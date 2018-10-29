Шевчук — о Шиханах: «Давайте оставим это чудо для потомков»

Известный российский музыкант Юрий Шевчук высказался в защиту гор Шихан. Им угрожает промышленная разработка со стороны "Башкирской содовой компании".Видео:— Мне не дает покоя эта история, — сказал музыкант. — Шиханы — это уникальное явление природы. Если их уничтожат, их просто не будет. Сода останется — пачка соды..., но этой красоты мы уже больше не увидим. Тем более, наши дети и внуки. Печально от этого, даже противно.Шевчук призвал владельцев содовой компании "не упиратьcя в легкую наживу" и заявил, что поддерживает экологов и ставит "свою подпись за сохранение этих гор".— Природа, земля наша — единственное, наверное, что нас объединяет, по самому большому счету. И так мало ее уже остается, и так не бережно мы к ней относимся, вульгарно отвратительно, иногда как к врагу своему. Это неправильно, несовременно и бесчеловечно, — заметил музыкант.В защиту Шихан уже не раз высказывались известные артисты. В октябре нынешнего года певец Айдар Галимов и кураист Роберт Юлдашев разместили в соцсетях клип под названием "Не взрывай". Летом 2018 года музыкант из Стерлитамака Александр Валитов, живущий и работающий ныне в Санкт-Петербурге, также создал и разместил свой клип в защиту горы Торатау.