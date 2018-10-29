Какой конкурс, такие и кандидаты

Уфимская правозащитница Рамиля Саитова, участвовавшая в октябре в конкурсе на должность сити-менеджера Уфы, подала в суд Октябрьского района города иск с требованием отменить его итоги. Ответчиками она просит привлечь врио главы Башкирии Радия Хабирова, горсовет Уфы и конкурсную комиссию. Предварительное заседание по ее заявлению суд назначил на 27 ноября, следует из картотеки судебных дел.По мнению истца, итоги конкурса являются «незаконными и необоснованными», а конкурсная комиссия нарушила принцип равенства прав кандидатов и не обеспечила объективность и прозрачность проведения отбора. Организаторы конкурса, отмечает Рамиля Саитова в заявлении, нарушили сразу несколько пунктов положения о конкурсе. Они отказались предоставить кандидатам конкурсную документацию, не опубликовали условия трудового контракта с сити-менеджером, перечень вопросов для теста на знание российского законодательства, а также не установили критерии оценки программы развития города, которую должны были предоставить кандидаты.Кроме того, как полагает истец, экзаменовавшие ее эксперты сделали некорректный вывод о том, что она не владеет необходимыми уровнем знаний законодательства — Конституций России и республики, указов президента и постановлений правительства РФ. Члены конкурсной комиссии, отмечает заявительница, задавали ей на экзамене вопросы только по федеральному закону о местном самоуправлении.Она требует обязать конкурсную комиссию провести повторный конкурс среди кандидатов, ранее подавших документы на участие.В конкурсе на должность сити-менеджера участвовали 29 претендентов. До финала дошли только трое. Депутаты горсовета практически единогласно (при трех голосовавших против) поддержали кандидатуру бывшего топ-менеджера структуры «Газпрома» Ульфата Мустафина.