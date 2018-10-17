Куда уходит бюджет Башкирии?

Бюджет недоиспользованных возможностей. Министерство финансов РБ опубликовало информацию по исполнению консолидированного бюджета республики за 9 месяцев 2018 года. Куда же тратились все это время бюджетные деньги?Доходы республики выросли по сравнению с прошлым годомПо данным на 1 октября 2018 года, доходы консолидированного бюджета республики составили 174,7 млрд рублей. Это 80,2% от запланированных на 2018 год 217,7 млрд рублей.84,3% всех поступлений в бюджет принесли налоговые и неналоговые платежи – 147,38 млрд рублей. Сюда вошли:– налоги на прибыль (93,8 млрд рублей);– налоги на добавленную стоимость на товары, работы, услуги (14,9 млрд рублей);– налоги на имущество (13,5 млрд рублей);– безвозмездные поступления (27,2 млрд рублей)– доходы от продажи активов (2,2 млрд рублей) и другие.Доходы консолидированного бюджета значительно выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года (на 26,43%): за первые 9 месяцев 2017 года в общую казну республики поступило 138,1 млрд рублей.Если сравнить эти данные с бюджетом Татарстана, то за первые три квартала года доходы в бюджет соседей составили 210,4 млрд рублей – это на 20% больше, чем в Башкортостане.Азамат Галин, предприниматель и общественный деятель:– Бюджет всегда принимают с дефицитом. Параметры бюджета слабые, они рассчитаны на средние темпы инфляции. Это депрессивный бюджет. Исполнить его по доходам можно даже полумертвым. Не совсем понимаю роль башкирского правительства.Не учитывается рост цен на товары, а они подскочат в среднем на 10%. А ведь рост заработных плат будет ниже уровня роста цен. Как бюджетники будут жить? Не ясно. При таких темпах падения доходов и заморозки зарплат, боюсь, люди выйдут на улицы.Сколько власти Башкортостана тратят на каждого жителя республики?Однако об эффективности использования бюджетных денег регионом лучше судить по расходам. Так, расходы консолидированного бюджета Башкортостана за 9 месяцев равны 138 млрд рублей. Это на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расходы бюджета Татарстана за первые три квартала этого года значительно выше – 185,7 млрд рублей.Самая значительная статья расходов в отчете Минфина РБ – расходы на образование. В период январь – сентябрь на образование было выделено 43,8 млрд рублей. В прошлом году на эти нужды было потрачено меньше – всего 38,6 млрд рублей. Власти Татарстана на образование выделили куда больше – 56,9 млрд рублей (на 30% больше, чем в Башкортостане).На здравоохранение в Башкортостане потрачено 11,5 млрд рублей (в прошлом году эта сумма была меньше – 10,1 млрд рублей).В Татарстане на здоровье граждан, ожидаемо, было выделено больше – 13 млрд рублей.На национальную экономику в Башкортостане ушло 20,3 млрд рублей, в Татарстане – 49,4 млрд рублей. В 2,4 раза больше, чем у нас.На развитие культуры в Башкортостане за первые три квартала направили 6,1 млрд рублей, тогда как в Татарстане эта сумма равна 8,54 млрд рублей.На каждого жителя Башкортостана тратится на 40% меньше бюджетных средств, чем в ТатарстанеО чем говорят эти цифры? О бережливости наших чиновников или простой экономии на нуждах населения?Уровень жизни в регионе во многом определяется тем, сколько денег расходуется из бюджета на каждого жителя. Посчитаем расходы консолидированного бюджета на душу населения в двух республиках. Так, в Башкортостане на каждого жителя условно тратится 33 900 рублей. В Татарстане эта цифра значительно выше – 47 680 рублей. Это на 40% больше, чем в нашей республике. Значит, жители республики получают куда меньше благ от государства, чем жители того же Татарстана.И вновь профицитЧто же с пресловутым профицитом бюджета, который преследовал Башкортостан последние несколько лет? По итогам первых трех кварталов этого года профицит консолидированного бюджета Башкортостана составил 36,65 млрд рублей. В прошлом году за этот же период цифра была куда меньше – 13,8 млрд рублей. Профицит консолидированного бюджета Татарстана по итогам 9 месяцев составил 24,69 млрд рублей.Получается, что на обеспечение комфортной жизни жителей Башкортостана тратится куда меньше, но при этом, что уже стало привычным, миллиарды лежат «про запас».Напомним, что по итогам 2017 года Башкортостан расположился лишь на 9-й строчке в ПФО по бюджетным расходам на душу населения. Первое место и тогда занимал Татарстан.Бывший глава республики Рустэм Хамитов объяснил профицит в 10 млрд рублей за 2017 год тем, что это – «запас на зарплаты бюджетников». Минфин республики из года в год преподносит подобную запасливость как хорошую работу своего ведомства и заботу о жителях республики: «Министерство финансов уже не раз попадает под критику из-за профицита. Профицитный бюджет – это благо, и многие субъекты хотели бы профицитный бюджет, но не у всех получается. Тот резерв, который мы создали, будет направляться на повышение заработной платы».Однако даже Рустэм Хамитов был вынужден признать: «Профицит – это всегда недоиспользованные возможности. Конечно же, нам бы хотелось, чтобы эти деньги были использованы должным образом и направлены на новые стройки, объекты».Мы уже писали, что означает профицит бюджета для жителей республики. По сути, эти запасные деньги складываются «в кубышку» и не работают: люди не могут получить положенные по закону бесплатные лекарства, а дороги и школы остаются без ремонта. Не нужно далеко ходить: за прошлый год чиновники Башкортостана бодро отчитывались, называя внушительные суммы, которые они смогли сэкономить.Но какой ценой? На здравоохранении сэкономили около 250 млн рублей. И это в регионе, где сотни больных диабетом не могут своевременно получить положенные лекарства. А ведь отсутствие инсулина – смерть.Подавляющее большинство нарушений в сфере здравоохранения связано с недостаточным финансированием. Родители тяжелобольных детей вынуждены обивать пороги кабинетов и надеяться на помощь благотворительных фондов, не дождавшись лечения и препаратов.Правительство сформировало профицит бюджета за счет отказа от выполнения обязательств, установленных законом, за счет жизней и здоровья наших граждан.Именно недофинансирование расходов – основная причина острых социальных проблем региона. В республике проживает почти 100 тысяч малоимущих, а это на 15% больше по сравнению с 2015 годом. За последние три года на 20% сократилась рождаемость, на 20% уменьшилось количество студентов. Финансирование поддержки семей с детьми сократилось на 98 млн рублей по сравнению с 2016 годом.В Башкортостане отказались от профицитной экономики?Согласно представленному недавно проекту закона «О бюджете РБ», в 2019–2020 годах ожидается дефицит бюджета в размере 20 млрд рублей, в 2021 году – в размере 13 млрд рублей.«Наконец-то аномальная профицитная политика Правительства Республики, когда в последние годы профицит бюджета РБ ежегодно составлял от 10-12 млрд в 2016-2017-м до 20 млрд в текущем году, канула в Лету.В условиях снижения третий год рождаемости, увеличения смертности и низкой средней заработной платы жителей Башкирии сохранять подобный профицит значит замедлять развитие республики, что особенно заметно в сравнении с другими регионами, и усугублять миграцию трудоспособных граждан, – написал на своей странице в Facebook руководитель дирекции Школы российской политики в РБ Рустем Ахмадинуров. – Об этом я говорил публично еще 1,5 года назад на отчете Правительства РБ в апреле 2017 года, но был подвергнут обструкции со стороны экс-главы региона Рустэма Хамитова, запретившего сравнивать нас с Татарстаном. Думается, сегодня уже уместнее сравнивать нас с Чувашией и Мордовией, где в эти годы шло планомерное развитие. Надеюсь, что провозглашенная новым главой Башкортостана ставка на консолидацию элит и сбалансированный социально ориентированный бюджет позволит республике вернуть себе ведущие позиции в Приволжско-Уральском регионе».Рустем Шайахметов, доцент УГНТУ, экономист:– К сожалению, ситуация по бюджету у нас не лучшая. По заполнению бюджета у нас как-то идет рост, и, с одной стороны, это хорошо. Но с другой стороны, надо учитывать, что этот рост обеспечивается за счет «Башнефти», а если вычленить эти доходы, то картина будет другая.Наш бюджет не ориентирован на выполнение конкретных социально-экономических задач. Я надеюсь, что новое руководство изменит эту политику экономии. Наш профицит превышает уже 32 млрд рублей, и это очень печально. Это ведь очень большие цифры.Бюджет Татарстана в 1,5 раза больше, и он более продуманный. У нас, например, отказываются тратить деньги на инфраструктуру земельных участков, выделенных льготным категориям граждан. А в том же Татарстане это финансируется.Как я вижу, желания просто нет, зато есть вопрос – откуда брать деньги? После таких сумм в профиците мне даже неудобно об этом говорить.Говорят, что у нас нет врачей, особенно в сельской местности. И тут же называют причину – маленькая зарплата. Ну а кто мешает в бюджете выделить дополнительное финансирование на доплаты?Сколько у нас накоплено средств? У нас в распоряжении около 60 млрд рублей, надо же их тратить. Почему и для чего они должны лежать в «кубышке»? Если есть деньги, их нужно направлять на решение существующих проблем, а не держать в банке.Не думаю, что в ближайшие годы будет значимый дефицит. С учетом пробивного характера нового главы, полагаю, часть финансирования придет из федерального бюджета, и доходы будут только расти. Для этого есть предпосылки. По первым шагам нового руководства республики уже видно, что в Башкирии отказались от профицитной политики и начали направлять деньги на решение проблем. Эти проблемы копились годами за счет всех экономий.Вспомните слова Радия Хабирова: «У меня возникает ощущение, что некоторое время Уфу не любили». Эту фразу можно применить и к Башкирии. Я не подвергаю сомнению честность Рустэма Хамитова, но его политика была направлена не туда.