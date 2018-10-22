Криминальная Башкирия. Уфимский стрелок

1 октября 1996 года мужчина время до полудня провел в полной бездеятельности и выкурил при этом пачку сигарет «Прима». В 14.20 часов он вышел из дома и на остановке «АЗС №114» сел в автобус.На «Машинке» он пересел в маршрутку и старый «Пазик» долго вез его по самой длинной улице Уфы. На остановке «Универмаг» мужчина вышел, не торопясь, словно на прогулке, прошагал полквартала и зашел в магазин «Светлана» в доме №11 по Проспекту Октября. Это был не простой покупатель.Мужчина просто как гангстер, да-да как гангстер, наставил на продавщицу Светлану Степанову пистолет и сказал: «Это ограбление»! Хозяйка магазина, переглянулась с грузчиком Сашей Валах. Ну просто не хуже, чем по телевизору. А потом, ей стало скучно. В общем она махнула рукой типа, проваливай.., много вас всяких ходят. Мужчина выстрелил симпатичной женщине сорока лет в лицо. Смерть наступила практически мгновенно. Убийца наставил ствол на Валаха. Бледный от ужаса грузчик передал грабителю дневную выручку, сорок восемь тысяч рублей. Для полного счастья мужчина прихватил с прилавка бутылку водки и вышел на улицу. Грузчика он убивать не стал.18 октября мужчина вышел на остановке «Дом актера» на улице Пушкина и шаг за шагом направился к магазину «Для вас» по улице Карла Маркса дом №5. На этот раз он действовал более изобретательно. Убедившись, что нет покупателей он повесил на дверь табличку: «Перерыв» и зашел в магазинчик. Знаменитый американский грабитель Джон Диллинджер при первом налете на банк, уложил несколько человек, но потом жертв не было. Из газет все жители Чикаго, знали: Джон стреляет без предупреждения. Это на Западе, там пресса выезжает на место преступления вместе с полицией. В Уфе ни одна газета не пикнула об убийстве продавщицы Степановой и жизнь продавщицы Натальи Фионовой была обречена. Она не знала, что вооруженный грабитель отличается неслыханной жестокостью. Удивленно глядя в дуло наставленного на нее пистолета, девятнадцатилетняя Наталья прошептала что-то невразумительное – в ее словах можно было разобрать лишь слово: «Милиция..». И разумеется случилось то, что должно было случиться. В ответ прогремел выстрел в упор. Смертельная пуля попала в шею. У дверей магазина собрались люди и заглядывали в стеклянную дверь.На этот раз вооруженному грабителю пришлось уносить ноги. На остановке «Гостиница Агидель», он с мрачным видом сел в автобус 106 маршрута. За окном мелькали панельные дома, синий купол Богородско – Уфимского храма. На улице Тухвата Янаби мужчина вышел из автобуса и зашагал по тротуару, выглядел он как обычный прохожий, возвращающийся домой после работы.Где живет убийца?Хороший вопрос.Внимательный читатель уже догадался, преступник живет в Инорсе, но у уфимской милиции, не было и того, ищи иголку в стоге сена. Со слов грузчика составили фоторобот и развесили на стендах у отделов милиции Уфы.Два вооруженных налета, и два трупа. Убийца с пистолетом на свободе. Кто следующая жертва? Милиция Уфы рыскала повсюду, подстегиваемая министром Рафаэлем Диваевым и начальником милиции Уфы Талгатом Фараховым.Следователь Аслям Халиков один из ярких представителей уфимской прокуратуры конца прошлого века. В то время он уже достаточно опытен и первым обращает внимание, что на пулях извлеченных из тел женщин нет следов нарезов? Пули выпущены из гладкоствольного оружия. Следовательно пистолет самодельный или переделанный из газового в огнестрельный. Дохлый номер, но других вариантов нет. Менты с кислыми рожами подняли уголовные дела прошлых лет, осужденных лиц по статье 222 УК РСФСР. Да проблема так проблема. Это несколько скучное занятие было прервано визитом в ИТК-10.Семена Смирнова задержали со «стволом», и он отбывал свой восьмой по счету срок. Вор рецидивист «Смирный», в соответствии с традициями старого уголовного мира не стал выгораживать мокрушника и назвал «человечика», который помог ему купить пистолет. В благодарность за понимание начальник уголовного розыска Радим Валеев и начальник убойного отделения Ринат Галиев управления милиции Советского района Уфы, оставили «правильному» зеку пару пачек плиточного чая. Ну и самое веселое.., у Смирнова на воле остались парочка «бобов», и эти патроны были копией патронов «Уфимского стрелка»!С этой минуты сыщики Радим Валеев и Ринат Галиев почуяли запах победы. Оба милиционера, склонные к риску и приключениям, отметили удачу и подогретые спиртным были на кураже и их несло. Оперативников всегда преследуют неожиданности. Ха! Ну и дела! «Человечиком» оказался пожарник Биглов. При появлении оперативников мент - оборотень побледнел, как мел. Однако в одной конторе работаем, они не посмеют его, старшего лейтенанта милиции, трогать. Забавный мент. Пожарника никто и пальцем не тронул. На него надели наручники и затолкали в багажник Жигулей. Автомобиль съехал с асфальта и запрыгал по кочкам. Биглова привезли не в отдел милиции, а в лесной массив. Пожарник увидел кроны деревьев и сердце ушло в пятки.Все кончено. Никакие это не оперативники, а наемные убийцы мафии. И пора рассказывать и поскорее. Иначе каюк! Старшего лейтенанта милиции уволят из органов задним числом, это будет потом, а пока сыщики мчались в город Благовещенск, где на улице Мира по наводке пожарника жил местный «оружейник» Валера Саитов. Позвонили, за дверью послышались шаги, а затем отчетливый звук, передернутого затвора пистолета. На мгновение опера стали трезвыми и шарахнулись в стороны.Саитов открыл дверь, увидел незнакомого мужчину, а потом небо в алмазах и провалился в черную бездну. Бей по прямой, ибо прямая линия кротчайшее расстояние между кулаком и челюстью. Эту истину Радим усвоил еще в дворовых драках родного Буздяка. И неизвестно, как сложилась судьба уличного хулигана, если бы не начальник милиции Ягуда Саляхов. Два часа беседы двух мужчин и Радим подал документы в школу милиции. Пистолет в руках «оружейника» оказался газовым, он еще не успел переделать его в боевой пистолет.За шторкой целая мастерская со сверлильным станком и инструментами. Ранее судимый Саитов, держался за челюсть и понимал, что уфимские менты.., на его «стволе» два трупа и скоро будет третий, церемониться с ним не станут.На вопросы «оружейник» быстро кивал головой, от волнения у него пропал голос. Пришлось задержанного везти в отдел милиции, где их уже ждал следователь прокуратуры Аслям Халиков. После подробного допроса, подозрение пало на покупателя пистолета, живущего в Инорсе. Группу захвата возглавил начальник криминальной милиции Марат Урманов. Все пылали энтузиазмом и не без причины. Фортуна на стороне сыщиков.Однако, полковник милиции Урманов ни при каких обстоятельствах не теряет голову и всегда держит нос по ветру. Задерживать знаменитого «Стрелка», без главного сыщика Уфы, Виталия Мартынова - это превышение полномочий и абсолютная глупость. Начальник криминальной милиции, а по факту 90-ые годы милицейский хозяин столицы республики за городом и отдает приказ по рации. Позиция, по-мартыновски проста и ясна: «Марат.., что не так стрелять на поражение, такая тварь не должна топтать землю». Урманов промолчал.Все, что он обязан был доложить, он доложил. Капитан милиции Ринат Галиев в прошлом армейский разведчик, а там учат шевелить мозгами. Именно ему пришла идея отвлекающего маневра. Чтобы исключить всякие случайности, в группу включили секретаршу Айгуль Богданову. Позвонили в дверь. «Кто»? – раздался голос из глубины квартиры. Айгуль пропела сладким голосом: «Телеграмма». Послышались шаги. Все перестали дышать, шаги стали громче. Настоящий кошмар. Казалось сейчас появится сам Дьявол или мафиози Аль Капоне, которому убить человека, что высморкаться. Менты бывают разными: хорошими и плохими.Марат Урманов никогда не был трусом и сам себя определил на роль «живой мишени». В темный проем, открывающейся двери, полковник милиции самым непостижимым проворством просунул руку и словно овощ из грядки, вытащил на лестничную площадку хозяина квартиры. Самый ужасный убийца Уфы оказался мужичком, метр с кепкой. Глядя на его маленькую фигуру, трудно было догадаться как он опасен. Неожиданно для самих себя, менты отнеслись к «Уфимскому стрелку» с долей почтения, будто к живому покойнику. То, что его посадят на три электрических стула, не вызывало сомнения.Захваченного врасплох Гаяна Ширяева обыскали, надели наручники и, подтолкнув в спину, зашли в квартиру. «Стрелок» выпивал бутылку водки в день и был сгустком нервов. Испытывая дикий страх, он ни на минуту не расставался с оружием. Чарующий голос Айгуль подействовал как заклинание и убийца расслабился. На холодильнике под кепкой нашли очень забавную штучку.Заряженный пистолет, со взведенным курком! Все замерли в напряженном молчании и невольно посмотрели на Урманова, наверно, так смотрят на мертвеца, который внезапно ожил. То, что говорит следователь Халиков просто и мудро. «Марат, ты родился только что» - сказал Аслям и подержал пистолет на ладони, как бы определяя вес. Лицо Марата Урманова стало красным, он не знал, улыбаться ему, или хмуриться, а потом добавил, бубня себе под нос и полным отсутствием логики: «Да он бы промазал, и пистолет ерундовый, мог дать осечку…». Волей случая повезло Урманову, он вообще - то везучий человек. Реакцией начальника криминальной милиции Марата Урманова на пережитое волнение стало хорошее настроение.С бешеным «Стрелком» покончено, жизнь продолжается. Разумеется, такое дело надо отметить. В 90-ые годы не хватало еды, но зато водки хоть отбавляй. Днем, в отличие от своего начальника Анатолия Зубкова, Урманов никогда не пил и всячески боролся за трезвость в управлении милиции. Найдет пустую бутылку в столе опера и бах, об металлический сейф. Страшно злится и ругается. Но вот удивительно, полную бутылку Урманов возьмет в руки и поставит обратно. Подчиненные вначале только пожимали плечами. Вечером оперативка, на последней минуте полковник милиции Урманов с хитрой ухмылкой смотрит на опера - «А ты чего сидишь? У тебя там в столе..»? Понятливый опер спешит за бутылкой. «Выпьем и закусим, что мы не люди»? –улыбается начальник криминальной милиции Урманов. Оперативка переходит на дружеский, доверительный тон.Дело рассматривалось в Верховном суде БАССР. Возникает интересный вопрос. Что заставило Ширяева стрелять в людей будто кроликов? Алкоголь? Наркотики? Шерше ля Фам!!! Гаян Ширяев влюбился, в красивую проститутку. «Горячая штучка» обожала хруст бумажных купюр. Тырить по карманам, это мелко. У красавицы должен быть крутой фраер. Пистолет вызывал у бандита с четырнадцатилетним тюремным сроком четкое ощущение собственной исключительности. Вся квартира завалена видеокассетами. Любитель кино, Ширяев день и ночь смотрел американские боевики, а там стреляют направо и налево без разбора. Почему он не застрелил главного свидетеля, грузчика Валаха? Пожалел? Да, пожалел патрон, их осталось у него шесть штук.Суд приговорил за двойное убийство Ширяева Гаяна к высшей мере наказания - расстрелу. Адвокат Галина Чукаева обжаловала приговор. В своей жалобе она указала, что ее подопечный относится к типу людей, не терпящих грубости. Обе продавщицы были не вежливы с Ширяевым, а Степанова так вообще послала его на три буквы. Верховный суд РСФСР, учел все эти нюансы и заменил расстрел на 15 лет лишения свободы.Менты чувствовали себя по дурацки. Решение Верховного суда РСФСР выглядит отвратительной насмешкой. По правде сказать была у Радима Валеева и Рината Галиева мысль пристрелить «Уфимского стрелка», как бешеную собаку. Прокурор Аслям Халиков высок ростом и обладает внешностью папы римского, черное пальто, до ужаса напоминает судебную мантию. Момент был самый подходящий. Казнить, нельзя помиловать! И никто не увидел бы в Ширяеве ничего, кроме мертвого бандита. Но нет, не таков Марат Урманов, он слеплен немного из другого материала. Полковник Урманов представитель Советской школы милиции, у него своя железная логика: протокол, очная ставка, отпечатки пальцев… Вид у него разгоряченный и деловой. Словно угадав мысли своих подчиненных, Марат Урманов взглядом приказывает успокоиться и командует: «Где эксперт, понятых быстро...»? Словом, от смерти «Уфимского стрелка» спас человек - которого, редкий зверь Ширяев застрелил бы, пустил пулю в лицо и секунды не раздумывая.Жизнь идет своим чередом. В отличие от своих жертв – «Уфимский стрелок» здравствует. В тюрьме Ширяев Гаян убил сокамерника, получил четвертый срок и только недавно вышел на свободу. Жизнь началась снова. В некотором смысле так оно и выходит. В свои 56 лет, «Стрелок», женился и исчез, уехал в другой город. В судьбе Светланы Степановой и Наташи Фиониной никаких изменений нет. Четверть века они лежат в могиле и только ветер шевелит травой и блестит летним утром роса на цветах, будто слезы их горькой участи.Светлана Степанова:Наталья Фионова:***Урманов Марат Газизович родился 10 июня 1956 года в деревне Егин-елга Чишминского района РБ. После окончания ГПТУ №58, работал слесарем-ремонтником УПЗ имени Ленина. 1975-1977 год служба в Армии, ракетные войска, космодром Байконур, площадка №95. 1977 год постовой милиционер Советского РОВД г. Уфы. 1982-1988 участковый инспектор, затем оперуполномоченный уголовного розыска. 1988-1991 начальник уголовного розыска Советского РОВД г. Уфы. 1988-1991 год Свердловский юридический институт. 1991-1998 год начальник криминальной милиции Советского района Уфы.1998-2004 год начальник милиции Ленинского района Уфы. В настоящее время владелец частного охранного агентства «Леонард».Полковник милиции. Награды: медали за выслугу лет, нагрудный знак «Отличник милиции», правительственная награда - медаль «За отличие охраны общественного порядка». Заслуженный юрист РБ.Халиков Аслям Наильевич родился 26 мая 1963 года в городе Уфе. После 10 классов уфимской школы №12, поступил в техническое училище №63 города Уфа.1981-1986 год обучение на юридическом факультете БГУ. 1989-1995 год-следователь прокуратуры Советского района Уфы. 1997-2002 год-заместитель прокурора. 2002-2004 год-начальник отдела расследования особо важных дел прокуратуры РБ. Послужной список, заканчивается 2013 годом. С должности ст. следователя по особо важным делам Следственного комитета РФ по Приволжскому федеральному округу вышел в отставку. Классный чин - старший советник юстиции.В настоящее время профессор кафедры криминалистики Института права БГУ. Автор более 150 научных публикаций. Преуспевающий уфимский адвокат.Валеев Радим Лутфуллович родился 9 марта 1965 года в селе Тюрюшево Буздякского района РБ. Восемь классов школы №2 райцентра Буздяк, затем СПТУ №64 города Октябрьский, работал газосварщиком. 1983-1985 год службы в Армии, ракетные войска, город Мирный. 1986-1988 Елабужское школа милиции. С 1988 по 2004 год прошел путь от оперуполномоченного до начальника криминальной милиции Советского района Уфы. 2008-2013 год начальник милиции Советского района Уфы. Полковник милиции. Награжден медалями и знаком «Отличник милиции».Галиев Ринат Нилович родился 3 января 1967 года в селе Нижнесикиязово Балтаческого района РБ. Мать учительница, отец водитель грузовика. 1985-1987 год служба в Армии, ГДР, город Перлеберг, 34-ый разведывательный батальон. 1988-1992 год Омская высшая школа милиции. 1992-1995 год оперуполномоченный УВД г. Уфы. 1995-1998 год начальник убойного отдела милиции Советского района Уфы. 1998 1999 год начальник уголовного розыска управления милиции Советского района Уфы. В настоящие время заместитель начальника таможни РБ. Полковник таможенной службы.