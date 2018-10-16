Вставание с колен каждый день: Ждем новый налог на смерть

Эксперты ритуальной области выступили с необычной инициативой, гарантирующей, по их мнению, человеку достойные проводы на тот свет.По мнению авторов идеи, существующий сегодня перечень гарантированных ритуальных услуг слишком мал, поэтому о красивом уходе из жизни каждого из нас они предлагают позаботиться в рамках налогового законодательства. Планируется, что с момента поступления на работу гражданин будет ежемесячно отчислять в казну определенную сумму. Ее размер пока не определен.Эксперты предлагают: каждый россиянин станет обладателем документа обязательного страхования смерти наподобие СНИЛС. А еще появятся электронные карты кладбищ, где можно будет заранее забронировать место. По мнению газеты «Московский комсомолец», эта информация отнюдь не шутка: над законопроектом уже кипит работа и в ближайшее время его собираются внести в Госдуму.По этому поводу высказались сами парламентарииК примеру, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, представитель ЛДПР Ярослав Нилов считает, что на фоне прошедшей недавно пенсионной реформы, увеличения ставки НДС и решающегося вопроса налогообложения самозанятых граждан, выступать с предложением „налога на смерть“ крайне странно, неуместно и цинично.- Наше государство гарантирует каждому гражданину определенный перечень услуг при погребении на безвозмездной основе, вне зависимости от статуса человека, — подчеркнул Нилов. Правительство уже несколько лет не может доработать и внести в Госдуму закон, регулирующий похоронную деятельность в Российской Федерации. Нужно учесть, сколько там подводных камней, коррупционных проявлений и злоупотреблений. Это недопустимо, когда уже через несколько минут после гибели людей в ДТП их родственникам звонят ритуальные агенты, активно предлагая свои услуги. Или, когда гражданам буквально навязывают услуги конкретные ритуальные компании, пролоббированные руководством конкретного кладбища. В случае же отказа родственники усопших сталкиваются с издевательствами или осквернением могил.По мнению главы Комитета, дополнительный налог - очередная уловка для пополнения бюджета путем вытягивания денег из карманов граждан.Призываю авторов таких инициатив осознать, что на фоне происходящего в стране подобные заявления лишь усугубляют социальную напряженность, нанося урон по репутации института власти в России— подчеркнул Ярослав Нилов.Пока мы констатируем сам факт подобной инициативы. Но как вы понимаете от законопроекта до закона у нас всегда два шага. Это значит, что вероятность одобрения этого очередного эксперимента над людьми чрезвычайно высока. Что вы, читатель, думаете о возможном налоге «на смерть»?