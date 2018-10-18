Салавато-Юлаевские и Мустаевские страсти по аэропорту

Голосование для присвоения имени уфимскому аэропорту продолжается. Напомним, в уфимский шорт-лист попали Муса Гареев, Салават Юлаев и Мустай Карим. Однако у многих появились сомнения в честности проведения данного конкурса, который заканчивается 30 ноября (включительно).Во-первых, после голосования данные обновляются только спустя 12 часов. То есть, раз результата мы не видим сразу, то можно за это время «нарисовать» нужную цифру.А во-вторых, некоторые наши финалисты начали подозрительно быстрыми темпами набирать голоса. Еще вчера в 12:38 у Мусы Гареева было 5147 голосов, у Салавата Юлаева – 2515, Мустай Карима – 1493. В 21:49 у М. Гареева стало 7752, С. Юлаева – 3216, Мустай Карима – 3051.А сегодня в 15:16 резко Мустай Карим вырвался на первое место с 10169 голосами. Выходит, что меньше чем за сутки у него результат увеличился в три раза. При этом у лидера нескольких недель Мусы Гареева только 9414 голосов. Известный блогер Раис Габитов удивлен накруткой голосов в пользу Мустая Карима и подозревает в этом директора Мксет Шамиля Валеева.Собственные источники ProUfu.ru говорят, что победа Мустая Карима предопределена и закреплена финансовыми обязательствами. Жители республики утверждают, что в некоторых районах и вузах дана команда организовать сбор голосов за писателя и уже объявились люди, которые собирают за него голоса. Пользователь Facebook под ником «Урал Юсупов» предполагает, что Радия Хабирова есть определенная договоренность с семьей Сечина-Каримова: «Республике нужны инвестиции говорит ВРИО. А я вам дам инвестиции отвечает Сечин, но у меня есть просьба-условие».Напомним, многие жители республики против переименования аэропорта. Тем более, это нововведение разобщило общество, вызвав ожесточенные споры в соцсетях и СМИ.- Для чего вообще в нашей расколотой стране, в которой до сих пор не изжит накал страстей гражданской войны, нужно было проводить это мероприятие? Чтобы еще сильнее расколоть? Был аэропорт «Уфа», да так и бы и остался им. Всех устраивало это название - коротко и ясно: УФА (ӨФӨ). Ну раз уже пошла такая пьянка, - а не мы ее затеяли, - то, по крайней мере, не стоило бы навязчиво продвигать Мустая Карима. Зачем лепить новый культ, учитывая неоднозначное к нему отношении со стороны интеллигенции?Его именем и так названа улица, театр, есть памятник. Я всегда относился к нему нейтрально, старался видеть в нем, в первую очередь, классика советской башкирской литературы, чтобы о нем не говорили. В молодости мне нравились его трагедии. Но когда в угоду - нет не Мустая (сам бы Мустай наверняка воспротивился этому) - неких лиц очерняется светлый образ действительно народного героя Мусы Гареева, общественность республики должна дать отпор всяким инсинуациям. Нельзя добиваться светлых целей, используя грязные методы! Это не пойдет на пользу, в первую очередь, самому Мустаю. Зачем создавать из него антигероя, злодея и душителя башкирской интеллигенции? А в данный момент его «доброхоты» делают именно это, - пишет историк Салават Хамидуллин после публикации Мксет, очерняющий дважды Героя Советского Союза и участника Великой Отечественной войны Муса Гареева.- Мерзота от, некогда мною уважаемого, мксет приводит в шок. Противно просто. Вот честно, руки подать людям из этого СМИ, независимо от заслуг и должностей, не хочется!!! - прокомментировал журналист Айрат Маннанов.- Разиф Абдуллин, мой дед - Иван Гаврилович Огнев - строил и возглавлял Уфимский аэропорт/авиаотряд. И с историей Мусы Гареева я знаком из семейных историй. Зачем ты и твои коллеги решили ворошить эту грязь и слухи, скажи? Ты никогда не был продажной проституткой-журналюгой, как мне представлялось. Очень удивлен, - пишет эксперт по региональному развитию Иван Огнев.- Писать доносы - это низко. И не зависит от «время было такое». Нужно давным давно открыть архивы и опубликовать списки стукачей, - отвечает журналист «Коммерсантъ-Уфа» Булат Баширов преподавателю БашГУ Михаилу Бреслеру, оправдывающему доносы (речь идет о доносах, в которых обвиняют Мустая Карима некоторые писатели и поэты республики - прим.ред.)- Правильно, хотели объединить, вышло в точности наоборот, разъединили всех. Народ и так разъярен. Общественная палата № 6 со своими неразумными конкурсами добавляет еще температуры, - Хайдар Габдуллин.- Аэропорт УФА. Коротко и со вкусом. Исторически и технически оптимальное название.Если переименуют со временем все равно вернутся к прежнему названию. Только будет ли возможность привлечь к ответственности, - считает Фергат Салихов.- Мне кажется название Аэропорта давно уже решено на Небесах!!!! И это наш Герой М. Гареев!!!! - считает Гульшат Низаметдинова.Напомним, сегодня жители Башкирии разместили петицию о присвоении международному аэропорту «Уфа» имя Мусы Гареева. В петиции они выражают несогласие созданию культа личности М. Кариму. А если и вы хотите поддержать кандидатуру имя дважды героя Советского Союза летчика, то можете на сайте change.org.Если вы считаете, что один из трех кандидатов достоин того, чтобы его имя носил уфимский аэропорт, то может отдать свой голос за него здесь.