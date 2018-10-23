Сытая старуха Шапокляк о пользе голода для россиян

Член Совета Федерации от Брянской области Екатерина Лахова прокомментировала предложение саратовского депутата Николая Бондаренко, который пришел к выводу, что сумму потребительского продуктового набора необходимо увеличить. Об этом сообщает местный портал Bryansktoday.Выводы политика о питании на 3500 рублей в месяц она посчитала популизмом, а людям, которые вынуждены так жить, Лахова напомнила про войну.«Я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной», — указала она.В конце октября Бондаренко решил провести эксперимент и прожить на 3500 рублей в месяц — сумму минимального продуктового набора в регионе. Подводя промежуточные итоги, политик заключил, что сумму необходимо значительно увеличить. «Потребительская корзина должна быть не менее 10 тысяч рублей, прожиточный минимум — не менее 20 тысяч рублей», — сказал он.***Сенатор от Брянской области, член «Единой России», член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Екатерина Лахова, говоря о бедности в России, высказала предположение, что голод и лишения пошли ветеранам на пользу. Заодно она рассказала о своей диете.«Конечно, питаться на 3500 рублей трудно. Я, например, иногда весь день гречкой питаюсь. Для здоровья полезно периодически устраивать такие дни. На следующий день желания уже нет продолжать в том же духе. Понятное дело, что организму нужно разнообразие. И если каждый день питаться скудно, то организм „спасибо“ не скажет. Но вот что интересно: я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?» — заметила Лахова в комментарии для Regions.ru.Она признала, что прожиточный минимум и потребительская корзина в РФ очень малы, однако Лахова считает предлагающих повысить минимум «популистами» и «неподготовленными» для власти людьми.Ранее министр труда и социального развития Саратовской области Наталья Соколова заявила, что можно прожить на прожиточный минимум региона — 3,5 тысячи рублей в месяц. Чиновница стала утверждать, что на «макарошках» и фруктах это вполне реально, а жители от такой «диеты» будут только здоровее. В итоге Соколову уволили.