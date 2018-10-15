Хоть за Кибальчиша, хоть за черта лысого

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Рейтинг публикаций
Сдохнет не кольцо ...

Вся наша страна покрыта метастазами провалов российского начальства. Везде ...
  Эхо Москвы

Как путинское ...

Яркая иллюстрация тому, как путинское большинство превращается в новых ...
  Эхо Москвы

Нагорного привлекают к ...

Ленинский районный суд Уфы сегодня начал рассматривать иск башкирского рескома ...
  Администратор

Такому Курултаю самому ...

Радий Хабиров: Курултай может быть «Голгофой» для некоторых руководителей. Врио ...
  natall

Состоялись ли как ...

Накануне активистки феминистического движения Башкортостана "БашФем" провели ...
  natall

Лучшие комментарии дня
Россияне не готовы еще бо ...

Россия напоминает блокадный Ленинград: народ скоро будет падать в голо ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Россияне не готовы еще бо ...

В блокадном Ленинграде был кондитерский цех, Жданов пил чай с пирожены ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

«Работа для людей». Чем о ...

Если бы я знал, что это невозможно, я бы за это не взялся никогда, - с ...
  Рейтинг: +2  Корней

Календарь новостей
«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Лучшие комментарии недели
Состоялись ли как женщины ...

Я грабеж собственного народа тоже приравнял бы к изнасилованию! Столь ...
  Рейтинг: +4  Скорпион1

Новое дно: Долги за услуг ...

2 | 08.11.2018, 09:34 | Автор: Скорпион1 я ПОПАЛ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Жертва без детектора лжи

Очередной инфо-повод про изнасиловиков, что-бы отвлечь электорат от гл ...
  Рейтинг: +4  ЯСЕНПЕНЬ

Лучшие комментарии месяца
Националистический шабаш ...

Аэропорт может быть назван именем выдающегося и признанного на междуна ...
  Рейтинг: +5  кац

Народное единство в парал ...

Какая там нищета? Побоку безработицу и беззаконие властей. Мы должны г ...
  Рейтинг: +5  Karim Yaushev

Хорошее начало: Министры ...

Восторгаться, пока нечему! По делам судите их ... В условиях РФ, где в ...
  Рейтинг: +4  san-ufa

Обсуждаемое за неделю
Минэкологии Башкирии ...

Министерство экологии и природопользования Башкирии возглавит Мирхайдар ...
  13.11.2018   39334    77

Что нам скандалы: На ...

Роман Деев получил повышение. В день своего профессионального праздника – Дня ...
  13.11.2018   42439    19

Аэропорт «Уфа» может ...

Имя народного поэта Мустая Карима вошло в тройку номинантов. Три имени вошли в ...
  13.11.2018   16955    69

Хоть за Кибальчиша, хоть ...

Ну что? Ликует пионерия, комсомолия, компартия и Хакасия. Хотя Зюганов, скорее, ...
  13.11.2018   18811    15

Россияне не готовы еще ...

Уверен, что многие бы ответили на вопрос об их готовности к новым санкциям ...
  13.11.2018   14987    23

Обсуждаемое за месяц
Минэкологии Башкирии ...

Министерство экологии и природопользования Башкирии возглавит Мирхайдар ...
  13.11.2018   39186    77

Что нам скандалы: На ...

Роман Деев получил повышение. В день своего профессионального праздника – Дня ...
  13.11.2018   34515    19

Аэропорт «Уфа» может ...

Имя народного поэта Мустая Карима вошло в тройку номинантов. Три имени вошли в ...
  13.11.2018   34608    69

Хоть за Кибальчиша, хоть ...

Ну что? Ликует пионерия, комсомолия, компартия и Хакасия. Хотя Зюганов, скорее, ...
  13.11.2018   23042    15

Россияне не готовы еще ...

Уверен, что многие бы ответили на вопрос об их готовности к новым санкциям ...
  13.11.2018   40665    23

Timeweb
Последние публикации
Минэкологии Башкирии ...

Министерство экологии и природопользования Башкирии возглавит Мирхайдар ...
  13.11.2018   14586    77

Что нам скандалы: На ...

Роман Деев получил повышение. В день своего профессионального праздника – Дня ...
  13.11.2018   39193    19

Аэропорт «Уфа» может ...

Имя народного поэта Мустая Карима вошло в тройку номинантов. Три имени вошли в ...
  13.11.2018   41170    69

Хоть за Кибальчиша, хоть ...

Ну что? Ликует пионерия, комсомолия, компартия и Хакасия. Хотя Зюганов, скорее, ...
  13.11.2018   28320    15

Россияне не готовы еще ...

Уверен, что многие бы ответили на вопрос об их готовности к новым санкциям ...
  13.11.2018   31860    23

Кто решает вопрос ...

15–18 октября этого года в Сочи состоялось юбилейное XV Ежегодное заседание ...
  12.11.2018   39690    53

«Работа для людей». Чем ...

Медиакорсеть решила сравнить первые заявления и поручения Радия Хабирова и ...
  12.11.2018   20870    186

Хабиров: «Надо уже ...

У них сегодня - профессиональный праздник, но лица не радостные, что там ...
  12.11.2018   16440    39

Русский язык не ...

На фоне дискуссии о судьбе родных языков и федерального устройства страны почти ...
  10.11.2018   26115    264

Кто будет новым ...

В медицинских кругах говорят о том, что уже подготовлен список претендентов на ...
  10.11.2018   14537    192

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Ноябрь 2018 (48)
Октябрь 2018 (139)
Сентябрь 2018 (165)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Читаемое за неделю
Все замустаить и ...

8 ноября открывается заключительный этап голосования по присвоению имени ...
  7.11.2018   14934    96

Хабиров поймал на лжи ...

«Голову-то иметь надо». Хабиров отчитал главу Баймакского района Башкирии за ...
  7.11.2018   33800    20

Хабиров обратился к ...

Врио главы республики недоволен работой администрации при Ялалове. На ...
  7.11.2018   35969    32

Новые мечты ...

В редакцию ProUfu.ru обратилась учительница башкирского языка Альфия Юсупова, ...
  7.11.2018   30500    62

Состоялись ли как ...

Накануне активистки феминистического движения Башкортостана "БашФем" провели ...
  7.11.2018   29908    294

Читаемое за месяц
Низкие порывы на фоне ...

Кремль в Башкирии сменил Главу. Что бы ни говорил бывший глава Рустэм Хамитов, ...
  15.10.2018   13144    228

Счетная палата ...

Из-за повышения акцизов на топливо, запланированного на 1 января 2019 года, ...
  16.10.2018   27905    7

Разнос бездельникам в ...

Радий Хабиров предложил чиновникам сходить в семьи онкобольных. Сегодня во ...
  16.10.2018   13798    33

С бакировщиной в ...

Анвар Бакиров, «непотопляемый» министр здравоохранения Башкирии, ушел в ...
  16.10.2018   32445    33

Хорошее начало: Министры ...

Первые на вылет. Радий Хабиров устроил разнос строителям и Минздраву. ...
  16.10.2018   27886    155


Хоть за Кибальчиша, хоть за черта лысого

Оценили
0


Ну что? Ликует пионерия, комсомолия, компартия и Хакасия. Хотя Зюганов, скорее, сокрушается. Но как бы то ни было, со счетом 57,57% при вполне приличной явке 43% в батле «Хакасия против Кремля» победил юный юрист-коммунист Коновалов.

Хоть за Кибальчиша, хоть за черта лысого


Из Саян – с любовью! Путина в Париже, наверно, утешила только «хорошая» беседа с Трампом и его рукопожатие.

С другой стороны, пацан сказал – пацан сделал. Обещал Путин врио Развожаеву, что его командировка в Хакасию будет недолгой и его быстро вернут в Москву – так и случилось.

Правда, памятуя опыт несостоявшегося губернатора Приморья Тарасенко, которого пристроили с явным понижением, нет ощущения, что и Развожаева ждут в Москве особо сладкие пряники: выборы отменить не сумел, игра в народного губернатора не задалась.

Хотя при чем тут Развожаев? По-настоящему налажали бойцы товарища Кириенко (забавно читать, как их сейчас отмазывают все прокремлевские тг-каналы).

Понятно, конечно, что Хакасия – не Приморье. Не вот тебе стратегический регион. Но Путин любил сюда на рыбалку – охоту приезжать. Зимин, уверяют, шашлычки хорошо жарил.

А что Коновалов? Будет Путину у костра петь:

«Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы пионеры – дети рабочих!
Близится эра светлых годов…»

Ну и так далее про наше любимое «всегда будь готов»?

Кстати про «эру светлых годов». Хакасия, конечно, далеко, и там небогато.

Но! Это еще один дурной пример! Как в сентябре Приморье, дважды прокатившее путинского назначенца Тарасенко, подало сигнал Хабаровскому краю и Владимирской области, так теперь маленькая, но гордая Хакасия шлет салют Мальчиша-Кибальчиша Приморью: устояли мы, устоите и вы. Гоните своего Кожемяку. Даешь некремлевского кандидата!

Какого – да все равно, если еще один коммунист Ищенко, на которого нарыли уже горы компромата и кинула родная партия, не пройдет муниципальный фильтр.

Это ж как надо достать людей, что они хоть за розовощекого пионера, хоть за снулого жириновца готовы голосовать.

Вот о чем пора всерьез подумать в Кремле.

И не Кириенко с его горе-методологами, не Громову с его затхлыми пропагандистами. А Путину и его ближайшим друзьям. О чем мы писали еще в сентябре.

А то сегодня бунт в Сибири, завтра – на Дальнем Востоке, а послезавтра – на Садовом кольце…

СерпомПо








  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 13.11.2018, 08:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А то сегодня бунт в Сибири, завтра – на Дальнем Востоке, а послезавтра – на Садовом кольце…
+++++++++++++++++++


Недавно состоялся бунт против правления Кухарки и ее дружков-клонов. Как в стране, так и на УЖе последствий никаких.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 13.11.2018, 08:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне тут подумалось:
-В путинском окружении не более 200 человек, и далеко не все из них преданы своему хозяину
- У тех кто служит в армии и внутренних войсках, есть близкие родственники, которые как и мы еле сводят концы с концами.
- Олигархам путин уже изрядно поднадоел.
- О "электорате", вообще говорить нечего.

По моему мнению каждому Россиянину пора задать себе вопрос : «Тварь я дрожащая или право имею?»



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 13.11.2018, 08:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что? Воплощение в жизнь и реалии планов Кремля по взращиванию молодых кадров. Зря что ли они в водопады сигают безрассудно?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 13.11.2018, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 13.11.2018, 08:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне тут подумалось:
-В путинском окружении не более 200 человек, и далеко не все из них преданы своему хозяину
- У тех кто служит в армии и внутренних войсках, есть близкие родственники, которые как и мы еле сводят концы с концами.
- Олигархам путин уже изрядно поднадоел.
- О "электорате", вообще говорить нечего.

По моему мнению каждому Россиянину пора задать себе вопрос : «Тварь я дрожащая или право имею?»


++++++++++++++++
Кухарка защищает свои права на модерацию!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 13.11.2018, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 13.11.2018, 08:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне тут подумалось:
-В путинском окружении не более 200 человек, и далеко не все из них преданы своему хозяину
- У тех кто служит в армии и внутренних войсках, есть близкие родственники, которые как и мы еле сводят концы с концами.
- Олигархам путин уже изрядно поднадоел.
- О "электорате", вообще говорить нечего.

По моему мнению каждому Россиянину пора задать себе вопрос : «Тварь я дрожащая или право имею?»



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 13.11.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...

"В удачу поверьте - и дело с концом!
Да здравствует ветер, который в лицо!
И нет нам покоя! Гори, но живи!
Погоня, погоня, погоня, погоня в горячей крови!
Погоня, погоня, погоня, погоня в горячей крови!"



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 13.11.2018, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Прости Володя, ну не углядели я"-плачет Зюганов коммунист буржуин.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 13.11.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 13.11.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...

"В удачу поверьте - и дело с концом!
Да здравствует ветер, который в лицо!
И нет нам покоя! Гори, но живи!
Погоня, погоня, погоня, погоня в горячей крови!
Погоня, погоня, погоня, погоня в горячей крови!"

++++++++++++++++++++++++++

Последствия бандитской разборки.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 13.11.2018, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Закрасьте БЕЗ после слова ПАРТИЯ.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 13.11.2018, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 13.11.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 13.11.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...

"В удачу поверьте - и дело с концом!
Да здравствует ветер, который в лицо!
И нет нам покоя! Гори, но живи!
Погоня, погоня, погоня, погоня в горячей крови!
Погоня, погоня, погоня, погоня в горячей крови!"

++++++++++++++++++++++++++

Последствия бандитской разборки.
+++++++++++++++

Кухарка гонится за Юнгом.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 11 | 13.11.2018, 11:07 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3077 | Рейтинг: -274,3
Вот какие молодцы наши братья - хакасы.

Оказались политически грамотными, ответственными гражданами, думают о будущем своих детей.

И нам так надо !



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 13.11.2018, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вообще аптраган.Ему няньку с дядькой надо .Он тремя курицами не руководил



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 13.11.2018, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хоть за Кибальчиша, хоть за черта лысого
****

Это же для сегодняшних чиновников нормальное явление.
Например, ветераны горбипартии, ленинского комсомола и советских профсоюзов в большой белой юрте, чтобы остаться у кормушки прогнулись под сторонников Валиди.
Как всегда за последние 400 лет, выбрали "единственно правильный путь" себе и "верную дорогу" для нас с вами?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 13.11.2018, 14:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К сожалению, сейчас приняты такие экономические законы, что от губернатора мало что значит, только немного по мелочи всякой! Большинство налоговых поступлений уходит в центр, там и принимаются все судьбоносные решения! Так что единороссов гнать из центра надо в первую очередь во главе с их идейным вождём всех жуликов и воров! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 15 | 13.11.2018, 15:14 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2368 | Рейтинг: -54,3
Молодым везде у Нас дорога. Конечно современную партию под руководством Зю не корректно называть коммунистической. Но тем не менее надеюсь что среднее звено не оппортунисты .



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com