Радий Хабиров: «Давайте ставить дорожные камеры на каждом шагу»

Врио главы республики потребовал разобраться с ситуацией на дорогах. И вновь Радий Хабиров начал неделю с критики подчиненных. Если раньше оперативные совещания в правительстве смотрели только журналисты, то теперь прямые трансляции из Белого дома пользуются настоящей популярностью. Так и гадаешь: кого же глава отчитает в этот раз?В минувший понедельник не повезло синоптикам. Радий Хабиров разнес в пух и прах Башгидрометцентр. Они вовремя не объявили штормовое предупреждение из-за ледяного дождя. МЧС, в свою очередь, не закрыло движение автобусов по трассам, это пришлось делать самому главе республики.СИТУАЦИЯ НА ДОРОГАХЧаще всего на оперативных совещаниях теперь выступает Тимур Мухаметьянов. Глава комитета по дорожному хозяйству или, проще говоря, министр транспорта держал ответ и в этот понедельник. Чиновник зачитал печальную сводку происшествий на дорогах. К сожалению, на прошедшей неделе, эти цифры оказались выше обычного.- Всего за прошедшую неделю на дорогах республики погибли 14 человек, пострадали 87. Из них только в минувшую субботу, 17 ноября, погибли 8 человек, в том числе один ребенок, - отчеканил Мухаметьянов.О причинах столь высокой смертности на дорогах гадать не приходится: в ночь на субботу по Башкирии прошел ледяной дождь. Из-за этого дороги превратились в сплошной каток, и в республике наступил печально известный «День жестянщика».- Мы обязательно сделаем предметный разбор этого явления. Гидрометцентр здесь присутствует? – обратился к министрам Радий Хабиров. – Доложите, пожалуйста, что нам сделать такого, чтобы люди знали о смене погодных явлений? Полагаю, что для вас не секрет был, что такое облако надвигается, - продолжил он.Тут же к микрофону подошла представительница Башгидромета. Она заявила, что, такое явление, как ледяной дождь, достаточно тяжело спрогнозировать.- В субботу это явление было повсеместным и опасных значений не принимало, поэтому мы не стали объявлять штормовое предупреждение, - отметила синоптик.Эти слова вызвали гнев у Хабирова.- Вы мне говорите, что это явление – повсеместное, поэтому штормовое не объявляли. Тогда объясните, почему мне ночью пришлось разбираться и ограничивать движение на трассах? Если бы не приняли решение, у нас бы еще и автобусы кувыркались! – возмутился врио главы республики.Руководитель региона подчеркнул, что данные синоптиков могли помочь подготовиться дорожным службам. Для того, чтобы обработать все дороги песком, солью или реагентами, необходимо время. А его в минувшие выходные не хватало, коммунальщикам пришлось работать в авральном режиме.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ НА ДОРОГАХКстати, совсем недавно страховщики опубликовали очередной рейтинг «самых быстрых водителей» страны. Речь идет, разумеется, не о гонках, а о любителях превысить скорость на трассах и дорогах. В самом конце списка оказался Татарстан. Водители из соседнего региона редко нарушают правила и это неудивительно – почти на каждом втором повороте там стоят камеры.В результате смертность на трассах Татарстана снижается, чего не скажешь о Башкирии.Хабиров поручил увеличить количество видеокамер, фиксирующих нарушения.- Давайте вместе подумаем, как эту ситуацию будем решать, - обратился он к министрам и главам районных администраций. – Мне доложили, что главные причины – это нарушения скоростного режима и вылет на встречку – то есть нарушения правил дорожного движения. Давайте ставить камеры на каждом шагу. Пусть автолюбители, может даже будут нас за это проклинать, но мы завалим их штрафами, чтобы перестали летать, - заявил Радий Хабиров.КОММУНАЛЬЩИКИ СРАБОТАЛИ НА «ТРОЙКУ»Ледяной дождь создал кучу проблем не только на трассах, но и в городах. Коммунальным службам пришлось работать с утра до ночи, но у главы региона все равно возникли вопросы.- Лично я хотел бы поделиться своими впечатлениями. Когда домой приехал, на крыльцо встал и чуть не кувыркнулся два раза. Многие жители Уфы мне жаловались, что по городу просто невозможно ходить. Как вы оцениваете работу коммунальных служб? – спросил он.И.о. министра ЖКХ Киреев поставил им «троечку», а мэр Уфы Мустафин напомнил о девяти сотнях дворников, которые вышли на улицы города.- В принципе, с учетом непрогнозируемой ситуации, мы смогли удержать город. Михаил Юрьевич (Киреев - прим. ред.) уже сказал, что сработали удовлетворительно, я с ним согласен. На сегодняшний день нами заготовлены 50% песка и соли, остальное скоро докупим, - заявил Мустафин.Также уфимский градоначальник отметил, что для нормальной и стабильной работы коммунальных служб необходимо 1280 единиц техники, а на сегодняшний день в Уфе есть только 406.Радий Хабиров поручил вице-премьерам башкирского правительства найти деньги для дополнительного обеспечениягородов необходимой спецтехникой.- А то что получается? Первая зимняя «ласточка», а мы уже в такой ситуации оказались, - посетовал глава региона.КОНКРЕТНОК новостройкам проведут новые путиГлава региона поручил министрам разобраться с проблемой транспортной доступности новых поселков.- Во время поездок по районам я постоянно общаюсь с инициативными гражданами, жильцами новых кварталов. Они, как правило, благодарят власти за то, что выделили участки для строительства, провели газ и электричество. Но возникает большая проблема по дорогам. Мы еще в прошлую встречу договорились, что примем быстрые меры хотя бы по отсыпке дорог. Пока дома строятся, твердое покрытие делать не нужно, но и по колено в грязи ходить – тоже не дело, - подчеркнул Радий Хабиров.С докладом на эту тему выступил председатель госкомтранса Тимур Мухаметьянов. Он отметил, что из 48 тысяч километров дорог в республике заасфальтировано чуть меньше 20 тысяч километров. При этом на сегодняшний день в Башкирии остается 4,5 тысячи грунтовых дорог. Если проще, то 9% автомобильных дорог в регионе не имеют никакого покрытия. Это создает дополнительные проблемы весной и осенью – в традиционные сезоны дождей и половодья по таким дорогам тяжело передвигаться.- Потихоньку мы будем двигаться в этом направлении. И денег будем больше давать, и главы районов пусть заботятся о повышении своих бюджетов. Начинаем работу более интенсивно, - подытожил Хабиров.КСТАТИНовый год начнем отмечать 10 декабряРуководитель региона потребовал от чиновников тщательно подготовиться к новогодним праздникам.- Наша задача – чтобы люди почувствовали Новый год. Необходимо, чтобы наши города стали красивыми, - заявил Хабиров.Врио главы Башкирии обратился к мэру Уфы Ульфату Мустафину с вопросом о том, почему на площади, чтона улице ЗакиВалиди,«установили две елки и украсили двумя гирляндами». Скупое украшение вызвало возмущение Радия Хабирова.- Ну, стыдно же вообще. Вы сами посмотрите, как сейчас гирлянды есть. Стоит это копейки, - сказал врио главы региона.Также стало известно, когда в городах и райцентрах Башкирии откроются ледовые городки и будут установлены все елки. По заявлению и.о. министра ЖКХ Башкирии Михаила Киреева, новогодние красавицы должны занять свои места до 10 декабря.