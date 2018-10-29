Хабиров: «Мы не дадим своровать эти деньги»

Врио Главы Республики написал в соцсети пост о 28 триллионах рублей, которое государство выделит на улучшение жизни граждан.Радий Хабиров написал пост на своей странице в соцсети о национальных проектах президента РФ, на которые выделено 28 триллионов рублей. В течение шести лет эти деньги должны пойти на улучшение жизни россиян.«28 триллионов рублей на 6 лет для людей даёт государство, чтобы наши жители почувствовали воочию улучшение жизни . Для меня это шанс оправдать надежды всех тех, кто, может быть, и не представлял себе о моем существовании, но потом сказавший бы: «Да, это было круто»... При этом своровать эти деньги мы не дадим. И в этом мне нужна будет ваша помощь», - написал Хабиров.По словам врио Главы Башкирии, деньги пойдут на зарплаты, пособия, качественное здравоохранение, образование, культуру, спорт и т.д.