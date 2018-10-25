С Шафиковой все ясно: Хабирова просят создать посвященный языковой политике раздел на сайте Минобра

Кроме того, активисты отметили, что родители школьников должны иметь возможность получать информацию о законности денежных сборов и формировании учебных планов."Комитет по защите прав школьников Башкирии" обратился к врио главы республики Радию Хабирову с предложением разместить на сайте регионального министерства образования специальный раздел "Для родителей школьников".В обращении сказано, что Комитет "считает неправильной практику вольного или невольного утаивания прав родителей в деле образования наших детей"."В "Комитет по защите прав школьников Башкирии" постоянно поступают вопросы от родителей. Родители школьников чаще всего спрашивают о законности различных денежных сборов (поборов), о формировании учебных планов, о праве на изучение и не изучение родного языка, башкирского государственного языка, о шестидневке, о возможности углубленного изучения предметов по выбору в школах", — говорится в обращении.В Комитете подчеркнули, что перечисленные вопросы "повторяются очень часто, родители их задают нам, потому что на сайте министерства очень трудно найти нужную информацию, либо она отсутствует"."Мы примерно год назад присылали министру образования РБ Гульназ Шафиковой наше предложение о создании на официальном сайте министерства информационного раздела для родителей, но его до сих пор нет. В результате родители годами шлют в министерство однотипные вопросы, а работники министерства вынуждены писать одни и те же ответы, которые очень трудно понять простому смертному", — сказано в обращении.В Комитете просят Радия Хабирова его "содействия в создании раздела для родителей школьников на официальном сайте министерства образования РБ, где любой человек сможет прочитать ответы на свои вопросы касательно школьного образования".