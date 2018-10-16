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Батыры, Зейнабы, Салаваты и Мустай: Скандал с переименованием аэропорта

  • Опубликовано: natall | 14.11.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 20087 | Комментарии: 64
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Осталось совсем мало времени до того, когда Международный аэропорт «Уфа» обретет новое название. Общественники и заслуженные работники культуры РБ считают, что с каждым днем проведения конкурса его правовой и этический статус становится все менее понятным и все более раздражающим.

Батыры, Зейнабы, Салаваты и Мустай: Скандал с переименованием аэропорта


Общественная палата Российской Федерации совместно с Русским географическим обществом, Обществом русской словесности и Российским военно-историческом обществом объявила о начале реализации проекта «Великие имена России». В рамках проекта в Уфе состоялся круглый стол по присвоению Международному аэропорту «Уфа» имени одной из исторических личностей Башкортостана. «Реализация проекта позволит сохранить историческую память и духовные традиции страны, вписать имена великих россиян в современный контекст, сделав это повсеместной практикой», - сообщает Общественная палата Республики Башкортостан.

На круглом столе обсуждались легендарные имена. Больше всего поддержку получили: военный летчик и дважды Герой Советского союза Муса Гареев, Герой Советского союза Александр Матросов, национальный герой Салават Юлаев, генерал-майор и командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратов, политический деятель Ахмет-Заки Валиди, герой памятника башкирской словесности Урал-батыр, писатели Сергей Аксаков и Мустай Карим.

Наименьшую поддержку выразили артисту балета Рудольфу Нурееву, оперному певцу Федору Шаляпину, художнику Михаилу Нестерову, писателю Сергею Довлатову, так как говорили, что нужно выбрать героя не просто родившегося в Уфе, а осознанно выбравшего Башкортостан своей родиной, который жил здесь и служил своему народу.

Вчера был объявлен шорт-лист, куда попали Мустай Карим, Муса Гареев и Салават Юлаев. В связи с этим общественники, видные деятели культуры и науки РБ подготовили письмо. Дальше все с их слов.

«В связи с появлением проекта «Великие имена России» Общественная палата РБ запустила голосование за присвоение имени Уфимскому международному аэропорту «Уфа», определив кандидатов из числа выдающихся личностей республики. Однако обсуждение имен конкретных личностей проходило с узким кругом лиц. В итоге Общественной палатой предпочтение было отдано кандидатуре Мустая Карима при активной поддержке г-жи Панчихиной (Председатель Общественной палата РБ Ольга Панчихина - прим. ред.).

Фактически были нарушены определенная процедура, законность, о чем справедливо писал общественник А. Галин. Недаром ни один из названных вариантов присвоения имени «великого соотечественника» аэропорту «Уфа» не вызвал столько негатива, как имя Мустая Карима.

(Среди рекомендованных личностей прозвучали имена дважды героя Советского Союза, летчика-штурмовика Мусы Гареева, отца-основателя Республики Башкортостан и выдающегося ученого с мировым именем Ахмед-Заки Валиди, писателей С. Довлатова и С. Аксакова, певца Ф. Шаляпина, героя башкирского эпоса «Урал-батыра» и других).

Противники присвоения имени Мустая Карима аэропорту в целом справедливо ссылались на то, что в Уфе, республике проделана громадная работа по увековечиванию его памяти. Именем М. Карима названы улицы в Уфе и других городах республики, театр юного зрителя, городская гимназия, сооружен монументальный памятник в столице РБ. Общественники РБ считают, что чрезмерность возвеличивания личности М. Карима является результатом, прежде всего, мнения правящей элиты, нежели народа, ибо поэт всегда стремился угождать власть имущим. В итоге в республике стал формироваться культ его личности.

Для писательской среды и в целом башкирской интеллигенции М. Карим не воспринимался однозначно положительной личностью. О его диктаторских замашках, уничижительном отношении к истории и культуре башкирского народа писал писатель Тайфур Сагитов (роман «Нинель»), общественница Зайтуна Ханова (в ее сочинении о просветителе Мухамете Искужине), поэт и публицист Зигат Султанов (в сборнике «Дыхание последних лет»). Он, в частности, обвинил поэта в окружении себя лизоблюдами.

Общественница Рамиля Саитова заявила, что М. Карим был причастен к репрессиям в отношении поэта Рами Гарипова и народного писателя Зайнаб Биишевой. Еще в 1986 г. доцент БашГУ Кульшарипов М.М. обратился к М. Кариму с открытым письмом по поводу его монолога о времени и себе, названному «Накануне третьего тысячелетия» («Литературная газета» 29 января 1986 г.). В этой статье он критически оценил его монолог из-за обвинения «иных представителей башкирской творческой интеллигенции в национальном эгоизме, ограниченности и кичливости, в попытках и намерениях в пылу патриотизма искажать древнюю историю своего народа». М. М. Кульшарипов считал, что М. Карим не исходил из реального положения дел с анализом истории и культуры башкир. Тогда ответа поэта не последовало. Безусловно, надо признать заслуги М. Карима пред башкирской литературой. Но присвоение его имени аэропорту «Уфа» является явно излишним, не заслуженным.

Исходя из вышеизложенного, мы с учетом мнения большинства башкирских общественных организаций, многочисленных представителей башкирского народа, предлагаем присвоить международному аэропорту «Уфа» имя дважды героя Советского Союза летчика Мусы Гареева. Это будет справедливо во всех отношениях, так как он является самым прославленным воином ВОВ – уроженцем Башкортостана.

Дважды героев Советского Союза нет и на территории соседних регионов. По окончании войны он много лет служил в военно-транспортной авиации, выполняя ответственные поручения правительства на территории Афганистана, Конго, Судана, Бирмы, Индонезии».

В лонг-лист, который появился после круглого стола, имена Заки Валиди и Урал-батыр тоже не вошли. У правозащитница Рамиля Саитова указала, что на круглом столе заявляла наименование «Урал-батыр» от Конгресса башкирского народа и от себя лично. Предложение было поддержано некоторыми участниками Круглого стола, а так же был направлено на электронную почту с пометкой «Аэропорт» мотивированное предложение по наименованию «Урал-батыр». На имя Ольге Панчихиной ушло обращение.

5 декабря будет известно имя финалиста, чье имя будет носить уфимский аэропорт. Однако Саитова сомневается в честности проведения данного конкурса.

Рамиля Саитова, правозащитница:

В Положении (пункт 6.5.7.1) и в презентации конкурса указана «горячая линия» конкурса 8-800-707-93-17. Звонки на нее должны приниматься из любого региона Российской Федерации круглосуточно. Однако эта горячая линия не функционирует.

Согласно Положению (пункт 6.4.1-6.4.2) выявление лидеров сводного списка имен-претендентов по аэропортам России проводится путем социологического опроса ведущим исследовательским центром в области социологии. По итогам этого опроса формируется список из трех имен-претендентов по каждому аэропорту России, которым отдало свои предпочтения большинство респондентов.

Однако согласно пункту 6.4.3 Положения данный опрос является анонимным, т.е. составление протоколов такого опроса невозможно, как и вообще невозможна фиксация доказательств его проведения. Окончательное решение по финальному списку принято Экспертным советом, хотя положением о конкурсе не предусмотрен ни сам Экспертный совет, ни его полномочия.

Анализируя непрозрачные конкурсные процедуры, я бы не исключила даже возможность покупки победы на конкурсе. Например, каким-нибудь олигархом с целью увековечить фамилию своего рода на вывеске аэропорта. Даже группа фанатов таком образом тоже может увековечить свою звезду!

Если результат конкурса действительно определяется большинством голосов, то скоро карта России может превратиться в рекламу Comedy Club и Дома 2.

И это не смешно. О том, что начало положено, свидетельствуют сообщения с сайта организатора конкурса о том, что аэропорты Ставрополя и Минеральных Вод люди уже предложили назвать в честь Семена Слепакова и Жорика Вартанова. В лонг-лист вошел Сергей Шнуров.

Нас вовлекли в унизительный конкурс: мы вынуждены голосовать по несуществующим проблемам, подгоняемые страхом получить вывеску с неоднозначной фамилией на небесных вратах родины. Могу прогнозировать всплеск протеста со стороны башкир, если эпопея с переименованием аэропорта не будет приостановлена. Полагаю необходимым оспорить этот конкурс в суде.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 14.11.2018, 09:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да отвалите вы уже от аэропорта УФА!



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  • 2 | 14.11.2018, 09:15 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28952 | Рейтинг: -693,2
Батыры, Зейнабы, Салаваты и Мустай: Скандал с переименованием аэропорта
Опубликовано: natall | 14.11.2018
----------------
Нагого даже не упомянули, эх! Ни Мишку, ни Ивашку!
А ведь какие личности!
Наталличка, страшно представить, что творилось бы без деяния легендарных (или недолегендарных) героев наших!
Не было бы Уфы, не было бы уфимцев, и не было бы УЖа.
Где была бы Наталличка, ошивалась бы гденить в Рязанях.
Вопрос, пригодилась ли энта маленькая мерзавочка



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3

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  • 3 | 14.11.2018, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин и его приспешники делают все чтобы отвлечь людей от насущных проблем: падение уровня жизни, пенсионная реформа, санкции, безработица, рост цен и т.д и т.п.

Не ведитесь на уловки, а лучше задумайтесь кто Вы "Тварь дрожащая или право имеете"



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  • 4 | 14.11.2018, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"И это не смешно. ... аэропорты Ставрополя и Минеральных Вод люди уже предложили назвать в честь Семена Слепакова и Жорика Вартанова. ..."

-----------------

Нынешней молодёжи ближе стёб и хохма. ТВ сделало своё гнусное дело.

(По этой же технологии когда-то выбирали мэра Екатеринбурга. Ну, знаете.)



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  • 5 | 14.11.2018, 09:33 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28952 | Рейтинг: -693,2
Общественная палата Российской Федерации совместно с Русским географическим обществом, Обществом русской словесности и Российским военно-историческом обществом объявила о начале реализации проекта «Великие имена России».
-----------------
Возвращаемся к временам командно-административных методов.

Имеют ли право перечисленные организации навязывать свои проекты автономным субъектам? Если жители возражают против переименования.
Вопрос адресован к правоведам.



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  • 6 | 14.11.2018, 09:39 | Автор: Comrad
    Публикации: 1 | Комментарии: 945 | Рейтинг: +28,4
А natall слабо замутить статью "Общественная палата - враг интересов народа"?



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  • 7 | 14.11.2018, 09:39 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28952 | Рейтинг: -693,2
аэропорты Ставрополя и Минеральных Вод люди уже предложили назвать в честь Семена Слепакова и Жорика Вартанова.
------------
Аэропорту города Владимира решено присвоить имя Михаила Круга.
Воспеашего город легендарной песней Владимирский централ.



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  • 8 | 14.11.2018, 10:00 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2404 | Рейтинг: -57
Больше ни проблем ни забот? Осталось только поменять названия аэропорта.



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  • 9 | 14.11.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"В начале октября стало известно, что Российское географическое, Российское историческое, Российское военно-историческое общества и общество русской словесности выступили с инициативой присвоить аэропортам страны имена известных деятелей. Проект они назвали «Великие имена России».

Фактическими же инициаторами называют министра культуры Владимира Мединского и епархиального архиерея Псковской епархии РПЦ Георгия Шевкунова (митрополит Тихон). Речь идет о дополнении существующих названий фамилиями; например, аэропорт Пулково имени Петра Великого.

Топонимист Андрей Рыжков считает предложение недопустимым. Он напомнил, что названия аэропортов являются географическими. Согласно закону, переименование (а удлинение названия является переименованием) допускается в нескольких случаях, но ни один из них под проект «Великие имена России» не подходит. А увековечение имен известных личностей и вовсе разрешено только в отношении безымянных объектов.

«Подобные „гирлянды“ из названия и имени известного персонажа нежизнеспособны. В быту будет использоваться либо первая часть (например, "Уфа" - прим. моё), либо вторая. И какую будут использовать? Очевидно — "Пулково" (С-Пб), потому что это бренд Петербурга. А если так, то зачем затевать всю эту акцию?» — заметил сегодня в беседе с корреспондентом «Канонера» Андрей Рыжков."



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  • 10 | 14.11.2018, 10:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1896 | Комментарии: 61784 | Рейтинг: +12230,6
Суетится общественная палатка, Саитова на говно изошла - хочет урал-батыром аэропорт назвать...

А гендиректор и совет директоров вместе с единственным акционером в лице башлыка - как воды в рот набрали....
И это радует)))) Потому что умные люди всерьез эту затею как не принимали,так и не принимают.

А вот нацики лбами столкнулись - Карим оказался не праведником, СЮка в зубах навяз даже у гордыхбашкортов, Биишева мелка и ваще баба, про Валидов даже нацики в эти дни узнали, что он таки пособник фашистов(как уж Зулька ни старалась - ничо не помогло - на всех фронтах не повоюешь, да,Зуля?!) к урал-батыру и вовсе никакого внимания со стороны достопочтеннейшей публики... Шаймуратов шежере не предоставил, Даяна Мурзина тоже по каким-то критериям задвинули, Александра Матросова - понятно по каким - ведь как ни топят за то, что он башкир,а вот подиж ты -глянешь на его фоточку и смешно становится - какой из него Шакирьян Юнусович Мухамедьянов?!
А вот против Гареева ничего особенно отрицательного не накопали...

Кандидатуры не титульных разом отмели, мол "нужно выбрать героя не просто родившегося в Уфе, а осознанно выбравшего Башкортостан своей родиной, который жил здесь и служил своему народу"...

Но Панчишиной велено топить за пустого карима....

Хавай,пипл!



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  • 11 | 14.11.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
• 8 | 14.11.2018, 10:00 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 2384 | Рейтинг: -55,9
Больше ни проблем ни забот? Осталось только поменять названия аэропорта.

Марат, ты прав.
Мы за оставление нынешнего названия-Межд. аэропорт «Уфа»!
И говорим по Черномырдину: «Не чешите там, где не чешется!



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  • 12 | 14.11.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 14.11.2018, 09:15 | Автор: Зулия
Публикации: 34 | Комментарии: 28950 | Рейтинг: -692,3
Батыры, Зейнабы, Салаваты и Мустай: Скандал с переименованием аэропорта
Опубликовано: natall | 14.11.2018
----------------
Нагого даже не упомянули, эх! Ни Мишку, ни Ивашку!
А ведь какие личности!
Наталличка, страшно представить, что творилось бы без деяния легендарных (или недолегендарных) героев наших!
Не было бы Уфы, не было бы уфимцев, и не было бы УЖа.
Где была бы Наталличка, ошивалась бы гденить в Рязанях.
Вопрос, пригодилась ли энта маленькая мерзавочка
__________________________________
Маленькая, удаленькая, она весом берет, весит больше центнера.



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  • 13 | 14.11.2018, 11:11 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28952 | Рейтинг: -693,2
Как пишет "Коммерсант", законодательство («О наименованиях географических объектов») не предусматривает возможности по смене названий аэропортов в честь "великих соотечественников".

Но инициаторы полагают, что в данном случае будут вноситься поправки в закон.

... митрополит Тихон (Шевкунов) обозначил свою ведущую роль в запущенном переименовании аэропортов России.

" мы предлагаем вообще назвать "Княгиня Ольга"



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  • 14 | 14.11.2018, 11:20 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 35935 | Рейтинг: +5799,6
... митрополит Тихон (Шевкунов) обозначил свою ведущую роль

======================Религия-опиум для народа.



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  • 15 | 14.11.2018, 11:33 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 35935 | Рейтинг: +5799,6
Можно и Салаватку, только как же быть с Усть-Катавом? Он вроед там беременных порезал , был клеймен и сослан. М.б. сначала его попытаться реабилитировать?



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  • 16 | 14.11.2018, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда кобелю делать не .уй, то лижет лапы. Сейчас будем горячо обсуждать тему название аэропорта.А это нужно народу. Главное народу чтоб самолеты летали , аирпорт фукционировал.Не в названии дело , а дело подкидывать регулярно какую -нибудь обглоданную кость.



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  • 17 | 14.11.2018, 11:41 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28952 | Рейтинг: -693,2
15 | 14.11.2018, 11:33 | Автор: юнг
Публикации: 324 | Комментарии: 35935 | Рейтинг: +5799,6
Можно и Салаватку, только как же быть с Усть-Катавом? Он вроед там беременных порезал , был клеймен и сослан. М.б.
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Беременные-то выжили, ещё нехило так расплодились



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  • 18 | 14.11.2018, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чакматаш.
Башнацики перед выбором: кто лучше? Башкир Салават Юлаев или "бумажные башкиры" Муса Гареев и Мустай Карим.



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  • 19 | 14.11.2018, 11:49 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3084 | Рейтинг: -274
Да пусть переименуют пока.

Когда нормальная власть будет, все обратно вернем, а расходы возложим на переименователей.



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  • 20 | 14.11.2018, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 14.11.2018, 11:41 | Автор: Зулия
Публикации: 34 | Комментарии: 28952 | Рейтинг: -692,2
...
...

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Ты вчера плюс поставила Моральному Кодексу. Показалось, что ты с нами.
Who are you, Zulija? Кароч, ху йиз?



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1

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