Захар Прилепин: «Не бросайте камень первым»

Новая колоночка про старые проблемы. Помните, пожалуйста, что Пушкин не только настаивал на усмирении Польши и на покорении Кавказа, но и, цитируем: "...в свой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал".Русского человека носит туда-сюдаРусский человек честный, искренний, страстный. Меня только стало иногда пугать, что он свою мысль думает недолго. Недолго думает-думает и потом забывает, как и не было ее. И если встретит свою мысль год или десять спустя, может вцепиться ей в лицо.Например, русский человек уважает Сталина.Согласно опросам, у нас две трети страны оценивает его деятельность либо хорошо, либо с печальным пониманием обстоятельств. Все втайне знают, что это Сталин, а не Александр Невский выиграл в опросе «Имя России».А почему Сталин? А потому что русский человек уважает порядок.Но двадцать лет назад две трети населения Сталина ненавидели. И зачастую – те же самые люди, просто они теперь в этом себе не признаются.Почему? Потому что людям претило насилие.Мне понятны и вторые, и первые побуждения – но надо как-то, право слово, отдавать отчет себе в том, что этот дуализм находится конкретно в вашей голове.Еще русский человек уважает Есенина, Высоцкого. Потому что уважает талант. И жалеет их. И прощает им все. Они же умерли. Теперь им можно все простить.И я смотрю на русского человека и теряюсь иногда.Вот сейчас у одного моего знакомого музыканта, какими-то, э-э-э, чудаками из правоохранительных органов обвиняемого в экстремизме, запрещают концерт за концертом – боюсь, что и в Нижнем запретят.Его арестовывают за мелкие правонарушения и держат в кутузке.А он очень талантливый. Очень любит Родину. И никакого экстремизма там нет.Но, знаете, я поражен, какие мне комментарии пишут в соцсетях в огромном количестве. Люди пишут: а нечего! А пусть суд разберется! А я вообще не знаю, кто это!Но если не знаешь, зачем высказываешься?Сажают моего знакомого режиссера, моего знакомого градоначальника, моего знакомого политического активиста.И во всех случаях слишком много вопросов к суду, слишком заметны белые нитки политической конъюнктуры, слишком уши торчат.Но русский человек говорит: надо все по закону. Говорит: преступник должен сидеть в тюрьме. И смутьянам там самое место. И ворам.Так говорит.Все время забывая, что произносивший эти речи герой Высоцкого едва не усадил за решетку невинного человека, которого играл артист Юрский.Забывая, что если по закону – надо, к примеру, посадить всех, кто ездил не только воевать на Донбасс, но даже в Крым отдыхать. Разные бывают, знаете ли, законы. А еще законы меняются.Сегодня за одно ордена дают, а завтра в тюрьму тащат.Но русский человек на прошлое не оглядывается, он смотрит на тех, кого судят сегодня, и упрямо повторяет: Сталина на них нет.Послушайте, друзья мои.Сталин большую часть своей жизни был бунтовщиком, революционером. Он нарушал законы и делал это профессионально. То есть нарушать законы было его профессией. Он ничего, в сущности, не делал другого помимо нарушения законов.Показательный случай стоит привести. Уже во время Отечественной, предлагая Рокоссовскому возглавить фронт, Сталин слышит в ответ: «Я не могу. Я сидел в тюрьме», – на что спокойно отвечает: «Ну и что? Я тоже сидел в тюрьме».Сталин наглядным образом не делает разницы между царской и советской тюрьмой, отлично понимая, что жизнь сложна, бывает всякое и вообще: не зарекайся.При всем том, что Сталин был тиран, деспот, кровопийца – это русский подход.Помните, такие стихи у Есенина были:Затерялась Русь в Мордве и Чуди,Нипочем ей страх.И идут по той дороге люди,Люди в кандалах.Все они убийцы или воры,Как судил им рок.Полюбил я грустные их взорыС впадинами щек.Слышите, что пишет русский национальный гений? Что он полюбил грустные взоры преступников!Это – русский подход.Русский подход – щемящая нежность Василия Макаровича Шукшина к преступнику Егору Прокудину из «Калины красной». Русский подход – человекооправдение самого Высоцкого (а не его персонажа в кино), описавшего в своих песнях «дурное общество», душой которого он был, воспевшего десятки, если не сотни, уголовников, жуликов, заключенных, маргиналов – уже посаженных или гуляющих на свободе.Собственно, на упомянутого Есенина была заведено 11 дел – и, знаете, все, по совести говоря, в силу весомых, не надуманных причин. Причем натворил он всякого еще больше – его вполне могли бы посадить. По закону, как вы говорите.Ну и Высоцкого тем более: за уход от налогов, «левые» концерты, езду за рулем в пьяном виде, нарушение ПДД в самых злостных формах и употребление наркотиков.Стоило бы тогда за них заступаться или нет – вот в чем вопрос.Я считаю, что стоило бы. Всегда стоит заступаться за близких людей. А вы бы кричали: пусть сидят, пусть по закону?Ответьте себе честно. Если вашего брата завтра будут сажать – откажетесь?Я за своего заступался. Хотя он был вор и грабитель. И был виноват. Но он был моим братом.Достоевский – сидел в тюрьме. За то, что книжки сомнительные читал в компании сомнительных друзей. По закону ведь все сделали. Но правильно ли?И наш земляк Эдуард Лимонов сидел – за то, что хотел устроить переворот на территории Казахстана и отторгнуть часть территорий в пользу России. Сейчас, между прочим, за те же самые действия на территории Крыма и Донбасса – медали дают.Но когда Лимонова сажали, я помню, как реагировали нижегородские самые знаменитые деятели культуры на сбор подписей в его поддержку. Говорили: пусть посидит, ничего…Слушайте, не будьте «законниками».Будьте русскими.Осудить без вас суд сможет.Просто помните, как люди кричали: «Распни! Распни!»Там одного парня тоже по закону распяли.По за-ко-ну.А в рай с ним, между прочим, пошли первыми разбойники.И еще этот распятый парень однажды спросил, защищая блудницу: кто, мол, без греха и хочет бросить в нее камень?Вы правда уверены, что душа чиста ваша и биография ваша не заинтересует ни суд земной, ни суд небесный?Это очень опасная уверенность.Но если вы так уверены, что иным посидеть полезно, начните, как у нас любят говорить, с себя. Придите, покайтесь – и доверьтесь суду. Он решит.