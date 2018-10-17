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Куда уходит бюджет Башкирии?

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Бюджет недоиспользованных возможностей. Министерство финансов РБ опубликовало информацию по исполнению консолидированного бюджета республики за 9 месяцев 2018 года. Куда же тратились все это время бюджетные деньги?

Куда уходит бюджет Башкирии?


Доходы республики выросли по сравнению с прошлым годом

По данным на 1 октября 2018 года, доходы консолидированного бюджета республики составили 174,7 млрд рублей. Это 80,2% от запланированных на 2018 год 217,7 млрд рублей.

84,3% всех поступлений в бюджет принесли налоговые и неналоговые платежи – 147,38 млрд рублей. Сюда вошли:

– налоги на прибыль (93,8 млрд рублей);

– налоги на добавленную стоимость на товары, работы, услуги (14,9 млрд рублей);

– налоги на имущество (13,5 млрд рублей);

– безвозмездные поступления (27,2 млрд рублей)

– доходы от продажи активов (2,2 млрд рублей) и другие.

Доходы консолидированного бюджета значительно выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года (на 26,43%): за первые 9 месяцев 2017 года в общую казну республики поступило 138,1 млрд рублей.

Если сравнить эти данные с бюджетом Татарстана, то за первые три квартала года доходы в бюджет соседей составили 210,4 млрд рублей – это на 20% больше, чем в Башкортостане.

Азамат Галин, предприниматель и общественный деятель:

– Бюджет всегда принимают с дефицитом. Параметры бюджета слабые, они рассчитаны на средние темпы инфляции. Это депрессивный бюджет. Исполнить его по доходам можно даже полумертвым. Не совсем понимаю роль башкирского правительства.

Не учитывается рост цен на товары, а они подскочат в среднем на 10%. А ведь рост заработных плат будет ниже уровня роста цен. Как бюджетники будут жить? Не ясно. При таких темпах падения доходов и заморозки зарплат, боюсь, люди выйдут на улицы.

Сколько власти Башкортостана тратят на каждого жителя республики?

Однако об эффективности использования бюджетных денег регионом лучше судить по расходам. Так, расходы консолидированного бюджета Башкортостана за 9 месяцев равны 138 млрд рублей. Это на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расходы бюджета Татарстана за первые три квартала этого года значительно выше – 185,7 млрд рублей.

Самая значительная статья расходов в отчете Минфина РБ – расходы на образование. В период январь – сентябрь на образование было выделено 43,8 млрд рублей. В прошлом году на эти нужды было потрачено меньше – всего 38,6 млрд рублей. Власти Татарстана на образование выделили куда больше – 56,9 млрд рублей (на 30% больше, чем в Башкортостане).

На здравоохранение в Башкортостане потрачено 11,5 млрд рублей (в прошлом году эта сумма была меньше – 10,1 млрд рублей).

В Татарстане на здоровье граждан, ожидаемо, было выделено больше – 13 млрд рублей.

На национальную экономику в Башкортостане ушло 20,3 млрд рублей, в Татарстане – 49,4 млрд рублей. В 2,4 раза больше, чем у нас.

На развитие культуры в Башкортостане за первые три квартала направили 6,1 млрд рублей, тогда как в Татарстане эта сумма равна 8,54 млрд рублей.

На каждого жителя Башкортостана тратится на 40% меньше бюджетных средств, чем в Татарстане

О чем говорят эти цифры? О бережливости наших чиновников или простой экономии на нуждах населения?

Уровень жизни в регионе во многом определяется тем, сколько денег расходуется из бюджета на каждого жителя. Посчитаем расходы консолидированного бюджета на душу населения в двух республиках. Так, в Башкортостане на каждого жителя условно тратится 33 900 рублей. В Татарстане эта цифра значительно выше – 47 680 рублей. Это на 40% больше, чем в нашей республике. Значит, жители республики получают куда меньше благ от государства, чем жители того же Татарстана.

И вновь профицит

Что же с пресловутым профицитом бюджета, который преследовал Башкортостан последние несколько лет? По итогам первых трех кварталов этого года профицит консолидированного бюджета Башкортостана составил 36,65 млрд рублей. В прошлом году за этот же период цифра была куда меньше – 13,8 млрд рублей. Профицит консолидированного бюджета Татарстана по итогам 9 месяцев составил 24,69 млрд рублей.

Получается, что на обеспечение комфортной жизни жителей Башкортостана тратится куда меньше, но при этом, что уже стало привычным, миллиарды лежат «про запас».

Напомним, что по итогам 2017 года Башкортостан расположился лишь на 9-й строчке в ПФО по бюджетным расходам на душу населения. Первое место и тогда занимал Татарстан.

Бывший глава республики Рустэм Хамитов объяснил профицит в 10 млрд рублей за 2017 год тем, что это – «запас на зарплаты бюджетников». Минфин республики из года в год преподносит подобную запасливость как хорошую работу своего ведомства и заботу о жителях республики: «Министерство финансов уже не раз попадает под критику из-за профицита. Профицитный бюджет – это благо, и многие субъекты хотели бы профицитный бюджет, но не у всех получается. Тот резерв, который мы создали, будет направляться на повышение заработной платы».

Однако даже Рустэм Хамитов был вынужден признать: «Профицит – это всегда недоиспользованные возможности. Конечно же, нам бы хотелось, чтобы эти деньги были использованы должным образом и направлены на новые стройки, объекты».

Мы уже писали, что означает профицит бюджета для жителей республики. По сути, эти запасные деньги складываются «в кубышку» и не работают: люди не могут получить положенные по закону бесплатные лекарства, а дороги и школы остаются без ремонта. Не нужно далеко ходить: за прошлый год чиновники Башкортостана бодро отчитывались, называя внушительные суммы, которые они смогли сэкономить.

Но какой ценой? На здравоохранении сэкономили около 250 млн рублей. И это в регионе, где сотни больных диабетом не могут своевременно получить положенные лекарства. А ведь отсутствие инсулина – смерть.

Подавляющее большинство нарушений в сфере здравоохранения связано с недостаточным финансированием. Родители тяжелобольных детей вынуждены обивать пороги кабинетов и надеяться на помощь благотворительных фондов, не дождавшись лечения и препаратов.

Правительство сформировало профицит бюджета за счет отказа от выполнения обязательств, установленных законом, за счет жизней и здоровья наших граждан.

Именно недофинансирование расходов – основная причина острых социальных проблем региона. В республике проживает почти 100 тысяч малоимущих, а это на 15% больше по сравнению с 2015 годом. За последние три года на 20% сократилась рождаемость, на 20% уменьшилось количество студентов. Финансирование поддержки семей с детьми сократилось на 98 млн рублей по сравнению с 2016 годом.

В Башкортостане отказались от профицитной экономики?

Согласно представленному недавно проекту закона «О бюджете РБ», в 2019–2020 годах ожидается дефицит бюджета в размере 20 млрд рублей, в 2021 году – в размере 13 млрд рублей.

«Наконец-то аномальная профицитная политика Правительства Республики, когда в последние годы профицит бюджета РБ ежегодно составлял от 10-12 млрд в 2016-2017-м до 20 млрд в текущем году, канула в Лету.

В условиях снижения третий год рождаемости, увеличения смертности и низкой средней заработной платы жителей Башкирии сохранять подобный профицит значит замедлять развитие республики, что особенно заметно в сравнении с другими регионами, и усугублять миграцию трудоспособных граждан, – написал на своей странице в Facebook руководитель дирекции Школы российской политики в РБ Рустем Ахмадинуров. – Об этом я говорил публично еще 1,5 года назад на отчете Правительства РБ в апреле 2017 года, но был подвергнут обструкции со стороны экс-главы региона Рустэма Хамитова, запретившего сравнивать нас с Татарстаном. Думается, сегодня уже уместнее сравнивать нас с Чувашией и Мордовией, где в эти годы шло планомерное развитие. Надеюсь, что провозглашенная новым главой Башкортостана ставка на консолидацию элит и сбалансированный социально ориентированный бюджет позволит республике вернуть себе ведущие позиции в Приволжско-Уральском регионе».

Рустем Шайахметов, доцент УГНТУ, экономист:

– К сожалению, ситуация по бюджету у нас не лучшая. По заполнению бюджета у нас как-то идет рост, и, с одной стороны, это хорошо. Но с другой стороны, надо учитывать, что этот рост обеспечивается за счет «Башнефти», а если вычленить эти доходы, то картина будет другая.

Наш бюджет не ориентирован на выполнение конкретных социально-экономических задач. Я надеюсь, что новое руководство изменит эту политику экономии. Наш профицит превышает уже 32 млрд рублей, и это очень печально. Это ведь очень большие цифры.

Бюджет Татарстана в 1,5 раза больше, и он более продуманный. У нас, например, отказываются тратить деньги на инфраструктуру земельных участков, выделенных льготным категориям граждан. А в том же Татарстане это финансируется.

Как я вижу, желания просто нет, зато есть вопрос – откуда брать деньги? После таких сумм в профиците мне даже неудобно об этом говорить.

Говорят, что у нас нет врачей, особенно в сельской местности. И тут же называют причину – маленькая зарплата. Ну а кто мешает в бюджете выделить дополнительное финансирование на доплаты?

Сколько у нас накоплено средств? У нас в распоряжении около 60 млрд рублей, надо же их тратить. Почему и для чего они должны лежать в «кубышке»? Если есть деньги, их нужно направлять на решение существующих проблем, а не держать в банке.

Не думаю, что в ближайшие годы будет значимый дефицит. С учетом пробивного характера нового главы, полагаю, часть финансирования придет из федерального бюджета, и доходы будут только расти. Для этого есть предпосылки. По первым шагам нового руководства республики уже видно, что в Башкирии отказались от профицитной политики и начали направлять деньги на решение проблем. Эти проблемы копились годами за счет всех экономий.

Вспомните слова Радия Хабирова: «У меня возникает ощущение, что некоторое время Уфу не любили». Эту фразу можно применить и к Башкирии. Я не подвергаю сомнению честность Рустэма Хамитова, но его политика была направлена не туда.

ПроУфу
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  • 1 | 15.11.2018, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что бросается в глаза, читая эту статью, так это постоянное сравнение страны башкир с их антиподом страной татар.Ну никак они не могут смирится с тем что татары умнее, цивилизованнее, прогрессивнее башкир, что на самом деле все "великие" герои, писатели, поэты, ученые страны башкир , на деле оказываются татарами. А вот все бандиты и изменники родины,(всякие там валидки и салаватки) те да, те башкиры.
У меня возникло большое подозрение, что и башкирская пчела,вовсе не башкирская а татарская. Нужна генетическая экспертиза...



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  • 2 | 15.11.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Куда уходит бюджет Башкирии? В Москву.



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2

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  • 3 | 15.11.2018, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
" Нужна генетическая экспертиза..."

-------------------

Подай заявку на тест. Пусть покажут по ТВ в программе "ДНК", где объявят результат после душераздирающей паузы: "Пчела превращается... Пчела превращается..."



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  • 4 | 15.11.2018, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 15.11.2018, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что бросается в глаза, читая эту статью, так это постоянное сравнение страны башкир с их антиподом страной татар.Ну никак они не могут смирится с тем что татары умнее, цивилизованнее, прогрессивнее башкир, что на самом деле все "великие" герои, писатели, поэты, ученые страны башкир , на деле оказываются татарами. А вот все бандиты и изменники родины,(всякие там валидки и салаватки) те да, те башкиры.
У меня возникло большое подозрение, что и башкирская пчела,вовсе не башкирская а татарская. Нужна генетическая экспертиза...
++++++++++++++++++++++++++++++

Реку Йайык переименовли в реку Урал, а про пчелку забыли. Назвали бы уралскими или южноуралскими, вопросов не возникало бы.



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  • 5 | 15.11.2018, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| 15.11.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Куда уходит бюджет Башкирии? В Москву.ххххххх А куда уходят министры финансов РБ в..... курултай,в депутаты.



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  • 6 | 15.11.2018, 10:50 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1198 | Рейтинг: +90,5
"РОССИЙСКИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОРМЯТ НА 72р В СУТКИ 181114.
Замглавы ФСИН Валерий Максименко заявил, что питание одного заключенного колонии в среднем обходится бюджету в 2,16 тыс. руб. в месяц, то есть суточное меню стоит около 72 рублей.
«Мы сделали такие программы, которые полностью дают расклад, какому региону сколько надо на питание больных, женщин, детей, беременных и так далее. И полностью идет расклад, сколько человек потребляет, сколько это будет стоить»,— рассказал он в интервью радиостанции «Эхо Москвы», добавив, что это стоимость «не ресторанной еды».
Господин Максименко добавил, что для проведения таких расчетов ФСИН специально нанимала специалистов, в том числе выпускников Тимирязевской академии. Продуктовую норму для каждого осужденного теперь определяет компьютерная программа, которая позволяет исключить коррупцию среди руководства исправительных учреждений..."

А ГКБ21 заключает госКонтракт, последний к примеру на 16 млн р., за квартал на питание больных. Количество коек в больнице 850, заполняемость койко-мест ~ 80%. Четверть больных питается принесённой из дома едой.
С учётом всех факторов, кормятся не более 600 больных, и стоимость кашки/хдеб/сахар получается за 350 руб.
Вот так куда/как бюджет и утекает. А "хронические выигрыватели" контрактов падружки бывшей Зур-апай известны всем крупным продуктовым сетям, аж из Оренбуржья, как скупщики просроченно/подпорченной продукции для организации больничного питания. Они настаивют, что все варится, кипятится и еда становится безопасной. Согласен, может и безопасной, но токсины от подобной продукции никуда не уберёшь и польза питательная больным под большим вопросом. Это как ныне модные афёры на АЗС, где в 82 бензин плескают присадки какие то и продают под видом Аи-95, да ещё с недоливом.
Всё время организация питания, с учётом прописанных столов была заботой главного врача, что падружке д.б. известно как преподу кафедры ОЗ. И думаете, она перешла на 0.75 ставки из за уменьшения главврачичьих забот? Нет, она напринимала замов "Дабл" и сама числится на 5 работах, в трёх местах, при этом не вылезая из Англии и вечно сопровождая зурапай по фитнес залам в рабочее время.
И всё как с гуся водя! Кто же она такая, дочь Нагуманова Талгат Аглеевича и Рули Габдулловны? Муж Мустафин кажись из Чекмагушевских..



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  • 7 | 15.11.2018, 11:10 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2413 | Рейтинг: -57,1
У государства нет денег. Все деньги народные_М Тэтчер . В России бюджетные деньги - карман чиновников. Что нужно для этого сделать что бы бюджетные деньги уходили не в карман чиновников а на социальные программы улучшения жизни простолюдинов? Да самую малость а именно власть советом ,землю крестьянам , заводы рабочим. Вернуться в СССР.Азохен вей.



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  • 8 | 15.11.2018, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
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В первую очередь нужно на развитие экономики тратить, а не на образование.



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  • 9 | 15.11.2018, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну так и повышайте зарплаты, все беды от бедности.



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  • 10 | 15.11.2018, 12:09 | Автор: Герасим
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9 все беды от буржуазного строя в России где трудящийся человек бесправен. Но есть выход. Пролетарии всех стран объединяйтесь.



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  • 11 | 15.11.2018, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
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9-му
Бедность не причина, а следствие



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  • 12 | 15.11.2018, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
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А где налог на добычу нефти (НДПИ), весь ушёл в Москву?



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  • 13 | 15.11.2018, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 15.11.2018, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
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В первую очередь нужно на развитие экономики тратить, а не на образование.
****
Чтобы поднять экономику нужно вкладываться в людской потенциал.
Для этого всего навсего нужно разработать критерии отбора- тестирование тех. кто способен принести пользу и прибыль. Но если так сделать, то нужно будет сократить 80% чиновничьего аппарата- а это значит сломать наспех собранный хребет вертикали власти.
За примерами далеко ходить не надо- 43 летний башкир-летчик КВС Боинга 737 в основной авиакомпании Южной Кореи. Зарабатывает до 20 т евро.
Но это человек обучаемый- постоянно работает над собой и открыт новому.
Выдержал в большой конкурентной борьбе несколько десятков тестов по здоровью, знанию техники, языкам, теории полета, выходу из аварийных ситуаций. При отборе не было кумовства и блата, учитывалась каждая мелочь, в т.ч. задавались зачастую казалось бы глупейшие вопросы- как часто вы стрижете ногти?
Правильный ответ: Я вырос в деревне. Моя мать медицинский фельдшер. С самого детства в доме был день генеральной уборки- четверг, в котором принимала участие вся семья, После работы мы мылись в бане, перед баней приводили волосы, руки и ноги в надлежащий порядок.
Неправильный ответ- каждый раз, когда вижу в этом необходимость.
А суть вопроса заключалась в прирученности кандидата к системности и порядку.
На фоне этого знаю умного трудолюбивого парня с 2-мя факультетами, который может принести огромную выгоду любой фирме или управленческой структуре, но он слишком порядочный, чтобы покрывать и брать на себя хищения и манипуляции с отчетностью. И главное- не башкир и у него нет неделовых связей наверху.



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  • 14 | 15.11.2018, 13:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1896 | Комментарии: 61830 | Рейтинг: +12229,3
Уфимский штаб Алексея Навального опубликовал расследование о закупках оборудования для Курултая республики

По данным активистов, 3 сентября были закуплены 120 планшетов для депутатов Госсобрания по цене 38,5 тысяч рублей каждый. Общая стоимость планшетов превысила 4,6 млн рублей. По данным штаба, такие планшеты стоят значительно меньше, также, как и кронштейны и коммутаторы, которые покупаются по цене в два раза превышающую розничную.

Также координатор штаба в Уфе Лилия Чанышева отметила, что, несмотря на покупку планшетов, перехода на электронный документооборот не планируется — Курултай продолжает закупать принтеры и бумагу в прежних объемах.

В Госсобрании Башкирии «Эху» не смогли прокомментировать закупку, заявив, что этим занимался минэкономразвития. В министерстве также комментариев не дали и потребовали письменный запрос.

https://youtu.be/nhvwrLZG72c



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  • 15 | 15.11.2018, 13:41 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11615 | Рейтинг: -1858,3
8 | 15.11.2018, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

В первую очередь нужно на развитие экономики тратить, а не на образование.
_______________________________________________
В первую очередь именно на образование.



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  • 16 | 15.11.2018, 14:54 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 15.11.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Куда уходит бюджет Башкирии? В Москву.
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Хватит гундосить! Башкирия платит ровно тот же %,что и остальные регионы,за исключением самых бедных-Дагестан,Ивановская обл. и пр (10 регионов)



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  • 17 | 15.11.2018, 15:48 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11615 | Рейтинг: -1858,3
Хватит гундосить! Башкирия платит ровно тот же %,что и остальные регионы,за исключением самых бедных-Дагестан,Ивановская обл. и пр (10 регионов)
________________________________________________
Москва - регион донор.
Всё-таки странная у нас какая-то экономика. Как и донорство.
Допустим, я забрал у человека его кровь, отдал другому человеку.
И окажусь донором я, а не человек, сдавший кровь.
А угостив человека, сдавшего кровь, сладким чаем, могу ещё и рассказать ему, про свои затраты на него.



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  • 18 | 15.11.2018, 15:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1896 | Комментарии: 61830 | Рейтинг: +12229,3
Продление и изменение маршрутов в Уфе происходит незаконно

Об этом в эфире «Эха» заявила генеральный директор ассоциации пассажирских перевозчиков Наталья Тептерева.

По ее словам, межведомственная комиссия имеет право менять маршрут не более, чем на 30%, а, к примеру, маршрут №248 недавно изменили чуть ли не в три раза, сделав из автобуса, соединяющего ДОК и Сипайлово, маршрут в Затон.

Любые изменения и создание новых маршрутов должны вноситься в реестр, но, как отметила Тептерева, никаких сведений в реестре нет, а, значит, изменения противозаконны.

Ранее источник «Эха» знакомый с ситуацией сообщил, что администрация города покровительствует двум легальным перевозчикам – компании «Башавтотранс» и ИП Батыров. Остальным официальным перевозчикам не разрешают изменять маршруты даже в рамках, предусмотренных законом.

Напомним, на оперативном совещании в администрации города замглавы администрации, начальник управления транспорта и связи Андрей Федосов заявил, что проблема с общественным транспортом в Уфе решится до конца этой недели.
_________________________________
Мне кажется не плохо, что теперь есть маршрут с ДОКа до Затона(наверняка он будет востребован, поскольку работа в Затоне пока есть, а в Инорсах работы уже мало - это связано с разными темпами жилищного строительства в этих микрорайонах - в Инорсах жильё довольно таки привлекательно, а в Затоне пока еще не очень, а вот производственных площадей в Затоне поболее), но может стоило СОЗДАТЬ новый маршрут, а не вопреки закону менять уже устоявшийся?
В общем всё очень непродуманно и вызывает сомнения в незаинтересованности в действиях новичков...



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  • 19 | 15.11.2018, 16:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Куда уходит бюджет?
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В т.ч на содержание в Москве проблемных "башкирских депутатов" из знакомых и друзей бывшего главы региона, ничего толком за 8 лет "правления" не сделавшего для населения республики.
Скажите, какую пользу в Москве приносит региону и своему народу бывший министр образования, когда в школах море проблем?
А этот, как его там конник? Или судебный пристав?
Не пытаюсь принизить их как личности, но хотелось бы услышать отчет, что конкретно сделано ими именно для роста благосостояния населения на малой Родине?
За что все-таки им платим деньги? Или я что-то не понимаю?



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  • 20 | 15.11.2018, 16:31 | Автор: X.Наташа
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Что бросается в глаза, читая эту статью, так это постоянное сравнение страны башкир с их антиподом страной татар.Ну никак они не могут смирится с тем что татары умнее, цивилизованнее, прогрессивнее башкир, что на самом деле все "великие" герои, писатели, поэты, ученые страны башкир , на деле оказываются татарами.
Просто татарская земля не одного умного человека еще не вырастила



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