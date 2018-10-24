Что макулатура, что башкирское суперСМИ за 10 миллионов

Концепция онлайн—издания RBtoday, запущенного в июле президентом Торгово-промышленной палаты Башкирии Азатом Фазлыевым, будет пересмотрена. Амбициозный проект, который должен был стать, как заявлялось, башкирским аналогом казанского популярного делового сайта «Бизнес-онлайн», по всей видимости, теперь будет ограничен масштабом корпоративного издания палаты.Азат Фазлыев подтвердил “Ъ-Уфа”, что идея проекта претерпела изменения. Портал сохранит общественно-политическую тематику, но будет стремиться стать более деловым — «больше уделять внимания членам палаты, историям реальных ситуаций промышленных предприятий и малого бизнеса», отметил он.Сотрудники RBtoday ожидают сокращения штата и зарплат. У них есть информация, что в руководстве ТПП больше не заинтересованы в развитии проекта как полноценного СМИ. Господин Фазлыев заявил на вопрос о сокращениях, что «массовых не будет» (в издании работают около 10 сотрудников).«Оклады сокращаться не будут, а вот премиальная часть будет зависеть от финансового состояния компании»,— отметил он, добавив, что уверен в том, что через полгода проект выйдет на окупаемость. «На фоне преобразований СМИ, которые происходят сейчас у нас в республике, в том числе формирования государственного холдинга, думаю, такие независимые СМИ, как наше, будут востребованы, и мы найдем свою нишу»,— отметил глава ТПП.RBtoday получил лицензию СМИ в июле 2018 года, в тестовом режиме портал начал работать в апреле. Инвестиции в первый год работы издания Азат Фазлыев оценивал в 10 млн руб.