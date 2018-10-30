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Коммунисты Башкирии требуют остановить конкурс по переименованию аэропорта

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Башкирский реском КПРФ обратился к Общественной палате России (ОП) и властям Башкирии с призывом остановить конкурс на лучшее наименование международного аэропорта Уфы. Как отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте рескома, он считает инициативу ОП непродуманной и поэтому создавшей «социальное напряжение в Башкортостане».

Коммунисты Башкирии требуют остановить конкурс по переименованию аэропорта


Заявление подписано главой рескома, депутатом Курултая республики Юниором Кутлугужиным. «В процесс противостояния вовлечены уже десятки тысяч людей», он политизируется, продолжение противостояния может стать «детонатором межнациональных трений», отмечает он.

По мнению коммунистов, накал страстей вокруг конкурса могло бы остудить заявление властей о том, что итоги голосования не имеют юридических последствий для органов власти и владельцев аэропорта (принадлежит республике). «Мир в обществе дороже тщеславных желаний отдельных кругов так называемой элиты»,— отмечается в обращении.

Как сообщал “Ъ-Уфа”, на конкурсе «Великие имена», целью которого является выбор наименований крупных аэропортов России в честь легендарных выходцев из этих регионов, Башкирия лидирует по числу проголосовавших. В финал прошли три варианта наименования — в честь народного поэта республики Мустая Карима, дважды героя Советского союза, летчика Мусы Гареева и национального героя республики Салавата Юлаева. Однако промежуточные итоги голосования, где лидирует вариант Мустая Карима, спровоцировали полемику в СМИ и соцсетях. Сторонники Мусы Гареева и Мустая Каримова публично обмениваются доводами против этих кандидатов, приводя в том числе неоднозначно трактуемые исторические материалы, что только повышает градус дискуссии.

Итоги конкурса в ОП России планируют подвести 5 декабря. Председатель Общественной палаты Башкирии Ольга Панчихина сообщила “Ъ-Уфа”, что не планирует обращаться в Общественную палату России с предложением об отмене конкурса, так как в этом случае будут аннулированы голоса большого числа проголосовавших. При этом, признала она, конкурс спровоцировал «очень много нехороших вещей, которые вынесены в публичное пространство».

Ранее за идею отмены конкурса в Уфе высказались многие общественники, а также сын Мусы Гареева Евгений.

Дарья Кучеренко, Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 28.11.2018, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При этом, признала она, конкурс спровоцировал «очень много нехороших вещей, которые вынесены в публичное пространство».
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Характерная черта путинизма и тех кто его поддерживает, это отсутствие продуманных решений.За примерами далеко ходить не надо: Это и аннексия Крыма, и развязывание вой ны на Донбассе,война в сирии , пенсионная реформа, принятие глупейших законов...
Это даже не безответственность это идиотизм какой то!



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