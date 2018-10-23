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Хабиров: Мне приходится быть башкиром, осаждающим кабинеты министров

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Накануне прошла встреча врио Главы Республики с руководителем Федерального дорожного агентства Андреем Костюком.

Хабиров: Мне приходится быть башкиром, осаждающим кабинеты министров


20 ноября состоялась рабочая встреча врио Главы Башкирии Радия Хабирова и руководителя Росавтодора Андрея Костюка. Встреча прошла в рамках XII Международного форума «Транспорт России».

Обсуждались ключевые вопросы развития транспортной системы в Башкирии. В частности, стороны говорили о проекте по строительству Восточного выезда из Уфы и реконструкции автодороги Р-240 «Уфа – Оренбург». Было рассмотрено предложение передать часть трассы «Уфа – Аэропорт» от моста через реку Белую до развязки с М5 «Урал» в федеральную собственность.

На встрече также говорилось о планируемом строительстве в Уфе, в створе улиц Воровского и Интернациональной, двух мостов через реку Белую. Врио Главы Республики предложил Андрею Костюку рассмотреть заявки на привлечение федерального бюджета для этого проекта.

Руководитель Росавтодора положительно оценил инициативы Башкирии.

Радий Хабиров шуточно прокомментировал встречу на своей странице в социальной сети: «Пока не нашел того самого башкира (это образно!), осаждающего кабинет каждого министра – приходится самому быть этим башкиром…».

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 21.11.2018, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Негоже врио Главы Республики, на каждом шагу подчеркивать свою национальность!
Не знаю как вам, а мне противно, впрочем если больше бахвалится нечем, то для аульных и так сойдет.



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2

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  • Эксперт
  •  
  • 2 | 21.11.2018, 09:52 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 29000 | Рейтинг: -695,7
приходится самому быть этим башкиром
-------------------
Остальные моменты времени - кем приходится быть?
По обстоятельствам - приходится и покреститься, и повенчаться, и ледяной проруби понырять.
Такова жизнь



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  • Участник
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  • 3 | 21.11.2018, 10:02 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2522 | Рейтинг: -58,5
Башкирия на то Она и башкирия что бы приоритет был у коренного народа. Это правильно. Кого не устраивает чемодан вокзал Азохен вей.



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3

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  • Гость
  •  
  • 4 | 21.11.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все движется в прогнозируемом направлении. Есть Хабиров, есть Башкирия. Не будет Хабирова, не будет и Башкирии. Хабиров копирует своего начальника во всех атрибутах.



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1

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  • Гость
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  • 5 | 21.11.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 21.11.2018, 10:02 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 2502 | Рейтинг: -57,9
Башкирия на то Она и башкирия что бы приоритет был у коренного народа. Это правильно. Кого не устраивает чемодан вокзал Азохен вей.
*************************************************
Я то как раз ДОМА! А чемодан, вокзал кому то другому...

Лех ми по, йа охель ба таха.



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  • 6 | 21.11.2018, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кабинет какого министра башкирского



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0

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  • 7 | 21.11.2018, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 21.11.2018, 10:02 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 2504 | Рейтинг: -57,8
Башкирия на то Она и башкирия что бы приоритет был у коренного народа. Это правильно. Кого не устраивает чемодан вокзал Азохен вей.
_________________________________________________________
Башкирию башкирам создали коммунисты, до них у башкир даже псевдогосударственности не было никогда в истории, жили в губернии. И если ориентироваться только на 15 процентов коренных, очень скоро мы опять будем жить в губернии, вредительская деятельность муртазла еще свежа в памяти. Ну а начнут зарываться, пришлют какого нибудь васильева, как в дагестан, и будут разговаривать по другому.



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  • Участник
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  • 8 | 21.11.2018, 10:56 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2522 | Рейтинг: -58,5
Понятно коммунисты сделали башкир татар русских . Историки Яблока. Иисус случаем не коммунист? Может коммунист Аллах?



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  • 9 | 21.11.2018, 10:56 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2522 | Рейтинг: -58,5
Понятно коммунисты сделали башкир татар русских . Историки Яблока. Иисус случаем не коммунист? Может коммунист Аллах?



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  • 10 | 21.11.2018, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Народ ждет перемен -да ,они будут в виде каких крохв тех или иных областях,потому что пришел новый БАШЛЫК и изменения должны быть .Он и приоритеты расставляет по другому .Но кардинально поменяется только все в БЕЛОМ ДОМЕ .И почему ??? Не найдет он того БАШКИРА или БАШКИР ,кто будет обладать пробивной силой и организаторскими способностями .Нельзя набрать министров и других руководителей из узкого круга лиц /в данном случае одной национальности,что мы и видим /.Ну не было у башкир вековых задатков руководить и созидать.Надо время и 70 лет Советской власти для этого мало.Можно научить читать и писать,освоить специальность какую то худо-бедно,но быть РУКОВОДИТЕЛЕМ -это удел не многих.Да ,ХАБИРОВ,талантлив,напорист,умен-но одного мало.Так где же РУССКИЕ ,ипташ ХАБИРОВ в правительстве???



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  • 11 | 21.11.2018, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкир осаждающий министров? Вот что значит в уездном городе забыл Радий порядок, да и башкир при Муртазле одно, а при Хамиове другое,башкир при Муртазле , осаждающий министра, осаждает его обещанием хорошей файды, а при Хамитове ну в крайнем случае авансом, которым дело и заканчивалось!



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  • 12 | 21.11.2018, 11:09 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1203 | Рейтинг: +90,5
“7 | 21.11.18.: Не зарегистрирован …Башкирию башкирам создали коммунисты, до них у башкир даже псевдогосударственности не было никогда в истории, жили в губернии. И если ориентироваться только на 15 процентов коренных, очень скоро мы опять будем жить в губернии, вредительская деятельность муртазла еще свежа в памяти. Ну а начнут зарываться, пришлют какого нибудь васильева, как в дагестан, и будут разговаривать по другому.”

И башкирской письменности не было, её создал Закир Шакиров и стал автором первых учебников башкирского языка и открыл первую гимназию в Уфе, заслужив всего то “заслуженный деятель науки БАССР.”

На фасаде дома, где он жил, даже на табличку не натянули бюджет, не говоря о возложении пары гвоздик в день знаний – 1 сентября.
А о том, чтоб хотя бы школу назвать в честь него, и мечтать вредно.

А носитель БЯ - бабай всея руси, твёрдо убеждён, что проспект СЮ переименуют его именем. Проспект Рахимовых – звучит?



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  • 13 | 21.11.2018, 11:20 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16178 | Рейтинг: -2931,5
.Нельзя набрать министров и других руководителей из узкого круга лиц /в данном случае одной национальности,что мы и видим /.Ну не было у башкир вековых задатков руководить и созидать.Надо время и 70 лет Советской власти для этого мало.
----------
Ты прав, 70 лет мало. Это для человека, в кои века пожившего не рабом и попавшего даже на руководящие должности. Или для людей, столько же лет поживших как официальный этнос.
А башкиры испокон веку имели свою систему управления, свои войска и свою землю, которую и защищали. Или вы думаете, что башкиры тоже воевали батогами и на козах верхом?



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  • 14 | 21.11.2018, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 21.11.2018, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкир осаждающий министров? Вот что значит в уездном городе забыл Радий порядок, да и башкир при Муртазле одно, а при Хамиове другое,башкир при Муртазле , осаждающий министра, осаждает его обещанием хорошей файды, а при Хамитове ну в крайнем случае авансом, которым дело и заканчивалось!
-----------------------------------------------
------------------------------
Министров все осаждают, сперва 75% дохода отчисляют, потом попрошайничают. Что тут такого, если система такая. Иначе регионов не удержать вокруг Путина, за букашку не посчитают.



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  • 15 | 21.11.2018, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка вылезла, вытащила Каца.
У нее клише: "А башкиры испокон веку имели свою систему управления, свои войска и свою землю, которую и защищали. Или вы думаете, что башкиры тоже воевали батогами и на козах верхом?"- на другое фантазии не хватает.



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  • 16 | 21.11.2018, 11:26 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16178 | Рейтинг: -2931,5
Быдло увидит слово башкир и сразу в аут.
Какие же недоумки тут ошиваются.
Хабиров сказал, что в МОСКВЕ любой просящий для Башкирии и есть башкир. Это же образно! Будет ездить и согласовывать Иванов, будет он башкиром. Или какой гаптельминибулдулаев будет ездить он тоже будет для Москвы башкиром.



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  • 17 | 21.11.2018, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 21.11.2018, 11:26 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 16170 | Рейтинг: -2931,2
Быдло увидит слово башкир и сразу в аут.
Какие же недоумки тут ошиваются.
Хабиров сказал, что в МОСКВЕ любой просящий для Башкирии и есть башкир. Это же образно! Будет ездить и согласовывать Иванов, будет он башкиром. Или какой гаптельминибулдулаев
++++++++++++++++++++++++++++
Кухарка и есть гаптельминибулдулаев ?

Отличное самоназвание для Кухарки. Я одобряю ее поступок!



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  • 18 | 21.11.2018, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 21.11.2018, 10:02 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 2508 | Рейтинг: -57,8

Башкирия на то Она и башкирия что бы приоритет был у коренного народа. Это правильно. Кого не устраивает чемодан вокзал Азохен вей.
======================
Во дебил. Проверь коврик под дверью.



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  • 19 | 21.11.2018, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка-гаптельминибулдулаев, как с изучением башкирского языка?



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  • 20 | 21.11.2018, 11:45 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2522 | Рейтинг: -58,5
15 кухарка от ныне сытая старая шапокляк.Азохен вей.



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