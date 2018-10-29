По мнению истца, итоги конкурса являются «незаконными и необоснованными», а конкурсная комиссия нарушила принцип равенства прав кандидатов и не обеспечила объективность и прозрачность проведения отбора. Организаторы конкурса, отмечает Рамиля Саитова в заявлении, нарушили сразу несколько пунктов положения о конкурсе. Они отказались предоставить кандидатам конкурсную документацию, не опубликовали условия трудового контракта с сити-менеджером, перечень вопросов для теста на знание российского законодательства, а также не установили критерии оценки программы развития города, которую должны были предоставить кандидаты.
Кроме того, как полагает истец, экзаменовавшие ее эксперты сделали некорректный вывод о том, что она не владеет необходимыми уровнем знаний законодательства — Конституций России и республики, указов президента и постановлений правительства РФ. Члены конкурсной комиссии, отмечает заявительница, задавали ей на экзамене вопросы только по федеральному закону о местном самоуправлении.
Она требует обязать конкурсную комиссию провести повторный конкурс среди кандидатов, ранее подавших документы на участие.
В конкурсе на должность сити-менеджера участвовали 29 претендентов. До финала дошли только трое. Депутаты горсовета практически единогласно (при трех голосовавших против) поддержали кандидатуру бывшего топ-менеджера структуры «Газпрома» Ульфата Мустафина.
Дарья Кучеренко, Коммерсант
Оригинал публикации
Какой конкурс, такие и кандидаты
Раздел: Политика | Просмотры: 41741 | Комментарии: 15