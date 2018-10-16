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Вставание с колен каждый день: Ждем новый налог на смерть

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Эксперты ритуальной области выступили с необычной инициативой, гарантирующей, по их мнению, человеку достойные проводы на тот свет.

Вставание с колен каждый день: Ждем новый налог на смерть


По мнению авторов идеи, существующий сегодня перечень гарантированных ритуальных услуг слишком мал, поэтому о красивом уходе из жизни каждого из нас они предлагают позаботиться в рамках налогового законодательства. Планируется, что с момента поступления на работу гражданин будет ежемесячно отчислять в казну определенную сумму. Ее размер пока не определен.

Эксперты предлагают: каждый россиянин станет обладателем документа обязательного страхования смерти наподобие СНИЛС. А еще появятся электронные карты кладбищ, где можно будет заранее забронировать место. По мнению газеты «Московский комсомолец», эта информация отнюдь не шутка: над законопроектом уже кипит работа и в ближайшее время его собираются внести в Госдуму.

По этому поводу высказались сами парламентарии

К примеру, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, представитель ЛДПР Ярослав Нилов считает, что на фоне прошедшей недавно пенсионной реформы, увеличения ставки НДС и решающегося вопроса налогообложения самозанятых граждан, выступать с предложением „налога на смерть“ крайне странно, неуместно и цинично.

- Наше государство гарантирует каждому гражданину определенный перечень услуг при погребении на безвозмездной основе, вне зависимости от статуса человека, — подчеркнул Нилов. Правительство уже несколько лет не может доработать и внести в Госдуму закон, регулирующий похоронную деятельность в Российской Федерации. Нужно учесть, сколько там подводных камней, коррупционных проявлений и злоупотреблений. Это недопустимо, когда уже через несколько минут после гибели людей в ДТП их родственникам звонят ритуальные агенты, активно предлагая свои услуги. Или, когда гражданам буквально навязывают услуги конкретные ритуальные компании, пролоббированные руководством конкретного кладбища. В случае же отказа родственники усопших сталкиваются с издевательствами или осквернением могил.

По мнению главы Комитета, дополнительный налог - очередная уловка для пополнения бюджета путем вытягивания денег из карманов граждан.

Призываю авторов таких инициатив осознать, что на фоне происходящего в стране подобные заявления лишь усугубляют социальную напряженность, нанося урон по репутации института власти в России
— подчеркнул Ярослав Нилов.

Пока мы констатируем сам факт подобной инициативы. Но как вы понимаете от законопроекта до закона у нас всегда два шага. Это значит, что вероятность одобрения этого очередного эксперимента над людьми чрезвычайно высока. Что вы, читатель, думаете о возможном налоге «на смерть»?

ПроУфу
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  • Эксперт
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  • 1 | 14.11.2018, 09:25 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28952 | Рейтинг: -693,2
- Наше государство гарантирует каждому гражданину
--------------
Каждому не обязательно, только христианам.
Мусульманам не свойственно забивать места для захоронения, никто не знает, где умрёт.
Принято хоронить на ближайшем кладбище, не таскать усопшего по белу свету от места помирания до места похоронения. Земля - кара туфрак везде одинакова.
И нет такого понятия, как элитное кладбище типа Новодевичьего или Ваганьковского.
То есть на могилами выдающихся личностей, святых или правителей выстраивают мазары - мавзолеи, но редкий удосуживается.
Впрочем, Хабиров может рассчитывать на Ваганьку.



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  • 2 | 14.11.2018, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В современной России все идет к тому что будет использован более простой вариант утилизации трупов : сушка грануляция, использование в качестве удобрений, топлива в котельных...



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  • 3 | 14.11.2018, 09:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1896 | Комментарии: 61784 | Рейтинг: +12230,6
Да-да-да, Зулька - а вот православным и атеистам - спокон веков свойственны "электронные карты кладбищ, где можно будет заранее забронировать место.", поскольку уж они-то знают не только "где умрёт", но и когда!

Одни мерзацы уж и не знают, как ЕЩЕ обобрать наседение, а другая тут же кидается со своим разжигающим рознь комментом.



А младенцев и отроков не хоронить - ибо не упели казну пополнить своими грошами?

И - не забудьте ввести налог на свадьбы и налог на рождение детей - ведь тоже дело куда более затратное, нежели похороны! Позабодьтесь о нас - сирых и убогих!



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  • 4 | 14.11.2018, 10:04 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2404 | Рейтинг: -57
Будем жить вечно так как денег на налог нет тем более на похороны. Агузи биссмилла рахман рахим.



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  • 5 | 14.11.2018, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Можно весь список будучих налогов?



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  • 6 | 14.11.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 14.11.2018, 09:25 | Автор: Зулия
Публикации: 34 | Комментарии: 28950 | Рейтинг: -692,4
- Наше государство гарантирует каждому гражданину
--------------
Каждому не обязательно, только христианам.
Мусульманам не свойственно забивать места для захоронения, никто не знает, где умрёт.

=========

Безотносительно к очередной идее налогов...

Замечу, что русские стремятся на кладбище "забить места" по родственному признаку, чтоб и "там" быть вместе. (Да, это более-менее удаётся на сельских кладбищах: там нет "похоронных мафий").

В мусульманские дела не лезу. Отмечу лишь, что старший смотритель сельского мусульманского кладбища (тоже мой приятель) установил порядок: хоронить всех подряд, по линеечке. Невзирая. Ну... Пожалуйста.



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  • 7 | 14.11.2018, 10:56 | Автор: Comrad
    Публикации: 1 | Комментарии: 945 | Рейтинг: +28,4
Вы неправильно поняли смысл этого налога. Он называется "Билет в рай".
Очень дорогой, копить нужно всю жизнь. Билеты окропит и удостоверит подлинность лично патриарх. Сертификат подлинности и гарантийный талон попадания в рай прилагаются.



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  • 8 | 14.11.2018, 11:05 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2404 | Рейтинг: -57
Таков буржуазно демократическая действительность. За все нужно платить. Предложение -пора возвращаться в Социализм и к власти советов.



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  • 9 | 14.11.2018, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Налог на смерть надо начинать взымать с момента рождения (с родителей). Ибо, людишки хотят нахаляву гадить на планете Земля всю жизнь. А что тогда останется будущим поколениям. Правильно, даешь налог! Меньше хочешь платить, живи меньше. Твой выбор.



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  • 10 | 14.11.2018, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Либерасты а вы все еще на коленях? Хватит унижаться, вставайте уже.



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  • 11 | 14.11.2018, 12:04 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2404 | Рейтинг: -57
Захарова Вы за что так ненавидите Советскую власть? Вам при советах дали бесплатное жильё , дали бесплатно образование , работы. Что Вам дал буржуазный строй?



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  • 12 | 14.11.2018, 12:04 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2404 | Рейтинг: -57
Захарова Вы за что так ненавидите Советскую власть? Вам при советах дали бесплатное жильё , дали бесплатно образование , работы. Что Вам дал буржуазный строй?



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  • 13 | 14.11.2018, 12:11 | Автор: Comrad
    Публикации: 1 | Комментарии: 945 | Рейтинг: +28,4
Тело революционера Владимира Ленина должно быть захоронено, а в мавзолее на Красной площади его могла бы заменить восковая или резино-полимерная копия. Как сообщает RT, с такой идеей к правительству обратился депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://news.rambler.ru/community/41266627/?utm_content=rnew
s&utm_medium=read_more&utm_source=copylink



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  • 14 | 14.11.2018, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Одни мерзацы уж и не знают, как ЕЩЕ обобрать наседение, а другая тут же кидается со своим разжигающим рознь комментом.
-----------------------------------------
Кухарка начала обвинять кого-то в разжигании розни! Ущипните меня, я должен проснуться!



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  • 15 | 14.11.2018, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 14.11.2018, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Одни мерзацы уж и не знают, как ЕЩЕ обобрать наседение, а другая тут же кидается со своим разжигающим рознь комментом.
-----------------------------------------
Кухарка начала обвинять кого-то в разжигании розни! Ущипните меня, я должен проснуться!
+++++++++++++++++++++++++++

В подтверждение своих слов сейчас Кухарка вытащит Каца, тот начнет верещать на чисто башкирском языке.



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  • 16 | 14.11.2018, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а у мясникова на Россия-1 целый час уговаривают граждан России есть макароны, т.к. это лучшая еда: и витамины, и волокна и т.д. и т.п.
Макароны вприкуску с хлебом......
это плановая компания по оболванию народа....
Сами натурлаьные продукты, а нам вместо этого макароны, хлеб, молоч продукты из пальмового жира.
Уничтожают на корню, путину больше 30-40 млн.граждан в России выжить нежелательно



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  • 17 | 14.11.2018, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 14.11.2018, 12:11 | Автор: Comrad
Публикации: 1 | Комментарии: 939 | Рейтинг: +28,4
Тело революционера Владимира Ленина должно быть захоронено, ...
------------------------------

"По словам Петрова, это позволит не только сохранить «традиции» и «сложившийся порядок», но и сэкономить значительную сумму в бюджете. Этому поспособствует отсутствие необходимости поддерживать тело Ленина «в текущем состоянии»."

"Сэкономить значительную сумму..." Идиот этот Петров. Но удивляться нечему. Они там все соревнуются, как бы сэкономить "на спичках", воруя миллиарды.



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  • 18 | 14.11.2018, 12:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1896 | Комментарии: 61784 | Рейтинг: +12230,6
В российские больницы перестали поставлять препарат бипериден в ампулах, необходимый при неотложной помощи пациентам с шизофренией и болезнью Паркинсона. Это произошло после решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отменить регистрацию цены на препарат. Об этом говорится в письме врачей-психиатров министру здравоохранения Веронике Скворцовой
__________________________________
Ну это было сразу заметно по поведению Ху-йсниярова, например, и некоторых ананьев...



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".... Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов...."
Притчи 21-16



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  • # 20 | 14.11.2018, 13:00 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2404 | Рейтинг: -57

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