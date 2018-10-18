Курултаевская столовка: Качественная еда за копейки, недоступная простым людям

Спикер Курултая Башкирии опубликовал меню с ценами в парламентской столовой. Председатель башкирского парламента — Курултая Константин Толкачев решил поддержать инициативу депутата Госдумы России Александра Хинштейна и опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook меню столовой Курултая на завтрашний день. Он пояснил, что сделал это, чтобы развеять миф о дешевой столовой для депутатов.Из фотографии, опубликованной спикером, следует, что в меню депутатской столовой включены четыре вида салата стоимостью от 35 до 40 руб., два первых блюда стоимостью от 45 до 60 руб. (солянка и суп-лапша), пять вторых блюд по цене от 65 до 84 руб. (говядина, курица, свинина, рыба, хинкали), а также три гарнира по цене от 22 до 40 руб. (горох, фасоль, перловая каша). Стоимость чая и кофе варьируется от 7 до 36 руб. за чашку, выпечки — от 20 до 35 руб.Пользователи соцсетей отреагировали на публикацию господина Толкачева иронически. Они отмечают, что цены в депутатской столовой практически не отличаются от цен в студенческих столовых с той разницей, что зарплаты депутатов значительно выше, чем стипендия студентов.