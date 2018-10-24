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Крым «наш», но остальной мир уже не наш

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Россия заявляет, что санкции Запада ей нипочём. Они действительно ей нипочём. Пока течёт нефть, пока шипит газ санкции действительно нипочём. Почти. Потому что, если кто-то найдёт подтверждение словам Медведева, что санкции благотворно подействовали на Россию, что они стимулировали собственное производство, что они освободили место на товарных полках для отечественного производителя, которого душил проклятый Запад, то «все присутствующие в зале» пожелают России счастья и дальнейшего счастья и процветания. И тут я даже спорить не буду по поводу санкций, пусть россияне сами определяют свою жизнь и сами выбирают своих руководителей.

Крым «наш», но остальной мир уже не наш


Но говорить, что российского кандидата в руководители Интерпола Александра Прокопчука не выбрали из-за каких-то санкций — это неправда. Нет санкций, в которых было бы написано, что они распространяются на россиянина в Интерполе.
Тут всё ужасней.

Когда Песков говорит, что во время выборов было беспрецедентное давление и вмешательство, я с ним абсолютно согласен и напомню, что когда зашёл разговор о Прокопчуке, то немедленно начала создаваться настоящая антироссийская коалиция. Украина и Литва заявили, что если изберут Прокопчука, то они приостановят своё членство в Интерполе, а американские сенаторы призвали не допустить избрание россиянина. Думается, что если бы его избрали, то работа Интерпола была бы, практически блокирована — страны, критически относящиеся к России, заявляли бы, что Прокопчук проталкивает к розыску выгодных России людей и препятствует поимке тех, кого поймать для Москвы невыгодно. И неважно, выполнял ли бы Прокопчук прямые указки Кремля, все считали бы его фигурой паленой.

Тут уместно по-одесски спросить: «А оно Интерполу надо?» Ответ на поверхности — не надо. Вот почему Прокопчук не прошел.

Так вот, обратим внимание, что санкций не было, но Песков говорит о беспрецедентном давлении. Так откуда оно? Оно от такой штуки, которую Россия презирает и не желает иметь с ней дела.

Называется эта штука — международное общественное мнение.

И это международное общественное мнение становится все сильнее, ибо Россия, как ни крути пока что входит в кучу международных организаций. А там, как ни крути, полно стран, которые путинскую России откровенно презирают и будут делать все, чтобы ее гибридные заморочки не прошли. И история с Интерполом для этой, назовем ее так, Антироссийской коалиции, крайне важна — опробована ее сила и она выиграла.

Думается, что консолидированные антироссийские шаги будут все активнее — Россия, из-за Путина, радиоактивна, ее никто не боится, а крики по зомбоящику Запад не интересует.

Крым, конечно, «наш», но для России остальной мир явно становится «не нашим».

Но это уже проблемы граждан России.

Матвей Ганапольский, Эхо Москвы
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  • Гость
  •  
  • 1 | 22.11.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Называется эта штука — международное общественное мнение."

--------------------------------

Эта "штука" - самый что ни на есть объект манипуляций и пропаганды.
Мотя, не держи нас, высококлассных комментаторов УЖа, за лохов.



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7

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  • 2 | 22.11.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кроме Егеря.



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6

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  • Участник
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  • 3 | 22.11.2018, 09:59 | Автор: Гунн
    Публикации: 240 | Комментарии: 6839 | Рейтинг: +813,8
Не избирали русского, что от этого потеряет Россия? Ничего!
Некоторые не в меру амбициозные представители властей могут осерчать, будут жаловаться, что не Интерпол не принимает к аресту неугодных режиму людей.



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0

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  • Гость
  •  
  • 4 | 22.11.2018, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пока путин занимался внешней политикой, и особо не лез во внутреннюю, худо бедно в России можно было жить, но лафа кончилась, он стал нерукопожатным во всех цивилизованных странах и ему ничего не оставалось как переключится на внутреннюю политику, результат не заставил себя долго ждать,- С каждым днем все для большего числа наших граждан он становится нерукопожатные, а часть населения с ним даже на одном гектаре не присела бы....



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2

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  • 5 | 22.11.2018, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"«А оно Интерполу надо?» Ответ на поверхности — не надо. Вот почему Прокопчук не прошел."


- Потому, что русский - это 100% алкаш, дикарь напьется и дознавателя начнет чморить. Даже если он мужик.



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0

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  • 6 | 22.11.2018, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На плакате: "Крым Уфа с тобой". Боже, какие холуи и твари!!!!! Поэтому у вас - папуасов и полицейские точно такие же!!!!!!!!!!!!!!!!



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1

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  • 7 | 22.11.2018, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поэтому у вас - папуасов ...

--------------------

На саммите АТЭС Медведев примерил национальный костюм Папуа.



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1

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  • 8 | 22.11.2018, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Россия (Песков) слюни подбери, после тебя не утереться.



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0

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  • 9 | 22.11.2018, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 22.11.2018, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поэтому у вас - папуасов ...

--------------------

На саммите АТЭС Медведев примерил национальный костюм Папуа.
--------------------------------------
Если понравится, сошьют и оденут всех наших.



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0

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  • 10 | 22.11.2018, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 22.11.2018, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На плакате: "Крым Уфа с тобой". Боже, какие холуи и твари!!!!! Поэтому у вас - папуасов и полицейские точно такие же!!!!!!!!!!!!!!!!
________________________________________________________
Ты плакат за Анального таскаешь?



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3

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  •  
  • 11 | 22.11.2018, 13:48 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16195 | Рейтинг: -2932,4
Матвей Ганапольский, Эхо Москвы
-------
Что фамилия говнопольский верю, наверно это оно имеет польское происхождение. Но чтобы еще и Матвей был!



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1

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  •  
  • 12 | 22.11.2018, 14:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Крым, конечно, «наш», но для России остальной мир явно становится «не нашим».

Но это уже проблемы граждан России.
---------------------------
Мотя сам себе противоречит, или уж пиши "Крым ваш", или тогда не переживай за "проблемы граждан России", пиши лучше как у вас в Украине все хорошо, и "весь мир ваш".А мы по Керченскому мосту с ветерком прокатимся!



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  • 13 | 22.11.2018, 14:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Альцгеймер не мешает Кухарке и Егерю исправно минусить.



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2

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  • 14 | 22.11.2018, 14:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 22.11.2018, 13:48 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 16191 | Рейтинг: -2932,1
Матвей Ганапольский, Эхо Москвы
-------
Что фамилия говнопольский верю, наверно это оно имеет польское происхождение. Но чтобы еще и Матвей был!
++++++++++++++++++++++++++

Кухарка--Кац--гаптельминибулдулаев ничем не уступает.



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  • 15 | 22.11.2018, 14:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Крым ваш, но мне фиолетово от этого . Все равно мне не легче от этого. Просто лишних ртов стало поболее.



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  • 16 | 22.11.2018, 14:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Моте надо к новому Майдану готовиться, а он все на Россию лает, шкура продажная.



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  • 17 | 22.11.2018, 14:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 22.11.2018, 14:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Крым ваш, но мне фиолетово от этого . Все равно мне не легче от этого. Просто лишних ртов стало поболее.
------------------------------------------
Видно нерусский, чурается от божьего дара.
Надо жить для России и во имя России, как в стихах:
Тот - русский, чья душа живёт в России,
Чьи помыслы - о матушке, о ней.



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  • 18 | 22.11.2018, 15:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жаль конечно что не выбрали нашего Не дали нашим жуликам свободно по миру куралесить



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  • 19 | 22.11.2018, 16:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так вот, обратим внимание, что санкций не было, но Песков говорит о беспрецедентном давлении. Так откуда оно?
____________________________
Объясняю Моте популярно.
Мотя, если тебе наступить сапогом на твои фаберже, то это будут не санкции, хотя давление будет беспрецедентным.
Американцы точно так и поступили с выборщиками из Интерпола.
А на лично твои фаберже ещё наступят обожаемые тобой бандеровцы во время очередного еврейского погрома (такой старинный красивый обычай у хохлов - Гоголя почитай), и это будут не санкции, но ооооочень больно тебе.



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  • 20 | 22.11.2018, 16:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эхо Москвы слушают только чёкнутые
КХЕ



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