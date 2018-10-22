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Криминальная Башкирия. Уфимский стрелок

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1 октября 1996 года мужчина время до полудня провел в полной бездеятельности и выкурил при этом пачку сигарет «Прима». В 14.20 часов он вышел из дома и на остановке «АЗС №114» сел в автобус.

Криминальная Башкирия. Уфимский стрелок


На «Машинке» он пересел в маршрутку и старый «Пазик» долго вез его по самой длинной улице Уфы. На остановке «Универмаг» мужчина вышел, не торопясь, словно на прогулке, прошагал полквартала и зашел в магазин «Светлана» в доме №11 по Проспекту Октября. Это был не простой покупатель.

Мужчина просто как гангстер, да-да как гангстер, наставил на продавщицу Светлану Степанову пистолет и сказал: «Это ограбление»! Хозяйка магазина, переглянулась с грузчиком Сашей Валах. Ну просто не хуже, чем по телевизору. А потом, ей стало скучно. В общем она махнула рукой типа, проваливай.., много вас всяких ходят. Мужчина выстрелил симпатичной женщине сорока лет в лицо. Смерть наступила практически мгновенно. Убийца наставил ствол на Валаха. Бледный от ужаса грузчик передал грабителю дневную выручку, сорок восемь тысяч рублей. Для полного счастья мужчина прихватил с прилавка бутылку водки и вышел на улицу. Грузчика он убивать не стал.

18 октября мужчина вышел на остановке «Дом актера» на улице Пушкина и шаг за шагом направился к магазину «Для вас» по улице Карла Маркса дом №5. На этот раз он действовал более изобретательно. Убедившись, что нет покупателей он повесил на дверь табличку: «Перерыв» и зашел в магазинчик. Знаменитый американский грабитель Джон Диллинджер при первом налете на банк, уложил несколько человек, но потом жертв не было. Из газет все жители Чикаго, знали: Джон стреляет без предупреждения. Это на Западе, там пресса выезжает на место преступления вместе с полицией. В Уфе ни одна газета не пикнула об убийстве продавщицы Степановой и жизнь продавщицы Натальи Фионовой была обречена. Она не знала, что вооруженный грабитель отличается неслыханной жестокостью. Удивленно глядя в дуло наставленного на нее пистолета, девятнадцатилетняя Наталья прошептала что-то невразумительное – в ее словах можно было разобрать лишь слово: «Милиция..». И разумеется случилось то, что должно было случиться. В ответ прогремел выстрел в упор. Смертельная пуля попала в шею. У дверей магазина собрались люди и заглядывали в стеклянную дверь.

На этот раз вооруженному грабителю пришлось уносить ноги. На остановке «Гостиница Агидель», он с мрачным видом сел в автобус 106 маршрута. За окном мелькали панельные дома, синий купол Богородско – Уфимского храма. На улице Тухвата Янаби мужчина вышел из автобуса и зашагал по тротуару, выглядел он как обычный прохожий, возвращающийся домой после работы.

Где живет убийца?

Хороший вопрос.

Внимательный читатель уже догадался, преступник живет в Инорсе, но у уфимской милиции, не было и того, ищи иголку в стоге сена. Со слов грузчика составили фоторобот и развесили на стендах у отделов милиции Уфы.

Два вооруженных налета, и два трупа. Убийца с пистолетом на свободе. Кто следующая жертва? Милиция Уфы рыскала повсюду, подстегиваемая министром Рафаэлем Диваевым и начальником милиции Уфы Талгатом Фараховым.

Следователь Аслям Халиков один из ярких представителей уфимской прокуратуры конца прошлого века. В то время он уже достаточно опытен и первым обращает внимание, что на пулях извлеченных из тел женщин нет следов нарезов? Пули выпущены из гладкоствольного оружия. Следовательно пистолет самодельный или переделанный из газового в огнестрельный. Дохлый номер, но других вариантов нет. Менты с кислыми рожами подняли уголовные дела прошлых лет, осужденных лиц по статье 222 УК РСФСР. Да проблема так проблема. Это несколько скучное занятие было прервано визитом в ИТК-10.

Семена Смирнова задержали со «стволом», и он отбывал свой восьмой по счету срок. Вор рецидивист «Смирный», в соответствии с традициями старого уголовного мира не стал выгораживать мокрушника и назвал «человечика», который помог ему купить пистолет. В благодарность за понимание начальник уголовного розыска Радим Валеев и начальник убойного отделения Ринат Галиев управления милиции Советского района Уфы, оставили «правильному» зеку пару пачек плиточного чая. Ну и самое веселое.., у Смирнова на воле остались парочка «бобов», и эти патроны были копией патронов «Уфимского стрелка»!

С этой минуты сыщики Радим Валеев и Ринат Галиев почуяли запах победы. Оба милиционера, склонные к риску и приключениям, отметили удачу и подогретые спиртным были на кураже и их несло. Оперативников всегда преследуют неожиданности. Ха! Ну и дела! «Человечиком» оказался пожарник Биглов. При появлении оперативников мент - оборотень побледнел, как мел. Однако в одной конторе работаем, они не посмеют его, старшего лейтенанта милиции, трогать. Забавный мент. Пожарника никто и пальцем не тронул. На него надели наручники и затолкали в багажник Жигулей. Автомобиль съехал с асфальта и запрыгал по кочкам. Биглова привезли не в отдел милиции, а в лесной массив. Пожарник увидел кроны деревьев и сердце ушло в пятки.

Все кончено. Никакие это не оперативники, а наемные убийцы мафии. И пора рассказывать и поскорее. Иначе каюк! Старшего лейтенанта милиции уволят из органов задним числом, это будет потом, а пока сыщики мчались в город Благовещенск, где на улице Мира по наводке пожарника жил местный «оружейник» Валера Саитов. Позвонили, за дверью послышались шаги, а затем отчетливый звук, передернутого затвора пистолета. На мгновение опера стали трезвыми и шарахнулись в стороны.

Саитов открыл дверь, увидел незнакомого мужчину, а потом небо в алмазах и провалился в черную бездну. Бей по прямой, ибо прямая линия кротчайшее расстояние между кулаком и челюстью. Эту истину Радим усвоил еще в дворовых драках родного Буздяка. И неизвестно, как сложилась судьба уличного хулигана, если бы не начальник милиции Ягуда Саляхов. Два часа беседы двух мужчин и Радим подал документы в школу милиции. Пистолет в руках «оружейника» оказался газовым, он еще не успел переделать его в боевой пистолет.

За шторкой целая мастерская со сверлильным станком и инструментами. Ранее судимый Саитов, держался за челюсть и понимал, что уфимские менты.., на его «стволе» два трупа и скоро будет третий, церемониться с ним не станут.

На вопросы «оружейник» быстро кивал головой, от волнения у него пропал голос. Пришлось задержанного везти в отдел милиции, где их уже ждал следователь прокуратуры Аслям Халиков. После подробного допроса, подозрение пало на покупателя пистолета, живущего в Инорсе. Группу захвата возглавил начальник криминальной милиции Марат Урманов. Все пылали энтузиазмом и не без причины. Фортуна на стороне сыщиков.

Однако, полковник милиции Урманов ни при каких обстоятельствах не теряет голову и всегда держит нос по ветру. Задерживать знаменитого «Стрелка», без главного сыщика Уфы, Виталия Мартынова - это превышение полномочий и абсолютная глупость. Начальник криминальной милиции, а по факту 90-ые годы милицейский хозяин столицы республики за городом и отдает приказ по рации. Позиция, по-мартыновски проста и ясна: «Марат.., что не так стрелять на поражение, такая тварь не должна топтать землю». Урманов промолчал.

Все, что он обязан был доложить, он доложил. Капитан милиции Ринат Галиев в прошлом армейский разведчик, а там учат шевелить мозгами. Именно ему пришла идея отвлекающего маневра. Чтобы исключить всякие случайности, в группу включили секретаршу Айгуль Богданову. Позвонили в дверь. «Кто»? – раздался голос из глубины квартиры. Айгуль пропела сладким голосом: «Телеграмма». Послышались шаги. Все перестали дышать, шаги стали громче. Настоящий кошмар. Казалось сейчас появится сам Дьявол или мафиози Аль Капоне, которому убить человека, что высморкаться. Менты бывают разными: хорошими и плохими.

Марат Урманов никогда не был трусом и сам себя определил на роль «живой мишени». В темный проем, открывающейся двери, полковник милиции самым непостижимым проворством просунул руку и словно овощ из грядки, вытащил на лестничную площадку хозяина квартиры. Самый ужасный убийца Уфы оказался мужичком, метр с кепкой. Глядя на его маленькую фигуру, трудно было догадаться как он опасен. Неожиданно для самих себя, менты отнеслись к «Уфимскому стрелку» с долей почтения, будто к живому покойнику. То, что его посадят на три электрических стула, не вызывало сомнения.

Захваченного врасплох Гаяна Ширяева обыскали, надели наручники и, подтолкнув в спину, зашли в квартиру. «Стрелок» выпивал бутылку водки в день и был сгустком нервов. Испытывая дикий страх, он ни на минуту не расставался с оружием. Чарующий голос Айгуль подействовал как заклинание и убийца расслабился. На холодильнике под кепкой нашли очень забавную штучку.

Заряженный пистолет, со взведенным курком! Все замерли в напряженном молчании и невольно посмотрели на Урманова, наверно, так смотрят на мертвеца, который внезапно ожил. То, что говорит следователь Халиков просто и мудро. «Марат, ты родился только что» - сказал Аслям и подержал пистолет на ладони, как бы определяя вес. Лицо Марата Урманова стало красным, он не знал, улыбаться ему, или хмуриться, а потом добавил, бубня себе под нос и полным отсутствием логики: «Да он бы промазал, и пистолет ерундовый, мог дать осечку…». Волей случая повезло Урманову, он вообще - то везучий человек. Реакцией начальника криминальной милиции Марата Урманова на пережитое волнение стало хорошее настроение.

С бешеным «Стрелком» покончено, жизнь продолжается. Разумеется, такое дело надо отметить. В 90-ые годы не хватало еды, но зато водки хоть отбавляй. Днем, в отличие от своего начальника Анатолия Зубкова, Урманов никогда не пил и всячески боролся за трезвость в управлении милиции. Найдет пустую бутылку в столе опера и бах, об металлический сейф. Страшно злится и ругается. Но вот удивительно, полную бутылку Урманов возьмет в руки и поставит обратно. Подчиненные вначале только пожимали плечами. Вечером оперативка, на последней минуте полковник милиции Урманов с хитрой ухмылкой смотрит на опера - «А ты чего сидишь? У тебя там в столе..»? Понятливый опер спешит за бутылкой. «Выпьем и закусим, что мы не люди»? –улыбается начальник криминальной милиции Урманов. Оперативка переходит на дружеский, доверительный тон.

Дело рассматривалось в Верховном суде БАССР. Возникает интересный вопрос. Что заставило Ширяева стрелять в людей будто кроликов? Алкоголь? Наркотики? Шерше ля Фам!!! Гаян Ширяев влюбился, в красивую проститутку. «Горячая штучка» обожала хруст бумажных купюр. Тырить по карманам, это мелко. У красавицы должен быть крутой фраер. Пистолет вызывал у бандита с четырнадцатилетним тюремным сроком четкое ощущение собственной исключительности. Вся квартира завалена видеокассетами. Любитель кино, Ширяев день и ночь смотрел американские боевики, а там стреляют направо и налево без разбора. Почему он не застрелил главного свидетеля, грузчика Валаха? Пожалел? Да, пожалел патрон, их осталось у него шесть штук.

Суд приговорил за двойное убийство Ширяева Гаяна к высшей мере наказания - расстрелу. Адвокат Галина Чукаева обжаловала приговор. В своей жалобе она указала, что ее подопечный относится к типу людей, не терпящих грубости. Обе продавщицы были не вежливы с Ширяевым, а Степанова так вообще послала его на три буквы. Верховный суд РСФСР, учел все эти нюансы и заменил расстрел на 15 лет лишения свободы.

Менты чувствовали себя по дурацки. Решение Верховного суда РСФСР выглядит отвратительной насмешкой. По правде сказать была у Радима Валеева и Рината Галиева мысль пристрелить «Уфимского стрелка», как бешеную собаку. Прокурор Аслям Халиков высок ростом и обладает внешностью папы римского, черное пальто, до ужаса напоминает судебную мантию. Момент был самый подходящий. Казнить, нельзя помиловать! И никто не увидел бы в Ширяеве ничего, кроме мертвого бандита. Но нет, не таков Марат Урманов, он слеплен немного из другого материала. Полковник Урманов представитель Советской школы милиции, у него своя железная логика: протокол, очная ставка, отпечатки пальцев… Вид у него разгоряченный и деловой. Словно угадав мысли своих подчиненных, Марат Урманов взглядом приказывает успокоиться и командует: «Где эксперт, понятых быстро...»? Словом, от смерти «Уфимского стрелка» спас человек - которого, редкий зверь Ширяев застрелил бы, пустил пулю в лицо и секунды не раздумывая.

Жизнь идет своим чередом. В отличие от своих жертв – «Уфимский стрелок» здравствует. В тюрьме Ширяев Гаян убил сокамерника, получил четвертый срок и только недавно вышел на свободу. Жизнь началась снова. В некотором смысле так оно и выходит. В свои 56 лет, «Стрелок», женился и исчез, уехал в другой город. В судьбе Светланы Степановой и Наташи Фиониной никаких изменений нет. Четверть века они лежат в могиле и только ветер шевелит травой и блестит летним утром роса на цветах, будто слезы их горькой участи.

Светлана Степанова:

Криминальная Башкирия. Уфимский стрелок


Наталья Фионова:

Криминальная Башкирия. Уфимский стрелок


***

Криминальная Башкирия. Уфимский стрелок


Урманов Марат Газизович родился 10 июня 1956 года в деревне Егин-елга Чишминского района РБ. После окончания ГПТУ №58, работал слесарем-ремонтником УПЗ имени Ленина. 1975-1977 год служба в Армии, ракетные войска, космодром Байконур, площадка №95. 1977 год постовой милиционер Советского РОВД г. Уфы. 1982-1988 участковый инспектор, затем оперуполномоченный уголовного розыска. 1988-1991 начальник уголовного розыска Советского РОВД г. Уфы. 1988-1991 год Свердловский юридический институт. 1991-1998 год начальник криминальной милиции Советского района Уфы.

1998-2004 год начальник милиции Ленинского района Уфы. В настоящее время владелец частного охранного агентства «Леонард».

Полковник милиции. Награды: медали за выслугу лет, нагрудный знак «Отличник милиции», правительственная награда - медаль «За отличие охраны общественного порядка». Заслуженный юрист РБ.

Криминальная Башкирия. Уфимский стрелок


Халиков Аслям Наильевич родился 26 мая 1963 года в городе Уфе. После 10 классов уфимской школы №12, поступил в техническое училище №63 города Уфа.

1981-1986 год обучение на юридическом факультете БГУ. 1989-1995 год-следователь прокуратуры Советского района Уфы. 1997-2002 год-заместитель прокурора. 2002-2004 год-начальник отдела расследования особо важных дел прокуратуры РБ. Послужной список, заканчивается 2013 годом. С должности ст. следователя по особо важным делам Следственного комитета РФ по Приволжскому федеральному округу вышел в отставку. Классный чин - старший советник юстиции.

В настоящее время профессор кафедры криминалистики Института права БГУ. Автор более 150 научных публикаций. Преуспевающий уфимский адвокат.

Криминальная Башкирия. Уфимский стрелок


Валеев Радим Лутфуллович родился 9 марта 1965 года в селе Тюрюшево Буздякского района РБ. Восемь классов школы №2 райцентра Буздяк, затем СПТУ №64 города Октябрьский, работал газосварщиком. 1983-1985 год службы в Армии, ракетные войска, город Мирный. 1986-1988 Елабужское школа милиции. С 1988 по 2004 год прошел путь от оперуполномоченного до начальника криминальной милиции Советского района Уфы. 2008-2013 год начальник милиции Советского района Уфы. Полковник милиции. Награжден медалями и знаком «Отличник милиции».

Криминальная Башкирия. Уфимский стрелок


Галиев Ринат Нилович родился 3 января 1967 года в селе Нижнесикиязово Балтаческого района РБ. Мать учительница, отец водитель грузовика. 1985-1987 год служба в Армии, ГДР, город Перлеберг, 34-ый разведывательный батальон. 1988-1992 год Омская высшая школа милиции. 1992-1995 год оперуполномоченный УВД г. Уфы. 1995-1998 год начальник убойного отдела милиции Советского района Уфы. 1998 1999 год начальник уголовного розыска управления милиции Советского района Уфы. В настоящие время заместитель начальника таможни РБ. Полковник таможенной службы.

Ирек Муктасаров






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  • 1 | 18.11.2018, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
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То что ПТУ и армия, это кузница кадров для МВД, это я понял.
То что они сделали хорошую карьеру (один из них не имея высшего образования был назначен начальником уголовного розыска Советского РОВД г. Уфы), это я тоже понял.
А вот, хотелось бы поподробнее узнать о финансовом состоянии этих людей, чего они достигли в материальном плане.



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  • 2 | 18.11.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Да,были настоящие милиционеры трудяги в советское время!



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  • 3 | 18.11.2018, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Каждая неделя приносит сенсации из коридоров власти.
На, этой недели отличился первый вице-премьер Антон Силуанов.
С экрана телевизора, то есть на всю страну, он заявил что нет смысла вводить прогрессивную шкалу налогообложения:
«Мы знаем, что богатые - люди неглупые и найдут пути, как обойти это решение, в том числе могут вообще вывести деньги из нашей страны».
Из этого заявления напрашиваются три вывода:
1. Если богатые сумеют обмануть власть и спрятать деньги, потому что они неглупые, то де-факто получается, что в правительстве, которое не может этому помешать, сидят... глупые?!
2. Если те же неглупые богатые сумеют укрыть миллиарды от могучих органов государственного контроля выходит, во всех этих грозных ведомствах дураков держат?!
3. Вице-премьер тем самым указал альтернативный объект налогообложения - беднеющее население страны, примерно 90% граждан.



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  • 4 | 18.11.2018, 11:08 | Автор: Герасим
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2 Если Вы Диваева считаете трудягой милиционером то Вы ошибаетесь. Опять за нафталинит Ирек. Как иреки все похожи. Здесь есть ирек янаульский Обтраган.



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  • 5 | 18.11.2018, 11:09 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2467 | Рейтинг: -59
2 Если Вы Диваева считаете трудягой милиционером то Вы ошибаетесь. Опять за нафталинит Ирек. Как иреки все похожи. Здесь есть ирек янаульский Обтраган.



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  • 6 | 18.11.2018, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 18.11.2018, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Каждая неделя приносит сенсации из коридоров власти.
****************************************
Звонок в правительство РФ
- Здравствуйте, я хочу работать в правительстве.
- Вы что дурак?!
- А это обязательное условие?



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  • 7 | 18.11.2018, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Зачем так было рисковать, участковый инспектор вызвал бы поднадзорного бандита в опорный пункт милиции там бы его и скурутили.



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  • 8 | 18.11.2018, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
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• 4 | 18.11.2018, 11:08 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 2448 | Рейтинг: -57,5
2 Если Вы Диваева считаете, трудягой милиционером то Вы ошибаетесь. Опять за нафталинит Ирек. Как иреки все похожи. Здесь есть ирек янаульский Обтраган.

Герасим, вы ошибаетесь. Каждый советский милиционер старался служить как требуется, а те, которые искали только выгоду (вроде вас и К) они до пенсии не дослужились, они вступили в противоречия с установками социализма. То, что вами названный милиционер дослужился до генерала-это счастье, нужно радоваться за товарища, тут и без тебя найдутся охаивающих правоохранителей! А вообще в СА и МВД полковник-это самое большое старше-офицерское звание



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  • 9 | 18.11.2018, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну, здравствуй, мил человек.
Проходи, гостем будешь.
В гости, между прочим, по собственной воле ходят, а не силком тягают.
Это смотря к кому.
Я, например, если в гости зову, ко мне на всех четырёх поспешают.

Да Мартынов был хозяином УВД, по его указанию дежурный трусцой бегал по коридору, а по приказу Тагира Гималеевича пешочком, пешочком. Славное было время



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  • 10 | 18.11.2018, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Тут я согласен с Хуснияровым, генерал Диваев верный паладин Муртазы Рахимова, еще на его совести полковник милиции Цысь, застрелился из карабина. Недавно у МВД открыли памятник городовому, а надо было бы министру Рыленко оно много сделал для башкирской милиции, мощная материальная база и нет бандитов в 90-ые благодаря генералу Рыленко.



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  • 11 | 18.11.2018, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
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"1997 год дело рассматривалось в Верховном суде БАССР"7

*****
Теперь всё стало ясно!
Очередной самопиар и шняга темы "наша служба и опасна и трудна"?
Тем более многие две обмазанные соплями автора фамилии фигурантов известны из актов проверок Москвы в очень неприглядном негативном плане.



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  • 12 | 18.11.2018, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
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А вот, хотелось бы поподробнее узнать о финансовом состоянии этих людей, чего они достигли в материальном плане.
******
Ты имеешь ввиду, кроме квартир, магазинов и кафе?



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  • 13 | 18.11.2018, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Потешная статья о серьезных делах и людях.



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  • 14 | 18.11.2018, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
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На этот раз у автора Ирека нет грамматических ошибок и запятые расставлены верно. Критика пошла на пользу, видимо, нашел корректора.



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  • 15 | 18.11.2018, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
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С топором надо грабить тут вам не Чикаго и не Оклахома, а вообще грабить не хорошо.



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  • 16 | 18.11.2018, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Урманов-один из первых в республике оборотный в погонах.Муктасаров,пиши лучше о красотка в погонах.Будет более правдиво



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  • 17 | 18.11.2018, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
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"С экрана телевизора, то есть на всю страну, он заявил что нет смысла вводить прогрессивную шкалу налогообложения...
...
3. Вице-премьер тем самым указал альтернативный объект налогообложения - беднеющее население страны, примерно 90% граждан."

-------------------------

Тель-Авизор круглые сутки форматирует мозги молодёжи под капиталистическое сознание, где человек человеку волк, где каждый сам за себя.

После выборов президента началось воплощение идей несостоявшегося плана "Барбаросса".



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  • 18 | 18.11.2018, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Не все выдержали "испытание" 90-х годов. Этим просто повезло.



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  • 19 | 18.11.2018, 13:19 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2467 | Рейтинг: -59
Где тролли от Яблока? Вчера Они выкладывали фейки что уже продали Курильские острова Японии .Не продали ли до Урала включая РБ Китаю. Может Мы уже граждане Китая?



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  • 20 | 18.11.2018, 13:27 | Автор: Герасим
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1991 -93 год -майдан ЕБН . Вооруженный захват власти . Контрреволюционный переворот . А Вы про советскую милицию? Да при буржуазном строе скурвились все структуры власти включая и милицию и что бы не позорить милицию её переименовали в полицию. Полицай все в жанре оккупированной России .Сырьевого придатка более развитых кап стран.Азохен вей.



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