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Мурзагулов на Эхе

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«Персонально Ваш» Ростислав Мурзагулов. «Инцидент менеджмент»; выбор имени аэропорту.

Мурзагулов на Эхе


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  • 1 | 23.11.2018, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какой то ущербный это мурзагулов...
Хотя Геббельс тоже выглядел дефективным а что творил...



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  • 2 | 23.11.2018, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Команда...на Красногорске опробовали.....беда-команда по всей стране.И началось с 2000-когда все питерские заняли комндные высоты и Президентом об этом говорилось как "КОМАНДА ПИТЕРСКИХ".Посыл был усвоен.Приходит новый губернатор,Мэрин и начинается сенокос кадров.Выживание,подставы и прочее.Лишь бы свой-ПРЕДАННЫЙ .И от всего этого имеем что имеем



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  • 3 | 23.11.2018, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ОО, добр утро.... ну как пробочки сегодня? первый снежок, а ульфат кулачком стучит по столу
помнишь еще на горзаборе мы дискутировали - вот мэр плохой , город не чистит. я тогда написал , что Мэр - расстрельная должность... нет денег - нет уборки. ялалов тогда озвучивал цифры - просил из республиканского бюджета денег дополнительно... и я тогда говорил , что не будет поддержки центра - любого поставь , ничего не изменится
щас ситуевина нескока другая, поддержка есть .. тока ради справедливости заступлюсь за ульфата - оч мало времени прошло, но на след год , за такую уборку ...
турк



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  • 4 | 23.11.2018, 12:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1897 | Комментарии: 61943 | Рейтинг: +12216,2
турк

Полтретьего ночи - по моей улице прошли снегоуборщики, как обычно - по графику... еще не спала и слышала... но утром - всё равно - вся черняга в пробках



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  • 5 | 23.11.2018, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Турк! Прости админа, который уже больше часа не публикует мой развёрнутый коммент с ответом тебе, в котором нет никаких нарушений! Видимо уже и не опубликует! Очень Опытный



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  • 6 | 23.11.2018, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 23.11.2018, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Турк! Прости админа, который уже больше часа не публикует мой развёрнутый коммент с ответом тебе, в котором нет никаких нарушений! Видимо уже и не опубликует! Очень Опытный
__________________________
фига ему а не прощение ))) я уже 2 раза кухарке ответил - ничего
турк



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  • 7 | 23.11.2018, 14:46 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3132 | Рейтинг: -274,4
38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 23.11.2018, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Турк! Прости админа, который уже больше часа не публикует мой развёрнутый коммент с ответом тебе, в котором нет никаких нарушений! Видимо уже и не опубликует! Очень Опытный
__________________________
фига ему а не прощение ))) я уже 2 раза кухарке ответил - ничего
турк
-------------------
А че вы не регистрируетесь, в чем проблема ?

У зарегов каменты сразу выходят.



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  • 8 | 23.11.2018, 14:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
на Красногорске опробовали..
*******
Видели уже одного приезжего пробователя в ранге врио министра ЖКХ.
Похвалил белорецкого главу, а того через неделю стали вызывать на допросы в СК.
А пробователь даже не удосужился обозреть то огромное количество заброшенных теплотрасс в центре Белорета, проброшенных "времянками" прямо по голой земле.
В том числе здание администрации отапливается трубой под окнами соседнего дома.
Не увидеть этого мог только незаинтересованный чиновник с кругозором продавца сети Магнит.
Ждать от подобных гастролирующих пробователей, вроде Шебаева, улучшения работы ЖКХ в РБ на этом примере и негативных примерах последней недели на коммунальных дорогах населению Башкирии не стоит.



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  • 9 | 23.11.2018, 14:57 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3132 | Рейтинг: -274,4
:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ОО, добр утро.... ну как пробочки сегодня? первый снежок, а ульфат кулачком стучит по столу
---------------
Причина пробок, в том числе в том, что многие граждане вынуждены ездить на личных машинах, т.к. с автобусами проблема не решена и это на долго похоже.



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  • 10 | 23.11.2018, 15:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Мурзагулов- это как раз тот случай, когда лучше молчать. Умнее выглядеть будет.



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  • 11 | 23.11.2018, 16:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а у меня вот удивление, Безруков, доцент тлять, перестал с мараткой общаться...видимо сетаки до старой шопы дошло с кем связался и стыдно стало
турк



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  • 12 | 23.11.2018, 16:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А че вы не регистрируетесь, в чем проблема ?

У зарегов каменты сразу выходят.
____________________
что бы всякие маратки тут упомянали мою фамилию... Хруль , я не смогу сдержать своих бойцов и мне припишут ОПГ , заказное..пострадают невинные семьи. так что )(ер с им с админом . главное мараткой здесь больше не пахнет и безруков тока анонимит. одна проблема , щас маратку с проуфу выкинут , сцуко опять вернется воздух портить
турк



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  • 13 | 23.11.2018, 16:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Похвалил белорецкого главу, а того через неделю стали вызывать на допросы в СК.
+++++++
Эти дачи объяснений очередной удар по назначенцам Тажитдинова.
В Белорецке еще следует разобраться с руководителем зональной КСП из бывших безуспешных"башкирских борцов с коррупцией"
Этот после увольнения из органов тоже искал хлебную должность через "баймакских братков" и однозначно причастен к сокрытию проделок Белорецкой администрации?



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  • 14 | 23.11.2018, 18:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 23.11.2018, 14:46 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 3132 | Рейтинг: -274,4 А че вы не регистрируетесь, в чем проблема ?

У зарегов каменты сразу выходят.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ xrul! Как-то не хочется, чтобы кухарка, в своём очередном приступе бешенства, выложила домашний адрес и ФИО! Очень Опытный



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  • 15 | 23.11.2018, 18:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Пробки и летом в сухую погоду были Скоро бензин будет 100р и пробки канут в историю



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  • 16 | 23.11.2018, 19:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
МИД РФ: Кто не хочет слушать Лаврова, тому придется слушать Шойгу
____________________
мне кажется или серьезно скоро в рай?
турк



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