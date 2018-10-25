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«Свободный Идель-Урал», «Башкорт» и другие отклонения

  • Опубликовано: natall | 23.11.2018
    Раздел: Политика | Просмотры: 37975 | Комментарии: 109
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"Свободный Идель-Урал" требует прекратить преследование лидера "Башкорта" Фаиля Алсынова. Общественная платформа так отреагировала на суд над башкирским активистом.

«Свободный Идель-Урал», «Башкорт» и другие отклонения


Члены общественной платформы "Свободный Идель-Урал" выразили сомнение в справедливости суда над лидером организации "Башкорт" Фаилем Алсыновым.

— Суд не только не реализовывает право граждан на правосудие, но даже по своей форме не похож на цивилизованное разбирательство. Дело Фаиля Алсынова в очередной раз продемонстрировало, что Российская Федерация не способна обеспечить республикам Идель-Урала даже базовых прав, в частности, права на судебное производство на государственных языках, — отметили в организации.

В общественной структуре считают, что Москва боится становления институтов гражданского общества в республиках Идель-Урала, поэтому все проявления самоорганизации и гражданской активности преследуются как уголовные преступления.

— Мы видим всё больше примеров национальной сегрегации в Идель-Урале: русские имеют особое, привилегированное положение, и такой статус активно поддерживает Москва. Примером тому служит судья Кировского райсуда Уфы Татьяна Мухина, которая не способна вести судебный процесс на государственном башкирском языке. Дискуссия о судебной реформе необходима, но сама реформа, без обретения республиками Идель-Урала реального суверенитета, просто лишена смысла. "Свободный Идель-Урал" полностью поддерживает лидера организации "Башкорт" Фаиля Алсынова и требует прекращения преследования, — заявляют участники общественной платформы .

Уфимская полиция за последнее время дважды задержала председателя организации "Башкорт" Фаиля Алсынова.

Напомним, 29 сентября в селе Темясово в Баймакском районе произошло столкновение между группой местных жителей и рабочими, приехавшими из Чеченской республики для работы на карьере по добыче кварцита. На следующий день полиция задержала более десятка местных жителей, участвовавших в драке, после чего возле райотдела внутренних дел в Баймаке, где содержались задержанные, собралась большая толпа возмущенных жителей Темясово и окрестных сел, а также приехавших из Уфы и соседних с Баймаком районов представителей башкирских национальных организаций.

Собравшиеся потребовали освободить всех задержанных темясовцев и полиция была вынуждена выполнить это требование.

Активисту вменяется ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка его проведения). Сам Алсынов считает себя невиновным, заявляя, что в Баймаке "не было никакого митинга, там был стихийный сход граждан", отрицая также свое участие в организации мероприятия. На первом судебном заседании Фаиль Алсынов потребовал предоставить ему квалифицированного переводчика с башкирского языка.

Суд продолжит свою работу в четверг, 22 ноября.

Общественная платформа "Свободный Идель-Урал" была создана в марте 2018 года в Киеве. Основные принципы платформы — ненасильственные действия в рамках международного права с целью добиться реализации государственного суверенитета татар, башкир, удмуртов, марийцев, чувашей, эрзян, мокшан.

Идель.Реалии
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  • 1 | 23.11.2018, 09:38 | Автор: Егерь
    Публикации: 3927 | Комментарии: 6928 | Рейтинг: +2835
О Достоинстве

Аркадий Бабченко: Украина — единственная, кто вырвался из Мордора на пике его очередного взлета к могуществу

Сказать, что Майдан изменил мою жизнь - это ничего не сказать. Круче человеческую жизнь может изменить только уже непосредственно смерть, но у меня пока еще не шудьба.
Ни дня, ни минуты, ни секунды никогда ни о чем не жалел.
Одни из лучших дней моей жизни.

Украине удалось то, что не удалось еще ни одной стране. Ни одной! Все страны Восточной Европы и те из стран Западной Европы, что попали под имперскую пяту, смогли вырваться из-под ней только тогда, когда начала разваливаться сама империя. Польша, ГДР, Финляндия, страны Балтии, Кавказ - вырывались только тогда, когда империя становилась слабой.

Украина - единственная, кто вырвался из Мордора на пике его очередного взлета к могуществу.
Единственные в Европе.
Единственные в мире.
Никто. Не смог. Сделать. То. Что смогли. Мы.

В те дни в том месте собралось невероятное сообщество совершенно уникальных людей на планете. Это были лучшие люди, которых я встречал в своей жизни. Не за колбасу. За свободу. За достоинство.

Люди готовы были умирать за свое человеческое достоинство. И умирали. И победили.
И когда после этого я сталкиваюсь с очередным пароксизмом меншевартости, меня перекособочивает, как ногтем по стеклу.

Еще раз: Никто. Не смог. Сделать. Того. Что смогли. Мы.

А не жалеешь? Ведь мог бы сейчас относительно нормально и сытно существовать...
Ты так ничего и не понял, дружище. Я был рожден рабом. В Империи. И всю жизнь был рабом.

И только там, на четвертом десятке, обрел свое достоинство.
И рабом я больше никогда уже не буду.
А теперь иди. Нам больше не о чем разговаривать.

Как замечательно сказал кто-то вчера в ленте - я не смогу объяснить тебе смысл революции достоинства, если ты не понимаешь, что такое достоинство.

За два месяца, проведенные мной на Майдане, я готов отдать еще пять лет страха, травли, прессинга, беженства, расстрелов, бункеров и спецопераций.
Плевать. Я уже победил.

Я ТОГДА уже победил.
Всё.

Аркадий Бабченко

http://www.site101.mir915bcf08b.comcb.info/material.php?id=5
BF64DF385F63



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  • 2 | 23.11.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Каждая засранная тюбетейка бюдет судить о судье и ее способности и не способности .Попадется на взятке,на незаконном решениии -вот тогда пожалуйста .А то кучка недоумков из" кузницы кадров "башпеда берется судить о том,о чем и не следует



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  • 3 | 23.11.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
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— Мы видим всё больше примеров национальной сегрегации в Идель-Урале: русские имеют особое, привилегированное положение, и такой статус активно поддерживает Москва.
************************************************************

Всех членов "Свободный Идель-Урал" , только за название (Идель-Урал
Волжско-татарский легион подразделение Вермахта, состоявшее из представителей поволжских народов) и за русофобские высказывания надо закрыть как минимум на десяточку.



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  • 4 | 23.11.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему аллаярам разрешено открыто создавать националистические организации, выступать с русофобскими заявлениями, призывать к раздроблению России на мелкие каганаты, получать спонсорскую помощь и оставаться безнаказанными?!



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  • 5 | 23.11.2018, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Общественная платформа "Свободный Идель-Урал" была создана в марте 2018 года в Киеве.
...
добиться реализации государственного суверенитета татар, башкир, удмуртов, марийцев, чувашей, эрзян, мокшан.

--------------

"Идея становится материальной силой, когда она овладевает массами."

Сегодняшние верховные правители даже объединяющую идею не могут предложить России, вот и появляются альтернативные, национального замеса. Всё это не сулит ничего хорошего.



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  • 6 | 23.11.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
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• 2 | 23.11.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Каждая засранная тюбетейка…

Вы это бросьте!



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  • 7 | 23.11.2018, 10:31 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 29014 | Рейтинг: -695,3
Свободный Идель-Урал», «Башкорт» и другие отклонения
Опубликовано: natall
_-----------------------
Наталличка, сама ты и есть отклонение. Патология, аномальность и уродливое создание на теле Башкирии,



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  • 8 | 23.11.2018, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 23.11.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Почему аллаярам разрешено открыто создавать националистические организации, выступать с русофобскими заявлениями, призывать к раздроблению России на мелкие каганаты, получать спонсорскую помощь и оставаться безнаказанными?!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ты удивишься, но не только аллояры. но и алтайцы, чуваши, и чукчи, да все, да весь мир, хотят от вас убежать. Даже сибиряки. А среди учёных, поэтов, музыкантов, политиков, русских как не было таки и нет.



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  • 9 | 23.11.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вообще надо оштрафовать главного спонсора экстремизма в республике и главного вора,по совместительству орденносца-муртазела. Когда этот пердун успокоится?



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  • 10 | 23.11.2018, 10:38 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1206 | Рейтинг: +90,5
“2 | 23.11.18.: Не зарегистрирован …Каждая засранная тюбетейка бюдет судить о судье и ее способности и не способности .Попадется на взятке,на незаконном решениии -вот тогда пожалуйста .А то кучка недоумков из" кузницы кадров "башпеда берется судить о том,о чем и не следует”

У башкир нет тюбетейки. Насчёт “ заср¬_ная..” поосторожнее, могут ведь и нечаянно заставить скушать ту самую “ заср¬_ную..” где-нибудь вечерком. Мы ведь "усал - татары"



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  • 11 | 23.11.2018, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А тут все запросто, имперская Россия это для русских олигархов и их ставленников, а свободные страны Европы и Евросоюз для жизни простых людей.



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  • 12 | 23.11.2018, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 23.11.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему аллаярам разрешено открыто создавать националистические организации, выступать с русофобскими заявлениями, призывать к раздроблению России на мелкие каганаты, получать спонсорскую помощь и оставаться безнаказанными?!
--------------------------------------------------
В думе сколько, если посчитать недумских около 20-30 партий, движений. Чего еще не хватет, мосола?
Кто вам запрещает, создавайте, открывайте.



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  • 13 | 23.11.2018, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 23.11.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Каждая засранная тюбетейка бюдет судить о судье и ее способности и не способности .Попадется на взятке,на незаконном решениии -вот тогда пожалуйста .А то кучка недоумков из" кузницы кадров "башпеда берется судить о том,о чем и не следует
-----------------------------------------
С каких пор только колпачникам разрешается судить о судьях?



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  • 14 | 23.11.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Патология, аномальность и уродливое создание на теле Башкирии.

---------------

"На теле..." Начальная форма: "тело"; (на ком? на чём?) "на теле".
Предложный падеж (предложила - падаешь): "Тело на теле".



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  • 15 | 23.11.2018, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 23.11.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Патология, аномальность и уродливое создание на теле Башкирии.

---------------

"На теле..." Начальная форма: "тело"; (на ком? на чём?) "на теле".
Предложный падеж (предложила - падаешь): "Тело на теле".
-----------------------------------------
Грамотность нужна при ЕГЭ , а тут чтобы тебе дошло.



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  • 16 | 23.11.2018, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 23.11.2018, 10:38 | Автор: alis
Публикации: 0 | Комментарии: 1206 | Рейтинг: +90,5
У башкир нет тюбетейки. Насчёт “ заср¬_ная..” поосторожнее, могут ведь и нечаянно заставить скушать ту самую “ заср¬_ную..” где-нибудь вечерком. Мы ведь "усал - татары"
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Тюбетейки носят все мусульмане. Посмотри в википедии "Головные уборы башкир", тюбетейки с раннего возраста неотъемлемая часть быта. Это удобно и кашерно. Улугбек хромец, великий Тимур, воин, носил тюбетейку.



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  • 17 | 23.11.2018, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всех сажать! Сколько времени безнаказанно творят, что хотят! Куда Габбасов делся? Всех посалить! Башкирофобское- нельзя, русофобское- можно? Не русские первые начали, могли бы жить спокойно. Удобно устроились, сами разжигают, получив ответ, начинают жаловаться. Что за придурки! Как надоели! Умственно неполноценные!



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  • 18 | 23.11.2018, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Тюбетейки носят все мусульмане.

------------------------

Русские носят фуражки. Разные. Например:

- Фуражка "Настоящий мужик";
- Фуражка баяниста "Русский парень" и т.д.

Представь себе парня-тракториста в фуражке-шестиклинке с пуговкой,
лихо развевающемся на ветру пышным чубом, хромовых сапогах "гармошкой", идущего на вечеринку - все девки его.

Если в Думе все бы одели национальные головные уборы - чего было бы больше?



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  • 19 | 23.11.2018, 11:45 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16213 | Рейтинг: -2932,7
Общественная платформа "Свободный Идель-Урал" была создана в марте 2018 года в Киеве. Основные принципы платформы — ненасильственные действия в рамках международного права с целью добиться реализации государственного суверенитета татар, башкир, удмуртов, марийцев, чувашей, эрзян, мокшан.
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Идите лесом! Хоть мы и не русские, но Россияне. Еще не хватало, чтобы укропы нам указывали что делать.



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  • 20 | 23.11.2018, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 23.11.2018, 11:45 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 16196 | Рейтинг: -2932,5
Общественная платформа "Свободный Идель-Урал" была создана в марте 2018 года в Киеве. Основные принципы платформы — ненасильственные действия в рамках международного права с целью добиться реализации государственного суверенитета татар, башкир, удмуртов, марийцев, чувашей, эрзян, мокшан.
----------
Идите лесом! Хоть мы и не русские, но Россияне. Еще не хватало, чтобы укропы нам указывали что делать.
+++++++++++++++++++++++++++++++
Кухарка--Кац--гаптельминибулдулаев, с выходом на дежурство.
Ты башкирам никакого отношения не имеешь, себя называешь нерусской. Ты точно чувашка?



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