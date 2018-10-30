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Марданов уходит в отставку

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Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов, занимающий эту должность с ноября 2015 года, в ближайшие дни оставит свой пост, сообщил “Ъ-Уфа” источник в администрации главы республики. По его словам, господин Марданов принял это решение самостоятельно. «Он планировал уйти еще в октябре, когда весь кабинет министров подал в отставку, но Радий Хабиров просил его остаться, чтобы принять дела»,— отметил собеседник.

Марданов уходит в отставку


Предполагается, что Рустэм Марданов вернется на работу в систему Центробанка, в которой работал с 2000 года, до перехода в правительство Башкирии в 2013 году, но уйдет с повышением, ориентировочно уедет в Москву. В 2000-2013 годах господин Марданов возглавлял Нацбанк республики.

Нового премьера врио главы Башкирии Радий Хабиров, назначенный 11 октября, пока назначать не планирует и будет руководить деятельностью правительства сам.

Рустэм Марданов родился в 1964 году в Уфе. Окончил Уфимский авиационный институт (УАИ). Карьеру начинал инженером кафедры экономики и организации машиностроительного производства этого вуза. Позже работал аспирантом, научным сотрудником Института экономики Башкирского филиала Академии наук СССР, занимался преподавательской деятельностью. В 1995 году перешел на работу в Нацбанк республики: начал заведующим сектором, затем возглавил управление, а позже был повышен до должности заместителя председателя Нацбанка. В 1998-2000 годах работал в правительстве Башкирии в должности первого заместителя министра экономики и антимонопольной политики. В 2000 году вернулся в Нацбанк, который возглавил в 2001 году сначала в ранге врио председателя, а в 2002 был утвержден главой Нацбанка. В 2013 году вернулся в правительство Башкирии на должность первого вице-премьера. В 2015 году получил назначение премьер-министром республики.

В декларации о доходах за 2017 год премьер отчитался о заработке в размере 4,78 млн руб. Ему принадлежит квартира площадью 67 кв. м, гараж, участок площадью 4,7 сотки и Peugeot-4007.

Наталья Павлова, Коммерсант
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