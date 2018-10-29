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«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

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Какой конкурс, такие и кандидаты

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Уфимская правозащитница Рамиля Саитова, участвовавшая в октябре в конкурсе на должность сити-менеджера Уфы, подала в суд Октябрьского района города иск с требованием отменить его итоги. Ответчиками она просит привлечь врио главы Башкирии Радия Хабирова, горсовет Уфы и конкурсную комиссию. Предварительное заседание по ее заявлению суд назначил на 27 ноября, следует из картотеки судебных дел.

Какой конкурс, такие и кандидаты


По мнению истца, итоги конкурса являются «незаконными и необоснованными», а конкурсная комиссия нарушила принцип равенства прав кандидатов и не обеспечила объективность и прозрачность проведения отбора. Организаторы конкурса, отмечает Рамиля Саитова в заявлении, нарушили сразу несколько пунктов положения о конкурсе. Они отказались предоставить кандидатам конкурсную документацию, не опубликовали условия трудового контракта с сити-менеджером, перечень вопросов для теста на знание российского законодательства, а также не установили критерии оценки программы развития города, которую должны были предоставить кандидаты.

Кроме того, как полагает истец, экзаменовавшие ее эксперты сделали некорректный вывод о том, что она не владеет необходимыми уровнем знаний законодательства — Конституций России и республики, указов президента и постановлений правительства РФ. Члены конкурсной комиссии, отмечает заявительница, задавали ей на экзамене вопросы только по федеральному закону о местном самоуправлении.

Она требует обязать конкурсную комиссию провести повторный конкурс среди кандидатов, ранее подавших документы на участие.

В конкурсе на должность сити-менеджера участвовали 29 претендентов. До финала дошли только трое. Депутаты горсовета практически единогласно (при трех голосовавших против) поддержали кандидатуру бывшего топ-менеджера структуры «Газпрома» Ульфата Мустафина.

Дарья Кучеренко, Коммерсант
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  • 1 | 26.11.2018, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вывод о том, что она не владеет необходимыми уровнем знаний законодательства
************************************************
Из опыта учебы в институте знаю если препод захочет завалить, то завалит.
На экзамене в институте:
Вопрос первому студенту (блатному): Сколько человек погибло в ВОВ?
- 20 миллионов
-Молодец- 5
Вопрос второму студенту: Сколько человек погибло в ВОВ?
- 20 миллионов
-Назовите всех поименно...



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  • 2 | 26.11.2018, 10:01 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 36048 | Рейтинг: +5790,6
А что! Молодец! Биться за свои права надо до последней капли крови (ДонКихот).



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  • 3 | 26.11.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Во владениях верховного все отдано сатрапам. Они тут все, все остальное фикция для создания видимости справедливости.



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  • 4 | 26.11.2018, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Характер гранит, на лице написан, а вот как мебелирован чердак, тут вопрос.



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  • 5 | 26.11.2018, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 26.11.2018, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Характер гранит, на лице написан, а вот как мебелирован чердак, тут вопрос.
+++++++++++++++++++++++++
У большинства Россиян, 86%, чердак мебелирован правильно. Да-а-а-а-а-а-акает как попросят.



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  • 6 | 26.11.2018, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Ульфат Мустафин уже успел не пройти тест на распорядительность по созданию нормальной безопасной комфортной проходимости уфимцам после первого же снежного покрова с обледенением.
Смешно по своей нелепости выглядел диалог Ульфата с министром ЖКХ Киреевым.
Оба, показав, что им на реальное мнение населения нас..ть, не упомянув пострадавших от их неумелости, поставили друг другу зачеты и... вполне по чиновничьи нелогично одновременно сослались на слабую производственную базу ЖКХ города и низкий профессионализм исполнителей.



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  • 7 | 26.11.2018, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 26.11.2018, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ульфат Мустафин уже успел не пройти тест на распорядительность по созданию нормальной безопасной комфортной проходимости уфимцам после первого же снежного покрова с обледенением.
Смешно по своей нелепости выглядел диалог Ульфата с министром ЖКХ Киреевым.
Оба, показав, что им на реальное мнение населения нас..ть, не упомянув пострадавших от их неумелости, поставили друг другу зачеты и... вполне по чиновничьи нелогично одновременно сослались на слабую производственную базу ЖКХ города и низкий профессионализм исполнителей.
--------------------------------------------
Что за такая наивность? Это только в мультиках да сказках по"по моему велению, по моему хотению". Сколько лет Ялалов с позволения Хамитова обустраивал свою вертикаль, за один снежный ночь невозможно все сгрести.



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  • 8 | 26.11.2018, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
--------------------------------------------
Что за такая наивность? Это только в мультиках да сказках по"по моему велению, по моему хотению". Сколько лет Ялалов с позволения Хамитова обустраивал свою вертикаль, за один снежный ночь невозможно все сгрести.
*********
А что проехать по травмпунктам, узнать от потерпевших обстановку на путях движения, попросить извинений и начать наводить истинный, а не декларативный порядок в коммунальном хозяйстве городскому и региональному дворникам слабо?
Ставленники Хабирова мэр столицы Мустафин и министр ЖКХ Киреев почему-то не услышали слов Президента РФ выйти наконец из кабинетов к народу и в этом мои претензии к чиновникам, которых никто из населения не знает по результативности предыдущего труда?



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  • 9 | 26.11.2018, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ставленники Хабирова мэр столицы Мустафин и министр ЖКХ Киреев почему-то не услышали слов Президента РФ выйти наконец
----------------------------------------
Когда назначал Хабирова, наверняка все было обговорено.
Ходить по травмопунктам, бабушек переводить по пеш.переходам, опрашивать потерпевших, обвинять ЖКХ - это твои обязанности.
Мэр должен установить четкий порядок работы ЖКХ. Это не за один день делается.
Походить по травмопунктам, за 3-4 часа управишься.



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  • 10 | 26.11.2018, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что за такая наивность? Это только в мультиках да сказках по"по моему велению, по моему хотению"
***********
Ты это Саитовой скажи.
Спасибо, конечно, что раскрыла тайны механизмов кадровых лифтов большой белой юрты, но сама "правозащитница" что делать по жизни умеет?



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  • 11 | 26.11.2018, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ПОЛНОЦЕННОЙ ЗАМЕНЫ ТАЛЛАНТЛИВОМУ И ВЕЛИКОМУ ЯЛОЛОВУ И.И. НЕТ И НЕ ПРЕДВИДИТСЯ В БЛИЖАЙШИЕ 100 ЛЕТ.ВОТ О ЧЕМ НУЖНО ДУМАТЬ.



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  • 12 | 26.11.2018, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 26.11.2018, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что за такая наивность? Это только в мультиках да сказках по"по моему велению, по моему хотению"
***********
Ты это Саитовой скажи.
-------------------------------------
Побольше читай, информацию набери, русские народные сказки в первую очередь.
Вдруг научишься по сугробам на печи не ездить.



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  • 13 | 26.11.2018, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Побольше читай, информацию набери, русские народные сказки в первую очередь.
Вдруг научишься по сугробам на печи не ездить.
*********
А вот и пресс-служба Уфимской мэрии свое "весомое" слово сказала?



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  • 14 | 26.11.2018, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 26.11.2018, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Побольше читай, информацию набери, русские народные сказки в первую очередь.
Вдруг научишься по сугробам на печи не ездить.
*********
А вот и пресс-служба Уфимской мэрии свое "весомое" слово сказала?
-----------------------------
Не дождался комментарий мэра на Уже? Жди дорогой, жди



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  • 15 | 26.11.2018, 12:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1898 | Комментарии: 62092 | Рейтинг: +12212,9
но сама "правозащитница" что делать по жизни умеет?
_________________________________
Справедливости ради:
Она создала сеть магазинов "Добрый день" - и по сию пору является генеральным директором этой сети.
То есть - тараканов в башке у нее очень много, и нацизм там цветет буйным цветом, но знаний у нее достаточно.

Уж не меньше, чем у Сульфата Радия- это точно!



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