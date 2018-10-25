«Свободный Идель-Урал», «Башкорт» и другие отклонения

"Свободный Идель-Урал" требует прекратить преследование лидера "Башкорта" Фаиля Алсынова. Общественная платформа так отреагировала на суд над башкирским активистом.Члены общественной платформы "Свободный Идель-Урал" выразили сомнение в справедливости суда над лидером организации "Башкорт" Фаилем Алсыновым.— Суд не только не реализовывает право граждан на правосудие, но даже по своей форме не похож на цивилизованное разбирательство. Дело Фаиля Алсынова в очередной раз продемонстрировало, что Российская Федерация не способна обеспечить республикам Идель-Урала даже базовых прав, в частности, права на судебное производство на государственных языках, — отметили в организации.В общественной структуре считают, что Москва боится становления институтов гражданского общества в республиках Идель-Урала, поэтому все проявления самоорганизации и гражданской активности преследуются как уголовные преступления.— Мы видим всё больше примеров национальной сегрегации в Идель-Урале: русские имеют особое, привилегированное положение, и такой статус активно поддерживает Москва. Примером тому служит судья Кировского райсуда Уфы Татьяна Мухина, которая не способна вести судебный процесс на государственном башкирском языке. Дискуссия о судебной реформе необходима, но сама реформа, без обретения республиками Идель-Урала реального суверенитета, просто лишена смысла. "Свободный Идель-Урал" полностью поддерживает лидера организации "Башкорт" Фаиля Алсынова и требует прекращения преследования, — заявляют участники общественной платформы .Уфимская полиция за последнее время дважды задержала председателя организации "Башкорт" Фаиля Алсынова.Напомним, 29 сентября в селе Темясово в Баймакском районе произошло столкновение между группой местных жителей и рабочими, приехавшими из Чеченской республики для работы на карьере по добыче кварцита. На следующий день полиция задержала более десятка местных жителей, участвовавших в драке, после чего возле райотдела внутренних дел в Баймаке, где содержались задержанные, собралась большая толпа возмущенных жителей Темясово и окрестных сел, а также приехавших из Уфы и соседних с Баймаком районов представителей башкирских национальных организаций.Собравшиеся потребовали освободить всех задержанных темясовцев и полиция была вынуждена выполнить это требование.Активисту вменяется ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка его проведения). Сам Алсынов считает себя невиновным, заявляя, что в Баймаке "не было никакого митинга, там был стихийный сход граждан", отрицая также свое участие в организации мероприятия. На первом судебном заседании Фаиль Алсынов потребовал предоставить ему квалифицированного переводчика с башкирского языка.Суд продолжит свою работу в четверг, 22 ноября.Общественная платформа "Свободный Идель-Урал" была создана в марте 2018 года в Киеве. Основные принципы платформы — ненасильственные действия в рамках международного права с целью добиться реализации государственного суверенитета татар, башкир, удмуртов, марийцев, чувашей, эрзян, мокшан.