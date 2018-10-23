Запланировано выделить 187 млн рублей на опережающее обучение сотрудников. Из них 178 млн предоставят из федерального бюджета.
Еще 39 миллионов рублей, из которых - 37,5 миллиона - федеральные средства, направят на обновление службы занятости.
Изменения коснутся не только бренда и нормативной базы организации, но и принципов работы с гражданами.
Так, в республиканской службе занятости будет внедрен принцип индивидуального подхода к каждому, кто обратится в поисках работы.
Данный принцип был отработан ранее при работе с инвалидами, нуждающимися в трудоустройстве.
Служба занятости Башкирии: Многомиллионный распил и бесполезная «перезагрузка»
Раздел: Новости | Просмотры: 24519 | Комментарии: 11