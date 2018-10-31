Хабиров назначил Сидякина куратором работы с инвестблоком

Как сообщает пресс-служба главы РБ, руководитель администрации главы республики будет заниматься этой работой на постоянной основе.Радий Хабиров сообщил, что координировать деятельность органов власти и муниципалитетов по привлечению инвестиций будет руководитель администрации главы РБ Александр Сидякин.Как передает «Коммерсантъ», вероятнее всего, в этом качестве он будет курировать работу минэкономразвития и Корпорации развития республики. Раньше этим занимался премьер-министр и профильный вице-премьер.По словам Хабирова, «инвестции – очень чувствительные темы».Иногда для того, чтобы выстроить систему, нужно ручное управление. Поэтому каждый четверг мы проводим «Инвестиционный час». Риски я беру на себя. И как руководитель субъекта буду этим заниматься. Это будет моей главнейшей задачей, -сказал Радий Хабиров.