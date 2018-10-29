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Галин о том, почему Хабирова называют «хужа», и «зачем он копирует Бабая»

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Азамат Галин о том, почему Радия Хабирова называют «хужа», зачем он копирует Бабая и о новой команде без «комплекса варягов».

Галин о том, почему Хабирова называют «хужа», и «зачем он копирует Бабая»


«БЕЗ ЦЕНЗУРЫ» – новый формат на нашем сайте. Это еженедельные встречи с известными политологами, журналистами, общественными и культурными деятелями для разговоров, что называется, «за жизнь». Главный редактор сайта ProUfu.ru Рамиль Рахматов (Р.Р.) и издатель Ирина Моторина (И.М.) решили для начала проанализировать политическую повестку в республике. Сегодняшний эксперт – Азамат Галин (А.Г.), общественный деятель, политолог и предприниматель.

Видео:



И.М.: Наблюдая за бурной политической жизнью в республике, глядя на все первые действия и заявления Радия Хабирова, отмечаете что-то для себя интересное? Поделитесь наблюдениями.

А.Г: В обиход вернулось слово «хужа». Последним так называли Муртазу Рахимова. Так говорят о человеке сильном, имеющем авторитет, который может управлять регионом. Применительно к такому руководителю, как правило, говорят «хужа». Хамитова, кстати, так не называли, и мне кажется, это индикатор общественного состояния. У нас регион, скажем так, не либеральный, не демократический...

Р.Р.: Скорее патриархальный?

А.Г.: Можно и так сказать. Первые шаги, которые предпринимает Хабиров, копируют Рахимова. Если сравнивать его с Хамитовым, то Хамитов за время работы на посту побывал от силы в 10 районах. Все основное время он проводил в Уфе. Хабиров не успел приехать, а уже южную и восточную части практически проехал. Понимаете, да?

И.М.: Конечно, все журналисты и чиновники помнят, как Муртаза Губайдуллович каждые выходные отправлялся в поля.

А.Г.: Да. Это заимствовано из того времени. Хабиров все равно является представителем той системы управления, той школы. Чувствуется, что у человека есть определенные настроения: хочется приехать, поучаствовать, хочется изменить. Взять хотя бы то, что происходило в Темясово, происходило с карьерами, происходило с лесом – это же острые проблемы в районах, точки, которые вызывали конфликты. И первым делом он обратил внимание на них. Прежде всего были отставлены отвечающие за эти направления чиновники. Поэтому министр природопользования был отставлен.

И.М.: Хорошо, что мы сразу заговорили об отставках. Может быть, с этого и лучше начинать. Почему отставки начались не с премьер-министра? Почему до сих пор он на месте, а речь пока идет только о замене неключевых министров.

А.Г.: На его месте я бы поступил точно так же. С одной стороны, нужен человек, который управляет финансами, несет ответственность за финансы. Марданов – это же человек из финансовой среды, он понимает, что такое бюджет. Бюджет же не просто кошелек, где лежит энная сумма. Это сложные связи, сложные взаимодействия. С другой стороны, на сегодняшний день Марданов потерял все свои позиции, рычаги управления, он остался при Хабирове в качестве исполнителя.

Р.Р.: Если говорить о Марданове, есть еще один момент, на который я хочу обратить внимание. Во-первых, есть какая-то правовая вилка. Статус врио главы республики не позволяет просто так взять и уволить кабинет полностью. Однако мы все прекрасно понимаем, что человек может сказать уволиться любому чиновнику, будь то премьер, будь то министр. Найдутся свои рычаги, все они в тех или иных ситуациях засвечены. А Марданов фигура компромиссная. Радий Фаритович как бы показывает, что у нас нет склок и конфликтов. Вот, мол, я встретился с Муртазой Губайдулловичем – этого конфликта не существует. Вот у меня остался премьер из команды Рустэма Закиевича, министры остались – у нас никакого раздела. Как в свое время были, например, «рахимовские», «хабировские», «сорбаевские» и прочие. Вот это он и хочет показать.

И.М.: Он это сразу и заявлял.

Р.Р.: Что нет деления, что он будет смотреть исключительно на компетенцию.

А.Г.: Так вот я и говорю. Когда ты начинаешь разгоняться – хочется, хочется, хочется, и вот здесь как раз и нужен Марданов. А все потому, что он умеет интеллигентно сказать: «Денег нет» (смеется).

И.М.: В республике уже месяц работает новая хабировская команда. И в ней есть как понятные совершенно люди, так и достаточно спорные фигуры.

А.Г.:
У них, у этой команды, нет комплекса варягов. Так или иначе они считают себя выходцами из нашего региона, независимо от того, где родились. Они здесь работали, немного владели ситуацией, присутствовали как теневые игроки. Я неоднократно говорил: происходящие у нас в регионе политические события так или иначе вели в какой-то коридор доверия. Есть команда – это уже хорошо.
И.М.: Это то, чего не было у Хамитова, кстати.

А.Г.: У Хамитова не было. Вопрос в том, на что заточена эта команда. У Муртазы Губайдулловича все было понятно. У него же была система отбора людей. Были определенные номенклатурные законы, принципы, которые они сами вырабатывали. Председатель колхоза, потом глава района, замглавы района, потом уже, например, министр имущественных отношений.

Так вот Хабиров вернулся домой через 10 лет, но приехал в непростой регион. Нужно понимать, что теперь ситуация здесь сложная, она очень сильно отличается от того, что было в третьем году, четвертом, пятом и шестом.

Р.Р.: Правильно ли я думаю, что наглядным примером является попытка решить транспортные проблемы? Пытались шашкой. А уже 10 лет прошло, и так это сейчас не работает.

А.Г.: Да. И здесь он полностью копирует Бабая, который был хорошим управленцем, он крутил эти гайки. Сказал, что будет так – и было так. Хабиров вернулся с командой, команда – это хорошо. Но почему вся команда сосредоточилась рядом с ним, в одном месте? Все сидят в Белом доме и оттуда думают всем управлять. Лично я поступил бы по-другому. Возьмем карту, у нас есть зональные центры, допустим Белорецк, Стерлитамак, Бирск, Сибай, Нефтекамск. Сняли главу – так надо поставить своего члена команды как раз туда. Там же коррупция, бандитизм, вымогательства, убийства и так далее. Вот это все надо чистить.

Р.Р.: Хорошая идея. Твой член команды, который 10 лет занимался условным пиаром и политическими интригами, пройдет новую практическую школу.

А.Г.: Управленческую школу. Концентрация в одном месте, мне кажется, не совсем правильное решение. И еще. Команда должна работать на шефа, не на себя. Использовать систему не на самопрезентацию.

И.М.: Вы считаете пока самопрезентации больше?

А.Г.: Уже перебор. Пока реальных шагов мы не видим. Да, правильно, безусловно, было решить транспортные проблемы, с этим надо было что-то делать. Но делать цивилизованно. А мы пока проходим муки родов, перетерпеть, конечно, придется, потому что кавалерийский наскок все равно не сработал. А пиара вокруг этого много. Мы больше шума видим. Холдинг, который возглавляет Мурзагулов, отрабатывает это, но у нас люди неглупые, они все-таки больше ценят дела.

Возвращаясь к теме команды. Ошибку одного человека, когда они сконцентрированы в одном месте, будут ассоциировать со всей командой. Будь роли распределены территориально или по отраслям, стало бы гораздо проще.

И.М.: Я хочу приземлить наш разговор и от большой политики уйти на социальные темы: образование, здравоохранение. В этой части пока ничего не меняется. Кроме Минздрава, где какие-то кадровые перестановки начались.

Р.Р.: Минздрав – самая болезненная тема не только потому, что она раздражает население. 70% бюджета уходит на социальные проблемы, более половины уходит на здравоохранение. Любой бюджет посмотрим и у Хамитова, и у Хабирова. Это действительно много миллиардов. При этом этих денег мы на себе, в наших поликлиниках и больницах не ощущаем.

А.Г.: Минздрав, Минобр. Я думаю, это не так актуально на сегодняшний день, нежели другое. С января следующего года мы вступим в полосу высоких социальных рисков. Вы откроете свой кошелек, возьмете оттуда одну десятую денег, порвете и выкинете – это будет 2% НДС. Возьмете оттуда 1 000 рублей – это будет плата за ТКО, которая вводится с 1 января 2019 года. Вытащите оттуда еще одну двадцатую часть – это будет рост на услуги ЖКХ. Что у вас остается в кошельке? К сожалению, федеральное правительство не совсем понимает, в какой ситуации мы живем. Они живут в ложной статистике.

И.М.: Это вообще другая планета.

А.Г.: Мы все в этой стране скоро попадем в зону высокой турбулентности. Люди еще не поняли эту ситуацию, пока не начали получать новые счета. Вот придет к нам 1 января счет на оплату услуг ТКО, вы его возьмете, и начнутся проблемы. Уже наблюдается.

Р.Р.: Градус недовольства растет. Вы хотите сказать, что эту проблему настроений надо уже сейчас решать на местах?

А.Г.: Именно на местах. Функций, полномочий федерального центра на весь регион не хватит, а это будет везде. Все будет зависеть от умений и профессионализма. К этой ситуации уже нужно начинать готовиться.

И.М.: Давайте подскажем, что надо делать. Дадим совет, что надо Радию Фаритовичу сделать, чтобы подготовиться.

А.Г.: У нас все очень внимательно отслеживают оперативки каждый понедельник. Кто-то ждет громких заявлений, сенсаций, а я смотрю чисто за аппаратной работой, докладами, цифрами. Итак, что я заметил. У нас есть бюджет, есть задачи, которые этот бюджет должен выполнять. А как мы будем пополнять этот бюджет? Хабиров для себя определил приоритет. Он об этом несколько раз упоминал, но почему-то никто не замечает. Он сказал: «Я хочу, чтобы министр с утра до ночи сидел в Москве и просил деньги под программы по своему направлению». Первый раз он это произнес в эфире программы «Вести» на «России» в субботу вечером. Он говорит, что министры должны работать вот так. На месте этих министров я на следующий день заявление написал бы и ушел. Задача определена ясно: надо ездить по кабинетам и собирать деньги.
И потом он в социальных сетях написал: «Пока не нашелся башкир, который собирает деньги». Башкиры – это образно. Он говорит, что, к сожалению, наши министры пока не выполняют свою задачу.
Р.Р.: Год назад лично задавал вопрос всем нашим депутатам Госдумы, когда господин Минниханов собирал у себя в том числе и господина Сидякина, и всех депутатов Татарстана. Они отчитывались, сколько они принесли инвестиций из федерального бюджета в Республику Татарстан. Там были миллиардные цифры. Тогда я начал спрашивать наших депутатов, и они стали говорить, что где-то открыли школу, что-то построили. Но никто не говорил, сколько они привлекли федеральных денег. Наши депутаты не смогли их привлечь в принципе. Может быть, в нынешних условиях это уже невозможно?

А.Г.: На самом деле, проблема сейчас не в этом. Федеральный бюджет имеет свои параметры, цели. Там на всех тоже денег не хватит, и выбивать, может быть, даже нечего. Может получиться так, что не придет ровно столько денег, сколько ты хочешь. У нас параметры бюджета условно 65 миллиардов, а расходов на 200 миллиардов. Найдите еще 50 миллиардов дополнительно для финансирования. Не получится – нереально это.

И. М.: Да и просить, клянчить зачем? Уж лучше поддержи местных, дай бизнесу окрепнуть, и он тебе сам все построит.

А.Г.: Вот и я про это! В «Правде ПФО» задались вопросом о банкротстве Давлекановского молочного комбината. Серьезное предприятие, где работает огромное количество людей. Я имею в виду независимых поставщиков молока, которые вплетены в эту сеть. Предприятие находится в тяжелом положении, на грани банкротства. Люди остаются без работы, у поставщиков коровы режутся, район впадает в очередную депрессивную яму.

Представьте себе Давлеканово. Энное количество людей останется без работы. Каждого из них умножайте на три – это семья. Серьезная проблема? Серьезная. Мы опять залезем в бюджет, возьмем оттуда деньги и этих людей трудоустроим. Отсюда все проблемы. «ПФО» меня за живое задело. Журналист Андрей Иванов позвонил Новикову и спросил, что он думает об этой ситуации. И вот ему министр Новиков говорит, что он, мол, не в курсе ситуации, обращайтесь либо в Минимущество, либо Минсельхоз.

И.М.: То есть, оказывается, Министерство экономического развития не в курсе, какое у нас на самом деле экономическое «недоразвитие».

А.Г.:
Представьте, что это ляпнул бы министр экономики в Татарстане. Минниханов затащил бы его за уши в кабинет и придушил бы там, наверное.
Или вот пример. Мое предприятие уже несколько дней пытается заключить договор с одной башкирской торговой сетью. Эта торговая сеть не принадлежит французам, итальянцам, немцам, это наша башкирская сеть. Третий день перекидываюсь с ними протоколами, разногласия из-за их условий поставки. Они говорят: «У нас 300 магазинов, даем тебе 24 часа, чтобы ты все 300 магазинов закрыл. Если не справитесь – штраф 50 тысяч рублей». Вовремя не предоставили акт сверки – штраф 100 тысяч рублей. Вовремя не предоставили счет-фактуру – снова штраф. 31 пункт – и все о штрафах.

Р.Р.: Это минимум необоснованно выставлять такие условия предпринимателям. Есть такой документ, принятый сетями, называется Кодекс добросовестных практик. По кодексу это все запрещено.

А.Г.: Вот я и задаю вопрос этим людям: «А как же кодекс?». А они: «Этот документ носит рекомендательный характер». Такое отношение к производителю. Почему Coca-cola получает другие условия, а наш башкирский условный йогурт получает другие? Господин Новиков должен решать эти задачи. Если он заинтересован в развитии нашего местного производства, он должен был собрать эти магазины и сказать: «Так, ребята, или вы на стороне нашего производителя, или собирайтесь и уезжайте в Америку, раз вы продвигаете американский товар». Сравним. Я специально вытащил из местной татарской сети договор, где для поставщиков большими буквами написано два слова: «Привозите, пожалуйста».

И.М.: Азамат Галин начал беседу как политолог, закончил как предприниматель.
Р.Р.: Спасибо. Было интересно завязать в одно целое политику и экономику.

А.Г.: Это хорошо, что нам теперь есть, о чем поговорить!

ПроУфу
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  • 1 | 27.11.2018, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мочи не хватило дочитать этот бред до конца!
Сплошные оды муртаЗлу, сплошное его восхваление, сравнение,... самовосхваление "а вот Я бы на его месте"и прочий бред двух аллаяров.



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  • 2 | 27.11.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Муртаза в силу его абсолютной некомпетентности не вникал в дела пустив их в самотек. Поездками в районы имитировал работу. Все воровали,он защищал лакомые кусочки для себя. Не был способным трудиться и его сын.



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  • 3 | 27.11.2018, 10:11 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5496 | Рейтинг: +1448,6
Почему,считается,что руководитель,если он не местный,то обязательно,будет вредить,а если свой.он только и будет стараться .чтоб жизнь наладить. Бывает и наоборот



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  • 4 | 27.11.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Чакматаш.

Б/у портянка. Сколько вони...



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  • 5 | 27.11.2018, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
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азамат галин прислужник всем властям



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  • 6 | 27.11.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Неурядица в системе управления республикой крепко связана с местничеством, национальной принадлежностью. При этом профессионализм оттеснен в последнюю очередь.



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  • 7 | 27.11.2018, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Эх,би.....ть,бит политолог ,бит предприниматель -а по итогу НИКТО .УЖ не с того начал



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  • 8 | 27.11.2018, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Хамитов за время работы на посту побывал от силы в 10 районах. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Вот эта, вроде бы небольшая, ложь ставит под сомнение все остальные "эксперта", так ли они правдивы! Очень Опытный



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  • 9 | 27.11.2018, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Вместо того, чтобы выстроить работоспособную экономическую систему, законодательную базу и независимую судебную систему, занимаются ручным управлением. Этого нагнуть, а этого погладить. Кто же будет инвестировать в феодальный беспредел?



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  • 10 | 27.11.2018, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Полностью согласен с оценкой Р.Р. работы депутатов Госдумы от РБ! Пора провести там такую же встряску, как с правительством РБ! Хватит штаны и колготки там просто просиживать! Хватит заниматься только продвижением малозначащих, а то и вообще вредных, для народа законов! Очень Опытный



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  • 11 | 27.11.2018, 11:17 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 29020 | Рейтинг: -694,6
Какой-то неумный энтот Галин. Или в РБ думающих отсеивают?



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  • 12 | 27.11.2018, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очередной эксперт из чума.Хоть один из портретов муртазла к стене бы прибил. А то чувство, что при первом гоп стопе в окно выбросит .



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  • 13 | 27.11.2018, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 27.11.2018, 11:17 | Автор: Зулия
Публикации: 34 | Комментарии: 29020 | Рейтинг: -694,7
Какой-то неумный энтот Галин. Или в РБ думающих отсеивают?
__________________________________
А другие у вас есть? Все вроде тебя и Галина.



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  • 14 | 27.11.2018, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ирина Моторина красавица. умница, но сегодня разочаровала: "Ну что добрый день", да просто "Добрый день" и меньше жестикуляции, это отвлекает внимание зрителя, действует ему на нервы. Второй репортер, видимо, с бодуна у него сушняк или пришел чай попить. У Азамата Галина приметная внешность, после пяти минут его болтовни возникает желание зарыть его по голову в песок и Суховским чайником дать по его пустой башке.



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  • 15 | 27.11.2018, 12:03 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 36058 | Рейтинг: +5791,2
У Азамата Галина приметная внешность, после пяти минут его болтовни возникает желание зарыть его по голову в песок и Суховским чайником дать по его пустой башке.
=============================

==+100500!
====Пишите чаще! Снимаю шляпу!



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  • 16 | 27.11.2018, 12:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1898 | Комментарии: 62111 | Рейтинг: +12208,3
Азамат Галин начал беседу как политолог, закончил как предприниматель.
____________________________________________

Н-да.... политолог надо сказатьиз вас так себе....

Как раз единственное интересное то, что он сказал, как предприниматель.

Занятно, что эти башнацики времен Муртазы теперь оказались лютыми предпринимателями! И Идельбаев, и Галин.

Может спасибо скажете Хамитову, что от бюджетной кормушки вас отодвинул, где вы ХЗ чем занимались, а точнее занимались абсолютным вредительством за наши деньги(налоги) и сеяли межнацрознь, и заставил РАБОТАТЬ!?!
И, если окажетесь успешными предпринимателями, то есть чему и детей научить и кое что им оставить в качестве наследия...



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  • 17 | 27.11.2018, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Конечно, шняга, но есть дельные мысли.
Например, про коррупцию в Зауралье, где первым назван Белорецк.
И если вдуматься, то
главу Белорецкого района Миронова из кассиров банка, а не из "председателей колхоза", вместо проворовавшегося Максимова, прямо перед своим уходом назначил Муртаза Рахимов.
Максимов тоже никогда не был председателем колхоза в силу некоей умственной однобокости но почему-то тоже стал ставленником Рахимова?
Таким образом ни один из них не подпадает под ниже приведенный благостный пассаж про рахимовские принципы подготовки, отбора , воспитания и контроля кадров:
"Вопрос в том, на что заточена эта команда. У Муртазы Губайдулловича все было понятно. У него же была система отбора людей. Были определенные номенклатурные законы, принципы, которые они сами вырабатывали. Председатель колхоза, потом глава района, замглавы района, потом уже, например, министр имущественных отношений" и вся ответственность за развал Белорецкого района, хищения федеральной собственности и средств бюджета в определенной степени лежит на Рахимове
На примере Миронова, Валеева, Хадыева, Максимова и пр. проворовавшихся глав видна откровенная ложь прорахимовских журналистов.
При Рахимове в абсолютно любом кадровом лифте четко прослеживался блат и деньги.
Так что сию журналистскую шнягу можно отнести к обычному старческому брюзжанию бывших, сегодня ищущих теплого места на одной из многочисленных, не нужных обществу мертво рожденных Рахимовым башкирских "кроличьих ферм"



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  • 18 | 27.11.2018, 12:57 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1197 | Рейтинг: +329,8
Какой он хужа? Хужа в Москве, а это шестерка хужи. Так сказать смотрящий по зоне под названием Башкирия.



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