Мадриль Гафуров о фашистах, валидовщине и настоящих героях

Я удовлетворен, что мои публистические выступления в СМИ, в том числе в Уфимском Журнале, получают устно и письменно добрые отзывы. Искренне благодарен их авторам. Но сегодня я обращаюсь к тем, у кого мои статьи и очерки вызывают припадки истерики.Что же вы, как шавки из - под ворот, гавкаете? Если такие смелые - выходите на бой с открытыми забралами и называя себя, а не прикрываясь "собачьими" кличками. Но вы ведь не просто гнусные кликуши, а омерзительные трусы!А что касается моего отношения, как вы вопрошаете, к Украине, Крыму и Донбасу, то я, как и всякий нормальный советский (!) человек, рад, что Крым вновь воссоединился с Россией, и верю, что крымчане, в том числе и мои тамошные близкие родственники, одолеют все тяготы и заживут счастливо!Верю также, что Донбасс и Луганск никогда не вернутся в состав "незалежной" Украины, покуда там властвуют черная хунта и бандеровцы. Кстати, сердечно поздравляю жителей Донбасса и Луганска с успешно прошедшими выборами руководителей обеих республик.И очень сожалею, что харьковчане, начав первыми борьбу с предателями украинского народа, не смогли быть до конца твердыми против организаторов кровавого "майдана". Кстати, майдан в переводе с башкирского - площадь, где проводятся сабантуи, а еще: hугыш майданы - поле боя...Но уроки истории не проходят бесследно: верю, родит многострадальная украинская земля новых Хмельницких и Шевченко, и придут на нее мир и благоденствие!Меня же в первую очередь волнует и тревожит нынешняя обставновка в Башкирии и стране. Как журналист, я много езжу по республике, и сердце кровью обливается, когда вижу заросшие бурьяном и березняком поля, некогда дававшие обильные урожаи, заброшенные животноводческие фермы, стоящие без крыш, окон и дверей, заводы, захваченные рейдерами из Москвы и из -за "бугра", и как олигархи - менее одной десятой части населения России, получают лишь за сутки миллионы рублей и долларов, а трудовой народ, не верящий ныне ни во что и ни в кого, влачит жалкое прозябание...Как бывший помощник Председателя Президиума Верховного Совета Башкирской АССР и как депутат Верховного Совета Башкирии 12- го созыва, избранный народом, а не назначенный казнокрадами, я, голосовал за создание истинно демократической республики. И, работая четверть века собкором и зав. корпунктном Гостелерадио СССР и России, старался по мере возможности освещать достижения Башкирии.И еще: 60 лет я состою в рядах Коммунистической партии, познал и радости, и вдоволь беды нашей Родины. И потому сегодня объективно и аргументированно осуждаю бездеятельность и коррупционость нынешних "слуг народа" от партии власти, которую народ давно уже прозвал "партией жуликов и воров" ...И если вы, мои трусливые "оппоненты", действительно радеете за свой народ, помогайте ему, как я, не ради славы и наживы, бесплатно, конкретными делами, выступайте за создание в Башкирии и стране именно "народной власти", а не поднимайте, повторяю, как шавки из - под ворот, вой в защиту угнетателей трудового народа и его врагов, отрабатывая "тридцать сребреников" от олигархической своры...Впрочем, ваше гавкание на мои выступления против продажных чиновников, махровых националистов и лжеисториков, тем более - против возвеличивания врагов, я воспринимаю как похвалу - значит, иду верной дорогой, как завещал В.И. Ленин.***А теперь ответ персонально "Корнею," который дважды вполне культурно обращался ко мне..."А вообще, Мадриль Гафуров, как - то некрасиво. Вы специально написали для этого сайта статью, ну так и ответьте Вашим оппонентам. Зулие, например...".Во -первых. Корней, ко всем этим зульям, кацам и прочим "дешевкам" я уже выразил свое отношение выше, хотя мне было омерзительно читать их словесные "испражнения". Это просто - подонки, которые прикрываются кличками, понимая, что я немедленно подам на них Иски в суды за оскорбления... Думаю, Корней, Вы согласны со мной?Вам же отвечаю, надеясь все - таки, что это Ваше настоящее имя, в крайнем случае - человеческое, а не "собачья" кличка...Во - вторых. Я не знаю, откуда и как появилась после моей фамилии приписка " - специально для Уфимского журнала". Впрочем, она не имеет никакого значения для моей статьи.В третьих. Вы написали мне: "Вы в своей работе прямо и неоднозначно назвали этот сайт, который называется "Уфимским Журналом", - "желтой прессой"... То есть, в общем то указали на свое неуважение к размечаемому здесь материалу и в целом к этому сайту".Вот уж воистину: трудно найти в темной комнате черного кота, тем более, когда его там нет!В самом начале своей статьи я назвал "Уфимский Журнал" - популярным общественно - политическим изданием (и никак более!), которое демократично предоставляет свои "страницы" разным и разномастным авторам, в том числе и представителям "желтой прессы" и мне - коммунисту... (Кстати, я член редколлегии газеты "Коммунист Башкортостана", автор "Правды" и Интернет - сайта Башкирского рескома КПРФ, к тому же я - издатель и главный редактор Межрегиональной полнокрасочной информационно - рекламной газеты "Евразийский проспект")...И чтобы не возникал еще какой либо вопрос, отмечу, что я не впервые пользуюсь услугами "Уфимского Журнала", дабы донести до большего числа моих земляков ту или иную информацию, в том числе и о злодеяниях Заки Валидова и его приспешников...Ведь и Вы написали: "А мне интересно было почитать эту статью, полную противоречий. (Но не слишком ли, Корней, в данном случае Вы безапелляционны и категоричны?). Ведь далее Вы откровенно сообщаете: "Я, как и многие другие, почти не знаю о Валиди. И не читал его книг, чтобы составить какое - то мнение о нем. Ну за исключением отрывков, цитируемых в работах других авторов...".В том то, Корней, и беда многих респондентов, не только "Уфимского Журнала", пытавшихся бестолково дискутировать со мной. Про таких в армии говорят: амбиции без омуниции... Или: лишь бы прокукарекать, а там - хоть не рассветай!И вот теперь о Ваших "сомнениях": "Про начальников германского Генштаба уже сказано. Такие ошибки (или фальсификация, или не точное объяснение?) сразу снижают ценность статьи в разы".Ни первое, ни второе ...Я с отличием окончил Башгосуниверситетет. Защитил диссертацию по философии, написав и издав монографию для аспирантов, преподавателей и всех тех, кто интересуется этической и соцальной проблематикой, по теме: "Идея человечности и ее социокультурные основания" на базе творчества первого Народного поэта Башкирии Мажита Гафури и философских систем немецкой классики. И прекрасно знаю: кем и когда был генерал - лейтенант Шлейхер, предшественник Гитлера на посту Германского канцлера...Впрочем, о том легко можно найти материалы в Интернете. Потому, как написал респондент под №76: "Все претензии к Валидову. Это его воспоминания, а не мои".Моя же задача состояла в том, чтобы доказать,что М.Кульшарипов и иже с ним "профессора", мягко говоря, лгут, заявляя, что в годы Великой Отечественной войны Заки Валидов жил только в Турции и никуда не выезжал... Цитируя же "воспоминания" Заки Валиди, я придерживался постраничной хронологии книги:"О том, что письмо (написанное за 2 дня до перехода его автором (З.Валиди) Иранской границы, бросившего в пустынном Туркестане беременную жену - М.Г.), зашитое в голенище сапога Шахвали, достигло Родины...я с радостью узнал в 1943 году (!?) при беседе со своими земляками, попавшими в плен к немцам в ходе войны". Стр.154."В 1943 году, приехав в Германию из Турции для встречи со своими земляками, попавшими в плен в ходе войны, я узнал у одного из них ...". Стр.256."В Европе тогда находился также командир одного из башкирских полков Галимзян Таган (тоже бежавший за рубеж, правда, Валиди, бросив родину, жену, родных. С внучкой его я встречался и беседовал несколько лет назад в Уфе, кстати, видел и правнука его - М.Г.) В июне он приезжал в Берлин, и этот месяц мы весело провели вместе с ним и другими друзьями, встречаясь как в городе, так и совершая прогулки в его окрестностях". Стр. 256 - 257."Когда я вспоминаю тогдашнюю нашу жизнь в Берлине, в моей памяти в первую очередь возникает образ пяти моих незабвенных друзей". Стр.258.И, наконец, стр. 270, на которой опубликована глава "Встреча с генералом Шлейхером" (цитирую ее в сокращении)."Я пожелал встретиться с генералом Шлейхером, выполнявшим в то время обязанности начальника Генерального штаба Германии(!?)". Эта встреча стала возможной благодаря немецкому офицеру Лемману ...В Кабуле при встрече я ему говорил о том, что отправляюсь в Европу, намерен посетить и Германию. Он сказал: "Я дам адрес моего друга. Вам может понадобиться помощь" - и дал небольшую записку, не запечатав в конверт. В записке обо мне было сказано: "Очень хорошо ориентируется в делах Средней Азии".Мне удалось найти его друга, который оказался офицером вермахта и также, как и сам Лемман, прекрасно владел русским языком. Он спросил у меня: "Что же Вы желаете?". Я сказал: "Если это возможно, я хотел бы на несколько минут встретиться с генералом Шлейхером", - и объяснил ему суть разговора.Мы с генералом поговорили около 15 минут. "Сможете ли Вы разрешить нам вести деятельность в Германии, а также нет ли у Вас возможности оказать материальную помощь для организации печати?" - спросил я у него."Вы в Кабуле оказали помощь (!?) нашему офицеру Лемману, поэтому мы к Вам отнеслись с вниманием" - ответил он.Со слов генерала я узнал, что встреченный мною в Кабуле Лемман был офицером Генштаба Германии под фамилией Мюстер, служивший за границей (разведка - М.Г.) под вымышленным именем". Стр.270....В данном рассказе Валидова нет никакой даты, нет каких то примет о времени года... А перед моими глазами стояла цифра 1943 - год Сталинградской и Курской битв, печальная весть об отце, бессонная ночь - и я невольно взрываюсь в душе ненавестью к ярому врагу Советского Союза, кровавому басмачу и гитлеровскому прихвостню, и пишу: "Обратите внимание: Валиди клянчит деньги не у министра печати Германии, а начальника Генштаба государства, которое ведет войну против его (Валидова) родины - М.Г.).Да, войны еще не было, но Германия уже готовилась отомстить Франции, Англии, СССР и ряду других европейских стран за поражение в Первой мировой войне, столетие окончания которой только что мир отметил в Париже...И мне плевать, что произошла досадная ошибка о времени встречи Валидова с Шлейхером. Факт в том, что Валидов клянчил деньги у фашистов и когда канцлером был генерал Шлейхер, и когда власть в Германии захватил Гитлер, чтобы воевать против страны, где его родила мать... И прав респондент под №148, написавший: "Довольно того, что он стучит сам на себя о том, что ездил в Германию по самый 1944 год!".И все же вчера я вновь "пролистал" вторую книгу "Воспоминаний" Заки Валидова - и не напрасно. Я еще раз убедился, что это был не просто прохвост и лжец. И вот тому еще одно доказательство: "В тот же день 20 февраля ( 1923 года - М.Г.) я отправил письмо Ленину... Товарищ Сталин при посредстве товарища Рудзука прилагает усилия, чтобы вернуть меня в партию. Он делает вид, что не знает о моем письме в Исполнительный Комитет из Баку, написанном в 1920 году, где я открыто объявил о своей деятельности против Москвы и присоединении к басмаческому движению. Кто же вам будет верить после того, как Соглашение, подписанное 20 марта 1919 года Вами, Сталиным, мною (!?) и моими товарищами, спустя четырнадцать месяцев было перечеркнуто Постановлением от 19 мая 1920 года, подписанным лишь Вами и Сталиным?". Стр.151.И вот это отнюдь не ошибка: никакой Валиди -Валидов не подписывал Соглашение Центральной Советской власти с Башкирским правительством, по которому Башкирия получила свою автономию. Но "не состоявшийся хан" решил хоть таким образом - открытым враньем влезть в ряды основателей СССР. Но, увы, не повезло политическому мошеннику мирового масштаба...P.S. Вторая книга "Воспоминаний" З.Валидова издана в Уфе в 1998 году. А еще на четыре года раньше это вранье было опубликовано в книге "Судьба и наследие башкирских ученых - эмигрантов". Но ее авторы, в том числе А.Юлдашбаев (переводчик "Воспоминаний " с турецкого), не убрали из книги, думаю, что осознанно, эту ложь Валиди, дабы возвеличить его, и она поныне "гуляет" по псевдонаучным изданиям. Позор!Слово свидетелям истории.ГЛАВНЫЙ БОЛЬШЕВИК БАШКОРТОСТАНАЗвали его - Шагит Ахметович Худайбердин. Он умер, когда ему было 28 лет. Жизнь его блеснула молнией. Но он был подлинным участником и свидетелем переломной истории Башкортостана, и оставил о себе неизгладимую память у многонационального народа нашей республики...Сын бедняка, батрак с отрочества, солдат первой мировой войны, благодаря природному таланту и усердию, он сумел понять и осмыслить по какую сторону баррикады его место в бешенном круговороте революционных лет.Политическое "взросление" Шагита Худайбердина происходило стремительно, каждый бурный месяц 1917 года стоил в этом смысле многих лет. Еще в солдатских казармах, благодаря разъяснительной работе, которую вели уфимские большевики, и в частности, "свой человек" Багау Нуриманов, Шагиту Худайбердину открылась правда партии Ленина. Октябрьскую революцию он приветствовал от всей души. 7 марта 1918 года стал членом Коммунистической партии. С того момента до конца жизни он - один из самых деятельных и последовательных коммунистов Башкирии.Назовем лишь несколько должностей из его послужного списка: политический представитель Башвоенкомата в 25- й (Чапаевской) дивизии, комдив в 5- й армии, председатель Центрального Исполнительного Комитета Советов Башкирской АССР (БашЦИКа), политический (первый) секретарь Башкирского обкома РКП (б), нарком внутренних дел... Добавим к этому орден Красного знамени, которым он был награжден (пожалуй, первым в Башкирии) - "за отличие в бою против врагов социалистического отечества, за то, что, участвуя в штурме фортов и Кронштадской крепости, личной храбростью и примером вдохновлял красных бойцов".В стихотворении "Башкортостан", опубликованном еще до Великой Октябрьской революции, 25 сентября 1917 года, Шагит Худайбердин призывал: " ...Башкир, мещеряк, тептярь и русский, подадим друг другу руки, кровные братья, и сообща построим наш Башкортостан!" (Построчый перевод).Призыв этот чрезвычайно важен для характеристики взглядов Шагита Худайбердина, ибо противостоит лозунгу буржуазных националистов "Башкирия - для башкир". Пройдет некоторое время, в Башкирии, взбудораженной Великим Октябрем, резко обозначаться полярные политические силы, и если олицетворением темных сил национализма станет проклятое в конце концов народом имя виновника многих трагических событий Заки Валидова, то олицетворять здоровые силы, борющихся за осуществление ленинской национальной политики, политики братства народов, выпадет на долю Шагита Худайбердина. Для него, назвавшего русских кровными братьями, Валидов станет кровным врагом. Об этом и обращение его:К БАШКИРСКОЙ БЕДНОТЕ!Когда повеяли ветры свободы, неумущий башкирский народ, столь долго угнетавшийся империализмом, пробудился, как и пролетариат других угнетенных наций, с мыслью об избавлении от эксплуатирующих его кулаков и старшин. Но эти же самые кулаки и старшины, разжиревшие во времена империализма на шее башкирской бедносты, стали твердить, что, мол, "башкиры увидят прежнюю привольную жизнь лишь получив автономию, а иначе всем нам - конец"; они и Заки Валидов, который , кстати, вовсе не башкир, а тептяр, возмечтавший стать "башкирским ханом", пользуясь непросвещенностью башкирского народа, заставили его поднять оружие против Советской власти, предоставившей всем нациям все желанные свободы, и затопили в крови неграмотную, забитую башкирскую бедноту.Отважные башкирские джигтьы! Раскройте глаза, посмотрите, за кого и ради чего воюете?Неужели в то время, когда пролетариат всего мира, не щадя себя, борется с капиталистами за избавление от капиталистического рабства, за создание в будущем светлой, радостной жизни для своих детей, вы, башкирский пролетариат, воюете за то, чтобы снова сделать кантонами своих толстопузых старшин, вынуждавших вас в николаевские времена распродавать ваши земли и пивших вашу кровь, за то, чтобы взамен Николая поставить над собой тептяря Заки Валидова, назвав все это "башкирской автономией"?Такая автономия, то есть буржуазная автономия, построенная на замене Николая Заки - ханом, и отдающая башкирскую бедноту на ограбление прежним толстопузым старшинам, ставших кантонами, нам, башкирской бедноте, не нужна. Ибо тогда власть останется в руках тех же толстопузых старшин и кулаков, которые отнюдь не уступят в пользу башкирской бедности свои земли и богатства. Как угнеталась башкирская беднота при Николае, так и еще более жестоко будет она угнетаться под властью кантонов. Вот почему мы, башкиры - бедняки, не должны прельщаться буржуазной башкирской автономией и идти за тептярем Заки проливать кровь. Если бы жертвы, которые мы принесли и еще принесем ради этой автономии, послужили иной цели, а именно избавлению эксплуатируемого башкирской знатью народа от угнетателей, наша совесть перед трудящимися мира была бы чиста.Довольно, товарищи! Последовав за кулаками, вы уже порядком запятнали в глазах рабочих мира честь нашего трудового башкирского народа. Пора понять!Вы видите: учреждения, которые одно время воевали рука об руку с вами, ныне, поняв свои ошибки, дают слово перейти обратно на сторону Советской власти и объявить войну против империализма. Казаки, проливавшие кровь вместе с вами, также полк за полком переходят на сторону Советской власти.И вы расправляйтесь со своими начальниками - кулацкими сынками, переходите на сторону Советской власти, которая открыла дорогу к избавлению мирового пролетариата от рабства, и, не выпуская оружия из рук, пожертвуйте жизнью ради освобождения угнетенного боярами, кулаками и старшинами башкирского народа. Это честная смерть!Только при таком условии наши дети, избавленные от хищников, будут жить равноправно и счастливо, напевая свои мелодичные песни в прекрасных горах Урала, в долине Агидели.Долой диктатуру Валидова, обманувшего неграмотную башкирскую бедноту и затопившего Башкирию кровью!Да здравствует Советская власть в Башкирии!Башкир Шагит Худайбердин, 1919 г.(Из книги Шагита Худайбердина "На ветрах революции". Перевод на русский язык Марселя Гафурова. Башкирское книжное издательство. 1986 г. Опубликовано в газете "Коммунист Башкортостана" за ноябрь 2009 года, № 11).БАШКИРИЯ И БАШКИРСКИЕ ВОЙСКА В ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУТак называется книга великого сына башкирского народа Мусы Лутовича Муртазина, награжденного за боевые заслуги тремя орденами Красного знамени.Книга, написанная легендарным комбригом в период его учебы в Военной Академии им. М.В. Фрунзе (1923-1927 г.г.) и переизданная в 2012 году, - сама по себе уникальна, как свидетельство участника одного из величайших событий 20 века в России. Меня же привлекла характеристика, данная Мусой Муртазиным Заки Валидову. Вот она:"Башкирская мелкая буржуазия своевременно удачно использовала широко популярный лозунг о самоопределении башкир... Таким образом, Башкирия снова стала ареной некоторого национального антагонизма. Заки Валидов, глава башкирского движения того времени, в котором трудовые башкирские массы первоначально видели своего вождя, не оправдал их доверия в дальнейшем. Он оказался чужд духу Советской власти и постепенно превратился в ее врага.Благодаря умелому и своевременному вмешательству центральных органов Советской власти в башкирские дела... кругу башкирских работников удалось оторвать башкирские трудовые массы от жестокого плана Заки Валидова и воспитать в них твердое отношение к Соввласти, как единственной защитнице интересов башкирских бедняков.Таким образом, идея Советской Башкирии сделалась настолько близкой башкирскому народу, что, когда в 1920 году Валидов пытался осуществить враждебные замыслы по отношению к Советской власти, его не поддержали ни большинство башкирских работников, ни большинство населения....Будет чрезвычайно отрадно, если в деле установления наитеснейшей связи между трудовыми массами Башкирии и трудящимися Советского Союза в совместной борьбе за строительство коммунизма свою долю пользы внесет материал, собранный в данной книге".Я с большим удовольствием присоединяюсь к словам прославленного башкирского полководца.