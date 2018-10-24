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Что макулатура, что башкирское суперСМИ за 10 миллионов

  • Опубликовано: natall | 22.11.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 13907 | Комментарии: 14
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Концепция онлайн—издания RBtoday, запущенного в июле президентом Торгово-промышленной палаты Башкирии Азатом Фазлыевым, будет пересмотрена. Амбициозный проект, который должен был стать, как заявлялось, башкирским аналогом казанского популярного делового сайта «Бизнес-онлайн», по всей видимости, теперь будет ограничен масштабом корпоративного издания палаты.

Что макулатура, что башкирское суперСМИ за 10 миллионов


Азат Фазлыев подтвердил “Ъ-Уфа”, что идея проекта претерпела изменения. Портал сохранит общественно-политическую тематику, но будет стремиться стать более деловым — «больше уделять внимания членам палаты, историям реальных ситуаций промышленных предприятий и малого бизнеса», отметил он.

Сотрудники RBtoday ожидают сокращения штата и зарплат. У них есть информация, что в руководстве ТПП больше не заинтересованы в развитии проекта как полноценного СМИ. Господин Фазлыев заявил на вопрос о сокращениях, что «массовых не будет» (в издании работают около 10 сотрудников).

«Оклады сокращаться не будут, а вот премиальная часть будет зависеть от финансового состояния компании»,— отметил он, добавив, что уверен в том, что через полгода проект выйдет на окупаемость. «На фоне преобразований СМИ, которые происходят сейчас у нас в республике, в том числе формирования государственного холдинга, думаю, такие независимые СМИ, как наше, будут востребованы, и мы найдем свою нишу»,— отметил глава ТПП.

RBtoday получил лицензию СМИ в июле 2018 года, в тестовом режиме портал начал работать в апреле. Инвестиции в первый год работы издания Азат Фазлыев оценивал в 10 млн руб.

Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 22.11.2018, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
(в издании работают около 10 сотрудников).
********************************************************
10 лямов на "около" 10 человек ( читай балаболов), не хило!



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4

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  • 2 | 22.11.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Опять всплыл не умеющий плавать, но вопреки законам физики,- непотопляемый в силу сквозной валидированности Азат Фазлыев?



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  • 3 | 22.11.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Погуглил это Тудей.

Вот это позорище, ребята!

Сайт на халявном движке Вордпресс!

Да любой школьник на уроке информатики делает такое поделие сейчас.

И на это 10 МИЛЛИОНОВ!!! Вот это отмыв бабла!

Фазлыев совсем охренел, сволота поганая!



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4

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  • 4 | 22.11.2018, 10:07 | Автор: Гунн
    Публикации: 240 | Комментарии: 6839 | Рейтинг: +813,8
В тоталитарной стране независимых СМИ не может быть в принципе. Подкупят или заставят.



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  • 5 | 22.11.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На 10 лямов сколько можно хижин брошенных сельских пенсионеров газифицировать, если не переводить бюджетные деньги в трескучую бесполезную фазлыевскую болтовню?



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  • 6 | 22.11.2018, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пущай выпускают стенгазету "Обо всём понемногу" на общественных началах.



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  • 7 | 22.11.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И на это 10 МИЛЛИОНОВ!!! Вот это отмыв бабла!

Фазлыев совсем охренел, сволота поганая!
******
А может это начало "творческой деятельности" возвращенца г-на Мурзагулова- " зурнащальныка" вновь созданного регионального медиацентра?



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  • 8 | 22.11.2018, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При Хабирове много не поговоришь, это вам не Хамитов, первый звонок жесткой руки.



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  • 9 | 22.11.2018, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 22.11.2018, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При Хабирове много не поговоришь, это вам не Хамитов, первый звонок жесткой руки.
----------------------------------------
Не говори гоп, яйца береги.



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  • 10 | 22.11.2018, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С энтими $удаками по другому нельзя. Так держать, Радий! Мы с тобой!



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  • 11 | 22.11.2018, 14:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 22.11.2018, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С энтими $удаками по другому нельзя. Так держать, Радий! Мы с тобой!
********
А держать и не пущать будете с барабанами?
Даже нищих старушек не пожалеете?



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  • 12 | 22.11.2018, 16:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Странные админы на УЖе?
Обозначили, как дискуссионная площадка, но здесь почему-то нельзя спрашивать, соглашаться, опровергать.
Что "крупнейшего" в УЖе, если большинство захватили форумчане- валидированные радикалы и любая, даже злободневная тема ими опошляется межнациональным срачем?
С взаимными оскорблениями, подозрениями и требованиями убрать с сайта жертву.
Не справедлива система оценок. Как правило, большинство высказываний оторвано от региона и самое главное: не дают права класть на тех, кто кладет на тебя, исполняя за деньги указание своих властных покровителей, зачастую находящихся не в ладах с российскими законами.
Может стоит вернуться к старому правилу- поймали на лжи- трое суток тишины, повторно наврал- неделя, третий раз- месяц. И с сайта исчезнут профессиональные лжецы, вроде герасима и каца.....



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  • 13 | 22.11.2018, 18:53 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 36010 | Рейтинг: +5794,5
Может стоит вернуться к старому правилу- поймали на лжи- трое суток тишины, повторно наврал- неделя, третий раз- месяц. И с сайта исчезнут профессиональные провокаторы, вроде ..Шапокляк, Скорпа, резуса ...



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  • 14 | 22.11.2018, 19:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 22.11.2018, 18:53 | Автор: юнг
Публикации: 324 | Комментарии: 36010 | Рейтинг: +5794,6
...

-трое суток тишины...

=================

По судну "Кострома" стучит вода,
В сетях антенн качается звезда,
А мы стоим и курим, мы должны
Услышать три минуты тишины.

Молчат во всех морях все корабли,
Молчат морские станции земли,
И ты ключом, приятель, не стучи,
Ты эти три минуты помолчи.

Быть может, на каком борту пожар,
Пробоина в корме острей ножа,
А может быть, арктические льды
Корабль не выпускают из беды.

Но тишина плывет, как океан,
Радист сказал: "Порядок, капитан."
То осень бьет в антенны, то зима,
Шесть баллов бьют по судну "Кострома".



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