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Сытая старуха Шапокляк о пользе голода для россиян

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Член Совета Федерации от Брянской области Екатерина Лахова прокомментировала предложение саратовского депутата Николая Бондаренко, который пришел к выводу, что сумму потребительского продуктового набора необходимо увеличить. Об этом сообщает местный портал Bryansktoday.

Сытая старуха Шапокляк о пользе голода для россиян


Выводы политика о питании на 3500 рублей в месяц она посчитала популизмом, а людям, которые вынуждены так жить, Лахова напомнила про войну.

«Я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной», — указала она.

В конце октября Бондаренко решил провести эксперимент и прожить на 3500 рублей в месяц — сумму минимального продуктового набора в регионе. Подводя промежуточные итоги, политик заключил, что сумму необходимо значительно увеличить. «Потребительская корзина должна быть не менее 10 тысяч рублей, прожиточный минимум — не менее 20 тысяч рублей», — сказал он.

***

Сенатор, говоря о прожиточном минимуме, предположила, что голод в военные годы пошел людям на пользу

Сенатор от Брянской области, член «Единой России», член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Екатерина Лахова, говоря о бедности в России, высказала предположение, что голод и лишения пошли ветеранам на пользу. Заодно она рассказала о своей диете.

«Конечно, питаться на 3500 рублей трудно. Я, например, иногда весь день гречкой питаюсь. Для здоровья полезно периодически устраивать такие дни. На следующий день желания уже нет продолжать в том же духе. Понятное дело, что организму нужно разнообразие. И если каждый день питаться скудно, то организм „спасибо“ не скажет. Но вот что интересно: я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?» — заметила Лахова в комментарии для Regions.ru.

Она признала, что прожиточный минимум и потребительская корзина в РФ очень малы, однако Лахова считает предлагающих повысить минимум «популистами» и «неподготовленными» для власти людьми.

Ранее министр труда и социального развития Саратовской области Наталья Соколова заявила, что можно прожить на прожиточный минимум региона — 3,5 тысячи рублей в месяц. Чиновница стала утверждать, что на «макарошках» и фруктах это вполне реально, а жители от такой «диеты» будут только здоровее. В итоге Соколову уволили.

Росбалт
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  • Гость
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  • 1 | 21.11.2018, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая!
***************************************************
А я все думал, почему у такого умного и работящего народа такие тупые депутаты, а оказывается все просто: депутаты слишком много жрут!
Вывод: Всех депутатов на период их "избрания" надо помещать в специально отведенные помещения закрытого типа, на полное государственное обеспечение, с выделением средств на питание из расчета 3500 руб в месяц.
И в стране все наладится.



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  • 2 | 21.11.2018, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина?"

--------------------------

Согласен жить на военный паёк, если вернут расстрелы проворовавшихся чиновников, как тогда. На войне, как на войне.



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  • 3 | 21.11.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наконец, хоть один человек сказал правду, т.е. к чему готовиться. Есть все-таки во власти умные и принципиальные люди. А то скоро по числу ожиревших в лидеры выбьемся, которым вообще невмоготу будет в лихую годину.



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  • 4 | 21.11.2018, 10:04 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2522 | Рейтинг: -58,5
Нам на УЖе повезло у Нас Своя шапокляк кухня



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  • Гость
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  • 5 | 21.11.2018, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В городе Сафоново в Смоленской области Российской Федерации 14-летняя девочка, написавшая письмо президенту страны Владимиру Путину о низкой заработной плате своей мамы, покончила с собой Как сообщают местные СМИ, подросток жаловалась также на травлю со стороны однокашников — из-за проблем со зрением, ребенка в школе дразнили «циклопом». Незадолго до гибели на странице девочки в социальной сети появился статус «Почему вы все такие злые?». Мать Наташи, как звали погибшую, работает в больнице санитаркой. После того, как ее дочь написала письмо на имя главы государства, мать вызвали к руководству и «отчитали». Скорее всего, считают местные журналисты, это и стало для ребенка серьезным ударом. Согласно их данным, при девочке была найдена предсмертная записка, в которой она просит никого не винить в своем поступке.
Справка:
Начиная с 2003 года наша страна стала лидером и по числу самоубийств среди несовершеннолетних. Каждый день 17 детей совершают самоубийство... Порой целые города охватывают эпидемии детских суицидов.
ДОВЕЛИ СТРАНУ ГРЁБАНЫЕ ДЕПУТАТЫ !!!!



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  • 6 | 21.11.2018, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Путин между прочим страну из грязи вытащил армию поднял стало что жрать, что купить, где были ваши западные демократы вместе с Америкой когда наши долбили Грузию почему это они не заступились , очко играет, а где они в Сирии. Жизнь может быть и не сахар, ты в Германии был ты хоть представляешь какие там налоги, там за каждым ведется учет и если ты истратишь больше
чем получаешь тебя тут же налоговая прихватит. Ты бы хоть поинтересовался ради любопытства как там кайфово.
У нас на работе тоже один такой есть, он всем недоволен Путиным, правительством, начальством, работой, телевидением, ценами, налогами, пенсией, народ идиоты ит.д. Я у него спроси какого хрена он в России вообще живет ведь на западе лучше давай мотай туда сейчас выпускают свободно если хочешь , нет не едет потому что здесь и гундеть, а там гунди не гунди , а если нормально работать не будешь не хрен ты кому нужен.



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  • Эксперт
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  • 7 | 21.11.2018, 11:04 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 36008 | Рейтинг: +5794,4
nikolashin2017
21 ноября 2018 | 08:01
в лоб иль по лбу - им едино,
будь то вова или дима:
клали вместе на народ,
что на мрот еще живет...



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  • 8 | 21.11.2018, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну ни СУКА !!!! Вот кого в распыл.....



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  • 9 | 21.11.2018, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Что, в думе шапокляков выводят что ли? Больно много развелись.



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  • 10 | 21.11.2018, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну уж! Лахова ляпнула, так ляпнула. Депутаты- такие идиоты! Тот, кто не живёт на три пятьсот, не имеет права заставлять других так жить. Такой скотине надо надавать по сусалам! Депутаты должны жить, как его народ, не лучше, ведь они депутаты народа. Что за дибелизм цветёт пышным цветом?! Когда этот бардак прекратится?!



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  • 11 | 21.11.2018, 11:28 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2522 | Рейтинг: -58,5
Кухню в депутаты или сразу в Совет федераций Она еще круче понесет местная шапокляк сытая старушка. Азохен вей.



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  • 12 | 21.11.2018, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сенатор от Брянской области, член «Единой России», член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Екатерина Лахова, говоря о бедности в России, высказала предположение, что голод и лишения пошли ветеранам на пользу.
--------------------------
Вот уж действительно: -Страна ждет героев писта рожает дураков.



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  • 13 | 21.11.2018, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 21.11.2018, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Путин между прочим страну из грязи вытащил армию поднял стало что жрать, что купить,

---------------

Что жрать, что купить - ты это скажи 22-м миллионам нищих (тем, кто ниже черты бедности) и двум третям бедных россиян.

Сердюков-то громил армию С 15 февраля 2007 года по 6 ноября 2012 года - при Путине, между прочим. Думали, Запад нам теперь друг, зачем такая армия? Оказалось, что наших олигархов там в йух не ставят. Вот и пришлось возрождать для защиты олигархических вотчин.



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  • 14 | 21.11.2018, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А как эта старуха Шапокляк выглядит на фоне Кухарки?



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  • 15 | 21.11.2018, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что жрать, что купить - ты это скажи 22-м миллионам нищих (тем, кто ниже черты бедности) и двум третям бедных россиян.
--------------------------------
Убейся от этих цифр об стенку. Если бы тебе жрать нечего было, ты бы не тут сидел, а работал. По сравнению с 90-ми годами мы живем в шоколаде.



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  • 16 | 21.11.2018, 12:03 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1196 | Рейтинг: +329,7
Как там пуйло вытащил из грязи и в гоф не утопил знают все кроме зомбоголовых. К 2000 году в стране почти было все- автомобили, телефоны, крепла экономика. Ботексный пришел на все готовое, лет 10 прошел по инерции и все расхерил. Теперь имеем то что имеем. Страна изгой, промышленности нет и толпы ватников. Даже картофель путиноиды разучились выращивать, покупают за доллары у Египта.



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  • 17 | 21.11.2018, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Забыли про местного ЛДПР- овца,
который поблеял об уровне умственности среднестатистического россиянина.



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  • 18 | 21.11.2018, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 21.11.2018, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А как эта старуха Шапокляк выглядит на фоне Кухарки?
--------------------------------------------------------
-------------------------
Раза в три аккуратней.



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  • 19 | 21.11.2018, 12:16 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2522 | Рейтинг: -58,5
14 эта чуть лучше старушка выглядит -ухоженная и не такая жирная и похоже умывается. это внешне а по сути обин в один да и матерится круче и почему то нападает на ВРИО и президента обзывает материт.



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  • 20 | 21.11.2018, 12:16 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2522 | Рейтинг: -58,5
14 эта чуть лучше старушка выглядит -ухоженная и не такая жирная и похоже умывается. это внешне а по сути обин в один да и матерится круче и почему то нападает на ВРИО и президента обзывает материт.



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