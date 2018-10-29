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Валеев отозвал свою скандальную диссертацию

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Хайдар Валеев, в докторской диссертации которого сообществом «Диссернет» были обнаружены элементы плагиата, добровольно отказался от научной степени. Вчера он направил в Министерство образования России заявление об отзыве скандальной диссертации. Как заявил “Ъ” господин Валеев, он хочет доказать, что он — «честный человек» и поставил себе задачу вернуть докторскую степень, защитив другую диссертацию. В «Диссернете» полагают, что заявление господина Валеева не поможет ему избежать лишения статуса решением президиума ВАК.

Валеев отозвал свою скандальную диссертацию


Председатель Центризбиркома Башкирии Хайдар Валеев, которого обвинили в плагиате при написании диссертации, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе», что отзывает ее, чтобы написать новую и повторно получить степень доктора наук. По мнению господина Валеева, вопрос с диссертацией мог быть связан с формированием нового состава ЦИК в 2017 году. Несмотря на скандал, он был переизбран на должность председателя комиссии.

Напомним, скандал вокруг докторской диссертации Хайдара Валеева разразился в январе прошлого года. Эксперты сообщества «Диссернет» обнаружили в ней дословные совпадения (на 313 из 424 страниц) с диссертацией завкафедры публично-правовых дисциплин Международного университета Елены Крыловой, написанной в 2004-2009 годах, а также с работами замдиректора департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России Леонида Вахнина и профессора кафедры социальной антропологии и социологии социальной сферы Российского государственного социального университета Ирины Лесковой. В декабре прошлого года Диссовет СПГУ большинством голосов рекомендовал лишить Хайдара Валеева докторской степени. В июне текущего года с этими выводами согласился экспертный совет по политологии Высшей аттестационной комиссии.

Сегодня вопрос о диссертации Хайдара Валеева должен был рассматривать президиум ВАК – инстанция, которая непосредственно лишает научных степеней. Состоялось ли заседание президиума по диссертации господина Валеева, выяснить не удалось.

Хайдар Валеев сообщил “Ъ”, что заявление об отзыве диссертации направил в Министерство образования России вчера. Связано ли его действие с заседанием президиума ВАК он не ответил.

Я хочу всем доказать, что я — честный человек»,— заявил господин Валеев.

О чем будет его следующая диссертация он пока не решил. «Возможно, на тему политологии, или юриспруденции»,— отметил собеседник.

В декабре прошлого года, после того, как Диссовет СПГУ вынес решение не в пользу чиновника, он заявлял, что на заседании его «не услышали», когда он указывал, что «в диссертации есть ссылки на первоисточники». Хайдар Валеев рассчитывал, что ВАК, в которой, в отличие от Диссовета «заседают специалисты в области госслужбы», «восторжествует справедливость».

Сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин считает, что Хайдар Валеев совершил «правильный для политика поступок», но с юридической точки зрения «его действия ничтожны». «Президиум ВАК в любом случае рассмотрит его дело и вынесет решение. Тот факт, что Хайдар Валеев отозвал свою диссертацию означает лишь то, что ВАК не станет его вызывать на заседание. Отзыв диссертации не означает, что ее автор автоматически перестает был доктором наук, это решает президиум ВАК»,— пояснил господин Заякин.

Булат Баширов, Коммерсант
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  • 1 | 26.11.2018, 09:41 | Автор: Егерь
    Публикации: 3928 | Комментарии: 6929 | Рейтинг: +2834,7
В ситуации, когда частью идеологии стала мифологизация, искажение национальной памяти и истории, возникает вопрос – какова действительная численность населения современной России?

По официальным данным нас 146 миллионов. Но в 2010 году Екатерина Улитина, сотрудница Центрального аналитического центра ЗАГСа, заявила, что население страны – 89,7 миллиона человек.


Вскоре она была уволена. Если данные Улитиной (а с ней согласен целый ряд демографов) близки к истине, рассыпается не только легитимность отчетов о выборах, возникает множество вопрос – об ответственности государства, о необходимости демонтажа существующей политсистемы, о пути преодоления демографической катастрофы...

Игорь Чубайс

http://www.site101.mir915bcf08b.comcb.info/material.php?id=5
BFB2059CD070



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  • 2 | 26.11.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я хочу всем доказать, что я — честный человек
*************************************************
1. Какой он честный человек мы знаем по подтасовке данных голосований
2. Честный человек не будет слова в слово переписывать чужие диссертации.
3. Честный человек вернет все материальные ценности, нажитые благодаря диссертации и полученного звания.
4.Честный человек прилюдно признается во всех перечисленных грехах и попросит прощения
5. Честный человек, мучимый угрызениями совести банально наложит на себя руки...



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  • 3 | 26.11.2018, 09:58 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 36048 | Рейтинг: +5790,6
============================================================
=====А в это время адвокаты насильников написали письма Путину и Бастрыкину, считая. что девушку никто не трогал, а следствие ведется незаконно!

=============А могли бы сразу, как советовал тов. Бендер, написать в Лигу сексуальных реформ.
Писать тов. Путину,который провел с гр. Кабаевой целую ночь, показывая свою резиденцию в Геленджике- безнравственно!



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  • 4 | 26.11.2018, 10:05 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 36048 | Рейтинг: +5790,6
Всемирная лига сексуальных реформ (нем. Weltliga für Sexualreform) — организация, с целью «проведение реформ в вопросах секса». В 1921 году Магнус Хиршфельд вместе с основанным им Институтом сексуальных наук организовал «Первую научную конференцию реформирования в вопросах секса на основе исследований сексологии», что привело к образованию Лиги. Лига проводила конгрессы также в Копенгагене (1928), Лондоне (1929), Вене (1930), Брно (1932).

Организация выступала за равноправие женщин, свободу заключения брака и развода, распространие безвредных противозачаточных средств (в противовес абортам), декриминализацию абортов, защиту внебрачных детей, терпимость к геям и лесбиянкам и реформирование существующего законодательства по отношению к сексуальным меньшинствам (декриминализацию всех добровольных половых отношений взрослых людей)


На постсоветском пространстве организация известна прежде всего по диалогу Паниковского и Бендера в романе «Золотой телёнок» И. Ильфа и Е. Петрова:
— Отдайте мне мои деньги, — шепелявил он, — я совсем бедный! Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят.

— Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, — сказал Бендер. — Может быть, там помогут.



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  • 5 | 26.11.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хайдар Валеев, в докторской диссертации которого сообществом «Диссернет» были обнаружены элементы плагиата, добровольно отказался от научной степени.
--------------------------------------------
Осадок остался. Как будет смывать позор от плагиата, вот в чем вопрос.



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  • 6 | 26.11.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
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...Я хочу всем доказать, что я — честный человек»,— заявил господин Валеев....
-----------------
-А если честный, то как это сочетается с должностью Председателя Центризиркома? Ведь даже ребенку известно, что в путинской России, либо честный, либо председатель избиркома.



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  • 7 | 26.11.2018, 10:18 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 36048 | Рейтинг: +5790,6
Осадок остался. Как будет смывать позор от плагиата, вот в чем вопрос.

=========Не бери в голову- осадка не будет.
Лучше задумайся- посадят ментов-насильников и на сколько?
А ты -"осадок остался"! Прими на грудь сотку- и остаток исчезнет!



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  • 8 | 26.11.2018, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 26.11.2018, 10:18 | Автор: юнг
Публикации: 324 | Комментарии: 36048 | Рейтинг: +5791
Осадок остался. Как будет смывать позор от плагиата, вот в чем вопрос.

=========Не бери в голову- осадка не будет.
Лучше задумайся- посадят ментов-насильников и на сколько?
А ты -"осадок остался"! Прими на грудь сотку- и остаток исчезнет!
++++++++++++++++++++++++++

Задумался, не могу спрогнозировать. Слова верховного выше законов или нет.
Эти насильники написали верховному обращение, у того любовь к силовикам.
Так чта Юнга, вот такие дела, и тебе придется заметить осадок..



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  • 9 | 26.11.2018, 10:33 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3150 | Рейтинг: -274,4
Осадок остался. Как будет смывать позор от плагиата, вот в чем вопрос
------------
Остался ущерб казне государства.

Пусть с него взыщут все незаконно полученные надбавки, за липового доктора наук.



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  • 10 | 26.11.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Российский чиновник такого ранга не может априори быть честным, власть жуликов и воров.



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  • 11 | 26.11.2018, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Да уж!
Физиогномика на примере Валеева все-таки не лженаука.



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  • 12 | 26.11.2018, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 26.11.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я хочу всем доказать, что я — честный человек
*******
Никто не спорит?
Вы г-н Валеев в общем то честный человек, но как все у валидовцев во власти- условно и с определенными оговорками по вашему понимаю человеческой морали и нравственности, месту, времени и личной выгоде в складывающейся ситуации?



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  • 13 | 26.11.2018, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Скажите, а на что еще может не пойти "видный партийный и государственный деятель страны башкир", чтобы население Уфимской губернии продолжало его кормить?



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  • 14 | 26.11.2018, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 26.11.2018, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 26.11.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я хочу всем доказать, что я — честный человек
*******
Никто не спорит?
Вы г-н Валеев в общем то честный человек, но как все у валидовцев во власти- условно и с определенными оговорками по вашему понимаю человеческой морали и нравственности, месту, времени и личной выгоде в складывающейся ситуации?
++++++++++++++++++++++++++++++

Кухарка как увидит башкира, сразу бросается в истерику, обзывая Валидовцами. Что теперь башкирам, все пути заказаны?



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  • 15 | 26.11.2018, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Один отказался от диссертации - плагиата, а сколько их еще по РФ!?

Один раз сжульничал, а второй. третий и много-много-много раз и сам Бог велел. Так что, ждать истинно своей диссертации сомнительно во всех отношениях



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  • 16 | 26.11.2018, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка как увидит башкира, сразу бросается в истерику, обзывая Валидовцами. Что теперь башкирам, все пути заказаны?
*******
Почему это ?
Учись, нарабатывай авторитет у народа, будь трудолюбив и честен во всем и вся, люби людей и заботься о них и все, вне зависимости от национальности, "поднимут башкира на щит"
Традиционно "поднять на щит" - это объявить самого продвинутого и полезного обществу человека своим лидером.



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  • 17 | 26.11.2018, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хотелось бы подобные признания услышать от депутатов хамитовского Курултая , бывшего министра ЖКХ? афонина и "полковника резерва полиции"? башкирского журналиста исянгулова



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  • 18 | 26.11.2018, 11:36 | Автор: Comrad
    Публикации: 1 | Комментарии: 981 | Рейтинг: +27,8
Кто ждет его новую диссертацию?
Мне по куй! Пусть тратится на макулатуру, банкеты всякие- если ему нравится сам процесс.
Вы пробовали использовать диссертации таких ученых для создания чего либо путного- я пробовал. Колхозный уровень. Даже продукция транснациональных корпораций содержит больше науки , чем диссертации наших ученых.А их продукцию можно купить в магазине. или через Али. И дешево, между прочим.Кстати это даже хорошо- так себя дискредитировать, что любой бомж более ученый, чем профессора типа Валеева.



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  • 19 | 26.11.2018, 11:40 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16253 | Рейтинг: -2936,1
Вы пробовали использовать диссертации таких ученых для создания чего либо путного- я пробовал. Колхозный уровень. Даже продукция транснациональных корпораций содержит больше науки , чем диссертации наших ученых.А их продукцию можно купить в магазине. или через Али.
-------------
Пипец!!!!!!!!!!!!!!!
До такой степени быть дундуком, это же надо суметь.



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  • 20 | 26.11.2018, 11:49 | Автор: Comrad
    Публикации: 1 | Комментарии: 981 | Рейтинг: +27,8
19 | 26.11.2018, 11:40 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 16252 | Рейтинг: -2936,1
Вы пробовали использовать диссертации таких ученых для создания чего либо путного- я пробовал. Колхозный уровень. Даже продукция транснациональных корпораций содержит больше науки , чем диссертации наших ученых.А их продукцию можно купить в магазине. или через Али.
-------------
Пипец!!!!!!!!!!!!!!!
До такой степени быть дундуком, это же надо суметь.
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Кац! Ты скажи, 15 монографий твоих в каких областях применяют?
-Ты кончал БГУ- истфак- посвятил свою жизнь срачу на УЖе. А на куя наукой занимался? Твоя наука срач?



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