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Курултаевская столовка: Качественная еда за копейки, недоступная простым людям

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Спикер Курултая Башкирии опубликовал меню с ценами в парламентской столовой. Председатель башкирского парламента — Курултая Константин Толкачев решил поддержать инициативу депутата Госдумы России Александра Хинштейна и опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook меню столовой Курултая на завтрашний день. Он пояснил, что сделал это, чтобы развеять миф о дешевой столовой для депутатов.

Курултаевская столовка: Качественная еда за копейки, недоступная простым людям


Из фотографии, опубликованной спикером, следует, что в меню депутатской столовой включены четыре вида салата стоимостью от 35 до 40 руб., два первых блюда стоимостью от 45 до 60 руб. (солянка и суп-лапша), пять вторых блюд по цене от 65 до 84 руб. (говядина, курица, свинина, рыба, хинкали), а также три гарнира по цене от 22 до 40 руб. (горох, фасоль, перловая каша). Стоимость чая и кофе варьируется от 7 до 36 руб. за чашку, выпечки — от 20 до 35 руб.

Пользователи соцсетей отреагировали на публикацию господина Толкачева иронически. Они отмечают, что цены в депутатской столовой практически не отличаются от цен в студенческих столовых с той разницей, что зарплаты депутатов значительно выше, чем стипендия студентов.

Дарья Кучеренко, Коммерсант
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  • 1 | 16.11.2018, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Проходя мимо мусоросборников в черниковке, стал замечать все большее количество людей копошащихся в них. И это точно не бомжи. Они одеты очень скромно, но чистенькие, окуратненькие, явно не бухарики, но с тоской в глазах. Так хочется им помочь, но я сам ели свожу концы с концами, и очень боюсь оказаться в их рядах...



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  • 2 | 16.11.2018, 09:32 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 35950 | Рейтинг: +5798,4
Костю- на нары!



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  • 3 | 16.11.2018, 09:39 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 35950 | Рейтинг: +5798,4
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  • 4 | 16.11.2018, 10:03 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2422 | Рейтинг: -57,3
Забавный .Дублирует ГД во всем. Социальные паразиты проедающие бюджетные деньги .Аппендицит законодательной власти. Предложение. Не финансировать из бюджета бездельников.



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  • 5 | 16.11.2018, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Костя,А в морду явно не из столовой кладут еду.



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  • 6 | 16.11.2018, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Это общее меню.
Пусть напечатает меню для руководителей



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  • 7 | 16.11.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Проходя мимо мусоросборников в черниковке, стал замечать все большее количество людей копошащихся в них. И это точно не бомжи. Они одеты очень скромно, но чистенькие, окуратненькие, явно не бухарики, но с тоской в глазах. Так хочется им помочь, но я сам ели свожу концы с концами, и очень боюсь оказаться в их рядах...
Я тоже живу на грани. Надеюсь, у вас дети уже взрослые и могут сами позаботиться о себе. Мои – еще ходят в школу. Последние два года мы с женой не покупаем себе ничего из обновок. Последняя надежда – заняться репетиторством, преподавать иностранные языки. На основной работе как обычно – задержка з/п на два месяца.



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  • 8 | 16.11.2018, 11:02 | Автор: Гунн
    Публикации: 240 | Комментарии: 6833 | Рейтинг: +813,2
Салат деликатесный со свежими огурцми - 15,71 руб
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Итого = 79,30 руб


УПОО СКО ФСО Россия
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  • 9 | 16.11.2018, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 16.11.2018, 09:32 | Автор: юнг
Публикации: 324 | Комментарии: 35942 | Рейтинг: +5799,4
Костю- на нары!
===
причём тут "Костя", на вершине "вертикали власти" Путан-бабай.
0н назначает премьер-министра, генпрокурора, главмента, судей и прочую челядь, и даже олигархов, - неугодные ему "уходят", - вариантов много, в КГБ всему учат, и после этого, причём тут ваши интересы???



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  • 10 | 16.11.2018, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Цены совпадают с нашими заводским .Питание рабочих на метзавое налажено отлично .Но за проходной в частных столовках предлагается тошнилово .Суп вчерашний( позавчерашний?) предлагается как свежесваренный.Народ туда не ходит из-за дороговизны и из-за некачественной еды.



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  • 11 | 16.11.2018, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вам явно больше не о чем поговорить, бездельники ужовские. Хуже бабок у подъезда, идите уже работайте нытики.



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  • 12 | 16.11.2018, 12:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1896 | Комментарии: 61839 | Рейтинг: +12225,2
Цены совпадают с нашими заводским .
_____________________________
На заводах выделяются дотации на содержание столовых - например на зарплату работников и тогда понятно, что завод берет часть затрат на себя. Кроме того заводская столовая не платит за аренду помещений. Вполне возможно, что и покупка оборудования, его стоимость, амортизация - так же не ложатся в калькуляцию стоимости приготовленных блюд.
Есть еще варианты снижения стоимости: например. если у предприятия(завода. колхоза и т.д.) имеется своия производственная база по выращиванию овощей, фруктов, скота, птицы и эти продукты поступают на кухню по себестоимости идаже ниже, ведь зарплата рабочих тоже идет из заводских источников.

Безусловно это может сказываться:
1. Либо на себестоимости основной выпускаемой продукции предприятия
2. Либо на невысокой зарплате работников, из-за создания специальных фондов, из которых и производятся эти дотации. Ну то есть по сути - недоплачивают всем или части(низкооплачиваемым) работникам завода.

В общем низкие цены в заводской столовой - форрмируются за счет средств, зарабатываемых всем заводским оллективом.

Ну а критерий "не вкусно" и позавчерашнее - имено и решается свободной конкуренцией.

Так вот - к чему я это всё?

А к тому, что Белый дом, ГД, Толкачёв, Хинштейн и прочая пи@добратия, которую по сути мы НЕ выбирали представлять наши интересы - дёшево жрут за наш с вами счет!



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  • 13 | 16.11.2018, 12:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1896 | Комментарии: 61839 | Рейтинг: +12225,2
идите уже работайте нытики
___________________
А это ты с работы пишешь? Так почему не работаешь?



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  • 14 | 16.11.2018, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Похоже у депутатов тоже флешмот начался как у сибирских школьников А на нары вообще то не костю и путина а тот народ посадить который их выбрал Вам в пример Дальний Восток Учитесь



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  • 15 | 16.11.2018, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
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я к тому ,что на нас пустили в рынок и каждый стал на.е.б.ыва.ть друг друга . Открыли столовые и поставили такие цены. По идее Е.Т. Гайдара и иже с ним ,,рынок расставит по своим местам ..." . Почему-то частные предприниматели проигрывают полугосударственным .Почему-то на заводах свежайшие продукты и высокое качество приготовленного , а за забором- тошниловка. Почем -то крупные коллективы , которых раскритиковали рыночники остаются более конкурентоспособными .Непонятно!
А может все подкорректировать , раз частники такие неэфективные?! Как вы думаете7



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  • 16 | 16.11.2018, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 му . И что ты думаешь своими куриными мозгами , что они не работают ? И не менее заводских рабочих . И должны питаться в тошниловках? Отттого что будут питаться в последних учреждениях и по бешенным ценам нам будет полегче?.
Плохо думаешь о наших согражданах .У тебя общинное мышление,т.е. куркульское.Не проще ли нашему гражданскому обществу всяться за дело , а не зарабатывать гроши , критикуя свою страну?



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  • 17 | 16.11.2018, 13:45 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 35950 | Рейтинг: +5798,4
7 | 16.11.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Проходя мимо мусоросборников в черниковке, стал замечать все большее количество людей копошащихся в них. И это точно не бомжи. Они одеты очень скромно, но чистенькие, окуратненькие, явно не бухарики, но с тоской в глазах. Так хочется им помочь, но я сам ели свожу концы с концами, и очень боюсь оказаться в их рядах...
Я тоже живу на грани.
Последние два года мы с женой не покупаем себе ничего из обновок. Последняя надежда – заняться репетиторством, преподавать иностранные языки. На основной работе как обычно – задержка з/п на два месяца.

===================
Не люблю нытиков .Если ты не инвалид (слепо-немо-глухой) и можешь стоять на ногах- легко можно заработать от 28 до 90 тыров.
Но, ты не хочешь оторвать жопу от теплого дивана, прдпочитешь ныть.
Пожалуйста- смотритель зала в супермаркете-не пускать собак (каждый день уходишь с продуктами)-28 т.р.
Расклеивать объявления-до 30-40 т.р.
Настривать бабушкам телевизор (Уфанет) =б/о, месячные бесплатные курсы-до 90 т.р.
Но, мы же "интеллигенты" нам это западло, нам лучше греть жопу и ныть?



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  • 18 | 16.11.2018, 13:48 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 35950 | Рейтинг: +5798,4
Ничё! Не унывай. Когда встанет выбор- по помойкам, или -на поиск новой работы =разберешься.



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