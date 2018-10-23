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Служба занятости Башкирии: Многомиллионный распил и бесполезная «перезагрузка»

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В 2019 году республиканскую службу занятости ждет «перезагрузка». И.о. вице-премьера правительства РБ Ленара Иванова рассказала об изменениях, которые затронут службу занятости в 2019 году.

Служба занятости Башкирии: Многомиллионный распил и бесполезная «перезагрузка»


Запланировано выделить 187 млн рублей на опережающее обучение сотрудников. Из них 178 млн предоставят из федерального бюджета.

Еще 39 миллионов рублей, из которых - 37,5 миллиона - федеральные средства, направят на обновление службы занятости.

Изменения коснутся не только бренда и нормативной базы организации, но и принципов работы с гражданами.

Так, в республиканской службе занятости будет внедрен принцип индивидуального подхода к каждому, кто обратится в поисках работы.

Данный принцип был отработан ранее при работе с инвалидами, нуждающимися в трудоустройстве.






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  • Гость
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  • 1 | 21.11.2018, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
будет внедрен принцип индивидуального подхода к каждому,
****************************************
Позвольте полюбопытствовать:
А какой принцип использовался все предшествующие годы?
А, а что это за опережающее обучение за 179 млн?
А какую сумму планируется потратить на новый бренд?
А что если вы потратите эти деньги увеличится число рабочих мест?
А вам что там больше делать нечего?



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  • Гость
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  • 2 | 21.11.2018, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Центр занятости на сегодняшний день существует и благоденствует сам для себя. Необходимо увеличить в разы их количество, ибо это автоматом увеличит число занятых в них же работников.



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  • Участник
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  • 3 | 21.11.2018, 11:29 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2522 | Рейтинг: -58,5
Служба занятости занята отмыванием денег выделенных из бюджета .Азохен вей.



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  • Участник
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  • 4 | 21.11.2018, 11:30 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2522 | Рейтинг: -58,5
Служба занятости занята отмыванием денег выделенных из бюджета .Азохен вей.



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3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 21.11.2018, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А нужна ли эта служба вообще? Почему эту работу не исполняет министерство труда? Обходились раньше без медстрахования, без налоговой инспекции, без пенсионного фонда, без службы занятости и без многих таких служб. А сегодня при таком развитии компьютеризации счётных операций, многосотентысячная армия работников тратят государственные деньги в многоэтажных дорогих офисах. Мы в своё время эту работу выполняли на конторских счётах в своих убогих кабинетах и на всё успевали - и денег хватало и работа кипела и безработицы не было. Пора сократить непроизводственные расходы.



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2

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  • Эксперт
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  • 6 | 21.11.2018, 12:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1897 | Комментарии: 61916 | Рейтинг: +12219
stranger9 21 ноября 2018, 12:40
Субботник - дело не добровольное
Так, в прошлом году жильцы кооперативного дома на улице Кривого в Ярославле получили платежки ЖКУ за апрель с новой, весьма удивившей их строкой - "Неучастие в субботнике", напротив которой стояла сумма начисления 500 рублей. Оштрафованными оказались все пенсионеры, не участвовавшие в уборке придомовой территории, среди них - 77-летний мужчина и его жена, которые не выходят из дома, а также 76-летняя жительница дома, бывший узник концлагеря и ветеран, которая с трудом передвигается по квартире.
________________________________
Готовьтесь....



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  • Участник
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  • 7 | 21.11.2018, 12:54 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2522 | Рейтинг: -58,5
6 все как Вы Яблочники и мечтали. Капитализм Демократия. Сытая старушка Шапокляк Ваше время. Это Вам не советская власть где Вы получали квартиры бесплатно и квартплата была не свыше3% от заработка.Азохен вей. кухня.



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2

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  • 8 | 21.11.2018, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 21.11.2018, 12:54 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 2518 | Рейтинг: -58,9
6 все как Вы Яблочники и мечтали. Капитализм Демократия. Сытая старушка Шапокляк Ваше время. Это Вам не советская власть где Вы получали квартиры бесплатно и квартплата была не свыше3% от заработка.Азохен вей. кухня.
---------------------------------------------------
-------------------------------------
Если бы советская власть давала квартиры, сейчас в Уфе не было бы частных хибар. Даже сейчас их полно.
Этим частникам объясни степень любви к ним со стороны Советов.



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  • 9 | 21.11.2018, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За 179 миллионов учить наверно сама будет. Так сказать: знания из первых рук получать будут. Лихая мошенница , кто бы мог подумать ?!



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  • 10 | 21.11.2018, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо бы разобраться: Службы занятости, редколлегии Работа для вас, Вакансии не за одно ли с мошенниками типа TS grup и т.п. по "законному" отъему денег у безработных?



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  • 11 | 21.11.2018, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Читал на одном сайте инфу, и записал её в формате "пдф". Короче пишут, что на чиновников из "центра занятости", в год по стране тратится больше финансов, чем на пособия по безработице.
Да, и ещё кто не знает, эти копеечные пособия, теперь выплачиваются только полгода, а до 2018 года, платили год.



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