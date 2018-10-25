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С Шафиковой все ясно: Хабирова просят создать посвященный языковой политике раздел на сайте Минобра

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Кроме того, активисты отметили, что родители школьников должны иметь возможность получать информацию о законности денежных сборов и формировании учебных планов.

С Шафиковой все ясно: Хабирова просят создать посвященный языковой политике раздел на сайте Минобра


"Комитет по защите прав школьников Башкирии" обратился к врио главы республики Радию Хабирову с предложением разместить на сайте регионального министерства образования специальный раздел "Для родителей школьников".

В обращении сказано, что Комитет "считает неправильной практику вольного или невольного утаивания прав родителей в деле образования наших детей".

"В "Комитет по защите прав школьников Башкирии" постоянно поступают вопросы от родителей. Родители школьников чаще всего спрашивают о законности различных денежных сборов (поборов), о формировании учебных планов, о праве на изучение и не изучение родного языка, башкирского государственного языка, о шестидневке, о возможности углубленного изучения предметов по выбору в школах", — говорится в обращении.

В Комитете подчеркнули, что перечисленные вопросы "повторяются очень часто, родители их задают нам, потому что на сайте министерства очень трудно найти нужную информацию, либо она отсутствует".

"Мы примерно год назад присылали министру образования РБ Гульназ Шафиковой наше предложение о создании на официальном сайте министерства информационного раздела для родителей, но его до сих пор нет. В результате родители годами шлют в министерство однотипные вопросы, а работники министерства вынуждены писать одни и те же ответы, которые очень трудно понять простому смертному", — сказано в обращении.

В Комитете просят Радия Хабирова его "содействия в создании раздела для родителей школьников на официальном сайте министерства образования РБ, где любой человек сможет прочитать ответы на свои вопросы касательно школьного образования".

Идель.Реалии
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  • Гость
  •  
  • 1 | 23.11.2018, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С Шафиковой все ясно
***********************************
А вне ни все ясно,- почему безграмотная апайка до сих пор занимает столь ответственный пост?! Её надо уволить по статье Не соответствие занимаемой должности и лишить права преподавания пожизненно!



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5

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  • Эксперт
  •  
  • 2 | 23.11.2018, 09:51 | Автор: Егерь
    Публикации: 3927 | Комментарии: 6928 | Рейтинг: +2835
Маша Гессен – лауреат лейпцигской книжной премии за 2019 год

Маша Гессен стала лауреатом престижной лейпцигской книжной премии за книгу "Будущее – это история. Как тоталитаризм снова завоевал Россию". Об этом объявлено сегодня в Лейпциге. Награда, денежное содержание которой 20 тысяч евро, будет торжественно вручена 20 марта 2019 года.

В Германии книга имеет иное подназвание: "Как Россия завоевала свободу и снова потеряла ее". Обосновывая свое решение, комитет по премии написал в сообщении для прессы: "Представленный портрет постсоветского общества заостряет взгляд на возможность эрозии и разрушения наших собственных (европейских) демократических институтов, которые мы привыкли считать навсегда утвердившимися".

Маша Гессен – американская журналистка российского происхождения. Оригинальное название ее книги на английском – The Future Is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia. В своем исследовании она приходит к выводу о том, что российский президент Владимир Путин восстановил советские методы управления, установил контроль над СМИ, возродил однопартийную систему, а также поддержал консервативный национализм. Сочетание этих факторов ведет к возвращению в Россию тоталитаризма, утверждает Гессен. На этой неделе стало известно, что российские таможенные органы отказываются допустить издание в страну.

https://www.svoboda.org/a/29615556.html



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1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 23.11.2018, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"В Германии книга имеет иное подназвание: "Как Россия завоевала свободу и снова потеряла ее".

--------------------------

Егерь, пусть эта Маша напишет книгу "Как ГДР обрела свободу и снова потеряла её". Почитай мнения восточных немцев, колонизированных ФРГ.



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 23.11.2018, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что толку? У нас приняли учителями людей без образования, написали жалобу, а в ответ-" не нравится-меняй школу"



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0

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  • Гость
  •  
  • 5 | 23.11.2018, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шафикову нужно перевести на работу В Госсобрание-секретарем ее покровителя Асадуллина.



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1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 23.11.2018, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 23.11.2018, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"В Германии книга имеет иное подназвание: "Как Россия завоевала свободу и снова потеряла ее".

--------------------------

Егерь, пусть эта Маша напишет книгу "Как ГДР обрела свободу и снова потеряла её". Почитай мнения восточных немцев, колонизированных ФРГ.
---------------------------------------------------
Хер-ню пишешь, г-жа Меркель восточная немка, прекрасно управляет всей Германией.
Из недовольных немцев репатрианты из России, пошли искать дармовое, оказывается надо работать.



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1

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  • 7 | 23.11.2018, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Хер-ню пишешь, г-жа Меркель восточная немка, прекрасно управляет всей Германией.

---------------

Ответ не засчитан. Речь об общем фоне настроений бывших гэдээровцев.

А как Анжелка "прекрасно" управляет - посмотри на возрождающихся нацистов - следствие её миграционной политики. Пока без факельных шествий. Но идеи 4-го Рейха уже витают над Германией.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 23.11.2018, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 23.11.2018, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хер-ню пишешь, г-жа Меркель восточная немка, прекрасно управляет всей Германией.

---------------

Ответ не засчитан. Речь об общем фоне настроений бывших гэдээровцев.

А как Анжелка "прекрасно" управляет - посмотри на возрождающихся нацистов - следствие её миграционной политики. Пока без факельных шествий. Но идеи 4-го Рейха уже витают над Германией.
----------------------------------------------------
Засчитать, не засчитать твои проблемы. Я писал о фактическом положении дел.
В России тоже пока без факельных шествий.



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1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 23.11.2018, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А как Анжелка "прекрасно" управляет - посмотри на возрождающихся нацистов - следствие её миграционной политики. Пока без факельных шествий. Но идеи 4-го Рейха уже витают над Германией.
________________________
4 Республики? это не к анжелке, это к вове и дилю
турк



Оценили
0

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  • Гость
  •  
  • 10 | 23.11.2018, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Господа 6 и 7 ! Зачем вы уводите народ от тему дискуссии ? Причем здесь Меркель ? Пусть немцы сами разбираются с ней ! Слишком много чести для Шафикуевой, когда вы ее сравниваете с Меркель !



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2

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  • Гость
  •  
  • 11 | 23.11.2018, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что с Шафиковой ясно и кому? Это что за комитет по защите прав школьников? Откуда он взялся? Где он зарегистрирован? На какие средства существует? Кто входит в этот комитет и кто их назначил? Каких прав школьников? По защите от кого?



Оценили
7

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 23.11.2018, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 23.11.2018, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Господа 6 и 7 ! Зачем вы уводите народ от тему дискуссии ? Причем здесь Меркель ? Пусть немцы сами разбираются с ней ! Слишком много чести для Шафикуевой, когда вы ее сравниваете с Меркель !
------------------------------------------------------
Шафикова как то мешает повысить вашу грамотность? Если нет плывите мимо.



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2

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  • Гость
  •  
  • 13 | 23.11.2018, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Оставьте в покое тётку,а то все грамотные тут,так же,как и я. Но по лицу же видно,что доярка,а вот молодец сколько лет учит жить грамотных.



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3

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  • Эксперт
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  • 14 | 23.11.2018, 12:12 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 29014 | Рейтинг: -695,3
2 | 23.11.2018, 09:51 | Автор: Егерь
российские таможенные органы отказываются допустить издание в страну.
---------------------
Фигли засоряешь пустопорожними постами, если издание не пропущено в страну и невозможно прочитать и оценить. Если стоящее издание - то выдерни, переведи и изложи в кратком виде.



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2

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  • Гость
  •  
  • 15 | 23.11.2018, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 23.11.2018, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

А что с Шафиковой ясно и кому? Это что за комитет по защите прав школьников? Откуда он взялся? Где он зарегистрирован? На какие средства существует? Кто входит в этот комитет и кто их назначил? Каких прав школьников? По защите от кого?
--------------------------------
Как я и ожидал, эксперты ничего ответить не смогли и вместо ответа поставили минус. Админ, а может ну их на фуй, таких экспертов?



Оценили
2

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  • Гость
  •  
  • 16 | 23.11.2018, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Название статьи как всегда исковеркано, но посыл админа понятен - травить Шафикову до потери пульса. Дело будет, даже Резуса срочно вызвали.



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2

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  • Гость
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  • 17 | 23.11.2018, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эту Шафикову уже столько раз обсудили и осудили, что повторять не хочется! С ней действительно давно всё ясно! Начало трудовой деятельности у неё проверить тщательно не мешает, да не только по документам, а ещё и свидетелями! Очень Опытный



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2

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  • Гость
  •  
  • 18 | 23.11.2018, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Апайку - на малую родину в Сибай Пусть поднимает Зауралье !



Оценили
4

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  • Участник
  •  
  • 19 | 23.11.2018, 13:14 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11622 | Рейтинг: -1858,9
14 | 23.11.2018, 12:12 | Автор: Зулия
Публикации: 34 | Комментарии: 29014 | Рейтинг: -695,3

Фигли засоряешь пустопорожними постами, если издание не пропущено в страну и невозможно прочитать и оценить. Если стоящее издание - то выдерни, переведи и изложи в кратком виде.
_______________________________________________
Зулия, ну Вы же умная женщина.
А Ёжик Поляков не умный. Даже дурак.
Вам не смешно - таможня не пропустила?
Прямо специально выискивает эту книгу в ворохе вещей в чемоданах.
Кстати, в скольких экземплярах и где она напечатана?
Какая таможня в век интернета может не пропустить книгу?
Всё проще.
Просто никому не интересно читать бред сивой кобылы.



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3

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  • Участник
  •  
  • 20 | 23.11.2018, 13:20 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3132 | Рейтинг: -274,4
Маша Гессен – американская журналистка российского происхождения. Оригинальное название ее книги на английском – The Future Is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia. В своем исследовании она приходит к выводу о том, что российский президент Владимир Путин восстановил советские методы управления,
------------
Советские методы управления основывались на коммунистической идеологии, а путинские на чем основываются ?



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2

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