Азат Фазлыев подтвердил “Ъ-Уфа”, что идея проекта претерпела изменения. Портал сохранит общественно-политическую тематику, но будет стремиться стать более деловым — «больше уделять внимания членам палаты, историям реальных ситуаций промышленных предприятий и малого бизнеса», отметил он.
Сотрудники RBtoday ожидают сокращения штата и зарплат. У них есть информация, что в руководстве ТПП больше не заинтересованы в развитии проекта как полноценного СМИ. Господин Фазлыев заявил на вопрос о сокращениях, что «массовых не будет» (в издании работают около 10 сотрудников).
«Оклады сокращаться не будут, а вот премиальная часть будет зависеть от финансового состояния компании»,— отметил он, добавив, что уверен в том, что через полгода проект выйдет на окупаемость. «На фоне преобразований СМИ, которые происходят сейчас у нас в республике, в том числе формирования государственного холдинга, думаю, такие независимые СМИ, как наше, будут востребованы, и мы найдем свою нишу»,— отметил глава ТПП.
RBtoday получил лицензию СМИ в июле 2018 года, в тестовом режиме портал начал работать в апреле. Инвестиции в первый год работы издания Азат Фазлыев оценивал в 10 млн руб.
Коммерсант
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Что макулатура, что башкирское суперСМИ за 10 миллионов
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