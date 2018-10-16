Батыры, Зейнабы, Салаваты и Мустай: Скандал с переименованием аэропорта

Осталось совсем мало времени до того, когда Международный аэропорт «Уфа» обретет новое название. Общественники и заслуженные работники культуры РБ считают, что с каждым днем проведения конкурса его правовой и этический статус становится все менее понятным и все более раздражающим.Общественная палата Российской Федерации совместно с Русским географическим обществом, Обществом русской словесности и Российским военно-историческом обществом объявила о начале реализации проекта «Великие имена России». В рамках проекта в Уфе состоялся круглый стол по присвоению Международному аэропорту «Уфа» имени одной из исторических личностей Башкортостана. «Реализация проекта позволит сохранить историческую память и духовные традиции страны, вписать имена великих россиян в современный контекст, сделав это повсеместной практикой», - сообщает Общественная палата Республики Башкортостан.На круглом столе обсуждались легендарные имена. Больше всего поддержку получили: военный летчик и дважды Герой Советского союза Муса Гареев, Герой Советского союза Александр Матросов, национальный герой Салават Юлаев, генерал-майор и командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратов, политический деятель Ахмет-Заки Валиди, герой памятника башкирской словесности Урал-батыр, писатели Сергей Аксаков и Мустай Карим.Наименьшую поддержку выразили артисту балета Рудольфу Нурееву, оперному певцу Федору Шаляпину, художнику Михаилу Нестерову, писателю Сергею Довлатову, так как говорили, что нужно выбрать героя не просто родившегося в Уфе, а осознанно выбравшего Башкортостан своей родиной, который жил здесь и служил своему народу.Вчера был объявлен шорт-лист, куда попали Мустай Карим, Муса Гареев и Салават Юлаев. В связи с этим общественники, видные деятели культуры и науки РБ подготовили письмо. Дальше все с их слов.«В связи с появлением проекта «Великие имена России» Общественная палата РБ запустила голосование за присвоение имени Уфимскому международному аэропорту «Уфа», определив кандидатов из числа выдающихся личностей республики. Однако обсуждение имен конкретных личностей проходило с узким кругом лиц. В итоге Общественной палатой предпочтение было отдано кандидатуре Мустая Карима при активной поддержке г-жи Панчихиной (Председатель Общественной палата РБ Ольга Панчихина - прим. ред.).Фактически были нарушены определенная процедура, законность, о чем справедливо писал общественник А. Галин. Недаром ни один из названных вариантов присвоения имени «великого соотечественника» аэропорту «Уфа» не вызвал столько негатива, как имя Мустая Карима.(Среди рекомендованных личностей прозвучали имена дважды героя Советского Союза, летчика-штурмовика Мусы Гареева, отца-основателя Республики Башкортостан и выдающегося ученого с мировым именем Ахмед-Заки Валиди, писателей С. Довлатова и С. Аксакова, певца Ф. Шаляпина, героя башкирского эпоса «Урал-батыра» и других).Противники присвоения имени Мустая Карима аэропорту в целом справедливо ссылались на то, что в Уфе, республике проделана громадная работа по увековечиванию его памяти. Именем М. Карима названы улицы в Уфе и других городах республики, театр юного зрителя, городская гимназия, сооружен монументальный памятник в столице РБ. Общественники РБ считают, что чрезмерность возвеличивания личности М. Карима является результатом, прежде всего, мнения правящей элиты, нежели народа, ибо поэт всегда стремился угождать власть имущим. В итоге в республике стал формироваться культ его личности.Для писательской среды и в целом башкирской интеллигенции М. Карим не воспринимался однозначно положительной личностью. О его диктаторских замашках, уничижительном отношении к истории и культуре башкирского народа писал писатель Тайфур Сагитов (роман «Нинель»), общественница Зайтуна Ханова (в ее сочинении о просветителе Мухамете Искужине), поэт и публицист Зигат Султанов (в сборнике «Дыхание последних лет»). Он, в частности, обвинил поэта в окружении себя лизоблюдами.Общественница Рамиля Саитова заявила, что М. Карим был причастен к репрессиям в отношении поэта Рами Гарипова и народного писателя Зайнаб Биишевой. Еще в 1986 г. доцент БашГУ Кульшарипов М.М. обратился к М. Кариму с открытым письмом по поводу его монолога о времени и себе, названному «Накануне третьего тысячелетия» («Литературная газета» 29 января 1986 г.). В этой статье он критически оценил его монолог из-за обвинения «иных представителей башкирской творческой интеллигенции в национальном эгоизме, ограниченности и кичливости, в попытках и намерениях в пылу патриотизма искажать древнюю историю своего народа». М. М. Кульшарипов считал, что М. Карим не исходил из реального положения дел с анализом истории и культуры башкир. Тогда ответа поэта не последовало. Безусловно, надо признать заслуги М. Карима пред башкирской литературой. Но присвоение его имени аэропорту «Уфа» является явно излишним, не заслуженным.Исходя из вышеизложенного, мы с учетом мнения большинства башкирских общественных организаций, многочисленных представителей башкирского народа, предлагаем присвоить международному аэропорту «Уфа» имя дважды героя Советского Союза летчика Мусы Гареева. Это будет справедливо во всех отношениях, так как он является самым прославленным воином ВОВ – уроженцем Башкортостана.Дважды героев Советского Союза нет и на территории соседних регионов. По окончании войны он много лет служил в военно-транспортной авиации, выполняя ответственные поручения правительства на территории Афганистана, Конго, Судана, Бирмы, Индонезии».В лонг-лист, который появился после круглого стола, имена Заки Валиди и Урал-батыр тоже не вошли. У правозащитница Рамиля Саитова указала, что на круглом столе заявляла наименование «Урал-батыр» от Конгресса башкирского народа и от себя лично. Предложение было поддержано некоторыми участниками Круглого стола, а так же был направлено на электронную почту с пометкой «Аэропорт» мотивированное предложение по наименованию «Урал-батыр». На имя Ольге Панчихиной ушло обращение.5 декабря будет известно имя финалиста, чье имя будет носить уфимский аэропорт. Однако Саитова сомневается в честности проведения данного конкурса.Рамиля Саитова, правозащитница:В Положении (пункт 6.5.7.1) и в презентации конкурса указана «горячая линия» конкурса 8-800-707-93-17. Звонки на нее должны приниматься из любого региона Российской Федерации круглосуточно. Однако эта горячая линия не функционирует.Согласно Положению (пункт 6.4.1-6.4.2) выявление лидеров сводного списка имен-претендентов по аэропортам России проводится путем социологического опроса ведущим исследовательским центром в области социологии. По итогам этого опроса формируется список из трех имен-претендентов по каждому аэропорту России, которым отдало свои предпочтения большинство респондентов.Однако согласно пункту 6.4.3 Положения данный опрос является анонимным, т.е. составление протоколов такого опроса невозможно, как и вообще невозможна фиксация доказательств его проведения. Окончательное решение по финальному списку принято Экспертным советом, хотя положением о конкурсе не предусмотрен ни сам Экспертный совет, ни его полномочия.Анализируя непрозрачные конкурсные процедуры, я бы не исключила даже возможность покупки победы на конкурсе. Например, каким-нибудь олигархом с целью увековечить фамилию своего рода на вывеске аэропорта. Даже группа фанатов таком образом тоже может увековечить свою звезду!Если результат конкурса действительно определяется большинством голосов, то скоро карта России может превратиться в рекламу Comedy Club и Дома 2.И это не смешно. О том, что начало положено, свидетельствуют сообщения с сайта организатора конкурса о том, что аэропорты Ставрополя и Минеральных Вод люди уже предложили назвать в честь Семена Слепакова и Жорика Вартанова. В лонг-лист вошел Сергей Шнуров.Нас вовлекли в унизительный конкурс: мы вынуждены голосовать по несуществующим проблемам, подгоняемые страхом получить вывеску с неоднозначной фамилией на небесных вратах родины. Могу прогнозировать всплеск протеста со стороны башкир, если эпопея с переименованием аэропорта не будет приостановлена. Полагаю необходимым оспорить этот конкурс в суде.