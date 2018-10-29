Битва за аэропорт: Почему Мустай «поссорился» с Мусой Гареевым?

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».



Рейтинг публикаций
Гафур Гилязов: Афганская ...

Российская власть готовится широко отметить 30-летие (15 февраля 2019 г.) ...
  Администратор

Состоялись ли как ...

Накануне активистки феминистического движения Башкортостана "БашФем" провели ...
  natall

Гафур Гилязов: Что ...

День республики – 11 октября 2018 г., ознаменовался важным политическим ...
  Администратор

Тяжелый удар ...

С орденом от Путина — в гражданство Канады. Тяжелый удар нанес «патриотической» ...
  Эхо Москвы

Больше не секрет ...

Новым сити-менеджером Уфы, который будет исполнять обязанности до окончания ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Шевчук — о Шиханах: «Дава ...

Где найти инвестора, готового построить экологический чистое предприят ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Шевчук — о Шиханах: «Дава ...

У них семьи, маленькие дети, больные родители, не исключено что они яв ...
  Рейтинг: +1  кац

Шевчук — о Шиханах: «Дава ...

Шиханы просто известняковая гора. Для страны это сода, гипс, мел. Эт ...
  Рейтинг: +1  Анонимно

Календарь новостей
«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Лучшие комментарии недели
С Шафиковой все ясно: Хаб ...

Маша Гессен – лауреат лейпцигской книжной премии за 2019 год Маша Гес ...
  Рейтинг: +4  Егерь

Хабиров: «Мы не дадим сво ...

Хабиров: Мы не дадим своровать эти деньги --------------- Мы сами их с ...
  Рейтинг: +4  Зулия

Ни бельмеса: «Башкорт» по ...

65 | 20.11.2018, 17:58 | Автор: кац Ты еще хочешь инфы? А хочешь я р ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
Народное единство в парал ...

Какая там нищета? Побоку безработицу и беззаконие властей. Мы должны г ...
  Рейтинг: +5  Karim Yaushev

Содомия в УВД Уфимского р ...

Трахать молодых сотрудниц,старшими по званию, по всей видимости у НИХ ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Очередная грызня национал ...

Где мать ТВОЮ, Памятник основателю исконно Русского города Уфа, Воевод ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Гафур Гилязов: Афганская ...

Российская власть готовится широко отметить 30-летие (15 февраля 2019 г.) ...
  27.11.2018   30377    18

Битва за аэропорт: ...

5 декабря завершается голосование по присвоению имен 45 аэропортам Российской ...
  27.11.2018   21272    19

Галин о том, почему ...

Азамат Галин о том, почему Радия Хабирова называют «хужа», зачем он копирует ...
  27.11.2018   42754    18

Валеев отозвал свою ...

Хайдар Валеев, в докторской диссертации которого сообществом «Диссернет» были ...
  26.11.2018   17962    86

Какой конкурс, такие и ...

Уфимская правозащитница Рамиля Саитова, участвовавшая в октябре в конкурсе на ...
  26.11.2018   35914    35

Обсуждаемое за месяц
Гафур Гилязов: Афганская ...

Российская власть готовится широко отметить 30-летие (15 февраля 2019 г.) ...
  27.11.2018   15279    18

Битва за аэропорт: ...

5 декабря завершается голосование по присвоению имен 45 аэропортам Российской ...
  27.11.2018   25922    19

Галин о том, почему ...

Азамат Галин о том, почему Радия Хабирова называют «хужа», зачем он копирует ...
  27.11.2018   43576    18

Валеев отозвал свою ...

Хайдар Валеев, в докторской диссертации которого сообществом «Диссернет» были ...
  26.11.2018   23356    86

Какой конкурс, такие и ...

Уфимская правозащитница Рамиля Саитова, участвовавшая в октябре в конкурсе на ...
  26.11.2018   26643    35

Последние публикации
Гафур Гилязов: Афганская ...

Российская власть готовится широко отметить 30-летие (15 февраля 2019 г.) ...
  27.11.2018   25221    18

Битва за аэропорт: ...

5 декабря завершается голосование по присвоению имен 45 аэропортам Российской ...
  27.11.2018   21442    19

Галин о том, почему ...

Азамат Галин о том, почему Радия Хабирова называют «хужа», зачем он копирует ...
  27.11.2018   36796    18

Валеев отозвал свою ...

Хайдар Валеев, в докторской диссертации которого сообществом «Диссернет» были ...
  26.11.2018   22137    86

Какой конкурс, такие и ...

Уфимская правозащитница Рамиля Саитова, участвовавшая в октябре в конкурсе на ...
  26.11.2018   14132    35

Шевчук — о Шиханах: ...

Известный российский музыкант Юрий Шевчук высказался в защиту гор Шихан. Им ...
  26.11.2018   36609    76

Хабиров: «Мы не дадим ...

Врио Главы Республики написал в соцсети пост о 28 триллионах рублей, которое ...
  25.11.2018   37318    244

Коммунизм как экстремизм ...

Борьба с экстремизмом. В Челябинске предложили переименовать улицы Сони Кривой ...
  25.11.2018   12293    89

«Свободный Идель-Урал», ...

"Свободный Идель-Урал" требует прекратить преследование лидера "Башкорта" Фаиля ...
  23.11.2018   30281    214

С Шафиковой все ясно: ...

Кроме того, активисты отметили, что родители школьников должны иметь ...
  23.11.2018   37070    108

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Ноябрь 2018 (94)
Октябрь 2018 (139)
Сентябрь 2018 (165)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Читаемое за неделю
Сытая старуха Шапокляк о ...

Член Совета Федерации от Брянской области Екатерина Лахова прокомментировала ...
  21.11.2018   40022    47

Служба занятости ...

В 2019 году республиканскую службу занятости ждет «перезагрузка». И.о. ...
  21.11.2018   25933    21

Радий Хабиров: «Давайте ...

Врио главы республики потребовал разобраться с ситуацией на дорогах. И вновь ...
  21.11.2018   19349    62

Хабиров: Мне приходится ...

Накануне прошла встреча врио Главы Республики с руководителем Федерального ...
  21.11.2018   29023    150

Мочить недовольных ...

Федеральная служба уже закупила два микроавтобуса и заключила контракт с ...
  22.11.2018   22859    24

Читаемое за месяц
В День автомобилиста ...

Важность праздника и автомобильной сферы в целом врио главы Башкирии отметил на ...
  29.10.2018   14272    16

Хамитов. Каким ...

Медиакорсеть публикует мнение известного политтехнолога Аббаса Галлямова. ...
  29.10.2018   25830    53

Сергей Наумкин: Я верю – ...

Поздравляю всех с Днём комсоМола! А мне, благодаря родителям и звёздам, ...
  29.10.2018   21539    67

Хабиров: «В республике ...

Врио Главы РБ при встрече с жителями Баймакского района подчеркнул, что в ...
  29.10.2018   36999    59

ФСБ задержало ...

При попытке сбежать за границу сотрудники ФСБ задержали бывшего первого ...
  29.10.2018   28564    39


Битва за аэропорт: Почему Мустай «поссорился» с Мусой Гареевым?

Оценили
1






5 декабря завершается голосование по присвоению имен 45 аэропортам Российской Федерации. В столицах двух национальных республик (Башкортостана и Татарстана) — Уфе и Казани — страсти кипят не на шутку. На 26 ноября за уфимский аэропорт отдали свой голос 134 тыс. человек, за — казанский 91 тыс. Обе воздушных гавани по активности голосующих — в лидерах.

Битва за аэропорт: Почему Мустай «поссорился» с Мусой Гареевым?


Инициатором акции стал министр культуры РФ Владимир Мединский. У идеи было немало противников, которые справедливо указывали на то, что власти придумали эту кампанию с тем, чтобы отвлечь граждан страны от других острых политических и социальных проблем. Действительно, учитывая уровень ожесточенности, фиксируемый ныне в российском обществе во всех сферах — политической, национальной, классовой, а порой даже и религиозной — совершенно точно можно было ожидать, что эта затея с голосованием ни к какому национальному единству, на чем настаивали инициаторы проекта, привести не может априори. Так оно в конечном итоге и вышло, ведь несмотря на все официозные мантры о единении и попытках построить единую российскую нацию, граждане федерации сейчас разобщены, пожалуй, как никогда. Доказательство этому — целая серия скандалов, сопровождающих, казалось бы, в целом, безобидную инициативу.

Практика присвоения имен аэропортам широко распространена в мире, и это безусловно является частью государственной политики памяти. Поэтому, казалось бы, ничего нового в инициативе Владимира Мединского нет. Однако есть одно "но". Согласно общемировой практике, имена аэропортам присуждаются либо известным политическим, реже общественным (правозащитникам) деятелям — в идеале известным далеко за пределами страны.

Весьма редко аэропортам присваиваются имена известных авиаторов, летчиков (т.е. людей, чья прямая деятельность так или иначе связана с авиацией), либо деятелей культуры — писателей, художников, композиторов (как, например, варшавский аэропорт имени Фридерика Шопена). Подчеркну, это происходит в очень редких, особых случаях, учитывая огромный вклад такого человека в мировую культуру.

В России, как обычно это бывает, пошли по своему особому пути, поэтому в списки имен вообще не вошли политические и общественные деятели — сплошь деятели культуры, авиаторы или, на худой конец, какой-нибудь чиновник местного пошиба. Почему? Объяснять излишне: в государстве, где последние двадцать пять лет, со времен расстрела Парламента, упорно деполитизируют всю общественную жизнь, ожидать иного было бы странно. Ведь присвоение аэропорту имени общественно-политического деятеля — это не просто увековечивание памяти отдельно взятого человека. Это возвеличивание наследия этого деятеля, своеобразный скрытый призыв к гражданам — будьте как он, берите с него пример. И в таких случаях можно невольно натолкнуться на крамольные мысли в контексте настоящего и будущего страны. Уж лучше пускай люди спорят о том, какой писатель, летчик, авиаконструктор был круче...

И люди заспорили. Про скандал с попыткой присвоения имени Егора Летова омскому аэропорту знают все. Свой хайп решил словить и депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев, возмутившийся выбором калининградцев в пользу Иммануила Канта.

В случае с Уфой наиболее логичным из предложенного "официального" списка изначально было имя великого балетмейстера Рудольфа Нуриева, мировая слава которого могла бы стать хорошим брендом для Уфы и уфимского аэропорта в частности. Но его кандидатура быстро была слита. Причин тому немало: во-первых, он — эмигрант, а в нынешней ситуации урапатриотического угара такие фигуры не приветствуются. Во-вторых, Рудольф Нуриев, будучи человеком принципиальным, никогда не скрывал своего татарского происхождения, подчеркивая это как в своей автобиографии, так и во многочисленных интервью. Даже в условиях пострахимовского времени позиционирование татарского культурного фактора в Башкортостане на государственном уровне не приветствовалось. Отсюда, кстати говоря, во многом и вытекает непонятный саботаж уфимских властей, внезапно отказавшихся от уже готового памятника прославленному балетмейстеру, который в итоге удачно "приземлился" в Казани.

Кандидатура Урал-батыра в качестве имени уфимского аэропорта, которую пыталась протолкнуть часть башкирской интеллигенции, вообще выглядит весьма необдуманно. Во-первых, именами мифических героев народных эпосов не принято называть аэропорты, а, во-вторых, вокруг самого эпоса до сих пор не утихают споры среди профессиональных историков относительно его происхождения. Даже непререкаемый авторитет в башкирской академической науке Раиль Кузеев в свое время неоднократно подчеркивал, что за время своих этнографических экспедиций ни разу не нашел никаких следов данного эпоса в народной памяти самих башкир. Ну, а именем Салавата Юлаева в Башкортостане названо практически всё, и поэтому аэропорт в его честь был бы явным перебором. Посему конкуренция и разгорелась именно между летчиком Мусой Гареевым и поэтом Мустаем Каримом.

В этой истории самое интересное то, что эксперты и журналисты, высказываясь по этой теме, обходят внутреннюю подоплеку противостояния, ограничиваясь дежурными фразами о том, что лучше бы вообще не переименовывать аэропорты и т.д. А вот тут самое интересное! И данный вопрос отнюдь не так прост, как кажется на первый взгляд.

Понятно, что главным лоббистом кандидатуры Мустая Карима является его внук Тимербулат Каримов. Во многом благодаря его активной деятельности на государственном уровне было привлечено большое внимание к празднованию столетия поэта, а в качестве подготовительного этапа несколько лет назад был открыт памятник (кстати, более именитым писателям и общественным деятелям в Уфе памятника до сих пор нет), а позднее учрежден одноименный фонд поддержки башкирского языка. Но то было год назад.

Скандал же поднялся во время общественных обсуждений нового названия аэропорта в Общественной палате, когда вдруг произошел выпад представителей башкирской интеллигенции против кандидатуры Мустая Карима. "Искрой" для бурных дискуссий послужила публикация письма историка и известного деятеля башкирского национального движения Марата Кульшарипова Мустаю Кариму, написанного аж в 1986 году. Т.е. письмо было написано 32 года назад, но опубликовано — впервые. В этот спор оказались вовлечены два известных СМИ Башкортостана: "Медиакорсеть" и "Проуфу".

Первые топили за Мустая Карима, вторые — против. Перефразируя известное выражение, можно сказать: "В Башкортостане национальная культура — это больше, чем просто культура". Поэтому природу этого неожиданного для многих демарша нужно рассмотреть более подробно.

Процесс отказа башкирской национальной интеллигенции от наследия Мустая Карима в публичном пространстве начался еще в 2013 году с публикации в государственной татарской газете "Кызыл таң" статьи известного башкирского писателя Загита Султанова, где он, основываясь на своем исследовании, доказывал, что Мустай Карим по своему кровному происхождению никакой не башкир, а представитель татарского народа. Данный факт, конечно, для многих в республике был "секретом Полишинеля", об этом знали многие. Но тут случилось так, что этот вполне известный факт представитель башкирской национальной интеллигенции впервые признал публично. Факт, который сам Мустай Карим (из карьерных соображений) и его коллеги всегда стыдливо отрицали. И это был первый важный звоночек. Во времена Муртазы Рахимова Мустай Карим, будучи главным номенклатурным символом башкирской культуры, являлся некой "священной коровой", которую никто, даже сама башкирская интеллигенция, не смела трогать. Но годы хамитовской "оттепели" убрали эти прежние преграды.

Однако же данная публикация в газете "Кызыл таң" в самой башкирской среде до поры до времени игнорировалась. Конечно, еще до статьи Загита Султанова башкирская интеллигенция и конкретно историк Марат Кульшарипов (начавший эту дискуссиию) прекрасно знали who is Mr. Каримов. Даже из письма Марата Кульшарипова 32-летней давности красной строкой проходит намек, что Мустай Карим чужд башкирской культуре, башкирскому духу (т.е. опять-таки прозрачный намек на его этническое происхождение). Знали и про его конформизм. Из представителей башкирской интеллигенции только Айрат Дильмухаметов в свое время открыто критиковал Мустая Карима, справедливо вспоминая его "колебания вместе с линией партии" по отношению к фигуре Ахмета Заки-Валиди. То есть все всё знали, но упорно молчали и, более того, называли Мустая Карима совестью эпохи, одобрительно относились к установке его памятника в центре Уфы, делали откровенные реверансы в адрес Тимербулата Каримова.

Так почему же спустя год от этой лести не осталось и следа? Куда подевались все эти люди? А причина, как всегда, на поверхности. Благодаря активной благотворительной деятельности Тимербулата Каримова в Башкортостане, его стали прочить в число наиболее вероятных претендентов на кресло Рустэма Хамитова. И пока у руля республики была администрация Хамитова, его противники из числа представителей башкирской национальной интеллигенции, близкие к прежнему президенту Муртазе Рахимову, были готовы поддержать кого угодно, лишь бы добиться ухода главы Рустэма Закиевича. И в этой связи явно и неявно приветствовалось любое телодвижение вокруг имени Мустая Карима — различными эпитетами превозносили как самого поэта, так и активность его внука. Более того, любой намек на сомнение в моральном облике Мустая Карима эта группировка воспринимала как "наезд и заказ из Белого дома". Мол, Мустай Карим — наше всё, а кто не согласен — того купил Хамитов.

Выходит, реверансы под Мустая Карима были только тактикой — ровно до того момента, пока Тимербулат Каримов был интересен кое-кому как политическая фигура. Теперь же, когда хозяин уфимского Белого дома на ближайшие годы более или менее ясен, держаться за фигуру народного поэта Башкортостана, вроде как, смысла нет. Поэтому эти выпады — лишь последствия отказа башкирской интеллигенцией от наследия Мустая Карима, который, похоже, входит в свою завершающую стадию. Фигура Мустая Карима, скорее всего, повторит судьбу Сайфи Кудаша, которого в 1991 году на съездах БНЦ "Урал" также нещадно ругали за его "чуждость" башкирскому духу, в результате чего его имя самой башкирской интеллигенцией ныне забыто и почти не вспоминается.

В этой связи можно уверенно сказать: если бы не неожиданный уход Рустэма Хамитова с поста руководителя республики, то громкого скандала, связанного с поиском имени уфимского аэропорта, не вышло бы. Возможно, кое-кто бы и вспомнил природный конформизм Мустая Карима, но на этом бы всё и закончилось.

Сейчас же многие из тех, кто протестовал против кандидатуры Мустая Карима, написали открытое письмо Радию Хабирову с просьбой вообще не давать имя уфимскому аэропорту. Естественно, новоявленный глава республики никак на данное письмо не отреагирует — этого глупо было бы ожидать. Всё это скорее выглядит как попытка в скрытой форме вовлечь Хабирова в данный конфликт. Тем более, в условиях "вертикали" вообще не в компетенции главы региона приостанавливать федеральные проекты. Поэтому если такие письма и писать, то адресатом должна быть Москва, а именно — Общественная палата или министерство культуры РФ, где всё и началось.

Скандалы и противостояния в связи с обсуждением наименований россиских аэропортов вскрыли многие идеологические "мины". Ясно лишь одно — какие бы результаты не огласили 5 декабря, никакого примирения и единства внутри российского общества на выходе мы не получим.

Ильнар Гарифуллин






  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 27.11.2018, 09:48 | Автор: Егерь
    Публикации: 3928 | Комментарии: 6931 | Рейтинг: +2835,2
На Марс совершил посадку робот-исследователь inSight

Американский зонд InSight совершил успешную посадку на Марс. Рабочий ресурс аппарата рассчитан минимум на два года. Предыдущий опыт показал, что некоторым аппаратам удаётся работать значительно дольше запланированного рабочего срока.

На орбитах вокруг Марса в настоящее время работают шесть искусственных спутников: Марс Одиссей (США) с октября 2001 года, Марс-эксперсс (Евросоюз) с октября 2003 года, Марсианский разведчик (США) с марта 2006 года, Спутник MAVEN (США) с сентября 2014 года, индийский спутник "Мангальян" с сентября 2014 года и европейско-российский спутник Трейс Газ Орбитер с 19 октября 2016 года.

Илон Маск на днях заявил, что оценивает вероятность своего полёта на Марс в "70 процентов". Он сделал акцент на необходимости добиться "удешевления" космических полётов, чтобы, как он выразился, билет стоил несколько сот тысяч долларов.

www.svoboda.org/a/29622351.html



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 27.11.2018, 09:50 | Автор: Егерь
    Публикации: 3928 | Комментарии: 6931 | Рейтинг: +2835,2
Тётя Роза
@Anakoyher

Пишут, что зонд NASA InSight успешно сел на Марс.
Правда, Рогозин пока эту информацию не проверил.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 27.11.2018, 09:59 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 36058 | Рейтинг: +5791,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Егерь! Всё-таки по утрам надо опохмеляться. Иначе теряется контроль за окружающим миром.



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 27.11.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему , до сих пор, башкиры не могут понять, что они те же татары, только несколько, скажем так (чтобы ни кого не обидеть) из более отдаленного от цивилизации района.
Вот например: Если двух братьев поместить в разную среду обитания, одного в цивилизационную, а другого ... подлиже к природе, то естественно через 20-30 лет они останутся братьями, только будут определенные отличия. Но суть, корень то один!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 27.11.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 27.11.2018, 09:50 | Автор: Егерь
Публикации: 3928 | Комментарии: 6931 | Рейтинг: +2834,9
Тётя Роза
@Anakoyher

Пишут, что зонд NASA InSight успешно сел на Марс.
Правда, Рогозин пока эту информацию не проверил.
_______________________________________
Лет через 200-300 проверят, убедятся.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 27.11.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чакматаш.
Одно не ясно. Истинный башкир Салават Юлаев – на хвосте, а "бумажные башкиры" – впереди.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 27.11.2018, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А я вот смотрю на вас всех и скажу прямо, без утайки, фром зе ботом оф май хад: башкиры - те же татары, только дикие и они, конечно же, наши братья.
Всем хорошего дня.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 27.11.2018, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уберите свои "грязные" лапы от названия "Аэропорт "Уфа"! Очень Опытный



Оценили
4

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 9 | 27.11.2018, 11:16 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 29020 | Рейтинг: -694,6
сам Мустай Карим (из карьерных соображений) и его коллеги всегда стыдливо отрицали.
----------------------------
Опять татариннаш!
Мустай с коллегами стыдливо отрицали из карьерных или идейных соображений? Точно?
"Но россиянин" - и из карьерных, и из идейных соображений. "но россиянин" - не отрицал, советский человек - не стыдился, установка такая была, коммунистическая - слияние в единую нацию, "новая историческая общность - советский народ".
И ее поддерживали не только Мустай с коллегами, и по карьерным, и по идейным соображениями
У коммуниста не должно быть ни национальной, ни религиозной принадлежности.

Между прочим, татарские писатели в первую очередь охотно влились в русский тренд оказались в передовых рядах, в отличие от отсталых туркменских писателей.

Михаил Львов не только писал на русском языке, даже переменил и имя, и фамилию, и даже отчество. Насчет вероисповедания -не знаю.
Сперва назывался Рафкат Давлетович Маликов (Габитов), а стал Михаилом Давыдовичем Львовым. (Не путайте с другим Михаилом Львлвым, но Львовичем по отчеству, который раньше был Моисеем Коганом).

Вот энтого Львова уфимская общественность и обошла вниманием, незаслуженно обидела. А чем хуже Мустая?
На слова Михаила Львова сама Пахмутова написала песню "Поклонимся великим тем годам", она звучит везде и всюду. А попасть в поэты-песенники - это великая честь и неслыханная популярность.
Тем более, никакого Михаила Дудина для перевода и не потребовалось, и никакой Сергей Орлов не разнес вдребезги.

Но не забыл врио, вытащил на свет божий
https://gtrk.tv/novosti/120044-radiy-habirov-prochital-stihi
-ko-dnyu-narodnogo-edinstva

Сколько нас, нерусских, у России —

И башкирских, и других кровей,

Имена носящих не простые,

Но простых российских сыновей!
...................
Чо, Elnar Garifullin, оставим в покое Михаила Львова, он же не обашкирился.

Или организуем кампанию по увековечению?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 27.11.2018, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чакматаш.
Одно не ясно. Истинный башкир Салават Юлаев – на хвосте, а "бумажные башкиры" – впереди.
---------------------------------------------
1. Чакматаш ошибается. Ибо Салават Юлаев по отцу такой же татар, что и сам Чакматаш. Другое дело, что башкиры - что те же татары из отдаления чуть, более приблизили его к башкирам, что уж, никому не удастся отдалить его даже в будущие времена.
2. С другой стороны, истинные бумажные башкиры были прикреплены к башкирскому народу крепкими узами советской властью, и настолько, что энти "герои" сами уже привыкли к своим таким "чинам", и не мыслили другой жизни, особенно народный поэт, которого сами татары рьяно не любили. Другой, истинный герой войны, который не особо придавал этому явлению администраций, тоже в открытую не сопротивлялся решению властей, ибо такова была жизнь советская: не ты выбираешь, а власть. Именно она знает кому кем быть.
Вспомните, когда З.Валиди "был противником советской власти", его именовали татаром, и клеймили, как ровно имя татар уже равноценно преступнику. Когда всё поменялось он стал уже опять башкиром.
Между прочим, в этом отношении временный администратор по происхождению равноценен З.Валиди.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 11 | 27.11.2018, 11:48 | Автор: Larissa
    Публикации: 52 | Комментарии: 2522 | Рейтинг: -609,2
Аэропорт имени просто Марии,Якубовича,Пупкина, Росселя,рабыни Изауры....

ОТСТАНЬТЕ ,ПОЖАЛУЙСТА ОТ АЭРОПОРТОВ!



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 27.11.2018, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мустай или Муса???

Яйцо с какой стороны разбивать с тупой или острой???



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 27.11.2018, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прилетел в мустай все-таки благозвучнее, чем прилетел в мусу.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 27.11.2018, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 27.11.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Если двух братьев поместить в разную среду обитания, одного в цивилизационную, а другого ... поближе к природе, то...

-------------------------

"Цивилизованная среда" уже достаёт своими дикими нравами. Многие бегут на природу, как, например, тот же Г. Стерлигов. Именно для сохранения в себе человеческого начала.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 27.11.2018, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если двух братьев поместить в разную среду обитания, одного в цивилизационную, а другого ... поближе к природе, то...
--------------------------------
Да было уже. Дикарь Шварц и цивилизованный Денни Де Вито в фильме близнецы.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 27.11.2018, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У чебурека Гарифуллина получается что если башкир говорит что он башкир, это значит стыдливо скрывает то, что он татарин. Муса и Сустиай говорили что они башкиры и считали себя башкирами, но появился Гарифуллин и считает что он лучше знает их национальность, чем они сами.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 17 | 27.11.2018, 12:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1898 | Комментарии: 62111 | Рейтинг: +12208,3
КПРФ обратился в Общественную палату с просьбой остановить конкурс на выбор названия аэропорта Уфы

Заявление опубликовано на сайте Башкирского рескома партии и подписано главой рескома, депутатом Курултая республики Юниром Кутлугужиным.

В нем говорится о том, что инициатива Общественной палаты непродуманная и поэтому создает социальное напряжение в Башкирии. Коммунисты считают, что итог конкурса не имеет никаких юридических последствий для органов власти и владельцев аэропорта.

Напомним, результаты конкурса на присвоение названия аэропорту «Уфа» станут известны 5 декабря. Конкурс вызвал большие споры среди общественности.

Ранее с просьбой прекратить конкурс выступили общественники Уфы и сын Мусы Гареева Евгений.
_____________________________________
Всё зависит от того - чего и сколько обещает Сечин Хабирову(региону и ЛИЧНО ему) за переименование аэропорта в Пустого Карима... а денег у Сечена немеряно... Боюсь, что никакие обращения тут не помогут, тем более, что именно Хабиров в лице главы региона является единственным акционером - читай "владельцем" уфимского аэропорта и будет так, как он решит. И плевать ему на ваши эмоции и пожелания, дорогие б-станцы!

И да - родственники Биишевой тоже все в обидках и тоже протестуют))))



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 27.11.2018, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гарифуллин".....можно уверенно сказать: если бы не неожиданный уход Рустэма Хамитова с поста руководителя республики....."
**********
Неожиданный???
Какая оторванность автора от реальной жизни Башкирии?
Кажется все слои застойного башкирского общества разумеется, кроме ветеранов горбипартии в большой белой юрте, с самого начала каденции нетерпеливо ждали, когда Москва выплеснет эту тяжелую бочку грязной жижи пустых слов и обещаний из Уфимского края на помойку современной политической истории?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 27.11.2018, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В такси: "Вам куда? - в аэропорт имени Мустая Карима. Защим так длинно? Скажи в аэропорт, я пойму. У нас нет других аэропортов."
Когда будут два аэропорта, будут говорить - мне в юлаевский, а мне в каримовский.



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com