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Салавато-Юлаевские и Мустаевские страсти по аэропорту

  • Опубликовано: natall | 16.11.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 29644 | Комментарии: 34
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Голосование для присвоения имени уфимскому аэропорту продолжается. Напомним, в уфимский шорт-лист попали Муса Гареев, Салават Юлаев и Мустай Карим. Однако у многих появились сомнения в честности проведения данного конкурса, который заканчивается 30 ноября (включительно).

Салавато-Юлаевские и Мустаевские страсти по аэропорту


Во-первых, после голосования данные обновляются только спустя 12 часов. То есть, раз результата мы не видим сразу, то можно за это время «нарисовать» нужную цифру.

А во-вторых, некоторые наши финалисты начали подозрительно быстрыми темпами набирать голоса. Еще вчера в 12:38 у Мусы Гареева было 5147 голосов, у Салавата Юлаева – 2515, Мустай Карима – 1493. В 21:49 у М. Гареева стало 7752, С. Юлаева – 3216, Мустай Карима – 3051.

А сегодня в 15:16 резко Мустай Карим вырвался на первое место с 10169 голосами. Выходит, что меньше чем за сутки у него результат увеличился в три раза. При этом у лидера нескольких недель Мусы Гареева только 9414 голосов. Известный блогер Раис Габитов удивлен накруткой голосов в пользу Мустая Карима и подозревает в этом директора Мксет Шамиля Валеева.

Собственные источники ProUfu.ru говорят, что победа Мустая Карима предопределена и закреплена финансовыми обязательствами. Жители республики утверждают, что в некоторых районах и вузах дана команда организовать сбор голосов за писателя и уже объявились люди, которые собирают за него голоса. Пользователь Facebook под ником «Урал Юсупов» предполагает, что Радия Хабирова есть определенная договоренность с семьей Сечина-Каримова: «Республике нужны инвестиции говорит ВРИО. А я вам дам инвестиции отвечает Сечин, но у меня есть просьба-условие».

Напомним, многие жители республики против переименования аэропорта. Тем более, это нововведение разобщило общество, вызвав ожесточенные споры в соцсетях и СМИ.

- Для чего вообще в нашей расколотой стране, в которой до сих пор не изжит накал страстей гражданской войны, нужно было проводить это мероприятие? Чтобы еще сильнее расколоть? Был аэропорт «Уфа», да так и бы и остался им. Всех устраивало это название - коротко и ясно: УФА (ӨФӨ). Ну раз уже пошла такая пьянка, - а не мы ее затеяли, - то, по крайней мере, не стоило бы навязчиво продвигать Мустая Карима. Зачем лепить новый культ, учитывая неоднозначное к нему отношении со стороны интеллигенции?

Его именем и так названа улица, театр, есть памятник. Я всегда относился к нему нейтрально, старался видеть в нем, в первую очередь, классика советской башкирской литературы, чтобы о нем не говорили. В молодости мне нравились его трагедии. Но когда в угоду - нет не Мустая (сам бы Мустай наверняка воспротивился этому) - неких лиц очерняется светлый образ действительно народного героя Мусы Гареева, общественность республики должна дать отпор всяким инсинуациям. Нельзя добиваться светлых целей, используя грязные методы! Это не пойдет на пользу, в первую очередь, самому Мустаю. Зачем создавать из него антигероя, злодея и душителя башкирской интеллигенции? А в данный момент его «доброхоты» делают именно это, - пишет историк Салават Хамидуллин после публикации Мксет, очерняющий дважды Героя Советского Союза и участника Великой Отечественной войны Муса Гареева.

- Мерзота от, некогда мною уважаемого, мксет приводит в шок. Противно просто. Вот честно, руки подать людям из этого СМИ, независимо от заслуг и должностей, не хочется!!! - прокомментировал журналист Айрат Маннанов.

- Разиф Абдуллин, мой дед - Иван Гаврилович Огнев - строил и возглавлял Уфимский аэропорт/авиаотряд. И с историей Мусы Гареева я знаком из семейных историй. Зачем ты и твои коллеги решили ворошить эту грязь и слухи, скажи? Ты никогда не был продажной проституткой-журналюгой, как мне представлялось. Очень удивлен, - пишет эксперт по региональному развитию Иван Огнев.

- Писать доносы - это низко. И не зависит от «время было такое». Нужно давным давно открыть архивы и опубликовать списки стукачей, - отвечает журналист «Коммерсантъ-Уфа» Булат Баширов преподавателю БашГУ Михаилу Бреслеру, оправдывающему доносы (речь идет о доносах, в которых обвиняют Мустая Карима некоторые писатели и поэты республики - прим.ред.)

- Правильно, хотели объединить, вышло в точности наоборот, разъединили всех. Народ и так разъярен. Общественная палата № 6 со своими неразумными конкурсами добавляет еще температуры, - Хайдар Габдуллин.

- Аэропорт УФА. Коротко и со вкусом. Исторически и технически оптимальное название.

Если переименуют со временем все равно вернутся к прежнему названию. Только будет ли возможность привлечь к ответственности, - считает Фергат Салихов.

- Мне кажется название Аэропорта давно уже решено на Небесах!!!! И это наш Герой М. Гареев!!!! - считает Гульшат Низаметдинова.

Напомним, сегодня жители Башкирии разместили петицию о присвоении международному аэропорту «Уфа» имя Мусы Гареева. В петиции они выражают несогласие созданию культа личности М. Кариму. А если и вы хотите поддержать кандидатуру имя дважды героя Советского Союза летчика, то можете на сайте change.org.

Если вы считаете, что один из трех кандидатов достоин того, чтобы его имя носил уфимский аэропорт, то может отдать свой голос за него здесь.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 16.11.2018, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И только "Уфа" имя твоё АЭРОпорт.

Это наименование знает весь мир в веках, а вот остальных не знают и забудут.



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  • 2 | 16.11.2018, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ставлю 100 к 1 что аэропорт будет назван в честь татарского поэта Мустая Карима.
Аргументы? Пожалуйста:
-Административный ресурс в России еще никто не отменял, и это факт.
-Внук Мустая,Тимербулат Каримов зять президента "Роснефти" Игоря Сечина
и это тоже факт.
-У Сечина столько "ресурсов" мама не горюй! И это факт!



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  • 3 | 16.11.2018, 09:51 | Автор: Гунн
    Публикации: 240 | Комментарии: 6833 | Рейтинг: +813,2
Режим Путина кинул забаву, кость в виде именований аэропортов. Местная чиновничья рать в угоду правящей нициэлите обогащает эту эпопею своими дополнениями. Народ занят, некогда думать о перипетиях существования под гнетом власть имущих.



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  • 4 | 16.11.2018, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какая необходимость поменять название аэропорта?
Что после переименования аэропорт станет лучше, а самолеты новее или рабочие места прибавятся с повышенной зарплатой?



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  • 5 | 16.11.2018, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ГАРЕВ и точка .Герой Советского Союза дважды !!! Этим сказано все .Карим и так увековечен.Знал ,общался с обоими.А Карима помню когда был он еще молодой ,а я ребенком . Только Гареев .И уж не как бандит Салават и упаси Господи Валидка -кровавый



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  • 6 | 16.11.2018, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 16.11.2018, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

ГАРЕВ и точка .Герой Советского Союза дважды !!!

--------------------

А как бы сам лётчик отнёсся к этой затее с удлинением названия: "Аэропорт Уфа имени Мусы Гареева"? Он бы сказал: "Братцы! При внештатных ситуациях счёт идёт на доли секунды! Будет ли у КВС (командира воздушного судна) время на перечисление всех регалий аэропорта при его вызове?" Такштааа... Терроризмом попахивает вся эта "гирлянда" названий.:)



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  • 7 | 16.11.2018, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если бы в списке голосования было бы название "Уфа", то набрало бы большинство голосов. Аэропорт имени такого то..., речной порт имени такой то..., это нелепость. Других проблем нет? И что изменится от переименования? Билеты подешевеют? А именитые покойники наверное в гробах как пропеллеры - живые всё метят и метят ими, каждый столб..
--
Умер мужик. Попал он на тот свет. Смотрит, там Штирлиц, Сталин, Шерлок Холмс, доктор Ватсон и другие. И все периодически крутятся вокруг своей оси. Спрашивает мужик у Бога: - Чего это они? - А это как про кого-нибудь из них расскажут анекдот, так он и крутанется один раз. - А это что за два пропеллера? - А, это Василий Иванович с Петькой.



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  • 8 | 16.11.2018, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
УФА и только УФА! Не вы её создали и не касайтесь своими лапами.Только УФА! Она сама по себе герой!



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  • 9 | 16.11.2018, 12:35 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 11010 | Рейтинг: -1783
Международный аэропорт Платов
Ростов-на-Дону, Юг России

Международный аэропорт Гагарин
Саратов, Поволжье

Международный аэропорт имени Н.М. Карамзина
Ульяновск, Поволжье

Международный аэропорт имени Алексея Леонова
Кемерово, Западная Сибирь

Международный аэропорт имени Германа Степановича Титова
Барнаул, Алтайский край

Международный аэропорт имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана
Махачкала, Дагестан

Аэропорт имени первого Героя России генерала С.С. Осканова
Магас, Ингушетия



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  • 10 | 16.11.2018, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
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А что вы удивляетесь Они же любые выборы так проводят Как надо так и сделают под покорное молчание народа



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  • 11 | 16.11.2018, 12:39 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 11010 | Рейтинг: -1783
Международный аэропорт Шарль-де-Голль
Париж, Франция

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди
Нью-Йорк, США

Международный аэропорт имени Ататюрка
Стамбул, Турция

Международный аэропорт Леонардо да Винчи
Рим, Италия

Международный аэропорт имени Индиры Ганди
Дели, Индия

Международный аэропорт имени Гейдара Алиева
Баку, Азербайджан

Международный аэропорт имени Федерико Феллини
Римини, Италия

Международный аэропорт Сент-Экзюпери
Лион, Франция

Международный аэропорт Никола Тесла
Белград, Сербия

Международный аэропорт имени Ференца Листа
Будапешт, Венгрия

Международный аэропорт имени Бен-Гуриона
Тель-Авив, Израиль

Международный аэропорт имени Леха Валенсы
Гданьск, Польша

Международный аэропорт Луи Армстронга
Новый Орлеан, США

Международный аэропорт имени В.А. Моцарта
Зальцбург, Австрия

Международный аэропорт Криштиану Роналду
Мадейра, Португалия

Международный аэропорт Фридерика Шопена
Варшава, Польша



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  • 12 | 16.11.2018, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Наблюдатель

10 | 16.11.2018, 12:39 | Автор: Harrison
----------------------------
Харрисон! Кто в Уфе такого уровня? Вопрос без всякого подвоха.



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  • 13 | 16.11.2018, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 16.11.2018, 12:39 | Автор: Harrison
Публикации: 65 | Комментарии: 11005 | Рейтинг: -1782,4
Международный аэропорт Шарль-де-Голль
Париж, Франция
++++++++++++++++++++++

Ты бы сравнил по жизненным показателям. Аэропорты именовать можно было бы когда жизнь начнет ключом бить, то бишь наладится.

Когда начнем получать зарплаты одну четвертую часть зарплаты депутата думы.



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  • 14 | 16.11.2018, 12:51 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 11010 | Рейтинг: -1783
Харрисон! Кто в Уфе такого уровня? Вопрос без всякого подвоха.
-------------------------

Так и я без подвоха. Стало интересно, сходил посмарел.

Решил поделиться с обчеством.

Сухая инфа, рубиться на эту тему не собираюсь.



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  • 15 | 16.11.2018, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 16.11.2018, 12:39 | Автор: Harrison
Публикации: 65 | Комментарии: 11005 | Рейтинг: -1782,4
Международный аэропорт Шарль-де-Голль
Париж, Франция

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди
Нью-Йорк, США

Международный аэропорт имени Ататюрка
Стамбул, Турция

Международный аэропорт Леонардо да Винчи
Рим, Италия

Международный аэропорт имени Индиры Ганди
Дели, Индия

Международный аэропорт имени Гейдара Алиева
Баку, Азербайджан

Международный аэропорт имени Федерико Феллини
Римини, Италия

Международный аэропорт Сент-Экзюпери
Лион, Франция

Международный аэропорт Никола Тесла
Белград, Сербия

Международный аэропорт имени Ференца Листа
Будапешт, Венгрия

Международный аэропорт имени Бен-Гуриона
Тель-Авив, Израиль

Международный аэропорт имени Леха Валенсы
Гданьск, Польша

Международный аэропорт Луи Армстронга
Новый Орлеан, США

Международный аэропорт имени В.А. Моцарта
Зальцбург, Австрия

Международный аэропорт Криштиану Роналду
Мадейра, Португалия

Международный аэропорт Фридерика Шопена
Варшава, Польша
------------------------------------------------------------
------------------
Ну и кому этот бред сдался... Город он и есть город, а какого имени аэропорт, всеравно никто не запоминает



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  • 16 | 16.11.2018, 12:53 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 11010 | Рейтинг: -1783
Ты бы сравнил по жизненным показателям. Аэропорты именовать можно было бы когда жизнь начнет ключом бить, то бишь наладится.

Когда начнем получать зарплаты одну четвертую часть зарплаты депутата думы.
-----------------------

Вишь да, идиоты уже начинают возбуждаться. Ща будут показатели сравнивать.

Без меня давайте.



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  • 17 | 16.11.2018, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 16.11.2018, 12:51 | Автор: Harrison
Публикации: 65 | Комментарии: 11006 | Рейтинг: -1782,6
Харрисон! Кто в Уфе такого уровня? Вопрос без всякого подвоха.
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Так и я без подвоха. Стало интересно, сходил посмарел.

Решил поделиться с обчеством.

Сухая инфа, рубиться на эту тему не собираюсь.
_____________________________

Неужели "врубиться" для тебя это так сложно было?



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  • 18 | 16.11.2018, 12:55 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 11010 | Рейтинг: -1783
Бесноватая все меж.айрпорты заминусила.

И ей приятно, и мне смешно.

Хорошего дня вашему дурдому.



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  • 19 | 16.11.2018, 12:57 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3104 | Рейтинг: -274,1
Даже здесь и то подмухлевали.

Удивительные вредители, патологические лжецы.



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  • 20 | 16.11.2018, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 16.11.2018, 09:51 | Автор: Гунн
Публикации: 240 | Комментарии: 6832 | Рейтинг: +812,8

Режим Путина кинул забаву, кость в виде именований аэропортов. Местная чиновничья рать в угоду правящей нициэлите обогащает эту эпопею своими дополнениями. Народ занят, некогда думать о перипетиях существования под гнетом власть имущих.
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Что то ты не в тему свистишь. Не видел и не слышал чтобы чиновники это обсуждали. Здесь же какой день мусолят. Сразу видно кому эта тема интересна.



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