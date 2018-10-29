Коммунизм как экстремизм и Ленин на очереди?

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».



Рейтинг публикаций
Состоялись ли как ...

Накануне активистки феминистического движения Башкортостана "БашФем" провели ...
  natall

Гафур Гилязов: Что ...

День республики – 11 октября 2018 г., ознаменовался важным политическим ...
  Администратор

Тяжелый удар ...

С орденом от Путина — в гражданство Канады. Тяжелый удар нанес «патриотической» ...
  Эхо Москвы

Больше не секрет ...

Новым сити-менеджером Уфы, который будет исполнять обязанности до окончания ...
  Администратор

Хабиров предложил главе ...

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров недоволен работой ГИБДД Башкирии и готов ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Коммунизм как экстремизм ...

Власть захватившие, придумали для холопов удила - статья экстемизм. По ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Хабиров: «Мы не дадим сво ...

52 | 25.11.2018, 16:00 | Автор: Кухарка Публикации: 1898 | Комментари ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Коммунизм как экстремизм ...

15 | 25.11.2018, 12:28 | Автор: Дед Публикации: 2 | Комментарии: 4406 ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Календарь новостей
«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Лучшие комментарии недели
С Шафиковой все ясно: Хаб ...

Маша Гессен – лауреат лейпцигской книжной премии за 2019 год Маша Гес ...
  Рейтинг: +4  Егерь

Хабиров: «Мы не дадим сво ...

Хабиров: Мы не дадим своровать эти деньги --------------- Мы сами их с ...
  Рейтинг: +4  Зулия

Ни бельмеса: «Башкорт» по ...

Знакомый из Стерлитамака после ГНТУ и доп. подготовки работает операто ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
Народное единство в парал ...

Какая там нищета? Побоку безработицу и беззаконие властей. Мы должны г ...
  Рейтинг: +5  Karim Yaushev

Содомия в УВД Уфимского р ...

Трахать молодых сотрудниц,старшими по званию, по всей видимости у НИХ ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Очередная грызня национал ...

Где мать ТВОЮ, Памятник основателю исконно Русского города Уфа, Воевод ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Валеев отозвал свою ...

Хайдар Валеев, в докторской диссертации которого сообществом «Диссернет» были ...
  26.11.2018   42673    29

Какой конкурс, такие и ...

Уфимская правозащитница Рамиля Саитова, участвовавшая в октябре в конкурсе на ...
  26.11.2018   32438    15

Шевчук — о Шиханах: ...

Известный российский музыкант Юрий Шевчук высказался в защиту гор Шихан. Им ...
  26.11.2018   41526    23

Хабиров: «Мы не дадим ...

Врио Главы Республики написал в соцсети пост о 28 триллионах рублей, которое ...
  25.11.2018   37905    224

Коммунизм как экстремизм ...

Борьба с экстремизмом. В Челябинске предложили переименовать улицы Сони Кривой ...
  25.11.2018   27448    89

Обсуждаемое за месяц
Валеев отозвал свою ...

Хайдар Валеев, в докторской диссертации которого сообществом «Диссернет» были ...
  26.11.2018   15033    29

Какой конкурс, такие и ...

Уфимская правозащитница Рамиля Саитова, участвовавшая в октябре в конкурсе на ...
  26.11.2018   17794    15

Шевчук — о Шиханах: ...

Известный российский музыкант Юрий Шевчук высказался в защиту гор Шихан. Им ...
  26.11.2018   31636    23

Хабиров: «Мы не дадим ...

Врио Главы Республики написал в соцсети пост о 28 триллионах рублей, которое ...
  25.11.2018   27337    224

Коммунизм как экстремизм ...

Борьба с экстремизмом. В Челябинске предложили переименовать улицы Сони Кривой ...
  25.11.2018   40067    89

Последние публикации
Валеев отозвал свою ...

Хайдар Валеев, в докторской диссертации которого сообществом «Диссернет» были ...
  26.11.2018   19092    29

Какой конкурс, такие и ...

Уфимская правозащитница Рамиля Саитова, участвовавшая в октябре в конкурсе на ...
  26.11.2018   32097    15

Шевчук — о Шиханах: ...

Известный российский музыкант Юрий Шевчук высказался в защиту гор Шихан. Им ...
  26.11.2018   13985    23

Хабиров: «Мы не дадим ...

Врио Главы Республики написал в соцсети пост о 28 триллионах рублей, которое ...
  25.11.2018   27950    224

Коммунизм как экстремизм ...

Борьба с экстремизмом. В Челябинске предложили переименовать улицы Сони Кривой ...
  25.11.2018   42697    89

«Свободный Идель-Урал», ...

"Свободный Идель-Урал" требует прекратить преследование лидера "Башкорта" Фаиля ...
  23.11.2018   22846    213

С Шафиковой все ясно: ...

Кроме того, активисты отметили, что родители школьников должны иметь ...
  23.11.2018   17309    103

Нарочно не придумаешь: ...

И вновь покой своего бывшего начальства нарушил экс-сотрудник ОТН ГИБДД МВД по ...
  23.11.2018   32910    358

Мурзагулов на Эхе ...

«Персонально Ваш» Ростислав Мурзагулов. «Инцидент менеджмент»; выбор имени ...
  23.11.2018   13920    32

Накрутили за Мустая ...

Уфа установила рекорд по количеству голосующих за название международного ...
  22.11.2018   37759    40

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Ноябрь 2018 (91)
Октябрь 2018 (139)
Сентябрь 2018 (165)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Читаемое за неделю
Из аптеки – в монастырь. ...

Государственное телевидение показало посещение главой государства Путиным ...
  20.11.2018   16037    20

Почему граждане ...

Общество откровеннее демонстрирует накопившееся раздражение. Коллективные ...
  20.11.2018   27494    13

Как работает ВЦИОМ ...

Позвонили из ВЦИОМ. Мне предложили ответить на несколько вопросов, ...
  20.11.2018   21849    9

«Голодайте - будете ...

Акциз на продукты переработки красного мяса — колбасу, сосиски, бекон — может ...
  20.11.2018   38110    23

Страсти по юмадиловщине: ...

Зампредседателя Президиума Башкирской республиканской коллегии адвокатов Ромео ...
  20.11.2018   27392    11

Читаемое за месяц
В День автомобилиста ...

Важность праздника и автомобильной сферы в целом врио главы Башкирии отметил на ...
  29.10.2018   26938    16

Хамитов. Каким ...

Медиакорсеть публикует мнение известного политтехнолога Аббаса Галлямова. ...
  29.10.2018   22835    53

Сергей Наумкин: Я верю – ...

Поздравляю всех с Днём комсоМола! А мне, благодаря родителям и звёздам, ...
  29.10.2018   38094    67

Хабиров: «В республике ...

Врио Главы РБ при встрече с жителями Баймакского района подчеркнул, что в ...
  29.10.2018   33725    59

ФСБ задержало ...

При попытке сбежать за границу сотрудники ФСБ задержали бывшего первого ...
  29.10.2018   43736    39


Коммунизм как экстремизм и Ленин на очереди?

Оценили
0






Борьба с экстремизмом. В Челябинске предложили переименовать улицы Сони Кривой и Цвиллинга.

Коммунизм как экстремизм и Ленин на очереди?


В Челябинске активизировалось обсуждении идеи переименования улиц, названных в честь героев революции.

Предложение было высказано во время дискуссии в клубе «Арома де Куба» в контексте обсуждения борьбы с подростковым экстремизмом.

Тему поднял замминистра образования Челябинской области, курирующий молодежную политику, Вадим Бобровский, который отметил, что герои революции — такие как Самуил Цвиллинг или Софья Кривая, чьи имена носят центральные улицы Челябинска, — в свое время тоже считались экстремистами по отношению к царской власти.

— Мы ходим по улицам города и не знаем свою историю, — отметил Бобровский. — Если заглянуть в «Википедию», то увидим, что

улица Сони Кривой названа в честь девушки, которая в 14 лет была арестована в связи с деятельностью в РСДРП. Она была точно экстремисткой по отношению к строю, который тогда был. Идем дальше — Самуил Цвиллинг в 16 лет убил дальнего родственника — аптекаря, чтобы получить деньги на революционную деятельность.

Но тогда это однозначно трактовалось как экстремизм. Все, что имеет отношение к экстремизму, нужно менять.

Дети туда сами не приходят, их туда вовлекают. Мы это видим из анализа ситуации. Мы понимаем, как действовать. Как минимум, надо начать зеркально противодействовать. Не нужно отрывать детей от интернета, но нужно создать разумные рамки.

У меня у самого сыну 11 лет. Мы специально ходили на собрание с родителями в классе, чтобы все установили ограничения на пользование телефоном — два часа в день.

Мы просили, чтобы все родители сделали это, чтобы дети не подвергались буллингу, это тоже форма экстремизма.

С детьми нужно работать. И сейчас мы обсуждаем, как сделать, чтобы культура нахождения ребенка в сети дошла до всех школ и родителей.

Проблемы подросткового экстремизма широко обсуждают после ряда резонансных событий в стране. Так, в Крыму студент керченского колледжа взорвал самодельное взрывное устройство и открыл огонь в стенах учебного заведения, после чего покончил с собой. Жертвами акции стали несколько десятков человек, в том числе и уроженец Челябинска Егор Перепелкин. Кроме того, в Архангельске сторонник анархистских идей подорвал себя на входе в здание местного управления ФСБ. Кроме террориста, погибших не было.

В Челябинске расследуется уголовное дело в отношении группы анархистов, которые в течение года провели несколько акций, первой из которых была атака на здание УФСБ: его забросали фальшфейерами, растянули там плакат «ФСБ — главный террорист». После этого молодые люди задерживались за граффити против пенсионной реформы, которое они нарисовали на трансформаторной будке. В отношении группы расследуется уголовное дело по вандализму, проводится проверка по экстремистской статье.

Znak.com
Оригинал публикации






« Назад 1 2 3 4 5 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 25.11.2018, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
......." Все, что имеет отношение к экстремизму, нужно менять.

Дети туда сами не приходят, их туда вовлекают. Мы это видим из анализа ситуации........."
=====================================================
Сегодня сама власть РФ , Экстремист по отношению к народам РФ !



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 25.11.2018, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У них Софья Кривая у нас Софья Перовская, нам повезло больше не так режет слух.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 25.11.2018, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Уфе нет улицы Чехова, а он лечился кумысом в Башкирии. В письме он называет башкир невеждами, но на гения нельзя обижаться и потом он пил наш кумыс, лечился от туберкулеза.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 25.11.2018, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
задерживались за граффити против пенсионной реформы, которое они нарисовали на трансформаторной будке.
__________________________
даже добавить нечего
турк



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 25.11.2018, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За всю свою историческую бытность российский народ , благодаря
Октябрьской Революции 17 года , хоть 70 лет
прожил в более менее гуманном человеческом обществе .



Оценили
8

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 25.11.2018, 11:01 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 29017 | Рейтинг: -694,8
И Спартак экстремист, и Жанна д,Арк экстремистка, и Дж. Вашингтон. И Дмитрий Донской, и Минин с Пожарским.
Кто ещё там



Оценили
9

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 25.11.2018, 11:05 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 29017 | Рейтинг: -694,8
Можно ли отменить рабовладельческий строй, крепостничество, игр, оккупацию, самодержавие, колониализм без экстремистских действий одними челобитными, нижайшими просьбами и петициями?
Пробовали на 9 января - что-то пошло не так.



Оценили
9

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 8 | 25.11.2018, 12:06 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3150 | Рейтинг: -274,4
01 | Автор: Зулия
Публикации: 34 | Комментарии: 29017 | Рейтинг: -695,3
И Спартак экстремист, и Жанна д,Арк экстремистка, и Дж. Вашингтон. И Дмитрий Донской, и Минин с Пожарским.
Кто ещё там
---------------
Олег Кошевой со всей организацией Молодая гвардия, пионеры герои: Зина Портнова, Валя Котик общем все они экстремисты в отношении хунты узурпаторов.



Оценили
7

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 9 | 25.11.2018, 12:06 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 38 | Комментарии: 7728 | Рейтинг: +2029,6
Из статьи:
"У меня у самого сыну 11 лет. Мы специально ходили на собрание с родителями в классе, чтобы все установили ограничения на пользование телефоном — два часа в день..."
_________________________________
Назад, в "домострой"?

Статья или заказуха кремлёвских бандюгагов или человека с психологией "пусчай ворують и разваливают, лишь бы не было войны и гарантированная пайка была". Не надо им развития и перемен лишь-бы дети были послушными овощами, как и они сами...



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 25.11.2018, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тройку лет тому назад я здесь высказал подозрение, что страна правеет.
Делать что ли больше нечего ельциноидным госчиновникам при огромной массе проблем в государстве, как тратить силы и время на перелицовывание истории России, в т.ч. её социалистического прошлого?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 25.11.2018, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 25.11.2018, 11:01 | Автор: Зулия
Публикации: 34 | Комментарии: 29017 | Рейтинг: -695,2

И Спартак экстремист, и Жанна д,Арк экстремистка, и Дж. Вашингтон. И Дмитрий Донской, и Минин с Пожарским.
Кто ещё там
++++++++++++++++++++++++++++++
Салават Юлаев, Юлай Азналин, Батырша.



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 25.11.2018, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 25.11.2018, 11:01 | Автор: Зулия
Публикации: 34 | Комментарии: 29017 | Рейтинг: -695,2
И Спартак экстремист, и Жанна д,Арк экстремистка, и Дж. Вашингтон. И Дмитрий Донской, и Минин с Пожарским.
Кто ещё там
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Местного забыла. На лошадке



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 25.11.2018, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сам нынешний общественно-экономический и политический строй утвердился
через расстрел Белого Дома и доктрины вымирания не вписавшихся в рынок.



Оценили
7

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 25.11.2018, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 25.11.2018, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У них Софья Кривая у нас Софья Перовская, нам повезло больше не так режет слух.
=========

Погоди, назовут улицей Маньки Облигации. Сегодня в фаворе такие типажи.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 25.11.2018, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 25.11.2018, 11:05 | Автор: Зулия
Публикации: 34 | Комментарии: 29017 | Рейтинг: -695,2

Можно ли отменить рабовладельческий строй, крепостничество, игр, оккупацию, самодержавие, колониализм без экстремистских действий одними челобитными, нижайшими просьбами и петициями?
Пробовали на 9 января - что-то пошло не так.
==========================================
В 17том отыгрались. Буржуев в Неве топили, Николашку под корень. Одних господ ликвидировали, другие пришли ещё хлеще. Россия страна рабов и господ, так издревле повелось.Климат наверно такой.



Оценили
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 16 | 25.11.2018, 12:28 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4406 | Рейтинг: -712
А когда за Кухаркой и Орловым займутся органы за экстремизм?



Оценили
1

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 17 | 25.11.2018, 12:30 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 38 | Комментарии: 7728 | Рейтинг: +2029,6
Проблемы подросткового экстремизма широко обсуждают после ряда резонансных событий в стране...
_________________________________________
Кто сегодня говорит о "проблемах подросткового экстремизма", тот не учился в рядовой советской школе в 60-70х. Что мы вытворяли тогда! Вспомнишь и вздрогнешь:))

И ничего, выросли нормальными людьми, не белоручками не паиньками-рукастыми и головастыми мужиками.

Посыл статьи понятен, закрутить до упора гайки, лишь-бы не бунт, лишь-бы не протесты, лишь-бы дольше сохранить ГЭБЭшно-воровской феодализм-пресловутую путинскую "вертикаль".

Ссылки на "анархизм" и "молодёжный экстремизм" всего-лишь повод, для отчаянных попыток сохранить эту мерзкую тлетворную и разлагающую страну и общество, власть.

Мерзко ребята и противно вас читать...



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 25.11.2018, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто сегодня говорит о "проблемах подросткового экстремизма", тот не учился в рядовой советской школе в 60-70х. Что мы вытворяли тогда! Вспомнишь и вздрогнешь:))

И ничего, выросли нормальными людьми, не белоручками не паиньками-рукастыми и головастыми мужиками.
-----------------------------
Молодец, Пень! Мы тоже за СССР!



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 25.11.2018, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
улица Сони Кривой названа в честь девушки, которая в 14 лет была арестована в связи с деятельностью в РСДРП. ...

Но тогда это однозначно трактовалось как экстремизм. Все, что имеет отношение к экстремизму, нужно менять.

---------------

Какое отношение имеет РФ к тому периоду, что зудит переименовывать
улицы, валить памятники борцам с царским режимом? Это история.



Оценили
0

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 20 | 25.11.2018, 12:36 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 38 | Комментарии: 7728 | Рейтинг: +2029,6
Давайте срочно запретим повесть "Белеет парус одинокий" Катаева-гольный экстремизмЬ и анархизмЬ!



Оценили
4

« Назад 1 2 3 4 5 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com