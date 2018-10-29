Валеев отозвал свою скандальную диссертацию

Хайдар Валеев, в докторской диссертации которого сообществом «Диссернет» были обнаружены элементы плагиата, добровольно отказался от научной степени. Вчера он направил в Министерство образования России заявление об отзыве скандальной диссертации. Как заявил “Ъ” господин Валеев, он хочет доказать, что он — «честный человек» и поставил себе задачу вернуть докторскую степень, защитив другую диссертацию. В «Диссернете» полагают, что заявление господина Валеева не поможет ему избежать лишения статуса решением президиума ВАК.Председатель Центризбиркома Башкирии Хайдар Валеев, которого обвинили в плагиате при написании диссертации, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе», что отзывает ее, чтобы написать новую и повторно получить степень доктора наук. По мнению господина Валеева, вопрос с диссертацией мог быть связан с формированием нового состава ЦИК в 2017 году. Несмотря на скандал, он был переизбран на должность председателя комиссии.Напомним, скандал вокруг докторской диссертации Хайдара Валеева разразился в январе прошлого года. Эксперты сообщества «Диссернет» обнаружили в ней дословные совпадения (на 313 из 424 страниц) с диссертацией завкафедры публично-правовых дисциплин Международного университета Елены Крыловой, написанной в 2004-2009 годах, а также с работами замдиректора департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России Леонида Вахнина и профессора кафедры социальной антропологии и социологии социальной сферы Российского государственного социального университета Ирины Лесковой. В декабре прошлого года Диссовет СПГУ большинством голосов рекомендовал лишить Хайдара Валеева докторской степени. В июне текущего года с этими выводами согласился экспертный совет по политологии Высшей аттестационной комиссии.Сегодня вопрос о диссертации Хайдара Валеева должен был рассматривать президиум ВАК – инстанция, которая непосредственно лишает научных степеней. Состоялось ли заседание президиума по диссертации господина Валеева, выяснить не удалось.Хайдар Валеев сообщил “Ъ”, что заявление об отзыве диссертации направил в Министерство образования России вчера. Связано ли его действие с заседанием президиума ВАК он не ответил.Я хочу всем доказать, что я — честный человек»,— заявил господин Валеев.О чем будет его следующая диссертация он пока не решил. «Возможно, на тему политологии, или юриспруденции»,— отметил собеседник.В декабре прошлого года, после того, как Диссовет СПГУ вынес решение не в пользу чиновника, он заявлял, что на заседании его «не услышали», когда он указывал, что «в диссертации есть ссылки на первоисточники». Хайдар Валеев рассчитывал, что ВАК, в которой, в отличие от Диссовета «заседают специалисты в области госслужбы», «восторжествует справедливость».Сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин считает, что Хайдар Валеев совершил «правильный для политика поступок», но с юридической точки зрения «его действия ничтожны». «Президиум ВАК в любом случае рассмотрит его дело и вынесет решение. Тот факт, что Хайдар Валеев отозвал свою диссертацию означает лишь то, что ВАК не станет его вызывать на заседание. Отзыв диссертации не означает, что ее автор автоматически перестает был доктором наук, это решает президиум ВАК»,— пояснил господин Заякин.