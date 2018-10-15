Проект нацелен на сохранение генофонда аборигенной популяции бурзянской (среднерусской) пчелы. По исследованиям ДНК в 2017 году, генетическая чистота породы в Башкирии снизилась с 95% до 88%.
В рамках программы планируется построить в заповедниках десять хорошо охраняемых пасек-репродукторов. Это не позволит пчелам скрещиваться с другими породами. С инициативой выступили сами пчеловоды республики. Исследования будут направлены не только на сохранение популяции, но и на увеличение численности башкирских пчел.
Также в рамках инициативы построят пять туристических троп, а сам проект поспособствует развитию бренда «Башкирский мед».
Для реализации проекта потребуется 54 млн рублей. Из республиканского бюджета выделят 38 млн рублей, остальную сумму восполнят инвестиции.
Отмыв 38 миллионов на спасение бурзянской пчелы
Раздел: Новости | Просмотры: 42875 | Комментарии: 0