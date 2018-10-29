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Хабиров: «Мы не дадим своровать эти деньги»

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Врио Главы Республики написал в соцсети пост о 28 триллионах рублей, которое государство выделит на улучшение жизни граждан.

Хабиров: «Мы не дадим своровать эти деньги»


Радий Хабиров написал пост на своей странице в соцсети о национальных проектах президента РФ, на которые выделено 28 триллионов рублей. В течение шести лет эти деньги должны пойти на улучшение жизни россиян.

«28 триллионов рублей на 6 лет для людей даёт государство, чтобы наши жители почувствовали воочию улучшение жизни . Для меня это шанс оправдать надежды всех тех, кто, может быть, и не представлял себе о моем существовании, но потом сказавший бы: «Да, это было круто»... При этом своровать эти деньги мы не дадим. И в этом мне нужна будет ваша помощь», - написал Хабиров.

По словам врио Главы Башкирии, деньги пойдут на зарплаты, пособия, качественное здравоохранение, образование, культуру, спорт и т.д.

ПроУфу
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  • 1 | 25.11.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Другим воровать не дадут. Это точно. А сами?



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  • 2 | 25.11.2018, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
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При этом своровать эти деньги мы не дадим. И в этом мне нужна будет ваша помощь», - написал Хабиров.

Режим Путина держится на коррупции и воровстве.



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  • 3 | 25.11.2018, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Напомним, после инаугурации 7 мая 2018 года Владимир Путин подписал указ, в котором поставил несколько задач, которых надо достигнуть по достижению 2024 года: снижение смертности, вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, повышение качества питьевой воды, переселение редких видов животных, снижение смертности в ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом, рост производительности, обеспечение присутствия России в числе пяти ведущих стран мира в сфере науки, увеличение затрат на развитие цифровой экономики не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов, создание национального молодежного симфонического оркестра, упрощение налоговой отчетности для малого бизнеса, упрощение доступа к льготному финансированию, завершение формирования в рамках ЕАЭС общих рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы, реконструкция инфраструктуры региональных аэропортов и др.



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  • 4 | 25.11.2018, 11:07 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 29017 | Рейтинг: -694,8
Хабиров: «Мы не дадим своровать эти деньги»
---------------
Мы сами их своруем.



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  • 5 | 25.11.2018, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Время покажет, куда пойдут 28 трлн. рублей. Скорее всего получится так: хотели как лучше, а вышло как всегда. Мечтать, конечно, не вредно и даже нужно. Но от планов громадьё до действительного осуществления их возникает непреодолимая преграда.



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  • 6 | 25.11.2018, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Товарищи по партии будут недовольны. Подрывает устои, традиции так сказать, скрепы. Работать для людей - моветон. Это - Россия! Кусок то какой жирный, а народу и боярки с желудями для здоровья достаточно.



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  • 7 | 25.11.2018, 11:19 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5493 | Рейтинг: +1448,4
единственный способ улучшить жизнь людей,то поднять зарплаты,пенсии и пособия.
Все остальное.срабатывает в пользу воровства.всякие проекты улучшение здравооохранения,спорта и образования,своруютсяв моментально.



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  • 8 | 25.11.2018, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Россияне поневоле как подопытный биоматериал. Хотелось бы сразу от чистого сердца их в цепи и колодки, да мир смотрит. Поэтому пока удавка, медленная, чтоб сразу не брыкались. Голова то на верху, здесь только щупальца. Отрубишь, новое вырастит. Голова - чудовища.



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  • 9 | 25.11.2018, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Судя по количеству остатков проблемных беушных чиновников в окружении Хабирова, последний, так же как и Рахимов с Хамитовым, будет узнавать о неладах большой белой юрты с критичностью формирования руководящих региональных кадров из федеральной криминальной хроники.



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  • 10 | 25.11.2018, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Хамитов то же самое много-много раз бубнил под нос, при этом покупая стаканы по 12 тыс. рублей и разрешая главам нищих районов тратить тощие бюджетные деньги на персональные машины импортного производства в люксовском исполнении?
Посмотрите днем на количество авто премиум класса возле правительственного крыла большой белой юрты?
Возле Тольяттинского автоваза в рабочее время и то меньше.
В сегодняшней Уфе по колхозному воровали, воруют и будут воровать, в т.ч по "мелочи" на эксплуатации своих персональных авто, искажении статистики, кадровых перестановках и "подснежниках"



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  • 11 | 25.11.2018, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Воровали и будут воровать на чем угодно.
На закупах и контрактах.
На разрешениях и запретах..
На льготах и преференциях.
На предоставлении и изъятии.
На подменах и подлогах
На продаже законов и инсайда
На культуре и здравоохранении
Даже на рекламе будут воровать.
Но чемпионами будут, по-прежнему, башкирские ЖКХ, лесники, строительные подрядчики, связь с почтой и естественные монополии.



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  • 12 | 25.11.2018, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При этом своровать эти деньги мы не дадим. И в этом мне нужна будет ваша помощь», - написал Хабиров. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Как же мы тебе в этом помочь можем? Если только тебя не выбрать? Очень Опытный



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  • 13 | 25.11.2018, 13:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1898 | Комментарии: 62091 | Рейтинг: +12212,9
- Ты где деньги берешь?
- В тумбочке.
- А откуда они там?
- Жена кладет.
- А у нее откуда?
- Я даю.
- Ну а ты-то где их берешь?
- В тумбочке...
__________________________
Оберут народ о нитки, дадут "на зарплаты, пособия, качественное здравоохранение, образование, культуру, спорт и т.д." - в результате жировать будут только чиновники и участник распилов....



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  • 14 | 25.11.2018, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 25.11.2018, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При этом своровать эти деньги мы не дадим. И в этом мне нужна будет ваша помощь», - написал Хабиров.
********
+Ну уж нет!
Увольте г-н Хабиров, от делегирования своих полномочий населению.

С вашими ближайшими помощниками- Мардановым, Тажитдиновым и Ахмедьяновым и "крышей" оборотней в погонах, судя по их предыдущей деятельности на госслужбе, определенно невозможно будет найти общий язык в борьбе с тотальной коррупцией во властных структурах Башкирии?
Молчать в тряпочку - наш вечный удел. Да и себе "дороже".



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  • 15 | 25.11.2018, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я тут посчитал, что если 28 триллионов разделить на число жителей рф (140 миллионов) то получается по 200 000 на нос за 6 лет.
Я боюсь 6 лет не проживу...
У меня вопрос: Можно ли получить причитающуюся мне сумму в 200 000
руб. одноразовым перечислением на мой счет.
Уверяю Вас их точно никто не разворует!



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  • 16 | 25.11.2018, 13:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот поступит звонок в СК РБ из белой юрты....
И два "ОГОВОРЕННЫХ" начальника районных УВД выйдут и потребуют компенсацию за моральный и физический ущерб.
А как же? Иначе начальнику СК РБ не сносить головы.
Сколько ялалов поувольнял их через караулова да бастрыкина - касьянова...житенева... и других...
Сколько бюджетных денег города ушло на это - не счесть



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  • 17 | 25.11.2018, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот поступит звонок в СК РБ из белой юрты....
И два "ОГОВОРЕННЫХ" начальника районных УВД выйдут и потребуют компенсацию за моральный и физический ущерб.
А как же? Иначе начальнику СК РБ не сносить головы.
Сколько ялалов поувольнял их через Караулова да Бастрыкина.-
Сначала Касьянова., потом..Житенева... и других...
Сколько бюджетных денег города ушло на это - не счесть.



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  • 18 | 25.11.2018, 14:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не помню, кто сказал, что благими намерениями императоры выстилают дороги населению в Ад?



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  • 19 | 25.11.2018, 14:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1898 | Комментарии: 62091 | Рейтинг: +12212,9
Причиной обнищания россиян являются западные санкции. Такой "глубокомысленный" вывод сделали в ГД. И ведь народонаселение поверит, не вникая в истоки.



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  • 20 | 25.11.2018, 14:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1898 | Комментарии: 62091 | Рейтинг: +12212,9
Вчера был День памяти жертв голодоморов
Ранее назывался День памяти жертв голодомора и политических репрессий.
Четвёртая суббота ноября.



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