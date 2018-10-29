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Шевчук — о Шиханах: «Давайте оставим это чудо для потомков»

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Известный российский музыкант Юрий Шевчук высказался в защиту гор Шихан. Им угрожает промышленная разработка со стороны "Башкирской содовой компании".

Шевчук — о Шиханах: «Давайте оставим это чудо для потомков»


Видео:



— Мне не дает покоя эта история, — сказал музыкант. — Шиханы — это уникальное явление природы. Если их уничтожат, их просто не будет. Сода останется — пачка соды..., но этой красоты мы уже больше не увидим. Тем более, наши дети и внуки. Печально от этого, даже противно.

Шевчук призвал владельцев содовой компании "не упиратьcя в легкую наживу" и заявил, что поддерживает экологов и ставит "свою подпись за сохранение этих гор".

— Природа, земля наша — единственное, наверное, что нас объединяет, по самому большому счету. И так мало ее уже остается, и так не бережно мы к ней относимся, вульгарно отвратительно, иногда как к врагу своему. Это неправильно, несовременно и бесчеловечно, — заметил музыкант.

В защиту Шихан уже не раз высказывались известные артисты. В октябре нынешнего года певец Айдар Галимов и кураист Роберт Юлдашев разместили в соцсетях клип под названием "Не взрывай". Летом 2018 года музыкант из Стерлитамака Александр Валитов, живущий и работающий ныне в Санкт-Петербурге, также создал и разместил свой клип в защиту горы Торатау.

Идель.Реалии
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  • 1 | 26.11.2018, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Руки прочь от Шихан!!!



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  • 2 | 26.11.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Природа, потомки и все такое это конечно хорошо, но как быть с Работниками Башкирской содовой компании численность которых, согласно отчетности за 2017 год составила 8717 человек (в в 2016 году 8768). У них семьи, маленькие дети, больные родители, не исключено что они являются единственными кормильцами. Что будет с ними, что будет с городом Стерлитамаком? Его ждет судьба Детройта,- города призрака?
Сейчас вопрос для россиян стоит один,- ВЫЖИТЬ в этом бардаке, тут не до высоких материй....



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  • 3 | 26.11.2018, 10:19 | Автор: Comrad
    Публикации: 1 | Комментарии: 981 | Рейтинг: +27,8
А что на него смотреть? Она меня выручает. когда у меня изжога, или болит сустав-принимаю ванну.Аллергики моют посуду. Спасибо Шиханам ! Ничего вечного в этом мире нет и Вы не исключение.



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  • 4 | 26.11.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 26.11.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Природа, потомки и все такое это конечно хорошо, но как быть с Работниками Башкирской содовой компании численность которых, согласно отчетности за 2017 год составила 8717 человек (в в 2016 году 8768).
+++++++++++++++++
Пол года содержат на пособия по 4 тыр, далее отпустят на подножный корм, хочешь жить умей вертеться.



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  • 5 | 26.11.2018, 10:28 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5493 | Рейтинг: +1448,4
Т.е. известняк можно добыть только в шиханах. ? Да его завались на Урале.
Себестоимость будет больше,ну и что? Покупали за 5,будете по 10.



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  • 6 | 26.11.2018, 10:29 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3150 | Рейтинг: -274,4
О закрытии предприятия никто речи не ведёт. Этим аргументом шантажируют эксплуататоры владельцы БСК, чтобы извлекать сверх прибыли, а деньги выводить за границу.

Можно модернизировать предприятие и возить сырьё из других мест и предприятие будет нормально, рентабельно работать.

Нужно национализировать этот завод.



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  • 7 | 26.11.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 26.11.2018, 10:28 | Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5493 | Рейтинг: +1448,3
Т.е. известняк можно добыть только в шиханах. ? Да его завались на Урале.
Себестоимость будет больше,ну и что? Покупали за 5,будете по 10.
----------------------------------------------
4 млн Башкирия ничего не решит. Как проголосует рублем вся россия, если из-за рубежа будет дешевле, этот дорогой продукт крякнет вместе с инвестициями.



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  • 8 | 26.11.2018, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нужно национализировать этот завод.
--------------------------------------
Государство не должно заниматься бизнесом.



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  • 9 | 26.11.2018, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот вопрос так вопрос для Хабирова.



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  • 10 | 26.11.2018, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 26.11.2018, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот вопрос так вопрос для Хабирова.
-----------------------------------------

Да пустяк это. Ему день продержаться, ночь простоять, доверие оправдать.



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  • 11 | 26.11.2018, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Покупали за 5,будете по 10.

--------------------------------------

По 10, но маленькие. Но те-е по пя-а-ать!..



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  • 12 | 26.11.2018, 10:55 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3150 | Рейтинг: -274,4
Если Шевчук будет участвовать в выборах главы РБ, стопудово победит.

Давай, Харрисон убеди своего друга.



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  • 13 | 26.11.2018, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 26.11.2018, 10:55 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 3150 | Рейтинг: -274,4
Если Шевчук будет участвовать в выборах главы РБ, стопудово победит.

Давай, Харрисон убеди своего друга.
-----------------------------------

Шевчук победит, если вступит в Едресню. Не вступит, будет как Ищенко выкинут из поля зрения.



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  • 14 | 26.11.2018, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 26.11.2018, 10:19 | Автор: Comrad
Публикации: 1 | Комментарии: 974 | Рейтинг: +27,8
А что на него смотреть? Она меня выручает. когда у меня изжога
------------------------------------
Та вы шо? Меньше надо пить пива и кушать больше овощей. Сода от изжоги точно не поможет.



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  • 15 | 26.11.2018, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Шевчук прихвостень некого Илишева,который пасся около Рахимова.При муртазе энтот певец молчал в тряпку,не замечал воровство хозяина,заказные убийства,национализм.Молчал бы в тряпку



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  • 16 | 26.11.2018, 11:13 | Автор: Comrad
    Публикации: 1 | Комментарии: 981 | Рейтинг: +27,8
Шевчук — о Шиханах: «Давайте оставим это чудо для потомков»
=====================
У кого есть внуки, значит потомки, вы интересовались их стремлениями? Чем живут и интересуются?
Утверждаю- потомков Шиханы не интересуют. Может Колизей, Тадж -Махал или Великий Каньон они и знают, но Шиханы- увы... Это конечно наше упущение- мы влюбились. а они нет!
Их больше интересуют высокие технологии, крутые технические решения а любоваться на гору известняка и признавать его живым они не смогут никогда. Эти горы наши-мы уйдем, и они уйдут!



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  • 17 | 26.11.2018, 11:18 | Автор: Comrad
    Публикации: 1 | Комментарии: 981 | Рейтинг: +27,8
12 | 26.11.2018, 10:55 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 3150 | Рейтинг: -274,4
Если Шевчук будет участвовать в выборах главы РБ, стопудово победит.
----------======================
А если организуют мировое первенство оптимистов- то xrul стопудово победит!



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  • 18 | 26.11.2018, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
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а где в Уфе сода по 5,она давно 10+



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  • 19 | 26.11.2018, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо начать с вопроса-кто истинный хозяин Соды?
Если верна инсайдерская информация о принадлежности Соды иностранной компании, то возникает новый вопрос: о транпарентности продаж застойным Хамитовым башкирских госактивов.

Может сегодняшняя Сода это та же шняга, что и проблемный со всех позиций российских законов Кроношпан в Уфе?



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  • 20 | 26.11.2018, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 26.11.2018, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а где в Уфе сода по 5,она давно 10+
********
А за 24 хамитовских рублика не хочешь?



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