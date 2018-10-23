Служба занятости Башкирии: Многомиллионный распил и бесполезная «перезагрузка»

В 2019 году республиканскую службу занятости ждет «перезагрузка». И.о. вице-премьера правительства РБ Ленара Иванова рассказала об изменениях, которые затронут службу занятости в 2019 году.Запланировано выделить 187 млн рублей на опережающее обучение сотрудников. Из них 178 млн предоставят из федерального бюджета.Еще 39 миллионов рублей, из которых - 37,5 миллиона - федеральные средства, направят на обновление службы занятости.Изменения коснутся не только бренда и нормативной базы организации, но и принципов работы с гражданами.Так, в республиканской службе занятости будет внедрен принцип индивидуального подхода к каждому, кто обратится в поисках работы.Данный принцип был отработан ранее при работе с инвалидами, нуждающимися в трудоустройстве.