Коммунизм как экстремизм и Ленин на очереди?

Борьба с экстремизмом. В Челябинске предложили переименовать улицы Сони Кривой и Цвиллинга.В Челябинске активизировалось обсуждении идеи переименования улиц, названных в честь героев революции.Предложение было высказано во время дискуссии в клубе «Арома де Куба» в контексте обсуждения борьбы с подростковым экстремизмом.Тему поднял замминистра образования Челябинской области, курирующий молодежную политику, Вадим Бобровский, который отметил, что герои революции — такие как Самуил Цвиллинг или Софья Кривая, чьи имена носят центральные улицы Челябинска, — в свое время тоже считались экстремистами по отношению к царской власти.— Мы ходим по улицам города и не знаем свою историю, — отметил Бобровский. — Если заглянуть в «Википедию», то увидим, чтоулица Сони Кривой названа в честь девушки, которая в 14 лет была арестована в связи с деятельностью в РСДРП. Она была точно экстремисткой по отношению к строю, который тогда был. Идем дальше — Самуил Цвиллинг в 16 лет убил дальнего родственника — аптекаря, чтобы получить деньги на революционную деятельность.Но тогда это однозначно трактовалось как экстремизм. Все, что имеет отношение к экстремизму, нужно менять.Дети туда сами не приходят, их туда вовлекают. Мы это видим из анализа ситуации. Мы понимаем, как действовать. Как минимум, надо начать зеркально противодействовать. Не нужно отрывать детей от интернета, но нужно создать разумные рамки.У меня у самого сыну 11 лет. Мы специально ходили на собрание с родителями в классе, чтобы все установили ограничения на пользование телефоном — два часа в день.Мы просили, чтобы все родители сделали это, чтобы дети не подвергались буллингу, это тоже форма экстремизма.С детьми нужно работать. И сейчас мы обсуждаем, как сделать, чтобы культура нахождения ребенка в сети дошла до всех школ и родителей.Проблемы подросткового экстремизма широко обсуждают после ряда резонансных событий в стране. Так, в Крыму студент керченского колледжа взорвал самодельное взрывное устройство и открыл огонь в стенах учебного заведения, после чего покончил с собой. Жертвами акции стали несколько десятков человек, в том числе и уроженец Челябинска Егор Перепелкин. Кроме того, в Архангельске сторонник анархистских идей подорвал себя на входе в здание местного управления ФСБ. Кроме террориста, погибших не было.В Челябинске расследуется уголовное дело в отношении группы анархистов, которые в течение года провели несколько акций, первой из которых была атака на здание УФСБ: его забросали фальшфейерами, растянули там плакат «ФСБ — главный террорист». После этого молодые люди задерживались за граффити против пенсионной реформы, которое они нарисовали на трансформаторной будке. В отношении группы расследуется уголовное дело по вандализму, проводится проверка по экстремистской статье.