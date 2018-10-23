Хабиров: Мне приходится быть башкиром, осаждающим кабинеты министров

Накануне прошла встреча врио Главы Республики с руководителем Федерального дорожного агентства Андреем Костюком.20 ноября состоялась рабочая встреча врио Главы Башкирии Радия Хабирова и руководителя Росавтодора Андрея Костюка. Встреча прошла в рамках XII Международного форума «Транспорт России».Обсуждались ключевые вопросы развития транспортной системы в Башкирии. В частности, стороны говорили о проекте по строительству Восточного выезда из Уфы и реконструкции автодороги Р-240 «Уфа – Оренбург». Было рассмотрено предложение передать часть трассы «Уфа – Аэропорт» от моста через реку Белую до развязки с М5 «Урал» в федеральную собственность.На встрече также говорилось о планируемом строительстве в Уфе, в створе улиц Воровского и Интернациональной, двух мостов через реку Белую. Врио Главы Республики предложил Андрею Костюку рассмотреть заявки на привлечение федерального бюджета для этого проекта.Руководитель Росавтодора положительно оценил инициативы Башкирии.Радий Хабиров шуточно прокомментировал встречу на своей странице в социальной сети: «Пока не нашел того самого башкира (это образно!), осаждающего кабинет каждого министра – приходится самому быть этим башкиром…».