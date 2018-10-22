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Как еще обобрать нищее население и оставить без еды?

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Средняя цена докторской колбасы может вырасти с 600 рублей до 760 рублей за килограмм. Акциз на продукты переработки красного мяса (колбаса, сосиски и бекон) может вырасти на 30 процентов, составив более 160 рублей на один килограмм. Документ был направлен в Минтруд. Об этом «Известиям» сообщили в Экспертном совете при правительстве России.

Как еще обобрать нищее население и оставить без еды?


Отмечается, что, если инициатива будет одобрена, средняя цена докторской колбасы может вырасти с 600 рублей до 760 рублей за килограмм. Вырученные от поднятия акциза деньги необходимо направить на снижение цен продуктов здорового питания, например, на орехи, бобовые, овощи, зелень и фрукты, считают эксперты. Предполагается, что эта мера позволит приучить россиян к здоровому питанию и увеличить продолжительность жизни.

Эксперт Минздрава Татьяна Зубкова напомнила, что в колбасных изделиях содержатся канцерогены, которые повышают риск возникновения рака. Она указала, что из-за потребления продуктов переработки красного мяса растет риск ишемической болезни сердца, инсульта и сахарного диабета 2-го типа.

По ее словам, продажу колбасы стоит регулировать так же, как и другие канцерогены (например, алкоголь и сигареты — прим. «Ленты.ру»). В пресс-службе Минздрава заявили, что ведомство поддерживает ограничения, но конкретные меры еще обсуждаются.

ПроУфу
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  • 1 | 19.11.2018, 09:24 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2489 | Рейтинг: -58,1
Хотели рыночные отношения и колбасы 200 сортов получите. Качество изделий это уже отдельная тема.



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  • 2 | 19.11.2018, 09:24 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2489 | Рейтинг: -58,1
Хотели рыночные отношения и колбасы 200 сортов получите. Качество изделий это уже отдельная тема.



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  • 3 | 19.11.2018, 09:33 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1194 | Рейтинг: +329,9
Херра сим, где ты видишь рыночную экономику? Где цхувидел демократо.. Во власти те же комуняги. А для них чем голоднее население тем легче им управлять.



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  • 4 | 19.11.2018, 09:41 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 740 | Рейтинг: +94,5
Говорят что санкции не работают, работают. Правитель все издержки переводит на население. Бюджет оскудел, пополнят за счет налога на колбасу. Осталось подождать, когда введут на воздух, на воду, на картошку, на макорошки, яйца, одежду, может еще чего нибудь придумают.



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  • 5 | 19.11.2018, 09:41 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 740 | Рейтинг: +94,5
Говорят что санкции не работают, работают. Правитель все издержки переводит на население. Бюджет оскудел, пополнят за счет налога на колбасу. Осталось подождать, когда введут на воздух, на воду, на картошку, на макорошки, яйца, одежду, может еще чего нибудь придумают.



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  • 6 | 19.11.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все что делает путинский режим с народом России можно назвать одним словом,- ГЕНОЦИД!



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  • 7 | 19.11.2018, 10:01 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2489 | Рейтинг: -58,1
3 Вы либералы из Яблока еще хуже судя по Вашей кухне. Видишь .чуть дали власть что творит. Мания величия на почве паранойи и астмы.Задыхается от злости и зависти.



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  • 8 | 19.11.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Есть подсказка господам-зюгу, жирику и компани-введите налоги на хлеб,картошку и на другие вредные продукты>



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  • 9 | 19.11.2018, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Тут у нас главный эксперт Петр Толстой, он лечиться в Австрии, стало быть не дурак. Петр посоветовал лечиться русскому народу корой дуба, что бы дуба не дать, а еда...ха угадай, паренная репа, пробовал фу гадость, но полезная. А колбасу пусть ест Петя, австрийскую.



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  • 10 | 19.11.2018, 10:12 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 740 | Рейтинг: +94,5
7 | 19.11.2018, 10:01 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 2476 | Рейтинг: -57,5
3 Вы либералы из Яблока еще хуже судя по Вашей кухне. Видишь .чуть дали власть что творит. Мания величия на почве паранойи и астмы.Задыхается от злости и зависти.
......................................

Коммунистическая утопия ушла в прошлое, молодежь этими сказками не интересуется. В одиночку У вас ничего не получится, сколько бы не хаяли остальных. Будет как в басне Крылова.
Если есть желание избавиться от ненавистной власти, нужно объединиться всем оппозиционерам.
Не получится объединиться, будем привыкать давлению властей .



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  • 11 | 19.11.2018, 10:16 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2489 | Рейтинг: -58,1
10 коммунистическая идея не ушла в прошлое а растворилась в будущем. А насчет объединения тут Я с Вами соглашусь. "Пролетарии всех стран соединяйтесь Наш лозунг .Лозунг коммунистов.



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  • 12 | 19.11.2018, 10:26 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 740 | Рейтинг: +94,5
11 | 19.11.2018, 10:16 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 2479 | Рейтинг: -58,1
10 коммунистическая идея не ушла в прошлое а растворилась в будущем. А насчет объединения тут Я с Вами соглашусь. "Пролетарии всех стран соединяйтесь Наш лозунг .Лозунг коммунистов.
...........................................

Один раз согласились с коммунистами на их платформе, кончилось лагерями.
Если объединиться , то не на платформе одной кучи. Нужно выработать общую для всех позицию.



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  • 13 | 19.11.2018, 10:35 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 35997 | Рейтинг: +5795,4
Солнцеликого потянуло в монастырь. В личших традициях братков 90-х.

ohotnik58
18 ноября 2018 | 15:58
Солидности добирает, высокодуховность свою демонстрируя. Хотя всю его духовнлсть школьники высказали, написав на доске, кто он есть на самом деле.



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  • 14 | 19.11.2018, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сейчас , не забывайтесь , не государство рабочих и крестьян.А всего ДЕМОСА с КРАТИЕЙ. И государство не обязано удовлетворять запросы каждого рабочего и крестьянина .Так что спасайся кто как может. При коммуняках было ваще страшно и народ просто голодал.Сейчас есть все, правда по ценам установленным сверху.
И питаться нужно правильно , без мяса,и с ограничением . Об этом сказала сва эксперт Минздрава РФ.



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  • 15 | 19.11.2018, 10:55 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2489 | Рейтинг: -58,1
12 согласен с Вами для этого и есть Российский объединенный трудовой фронт. Общая позиция на сегодняшний момент объединить все здоровые силы РФ для борьбы за улучшение качества жизни пока без политики.



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  • 16 | 19.11.2018, 11:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1896 | Комментарии: 61903 | Рейтинг: +12220,7
Эксперт Минздрава Татьяна Зубкова напомнила, что в колбасных изделиях содержатся канцерогены, которые повышают риск возникновения рака. Она указала, что из-за потребления продуктов переработки красного мяса растет риск ишемической болезни сердца, инсульта и сахарного диабета 2-го типа.
_______________________________________
Ну надо же! А пиндосы с гейропейцами-то и не знают!

А что влечет за собой дефицит потребления белка, эта эксперт знает?
Напомню – при длительном дефиците белка нарушается нормальная работа сердечно-сосудистой, дыхательной, мочевыделительной и других систем. У больного могут возникнуть боли в сердце, тахикардия, аритмия, одышка, кашель и другие симптомы нарушения работы внутренних органов.

Последствие дефицита белка могут быть очень тяжелыми: у детей замедляется рост и развитие, взрослые страдают от печеночной недостаточности, гормональных нарушений, авитаминоза, анемии и нарушения репродуктивной функции.

При длительном дефиците белка развивается 2 вида белковой недостаточности:
(первый я упущу, он о детях ДО 1 года - Куха)
квашиоркор – эта форма заболевания развивается у взрослых и детей старше года. Снижение веса составляет 20-40%, появляются отеки по всему телу, особенно в области живота, кожа грубеет, на ней появляются высыпания или чешуевидная сыпь. Также наблюдается угнетение психики и утрата контакта с окружающим.

Второй момент - ну то, что деньги у населения изымут посредством акцизов - никто не сомневается, а вот то,что вернут посредством снижения цен на орехи-фрукты - даже не смешно!

Ага-ага - хачики так переглянулись за прилавками рынков и говорят:

- Слюшай, брат, россияне так страдают от повышения цен на колбасу, давай мы им орехи-фрукты даром раздавать будЭм?! И утрут скупую горскую слезу....



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  • 17 | 19.11.2018, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 19.11.2018, 10:55 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 2482 | Рейтинг: -57,8
12 согласен с Вами для этого и есть Российский объединенный трудовой фронт. Общая позиция на сегодняшний момент объединить все здоровые силы РФ для борьбы за улучшение качества жизни пока без политики
-----------------------------
Ага. Под знаменами пУтина и мЕдведева.



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  • 18 | 19.11.2018, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это позор. В СССР у людей было на много больше прав и свобод и социальной справедливости. И государство было должно. Сейчас же людей загнали в стоило и предоставили самим о себе заботиться. Так ведь всё продумал - опирается на чинуш и силовиков, обеспечивая их по полной и позволяя грабить население. Россияне вымирают, деградируют. Что это? Оккупация?



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  • 19 | 19.11.2018, 11:34 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3121 | Рейтинг: -274,1
:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это позор. В СССР у людей было на много больше прав и свобод и социальной справедливости. И государство было должно. Сейчас же людей загнали в стоило и предоставили самим о себе заботиться. Так ведь всё продумал - опирается на чинуш и силовиков, обеспечивая их по полной и позволяя грабить население. Россияне вымирают, деградируют. Что это? Оккупация?
-----------
Это возмездие. Бич Божий.

За предательство.



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  • 20 | 19.11.2018, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо поднимать цену на водку, которая является злейшим врагом России. Народ будет вымирать еще больше от суррогата. Надо поднимать цену на колбасу, народ будет еще больше болеть от просроченных и низкосортных продуктов, то бишь и вымирать пачками. Вперед за здоровое питание и золотому миллиарду. Сам не понял, что написал, каламбур какой-то.



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