – так и случилось.
Правда, памятуя опыт несостоявшегося губернатора Приморья Тарасенко, которого пристроили с явным понижением, нет ощущения, что и Развожаева ждут в Москве особо сладкие пряники: выборы отменить не сумел, игра в народного губернатора не задалась.
Хотя при чем тут Развожаев? По-настоящему налажали бойцы товарища Кириенко (забавно читать, как их сейчас отмазывают все прокремлевские тг-каналы).
Понятно, конечно, что Хакасия – не Приморье. Не вот тебе стратегический регион. Но Путин любил сюда на рыбалку – охоту приезжать. Зимин, уверяют, шашлычки хорошо жарил.
А что Коновалов? Будет Путину у костра петь:
«Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы пионеры – дети рабочих!
Близится эра светлых годов…»
Ну и так далее про наше любимое «всегда будь готов»?
Кстати про «эру светлых годов». Хакасия, конечно, далеко, и там небогато.
Но! Это еще один дурной пример! Как в сентябре Приморье, дважды прокатившее путинского назначенца Тарасенко, подало сигнал Хабаровскому краю и Владимирской области, так теперь маленькая, но гордая Хакасия шлет салют Мальчиша-Кибальчиша Приморью: устояли мы, устоите и вы. Гоните своего Кожемяку. Даешь некремлевского кандидата!
Какого – да все равно, если еще один коммунист Ищенко, на которого нарыли уже горы компромата и кинула родная партия, не пройдет муниципальный фильтр.
Это ж как надо достать людей, что они хоть за розовощекого пионера, хоть за снулого жириновца готовы голосовать.
Вот о чем пора всерьез подумать в Кремле.
И не Кириенко с его горе-методологами, не Громову с его затхлыми пропагандистами. А Путину и его ближайшим друзьям. О чем мы писали еще в сентябре.
А то сегодня бунт в Сибири, завтра – на Дальнем Востоке, а послезавтра – на Садовом кольце…
СерпомПо
Хоть за Кибальчиша, хоть за черта лысого
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