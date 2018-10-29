Гафур Гилязов: Афганская война – преступление руководства СССР!

Российская власть готовится широко отметить 30-летие (15 февраля 2019 г.) вывода советских войск из Афганистана. Для этого, Госдума планирует «признать несостоятельным и утратившим силу» постановление Съезда народных депутатов Верховного Совета СССР 1989 г. о моральном и политическом осуждении решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 г.Инициатором этой провокации выступил депутат – коммунист, КГБшник Н. Харитонов: «… невозможно игнорировать общеизвестные факты, граждане их помнят, как часть своей жизни...».На самом деле факты следующие.Ввод советских войск в Афганистан был представлен мировому сообществу как необходимость предотвращения внешней военной угрозы государству Афганистан по просьбе его руководства. И, как «помогли»?27 декабря 1979 г. советский спецназ штурмом взял президентский дворец, убили Президента Афганистана Х. Амина и свергли Правительство. На престол Президента посадили Б. Кармаля, нужного для СССР руководителя.Таким образом, СССР вмешался во внутренние дела суверенного государства, а убив Президента Афганистана и разогнав Правительство, совершил преступление.Итоги 10-летней войны в Афганистане были для СССР катастрофическими. Мы потеряли убитыми 15 тысяч человек, 53753 получили ранения (из них 10751 – инвалиды), расходы на войну были столь масштабными, что экономика СССР была подорвана. Деградировали сухопутные войска Вооружённых сил – неповиновение, дезертирство, пьянство. Политическим итогом войны стал, в том числе, развал Советского Союза.О чём умолчал КГБшник Н. Харитонов?Военнослужащие, участники войны в Афганистане, получили неизлечимую психологическую травму. Результатом «оказания помощи» Афганистану стало убийство 1 миллиона 100 тысяч афганцев – 8 % населения. Советские солдаты уничтожили полностью жителей многих кишлаков – детей, женщин, стариков. Солдаты психологически не выдерживали этой бойни, бежали от войны – умышленно заражались гепатитом, но война настигла их уже на Родине. Многие из них стали наркоманами, алкоголиками, членами ОПГ, сходили с ума, закончили жизнь суицидом. Небольшая часть «афганцев», через структуры комсомола, прошла во власть. Именно они говорят сегодня о том, что в Афганистане нами были построены школы, больницы, дороги. Даже это, не может быть оправданием убийства огромного количества мирных граждан, сравнимого с потерями отдельных государств во Второй мировой войне.С подачи «афганцев», оказавшихся во власти (один из них сенатор Клинцевич), 15 февраля в России давно уже отмечается, организуются (в Башкирии) даже торжественные собрания с участием руководства республики. А на каком основании? Есть указ Президента России о днях воинской славы, туда включены сражения Великой Отечественной войны, День Победы, День защитника Отечества и ряд других дат из истории российского воинства. Там нет и, не может быть, даты вывода войск из Афганистана, поэтому и всякие торжественные собрания, связанные с этим событием, неуместны. Этот день, скорее день траура. Следовательно, не нужно вводить в заблуждение граждан России, особенно молодёжь, по поводу войны в Афганистане, это лишь черная страница в истории СССР и его Вооружённых сил. Мы там ничего не добились. При этом, военнослужащие стали заложниками преступного решения руководства СССР.Если «афганцы» сегодня повсеместно ставят себе памятники, это их право (может быть, и нет), но водить туда молодёжь и лгать о том, что в Афганистане на самом деле происходило и называть это патриотическим воспитанием, считаю неправильным, а инициативу депутата Госдумы Н. Харитонова – провокационной.Россия по Конституции демократическое государство, но коммунисты упорно противостоят её демократическому развитию и не собираются отвечать за преступления, совершённые советской властью. До каких пор они будут искажать правду и, пытаться переписать историю? И, место ли коммунистам в Госдуме Федерального собрания Российской Федерации? Они давно перекрасились, у них абсолютное верноподданничество перед властью.