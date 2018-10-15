Отмыв 38 миллионов на спасение бурзянской пчелы

Для сохранения генофонда насекомых в правительстве республики уже утвердили новую программу. На заседании Президиума Правительства РБ обсудили и утвердили проектную инициативу «Медовая тропа Алтын Солок».Проект нацелен на сохранение генофонда аборигенной популяции бурзянской (среднерусской) пчелы. По исследованиям ДНК в 2017 году, генетическая чистота породы в Башкирии снизилась с 95% до 88%.В рамках программы планируется построить в заповедниках десять хорошо охраняемых пасек-репродукторов. Это не позволит пчелам скрещиваться с другими породами. С инициативой выступили сами пчеловоды республики. Исследования будут направлены не только на сохранение популяции, но и на увеличение численности башкирских пчел.Также в рамках инициативы построят пять туристических троп, а сам проект поспособствует развитию бренда «Башкирский мед».Для реализации проекта потребуется 54 млн рублей. Из республиканского бюджета выделят 38 млн рублей, остальную сумму восполнят инвестиции.