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Захар Прилепин: «Не бросайте камень первым»

  • Опубликовано: Зулия | 29.11.2018
    Раздел: Общество | Просмотры: 11294 | Комментарии: 104
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Новая колоночка про старые проблемы. Помните, пожалуйста, что Пушкин не только настаивал на усмирении Польши и на покорении Кавказа, но и, цитируем: "...в свой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал".

Захар Прилепин: «Не бросайте камень первым»


Русского человека носит туда-сюда

Русский человек честный, искренний, страстный. Меня только стало иногда пугать, что он свою мысль думает недолго. Недолго думает-думает и потом забывает, как и не было ее. И если встретит свою мысль год или десять спустя, может вцепиться ей в лицо.

Например, русский человек уважает Сталина.

Согласно опросам, у нас две трети страны оценивает его деятельность либо хорошо, либо с печальным пониманием обстоятельств. Все втайне знают, что это Сталин, а не Александр Невский выиграл в опросе «Имя России».

А почему Сталин? А потому что русский человек уважает порядок.

Но двадцать лет назад две трети населения Сталина ненавидели. И зачастую – те же самые люди, просто они теперь в этом себе не признаются.

Почему? Потому что людям претило насилие.

Мне понятны и вторые, и первые побуждения – но надо как-то, право слово, отдавать отчет себе в том, что этот дуализм находится конкретно в вашей голове.

Еще русский человек уважает Есенина, Высоцкого. Потому что уважает талант. И жалеет их. И прощает им все. Они же умерли. Теперь им можно все простить.

И я смотрю на русского человека и теряюсь иногда.

Вот сейчас у одного моего знакомого музыканта, какими-то, э-э-э, чудаками из правоохранительных органов обвиняемого в экстремизме, запрещают концерт за концертом – боюсь, что и в Нижнем запретят.

Его арестовывают за мелкие правонарушения и держат в кутузке.

А он очень талантливый. Очень любит Родину. И никакого экстремизма там нет.

Но, знаете, я поражен, какие мне комментарии пишут в соцсетях в огромном количестве. Люди пишут: а нечего! А пусть суд разберется! А я вообще не знаю, кто это!

Но если не знаешь, зачем высказываешься?

Сажают моего знакомого режиссера, моего знакомого градоначальника, моего знакомого политического активиста.

И во всех случаях слишком много вопросов к суду, слишком заметны белые нитки политической конъюнктуры, слишком уши торчат.

Но русский человек говорит: надо все по закону. Говорит: преступник должен сидеть в тюрьме. И смутьянам там самое место. И ворам.

Так говорит.

Все время забывая, что произносивший эти речи герой Высоцкого едва не усадил за решетку невинного человека, которого играл артист Юрский.

Забывая, что если по закону – надо, к примеру, посадить всех, кто ездил не только воевать на Донбасс, но даже в Крым отдыхать. Разные бывают, знаете ли, законы. А еще законы меняются.

Сегодня за одно ордена дают, а завтра в тюрьму тащат.

Но русский человек на прошлое не оглядывается, он смотрит на тех, кого судят сегодня, и упрямо повторяет: Сталина на них нет.

Послушайте, друзья мои.

Сталин большую часть своей жизни был бунтовщиком, революционером. Он нарушал законы и делал это профессионально. То есть нарушать законы было его профессией. Он ничего, в сущности, не делал другого помимо нарушения законов.

Показательный случай стоит привести. Уже во время Отечественной, предлагая Рокоссовскому возглавить фронт, Сталин слышит в ответ: «Я не могу. Я сидел в тюрьме», – на что спокойно отвечает: «Ну и что? Я тоже сидел в тюрьме».

Сталин наглядным образом не делает разницы между царской и советской тюрьмой, отлично понимая, что жизнь сложна, бывает всякое и вообще: не зарекайся.

При всем том, что Сталин был тиран, деспот, кровопийца – это русский подход.

Помните, такие стихи у Есенина были:

Затерялась Русь в Мордве и Чуди,

Нипочем ей страх.

И идут по той дороге люди,

Люди в кандалах.

Все они убийцы или воры,

Как судил им рок.

Полюбил я грустные их взоры

С впадинами щек.

Слышите, что пишет русский национальный гений? Что он полюбил грустные взоры преступников!

Это – русский подход.

Русский подход – щемящая нежность Василия Макаровича Шукшина к преступнику Егору Прокудину из «Калины красной». Русский подход – человекооправдение самого Высоцкого (а не его персонажа в кино), описавшего в своих песнях «дурное общество», душой которого он был, воспевшего десятки, если не сотни, уголовников, жуликов, заключенных, маргиналов – уже посаженных или гуляющих на свободе.

Собственно, на упомянутого Есенина была заведено 11 дел – и, знаете, все, по совести говоря, в силу весомых, не надуманных причин. Причем натворил он всякого еще больше – его вполне могли бы посадить. По закону, как вы говорите.

Ну и Высоцкого тем более: за уход от налогов, «левые» концерты, езду за рулем в пьяном виде, нарушение ПДД в самых злостных формах и употребление наркотиков.

Стоило бы тогда за них заступаться или нет – вот в чем вопрос.

Я считаю, что стоило бы. Всегда стоит заступаться за близких людей. А вы бы кричали: пусть сидят, пусть по закону?

Ответьте себе честно. Если вашего брата завтра будут сажать – откажетесь?

Я за своего заступался. Хотя он был вор и грабитель. И был виноват. Но он был моим братом.

Достоевский – сидел в тюрьме. За то, что книжки сомнительные читал в компании сомнительных друзей. По закону ведь все сделали. Но правильно ли?

И наш земляк Эдуард Лимонов сидел – за то, что хотел устроить переворот на территории Казахстана и отторгнуть часть территорий в пользу России. Сейчас, между прочим, за те же самые действия на территории Крыма и Донбасса – медали дают.

Но когда Лимонова сажали, я помню, как реагировали нижегородские самые знаменитые деятели культуры на сбор подписей в его поддержку. Говорили: пусть посидит, ничего…

Слушайте, не будьте «законниками».

Будьте русскими.

Осудить без вас суд сможет.

Просто помните, как люди кричали: «Распни! Распни!»

Там одного парня тоже по закону распяли.

По за-ко-ну.

А в рай с ним, между прочим, пошли первыми разбойники.

И еще этот распятый парень однажды спросил, защищая блудницу: кто, мол, без греха и хочет бросить в нее камень?

Вы правда уверены, что душа чиста ваша и биография ваша не заинтересует ни суд земной, ни суд небесный?

Это очень опасная уверенность.

Но если вы так уверены, что иным посидеть полезно, начните, как у нас любят говорить, с себя. Придите, покайтесь – и доверьтесь суду. Он решит.

Захар Прилепин, МК
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  • 1 | 29.11.2018, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
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ЧЕСТНЕЕ и Емко Не Скажешь



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8

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  • 2 | 29.11.2018, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
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С какого бодуна, эта русофобка "зулия", решила покопаться в Русском вопросе? Ей с башкирском вопросом бы разобраться. Твк ведь нет, туда же...
Знаток Русской души, твою мат!



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1

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  • 3 | 29.11.2018, 09:39 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5498 | Рейтинг: +1449,5
Совсем рехнулся. Героя Шукшина ,Прокудина,Высоцкого,Есенина перемешал с мразями .Своего брата вора и грабителя,Сталина,на совести которого Миллионы жизней,Лимонова.
Кому то хватит и товарищеского суда,а кому то и Гааги мало.



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  • 4 | 29.11.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 29.11.2018, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С какого бодуна, эта русофобка "зулия", решила покопаться в Русском вопросе? Ей с башкирском вопросом бы разобраться. Твк ведь нет, туда же...
Знаток Русской души, твою мат!
++++++++++++++++++++++

Разве за 500 лет нельзя изучить и стать как "Знаток Русской души, твою мат!" ?



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4

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  • 5 | 29.11.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Не х -рена не понял, скажи не понятно, скажут мудро.



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  • 6 | 29.11.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но русский человек на прошлое не оглядывается, он смотрит на тех, кого судят сегодня, и упрямо повторяет: Сталина на них нет.
Послушайте, друзья мои.

Тамбовский волк, тебе друг. Талантливый писатель может быть и круглым дураком, если касается политики. В подхалимаже его улить сложно.



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2

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  • 7 | 29.11.2018, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 29.11.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но русский человек на прошлое не оглядывается, он смотрит на тех, кого судят сегодня, и упрямо повторяет: Сталина на них нет.
Послушайте, друзья мои.

Тамбовский волк, тебе друг. Талантливый писатель может быть и круглым дураком, если касается политики. В подхалимаже его улить сложно.
________________________________________

Он нащупал родственную его душе имперскую струю, созданную правителем. Моментально туда слился.



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И еще этот распятый парень однажды спросил, защищая блудницу: кто, мол, без греха и хочет бросить в нее камень?
================================
Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле.
Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди.
Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя?
Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши (Иоанна 8:7-11)
===================

Иисус был без греха,и Он Единственный кто мог бы бросить в неё камень: не просто бросить а забить до смерти.

Что писал восклонившись?Чтобы напомнить окружающим кем был написан закон написанный на двух каменных скрижалях - это Его закон!!!

Почему Он сказал "и Я не осуждаю"? Потому что заплатил цену за право прощать грехи.

а теперь все посмотрите на себя



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10

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  • 9 | 29.11.2018, 11:22 | Автор: Comrad
    Публикации: 1 | Комментарии: 1014 | Рейтинг: +28,1
Горькая правда в том, что у русского в основной массе нет будущего- не у самого, не у детей. Нет стимулов, целей и возможностей роста. Нет социальных лифтов.Но он приспосабливается по своему-газ подоражает- топит дровами, бензин дорогой- машину пропивает. Правда без баб не живет- Россия на первом месте по распостранению ВИЧ инфекции.Налоги не платит- не работает. Повышение пенсии его не волнует- он знает , что не доживет до нее.Прилепин не знает русскую душу. Душу у него украли вместе с соцсобственностью. И русский уже забыл поэзию и прозу .Молодежь уткнулся в комп и сидит в соцсетях в лучшем случае.



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5

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  • 10 | 29.11.2018, 11:40 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5498 | Рейтинг: +1449,5
А у башкир и татар офигенно как много стимулов.и будущее у них есть.
До хрена социальнывх лифтов.Только у русского ничего нет



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1

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  • 11 | 29.11.2018, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 29.11.2018, 11:22 | Автор: Comrad
Публикации: 1 | Комментарии: 1004 | Рейтинг: +28
Горькая правда в том, что у русского в основной массе нет будущего- не у самого, не у детей. Нет стимулов, целей и возможностей роста. Нет социальных лифтов.Но он приспосабливается по своему-газ подоражает- топит дровами, бензин дорогой- машину пропивает. Правда без баб не живет- Россия на первом месте по распостранению ВИЧ инфекции.Налоги не платит- не работает. Повышение пенсии его не волнует- он знает , что не доживет до нее.Прилепин не знает русскую душу. Душу у него украли вместе с соцсобственностью.
____________________________________

Соц.собственность и довела до потери души и отвращение к собственной собственности.
Получили общинную душу и общину без собственности.



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  • 12 | 29.11.2018, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Иисус был без греха,и Он Единственный кто мог бы бросить в неё камень: не просто бросить а забить до смерти.
_________________________
Иисус без греха ??? инокентий , вы меня умиляете своей наивностью...вы кроме сказок еще что-нить читали?



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2

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  • 13 | 29.11.2018, 12:53 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3176 | Рейтинг: -273,1
40 | Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5498 | Рейтинг: +1449,2
А у башкир и татар офигенно как много стимулов.и будущее у них есть.
До хрена социальнывх лифтов.Только у русского ничего нет
-----------
Русским не хватает самоорганизации и ответственности.



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4

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  • 14 | 29.11.2018, 13:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Захар Прилепин
сегодня в 11:41


...их очень обидели с их корабликами, и обиженная толпа в очередной раз побежала штурмовать российское посольство в Киеве.
Помню, в ДНР, я всякий раз смотрел на этих здоровенных кабанов с бешеными лицами и думал: а чего это кабанье стадо посольство штурмует? Вот у нас позиции: приезжай и штурмуй. Мы бы очень обрадовались.
Но нет ведь.
На позициях сидят голодные селюки и хотят жрать.
А сытые кабаны воюют в Киеве.
...однажды их собственная полиция перестреляет. С огромным удовольствием.



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3

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  • 15 | 29.11.2018, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Саломе Зурабишвили, президентом Грузии:

"В августе 2008 года именно Грузия ввязалась в российскую провокацию, спровоцировав новый виток конфликта. Грузия начала эту часть военной обстановки. Это известно и это официальная версия для всех, что также подтверждал Евросоюз. Мы бомбили наше население, на что не имеет права ни один президент. На следующий день как мы должны сказать, что хотим целостности этой страны? Я хочу целостности этой страны и не хочу, чтобы какой-либо президент бомбил свою территорию и своих граждан".

Следующий президент Украины будет говорить то же самое. Про Донбасс.



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  • 16 | 29.11.2018, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
После хладнокровных убийств украинцев Прилепина потянуло на философскую лирику. Как был в душе омоновцем, так и остался.



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  • 17 | 29.11.2018, 13:40 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11704 | Рейтинг: -1864,7
Например, русский человек уважает Сталина.

Согласно опросам, у нас две трети страны оценивает его деятельность либо хорошо, либо с печальным пониманием обстоятельств. Все втайне знают, что это Сталин, а не Александр Невский выиграл в опросе «Имя России».

А почему Сталин? А потому что русский человек уважает порядок.
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В первую очередь большинство людей уважают справедливость и правду.
Ну или хотя бы законы. Их соблюдение.
Хотя да, когда дело касается близких, справедливость и правда отходят на второй план.
К Сталину людей повернули жадные до отупения либерасты.
Люди видят, как они грабят страну и при этом не в тюрьму и к стенке идут, а в "элиту общества".
А самым злостным нарушителем законов у нас в стране является главный законодательный и очень верноподданический орган - Государственная дума.
Прилепин, всё-таки, талантлив. И пишет правдивые и душевные вещи.
У него поразительная способность формулировать взгляды и мысли многих людей в простые и доходчивые слова.



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  • 18 | 29.11.2018, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На позициях сидят голодные селюки и хотят жрать.
А сытые кабаны воюют в Киеве.
...однажды их собственная полиция перестреляет. С огромным удовольствием.
***********
А ведь в данном случае Прилепин имел ввиду героя звезды УЖа кухарки толстого до импотентного безобразия убийцу россиян Сашко Белого.
Кухаркиной неразделенной любви украинские милиционеры сделали стеклянные глаза и дырку в прыщавом лбу.



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  • Участник
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  • 19 | 29.11.2018, 14:06 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1202 | Рейтинг: +330,4
Прилепился Захер к воровской власти. Вот и весь его " талант". Сралина не народ любит а рабы, чьих отцов и дидов убивал усатый.



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1

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  • 20 | 29.11.2018, 14:08 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11704 | Рейтинг: -1864,7
Хrul, ты недавно интересовался моим мнением по одной статье.
Я редко читаю военные аналитические статьи. Не люблю.
Потому что их пишут или журналисты, или, так называемые, "эксперты". Такие же как на этом сайте.
В любом случае, статьи в основном получаются не аналитическими, а пропагандистскими.
Либо всё у нас хорошо и мы всех победим, либо всё у нас плохо и скоро всем нам придёт...э-э..ну, в общем, придёт.
Потому что и те и другие питаются обрывками информации, которые им предоставляют. И пишут в том стиле, за который им платят. Неважно, Клинцевичи или ещё кто.
А вот аналитику Генерального Штаба я бы прочитал с большим интересом. Но кто ж мне её даст прочитать?
По поводу изложенного в статье.
Наверное, то, что там описано имеет место быть. И даже ещё хуже во многих моментах. Намного хуже.
Особенно в обыкновенных, а не составляющих ядерный щит страны, частях.
Но всё равно получилось однобоко пропагандистски.
Потому что, не проанализировано состояние дел в вооружённых силах НАТО.
А как у них?
Не думаю, что всё гладко и хорошо.
Последние учения в Норвегии, обрывки информации о котором до нас долетали, показывают, что не всё ладно в их королевстве.
Ну и ещё один момент.
Ты заметил, Хrul, что все журналисты и аналитики, несмотря на "агрессивную" политику России любят порассуждать, как Россия не в состоянии будет ответить на удар НАТО. Именно ответить.
Но не любят говорить, что будет, если Россия нанесёт первый удар.
А ведь если у нас всё так плохо, а у них хорошо, если Россию прижмут в угол, то именно такое положение дел может заставить нанести удар первыми. Упреждающий, так сказать, удар.



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