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Хабиров назначил Сидякина куратором работы с инвестблоком

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Как сообщает пресс-служба главы РБ, руководитель администрации главы республики будет заниматься этой работой на постоянной основе.

Хабиров назначил Сидякина куратором работы с инвестблоком


Радий Хабиров сообщил, что координировать деятельность органов власти и муниципалитетов по привлечению инвестиций будет руководитель администрации главы РБ Александр Сидякин.

Как передает «Коммерсантъ», вероятнее всего, в этом качестве он будет курировать работу минэкономразвития и Корпорации развития республики. Раньше этим занимался премьер-министр и профильный вице-премьер.

По словам Хабирова, «инвестции – очень чувствительные темы».

Иногда для того, чтобы выстроить систему, нужно ручное управление. Поэтому каждый четверг мы проводим «Инвестиционный час». Риски я беру на себя. И как руководитель субъекта буду этим заниматься. Это будет моей главнейшей задачей, -
сказал Радий Хабиров.






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  • 1 | 29.11.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Темная личность.



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  • 2 | 29.11.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Кое какие факты о сидякине:
Конкретно для сидякина, в пору его депутатства был арендован джип «Мерседес» стоимость аренды 1 247 400 рублей в год, источники финансирования — федеральный бюджет.
Весной 2012 года Дума утвердила созданный при его участии законопроект об ужесточении ответственности за нарушение правил проведения массовых мероприятий. Изначально Сидякин предлагал максимальный штраф в 1,5 миллиона рублей.
Другим законопроектом, группу авторов которого возглавлял Сидякин, стало предложение о введения статуса "иностранных агентов" для некоммерческих организаций, получающий финансирование из-за рубежа (принят в июле 2012 года).
В июне 2012 года Сидякин предложил поправки в законодательство, исключающие штраф из мер наказания по статье "укрывательство преступления": это было реакцией на освобождение с небольшим штрафом Сергея Цеповяза, признанного виновным в укрывательстве преступлений банды Сергея Цапка, действовавшей в кубанской станице Кущевская.
Короче еще тот ....!!!



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  • 3 | 29.11.2018, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Интересно. А главный кадровик Республики работал когда-то на производстве, на )(удой конец в учреждении. Служил ли в Армии, какой ВУЗ закончил? Героев должны знать в лицо. Какими судьбами оказался в Башжгардистане.



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Иногда для того, чтобы выстроить систему, нужно ручное управление. Поэтому каждый четверг мы проводим «Инвестиционный час». Риски я беру на себя.
===========================
не свисти

деньги любят тишину



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  • 5 | 29.11.2018, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
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по моему ,это тот "герой",который нашел червяка в салате в столовой ГД



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  • 6 | 29.11.2018, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По словам Хабирова, «инвестции – очень чувствительные темы».

Иногда для того, чтобы выстроить систему, нужно ручное управление. Поэтому каждый четверг мы проводим «Инвестиционный час». Риски я беру на себя. И как руководитель субъекта буду этим заниматься. Это будет моей главнейшей задачей, -
сказал Радий Хабиров.
___________________________
последние лет 7 об инвестициях я слышал каждый день из уст ХРЗ
турк



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  • 7 | 29.11.2018, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
• 3 | 29.11.2018, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно. А главный кадровик Республики работал когда-то на производстве, на ) (удой конец в учреждении. Служил ли в Армии, какой ВУЗ закончил? Героев должны знать в лицо. Какими судьбами оказался в Башжгардистане.


Швецов и Орлов неоднократно писали в УЖ-е про Сидякина. Посмотрите архив.



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  • 8 | 29.11.2018, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Повторюсь, Башкирии ничего положительного ждать от г-на С., не имеющего глубоких социальных корней в "стоящей на коленях" Башкирии, населению не стоит.



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  • 9 | 29.11.2018, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С пингвинами из Антарктиды об инвестициях Сидякин уже договорился. С остальными будет сложнее. Кто в уме и здравой памяти будет рисковать вкладываться туда, где в любой момент могут отнять или кинуть, а то и посадить?



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  • 10 | 29.11.2018, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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6 | 29.11.2018, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По словам Хабирова, «инвестции – очень чувствительные темы».

Иногда для того, чтобы выстроить систему, нужно ручное управление. Поэтому каждый четверг мы проводим «Инвестиционный час». Риски я беру на себя. И как руководитель субъекта буду этим заниматься. Это будет моей главнейшей задачей, -
сказал Радий Хабиров.
___________________________
последние лет 7 об инвестициях я слышал каждый день из уст ХРЗ
турк
***********
В переводе на язык улицы- Башкирия, чтобы выжить продолжит побираться по всему свету более плаксиво, но с новой шапкой и сумой и в других портках?



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  • 11 | 29.11.2018, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 29.11.2018, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По словам Хабирова, «инвестции – очень чувствительные темы».

Иногда для того, чтобы выстроить систему, нужно ручное управление. Поэтому каждый четверг мы проводим «Инвестиционный час». Риски я беру на себя. И как руководитель субъекта буду этим заниматься. Это будет моей главнейшей задачей, -
сказал Радий Хабиров.
___________________________
последние лет 7 об инвестициях я слышал каждый день из уст ХРЗ
турк

****
выдать не посильную мзду требовали.
может наведет порядок



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  • 12 | 29.11.2018, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 29.11.2018, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
• 3 | 29.11.2018, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно. А главный кадровик Республики работал когда-то на производстве, на ) (удой конец в учреждении. Служил ли в Армии, какой ВУЗ закончил? Героев должны знать в лицо. Какими судьбами оказался в Башжгардистане.


Швецов и Орлов неоднократно писали в УЖ-е про Сидякина. Посмотрите архив.

****
у орлова много сказок написано



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  • 13 | 29.11.2018, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
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• 9 | 29.11.2018, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто в уме и здравой памяти будет рисковать вкладываться туда, где в любой момент могут отнять или кинуть, а то и посадить?

Со следующей пенсии хочу заняться инвестициями.
Куда и в какой валюте подходить?



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