Захар Прилепин: «Не бросайте камень первым»

Русского человека носит туда-сюда
Русский человек честный, искренний, страстный. Меня только стало иногда пугать, что он свою мысль думает недолго. Недолго думает-думает и потом забывает, как и не было ее. И если встретит свою мысль год или десять спустя, может вцепиться ей в лицо.
Например, русский человек уважает Сталина.
Согласно опросам, у нас две трети страны оценивает его деятельность либо хорошо, либо с печальным пониманием обстоятельств. Все втайне знают, что это Сталин, а не Александр Невский выиграл в опросе «Имя России».
А почему Сталин? А потому что русский человек уважает порядок.
Но двадцать лет назад две трети населения Сталина ненавидели. И зачастую – те же самые люди, просто они теперь в этом себе не признаются.
Почему? Потому что людям претило насилие.
Мне понятны и вторые, и первые побуждения – но надо как-то, право слово, отдавать отчет себе в том, что этот дуализм находится конкретно в вашей голове.
Еще русский человек уважает Есенина, Высоцкого. Потому что уважает талант. И жалеет их. И прощает им все. Они же умерли. Теперь им можно все простить.
И я смотрю на русского человека и теряюсь иногда.
Вот сейчас у одного моего знакомого музыканта, какими-то, э-э-э, чудаками из правоохранительных органов обвиняемого в экстремизме, запрещают концерт за концертом – боюсь, что и в Нижнем запретят.
Его арестовывают за мелкие правонарушения и держат в кутузке.
А он очень талантливый. Очень любит Родину. И никакого экстремизма там нет.
Но, знаете, я поражен, какие мне комментарии пишут в соцсетях в огромном количестве. Люди пишут: а нечего! А пусть суд разберется! А я вообще не знаю, кто это!
Но если не знаешь, зачем высказываешься?
Сажают моего знакомого режиссера, моего знакомого градоначальника, моего знакомого политического активиста.
И во всех случаях слишком много вопросов к суду, слишком заметны белые нитки политической конъюнктуры, слишком уши торчат.
Но русский человек говорит: надо все по закону. Говорит: преступник должен сидеть в тюрьме. И смутьянам там самое место. И ворам.
Так говорит.
Все время забывая, что произносивший эти речи герой Высоцкого едва не усадил за решетку невинного человека, которого играл артист Юрский.
Забывая, что если по закону – надо, к примеру, посадить всех, кто ездил не только воевать на Донбасс, но даже в Крым отдыхать. Разные бывают, знаете ли, законы. А еще законы меняются.
Сегодня за одно ордена дают, а завтра в тюрьму тащат.
Но русский человек на прошлое не оглядывается, он смотрит на тех, кого судят сегодня, и упрямо повторяет: Сталина на них нет.
Послушайте, друзья мои.
Сталин большую часть своей жизни был бунтовщиком, революционером. Он нарушал законы и делал это профессионально. То есть нарушать законы было его профессией. Он ничего, в сущности, не делал другого помимо нарушения законов.
Показательный случай стоит привести. Уже во время Отечественной, предлагая Рокоссовскому возглавить фронт, Сталин слышит в ответ: «Я не могу. Я сидел в тюрьме», – на что спокойно отвечает: «Ну и что? Я тоже сидел в тюрьме».
Сталин наглядным образом не делает разницы между царской и советской тюрьмой, отлично понимая, что жизнь сложна, бывает всякое и вообще: не зарекайся.
При всем том, что Сталин был тиран, деспот, кровопийца – это русский подход.
Помните, такие стихи у Есенина были:
Затерялась Русь в Мордве и Чуди,
Нипочем ей страх.
И идут по той дороге люди,
Люди в кандалах.
Все они убийцы или воры,
Как судил им рок.
Полюбил я грустные их взоры
С впадинами щек.
Слышите, что пишет русский национальный гений? Что он полюбил грустные взоры преступников!
Это – русский подход.
Русский подход – щемящая нежность Василия Макаровича Шукшина к преступнику Егору Прокудину из «Калины красной». Русский подход – человекооправдение самого Высоцкого (а не его персонажа в кино), описавшего в своих песнях «дурное общество», душой которого он был, воспевшего десятки, если не сотни, уголовников, жуликов, заключенных, маргиналов – уже посаженных или гуляющих на свободе.
Собственно, на упомянутого Есенина была заведено 11 дел – и, знаете, все, по совести говоря, в силу весомых, не надуманных причин. Причем натворил он всякого еще больше – его вполне могли бы посадить. По закону, как вы говорите.
Ну и Высоцкого тем более: за уход от налогов, «левые» концерты, езду за рулем в пьяном виде, нарушение ПДД в самых злостных формах и употребление наркотиков.
Стоило бы тогда за них заступаться или нет – вот в чем вопрос.
Я считаю, что стоило бы. Всегда стоит заступаться за близких людей. А вы бы кричали: пусть сидят, пусть по закону?
Ответьте себе честно. Если вашего брата завтра будут сажать – откажетесь?
Я за своего заступался. Хотя он был вор и грабитель. И был виноват. Но он был моим братом.
Достоевский – сидел в тюрьме. За то, что книжки сомнительные читал в компании сомнительных друзей. По закону ведь все сделали. Но правильно ли?
И наш земляк Эдуард Лимонов сидел – за то, что хотел устроить переворот на территории Казахстана и отторгнуть часть территорий в пользу России. Сейчас, между прочим, за те же самые действия на территории Крыма и Донбасса – медали дают.
Но когда Лимонова сажали, я помню, как реагировали нижегородские самые знаменитые деятели культуры на сбор подписей в его поддержку. Говорили: пусть посидит, ничего…
Слушайте, не будьте «законниками».
Будьте русскими.
Осудить без вас суд сможет.
Просто помните, как люди кричали: «Распни! Распни!»
Там одного парня тоже по закону распяли.
По за-ко-ну.
А в рай с ним, между прочим, пошли первыми разбойники.
И еще этот распятый парень однажды спросил, защищая блудницу: кто, мол, без греха и хочет бросить в нее камень?
Вы правда уверены, что душа чиста ваша и биография ваша не заинтересует ни суд земной, ни суд небесный?
Это очень опасная уверенность.
Но если вы так уверены, что иным посидеть полезно, начните, как у нас любят говорить, с себя. Придите, покайтесь – и доверьтесь суду. Он решит.
Захар Прилепин, МК
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Захар Прилепин: «Не бросайте камень первым»
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