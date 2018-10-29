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Гафур Гилязов: Афганская война – преступление руководства СССР!

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Российская власть готовится широко отметить 30-летие (15 февраля 2019 г.) вывода советских войск из Афганистана. Для этого, Госдума планирует «признать несостоятельным и утратившим силу» постановление Съезда народных депутатов Верховного Совета СССР 1989 г. о моральном и политическом осуждении решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 г.

Гафур Гилязов: Афганская война – преступление руководства СССР!


Инициатором этой провокации выступил депутат – коммунист, КГБшник Н. Харитонов: «… невозможно игнорировать общеизвестные факты, граждане их помнят, как часть своей жизни...».

На самом деле факты следующие.

Ввод советских войск в Афганистан был представлен мировому сообществу как необходимость предотвращения внешней военной угрозы государству Афганистан по просьбе его руководства. И, как «помогли»?

27 декабря 1979 г. советский спецназ штурмом взял президентский дворец, убили Президента Афганистана Х. Амина и свергли Правительство. На престол Президента посадили Б. Кармаля, нужного для СССР руководителя.

Таким образом, СССР вмешался во внутренние дела суверенного государства, а убив Президента Афганистана и разогнав Правительство, совершил преступление.

Итоги 10-летней войны в Афганистане были для СССР катастрофическими. Мы потеряли убитыми 15 тысяч человек, 53753 получили ранения (из них 10751 – инвалиды), расходы на войну были столь масштабными, что экономика СССР была подорвана. Деградировали сухопутные войска Вооружённых сил – неповиновение, дезертирство, пьянство. Политическим итогом войны стал, в том числе, развал Советского Союза.

О чём умолчал КГБшник Н. Харитонов?

Военнослужащие, участники войны в Афганистане, получили неизлечимую психологическую травму. Результатом «оказания помощи» Афганистану стало убийство 1 миллиона 100 тысяч афганцев – 8 % населения. Советские солдаты уничтожили полностью жителей многих кишлаков – детей, женщин, стариков. Солдаты психологически не выдерживали этой бойни, бежали от войны – умышленно заражались гепатитом, но война настигла их уже на Родине. Многие из них стали наркоманами, алкоголиками, членами ОПГ, сходили с ума, закончили жизнь суицидом. Небольшая часть «афганцев», через структуры комсомола, прошла во власть. Именно они говорят сегодня о том, что в Афганистане нами были построены школы, больницы, дороги. Даже это, не может быть оправданием убийства огромного количества мирных граждан, сравнимого с потерями отдельных государств во Второй мировой войне.

С подачи «афганцев», оказавшихся во власти (один из них сенатор Клинцевич), 15 февраля в России давно уже отмечается, организуются (в Башкирии) даже торжественные собрания с участием руководства республики. А на каком основании? Есть указ Президента России о днях воинской славы, туда включены сражения Великой Отечественной войны, День Победы, День защитника Отечества и ряд других дат из истории российского воинства. Там нет и, не может быть, даты вывода войск из Афганистана, поэтому и всякие торжественные собрания, связанные с этим событием, неуместны. Этот день, скорее день траура. Следовательно, не нужно вводить в заблуждение граждан России, особенно молодёжь, по поводу войны в Афганистане, это лишь черная страница в истории СССР и его Вооружённых сил. Мы там ничего не добились. При этом, военнослужащие стали заложниками преступного решения руководства СССР.

Если «афганцы» сегодня повсеместно ставят себе памятники, это их право (может быть, и нет), но водить туда молодёжь и лгать о том, что в Афганистане на самом деле происходило и называть это патриотическим воспитанием, считаю неправильным, а инициативу депутата Госдумы Н. Харитонова – провокационной.

Россия по Конституции демократическое государство, но коммунисты упорно противостоят её демократическому развитию и не собираются отвечать за преступления, совершённые советской властью. До каких пор они будут искажать правду и, пытаться переписать историю? И, место ли коммунистам в Госдуме Федерального собрания Российской Федерации? Они давно перекрасились, у них абсолютное верноподданничество перед властью.

Гафур Гилязов, председатель отделения партии «ЯБЛОКО» в г. Бирске






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  • 1 | 27.11.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Следующим логическим шагом будет признание того что Московия собирала дань с Золотой орды. И собирала так "усердно", что от татаро-монголов, осталась только отсталая монголия, и небольшая Татарская республика, да и та в границах Московии.



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  • 2 | 27.11.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Гафур Гилязов: Афганская война – преступление руководства СССР!
========================================================
Юбилейную Медаль в честь 100 летия В, И, Ленина снял бы с
кителя , прежде чем воздух сотрясать !.
Вот такие Аморфные , Бесхребетные и Продажные люди называются
ПРИСПОСОБЛЕНЦАМИ любого общества , эти никогда не пропадут !



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  • 3 | 27.11.2018, 10:08 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5496 | Рейтинг: +1448,6
Клинцевичу афганская война --мать родна



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  • 4 | 27.11.2018, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Результатом «оказания помощи» Афганистану стало убийство 1 миллиона 100 тысяч афганцев – 8 % населения.
_____________________________

Цель достигнута, помощь оказали. Чужие жизни не в счет. Действующая доктрина влияния



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  • 5 | 27.11.2018, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Бесстыжее отребье претендующее на роль праведника и демократа ,а в ряды Чубайсиков не берут . Ничем не вышел и кармана с окша нет



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  • 6 | 27.11.2018, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 27.11.2018, 10:08 | Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5495 | Рейтинг: +1448,5
Клинцевичу афганская война --мать родна
---------------------------------------------

Претензии на незаконные действия России считаются провоцированием России.



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  • 7 | 27.11.2018, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
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в инете появилась интнресный мем: ""Лицо власти с пониженной социальной ответственностью""
кто угадает о ком звенит этот "колокол"?



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  • 8 | 27.11.2018, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
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4-ке
это же скрепы, это же "присоединение"!



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  • 9 | 27.11.2018, 11:19 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 29020 | Рейтинг: -694,6
"О чём умолчал КГБшник Н. Харитонов?"
----------------------
Как насчет чеченской войны? Первой и второй? И насчет КТО-шных зачисток?



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  • 10 | 27.11.2018, 11:41 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5496 | Рейтинг: +1448,6
Грозный был уничтожен,сожжен дотла.
Донецк, цветет и пахнет, как будто и нет войны.
15 тысяч хлопцев убиты ,ихтамнетами. не было военного положения,
Ввели после тарана и ранения трех моряков



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  • 11 | 27.11.2018, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гость
1 | 27.11.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
Следующим логическим шагом будет признание того что Московия собирала дань с Золотой орды. И собирала так "усердно", что от татаро-монголов, осталась только отсталая монголия, и небольшая Татарская республика, да и та в границах Московии.
===
именно благодаря Московскому Улусу Золотой Орды укрепилось на Руси христианство, вдобавок, как и олигархи Путиным практически, освобождённым от налогов за счёт угнетения народа.



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  • 12 | 27.11.2018, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
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к сожалению, Россия всегда жила, по негласному девизу: "Бей своих, чтобы чужие боялись".
в результате Россия ни своим, ни чужим, жить не давала. А сегодня уверенными шагами стремительно мчится к развалу. Развал уже идёт. Пока на уровне отдачи в пользование недр включая золотоносных, леса. А о чём на Курилах главшпиён с япошкой поладил? Или в Совете директоров Газпрома с подачи Путина восседает Шрёдер. Даю наводочку, Путин шпиёнил в Дрездене, а Дрезден это Германия!



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  • 13 | 27.11.2018, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Гилязов! Сейчас в Афгане пиндосы, так же гибнет мирное население! Обратись к конгрессу США о признании преступлением действия руководства США при вводе войск в Афганистан! Или кишка тонка? Очень Опытный



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  • 14 | 27.11.2018, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
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У Россиян в 20 веке были пять войн, русский народ выиграл всего одну войну и проиграл четыре, в том числе Афганскую, печальная статистика для Петра
Первого и Суворова.



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  • 15 | 27.11.2018, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 27.11.2018, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Результатом «оказания помощи» Афганистану стало убийство 1 миллиона 100 тысяч афганцев – 8 % населения.
_____________________________

Цель достигнута, помощь оказали. Чужие жизни не в счет. Действующая доктрина влияния
_______________________________________________
Своим американским хозяевам про Ирак, Ливию,Вьетнам,Сальвадор,Никарагуа напомни



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  • 16 | 27.11.2018, 12:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1898 | Комментарии: 62111 | Рейтинг: +12208,3
Россия страна с непредсказуемым прошлым. ©

И именно этот девиз всякие клинцевичи и госдура воплощают в жизнь.

Ё-баный стыд!



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  • 17 | 27.11.2018, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот как уважать людей , которые лживо утверждают , что они
поборники честной и исключающей мошеннические действия на
своих страницах ? " Борцы за правду " .
Как Вы можете обсуждать или осуждать других людей , если сами
ЛЖИВЫ и БЕСПРИЦИПНЫ !
Печатаете только угодные Вам комментарии !



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  • 18 | 27.11.2018, 13:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1898 | Комментарии: 62111 | Рейтинг: +12208,3
Российские банки стали требовать у клиентов обоснования переводов на небольшие суммы
09:06, 27 ноября 2018 0
Российские банки стали требовать от клиентов обоснования «экономического смысла» транзакций на сумму до тысячи рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на жалобы столкнувшихся с проблемой граждан.

Так, клиент Сбербанка по имени Николай рассказал, что при попытке перевести тысячу рублей со своей карты Сбербанка на карту другого банка, ему позвонили из службы финансового мониторинга кредитной организации и заставили предоставить документы, доказывающие, что у трансакции есть «экономический смысл».

С аналогичной ситуацией столкнулась клиентка «Бинбанка» Анастасия — при переводе тысячи рублей ей позвонили из колл-центра банка и предложили письменно доказать наличие у перевода «смысла» и объяснить цели расходования денег, а также документально подтвердить их происхождение. При этом в случае несогласия с условиями карту девушки пригрозили аннулировать.

Список документов для «оправдания» может включать письменное обоснование экономического смысла перевода средств, документы, подтверждающие происхождение денежных средств (расширенная выписка со вклада), письменное пояснение целей расходования денежных средств с карты.

В ЦБ изданию рассказали, что в рамках противодействия мошенничеству банк может приостановить операцию и связаться с клиентом, если сочтет, что транзакцию могли совершить без согласия владельца. Однако в этом случае финансовая организация не должна выяснять происхождение средств или назначение платежа. Регулятор посоветовал обращаться с жалобами в интернет-приемную, если клиенты банков сталкиваются с подобного рода проблемами.
___________________________________
Вот так - шаг за шагом роиссяне окончательно превращаются в крепостных пуйла... даже не имеющими права распоряжаться собственными счетами(обязательный перевод бюджетников и пенсионеров на карты МИР, име.щие ограниченное хождение только внутри страны и невыгодные условия хранения денег) и средствами на них(недайбох вы решите задонатить Навальному или кому-то, кто оштрафован за участие в митингах и пикетах против пуйла и местных чинуш-коррупионеров)!



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