Хоть за Кибальчиша, хоть за черта лысого

Ну что? Ликует пионерия, комсомолия, компартия и Хакасия. Хотя Зюганов, скорее, сокрушается. Но как бы то ни было, со счетом 57,57% при вполне приличной явке 43% в батле «Хакасия против Кремля» победил юный юрист-коммунист Коновалов.Из Саян – с любовью! Путина в Париже, наверно, утешила только «хорошая» беседа с Трампом и его рукопожатие.С другой стороны, пацан сказал – пацан сделал. Обещал Путин врио Развожаеву, что его командировка в Хакасию будет недолгой и его быстро вернут в Москву – так и случилось.Правда, памятуя опыт несостоявшегося губернатора Приморья Тарасенко, которого пристроили с явным понижением, нет ощущения, что и Развожаева ждут в Москве особо сладкие пряники: выборы отменить не сумел, игра в народного губернатора не задалась.Хотя при чем тут Развожаев? По-настоящему налажали бойцы товарища Кириенко (забавно читать, как их сейчас отмазывают все прокремлевские тг-каналы).Понятно, конечно, что Хакасия – не Приморье. Не вот тебе стратегический регион. Но Путин любил сюда на рыбалку – охоту приезжать. Зимин, уверяют, шашлычки хорошо жарил.А что Коновалов? Будет Путину у костра петь:«Взвейтесь кострами, синие ночи!Мы пионеры – дети рабочих!Близится эра светлых годов…»Ну и так далее про наше любимое «всегда будь готов»?Кстати про «эру светлых годов». Хакасия, конечно, далеко, и там небогато.Но! Это еще один дурной пример! Как в сентябре Приморье, дважды прокатившее путинского назначенца Тарасенко, подало сигнал Хабаровскому краю и Владимирской области, так теперь маленькая, но гордая Хакасия шлет салют Мальчиша-Кибальчиша Приморью: устояли мы, устоите и вы. Гоните своего Кожемяку. Даешь некремлевского кандидата!Какого – да все равно, если еще один коммунист Ищенко, на которого нарыли уже горы компромата и кинула родная партия, не пройдет муниципальный фильтр.Это ж как надо достать людей, что они хоть за розовощекого пионера, хоть за снулого жириновца готовы голосовать.Вот о чем пора всерьез подумать в Кремле.И не Кириенко с его горе-методологами, не Громову с его затхлыми пропагандистами. А Путину и его ближайшим друзьям. О чем мы писали еще в сентябре.А то сегодня бунт в Сибири, завтра – на Дальнем Востоке, а послезавтра – на Садовом кольце…