Как еще обобрать нищее население и оставить без еды?

Средняя цена докторской колбасы может вырасти с 600 рублей до 760 рублей за килограмм. Акциз на продукты переработки красного мяса (колбаса, сосиски и бекон) может вырасти на 30 процентов, составив более 160 рублей на один килограмм. Документ был направлен в Минтруд. Об этом «Известиям» сообщили в Экспертном совете при правительстве России.Отмечается, что, если инициатива будет одобрена, средняя цена докторской колбасы может вырасти с 600 рублей до 760 рублей за килограмм. Вырученные от поднятия акциза деньги необходимо направить на снижение цен продуктов здорового питания, например, на орехи, бобовые, овощи, зелень и фрукты, считают эксперты. Предполагается, что эта мера позволит приучить россиян к здоровому питанию и увеличить продолжительность жизни.Эксперт Минздрава Татьяна Зубкова напомнила, что в колбасных изделиях содержатся канцерогены, которые повышают риск возникновения рака. Она указала, что из-за потребления продуктов переработки красного мяса растет риск ишемической болезни сердца, инсульта и сахарного диабета 2-го типа.По ее словам, продажу колбасы стоит регулировать так же, как и другие канцерогены (например, алкоголь и сигареты — прим. «Ленты.ру»). В пресс-службе Минздрава заявили, что ведомство поддерживает ограничения, но конкретные меры еще обсуждаются.