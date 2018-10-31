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Премьера Башкирии провожают на Урал

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Новым местом работы башкирского премьера Рустэма Марданова, который, как ожидается, покинет правительство республики уже в эти выходные, может стать Уральское главное управление Центробанка России. По данным источников “Ъ-Уфа”, процесс согласования его кандидатуры практически завершен.

Премьера Башкирии провожают на Урал


На новом месте господин Марданов сможет курировать работу банков в девяти регионах Урала и Поволжья, в том числе в Башкирии. Вариант трудоустройства премьера не в последнюю очередь связывают с его хорошими отношениями с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, которые сложились еще в бытность его работы в Нацбанке Башкирии. Хотя в окружении премьера подчеркивают добровольность его ухода из кабмина, политологи полагают, что в команду врио главы Башкирии Радия Хабирова он вряд ли бы вписался.

О том, что премьер Башкирии Рустэм Марданов, занимающий этот пост с ноября 2015 года, с большой долей вероятности возглавит Уральский главк ЦБ со штаб-квартирой в Екатеринбурге, вчера сообщили три источника “Ъ-Уфа”. Накануне в администрации республики подтвердили, что премьер уведомил об уходе из правительства, и врио главы республики Радий Хабиров поддержал это решение.

Один из собеседников подчеркнул, что господин Марданов хотел уйти сразу же после смены главы региона 11 октября, как и другие министры, но его попросили задержаться и передать дела.

«Но так как фактически все руководство правительством сейчас взял на себя Радий Хабиров, премьер, видимо, почувствовал, что становится фигурой технической»,— сказал собеседник, предположив, что это могло форсировать уход.

Отставка может состояться уже в эти выходные, согласования практически завершены, сказал другой источник “Ъ-Уфа” в администрации.

В Уральском управлении Банка России сообщили, что сведениями о кадровых изменениях не обладают, а сам господин Марданов от комментариев отказался.

Планы переезда в Екатеринбург подтвердил собеседник в окружении премьера и два источника в банковских кругах Уфы.

Должность председателя Уральского управления ЦБ вакантна с февраля, когда ее оставила Ирина Петрова. Она ушла на место начальника Северо-Западного главка ЦБ.

Уральский главк ЦБ создан в июне 2014 года. Контролирует деятельность банков, работающих в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Пермском крае, Башкирии и Оренбургской области.

По мнению председателя Уральского банковского союза Валентины Мурановой, «Рустэм Марданов обладает необходимым опытом и станет хорошим председателем». «К тому же они хорошо знакомы с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, так что она может принять решение в его пользу»,— отметила собеседница.

Один из руководителей уфимского офиса федерального банка подтвердил, что у Рустэма Марданова «хорошие отношения с Набиуллиной». «Этот канал пару лет назад спас от отзыва лицензии уфимский Социнвестбанк. В этом была большая заслуга башкирского премьера»,— сказал собеседник. Он считает возвращение господина Марданова в систему ЦБ вполне логичным: «Удачно совпало, что и он созрел уйти, и место есть вакантное. Конечно, он мог бы претендовать на должность повыше, но такие назначения в Москве согласовываются гораздо дольше».

Рустэм Марданов окончил Уфимский авиационный институт (УАИ). Карьеру начинал инженером кафедры экономики и организации машиностроительного производства этого вуза. С 1995 года начал работать в Нацбанке Башкирии, где прошел путь до должности заместителя председателя банка. В 1998–2000 годах работал в правительстве республики в должности первого заместителя министра экономики и антимонопольной политики. Затем вернулся в Нацбанк, спустя два года его возглавил. В 2013 году вновь получил приглашение в правительство республики: вначале стал первым вице-премьером, в 2015 году — премьер-министром.

В кабмине господину Марданову удалось сформировать сильное банковское лобби в тандеме с его заместителем, главой минземимущества и выходцем из банковской сферы Евгением Гурьевым. Незадолго до отставки экс-главы региона Рустэма Хамитова финансовый блок правительства готовил своих кандидатов на ключевые посты в правительстве, в частности, на должность главы минфина рассматривался бывший сотрудник Нацбанка Рустем Акбашев, а на должность министра земельных и имущественных отношений — сменщик Рустэма Марданова в Нацбанке Марат Кашапов.

По мнению главного редактора издательского дома «Финансы Башкортостана» Дмитрия Рудзита, опыт хозяйственника, полученный в правительстве республики, может быть полезен Рустэму Марданову на новой работе. «Он прошел хорошую обкатку и теперь с большим профессионализмом сможет относиться к кредитованию реальных отраслей экономики»,— отмечает собеседник. «У руководства ЦБ господин Марданов был на особом счету,— подчеркнул Дмитрий Рудзит.— На юбилее в честь 150-летия образования Банка России он был единственным руководителем территориальных подразделений, кто получил орден».

Политолог Аббас Галлямов полагает, что в кабмине Башкирии у премьера из команды предшественника Радия Хабирова не было серьезных перспектив.

«Судя по первым назначениям, Радий Хабиров считает, что ключевые посты должны занимать люди, в лояльности которых он уверен лично. Там нет малознакомых ему людей, с каждым из вновь назначенных он сам "съел пуд соли". Марданов к числу таких людей не относится»,— отметил он.

«Премьер так или иначе ушел бы, но нужен был переходный период,— полагает политолог Дмитрий Михайличенко.— Переход в систему Центробанка выглядит логичным, так как у него есть поддержка в федеральных элитах, в частности у Эльвиры Набиуллиной». «Обычно новые губернаторы не меняют полностью административные элиты, как это происходит в Башкирии. Но у Радия Хабирова карт-бланш. Он поменял людей уже практически на всех ключевых постах»,— заключил политолог.

В администрации Радия Хабирова сообщили, что по крайней мере до сентября, когда пройдут выборы главы республики, нового премьера он назначать не планирует.

Наталья Павлова, Дарья Кучеренко, Коммерсант
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  • 1 | 29.11.2018, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Хайере юл! Пусть и Файзрахманова с собой заберет, хватит ему пыль в глаза пускать иностранными терминами, на земле еще и работать надо...



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  • 2 | 29.11.2018, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Как в порядочные времена, хоть куда то устраивают, а сколько человек они без всякого дальнейшего трудоустройства увольняли и выбрасывали



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  • 3 | 29.11.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Должность председателя Уральского управления ЦБ вакантна с февраля,...
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Вот , блин не знал! А то давно бы свое резюме послал.



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  • 4 | 29.11.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Он и фельдшера своего заберет из РКБ2?



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  • 5 | 29.11.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Разобрать несравнимо легче чем строить. Строить с новья еще сложнее. Посмотрим, как он справится с оказанным ему Кремлевским доверием. Управление республикой гораздо сложнее, чем разогнать и расстраивать слаженную работу пассажирских маршруток.



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  • 6 | 29.11.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Зачем Хабирову премьер министр? А на кого он будет вешать дохлых собак, заведомый стрелочник.



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  • 7 | 29.11.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 29.11.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он и фельдшера своего заберет из РКБ2?
__________________________________

Не отдадут, новоиспеченному понадобится. Так же не хватает 20-30% мед работников.



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  • 8 | 29.11.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хорошо , очень хорошо !!! Теперь в догонку всех оставшихся министров . Особенно министров образования и культуры . Кстати последняя кричит, что не боится увольнения ,но почему то из последних сил держится за свое место !
Молодец Хабиров !!!



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  • 9 | 29.11.2018, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Актер Марданов? Амплуа: иудушка, оборотень, кошмар на улице Вязов. Впрочем, внешность может быть обманчивой.



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  • 10 | 29.11.2018, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
кстати очень к месту о маршрутках.После того как убрали 161 в Затоне доехать до Планеты невозможно .Какой ишак придумал 248 до Инорса



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  • 11 | 29.11.2018, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
От перестановки этих "пешек" мало что изменится и в Башкортостане и в РФ в целом. Каждой "пешке" найдется теплое местечко - никто никого от кормушки не отодвинет.

Выстроенная и существующая система управления страной еще не изжила себя, еще есть подобие развития. Только непонятно: в своем развитии РФ движется вперед или же полным ходом идет вспять?



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  • 12 | 29.11.2018, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 29.11.2018, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
кстати очень к месту о маршрутках.После того как убрали 161 в Затоне доехать до Планеты невозможно .Какой ишак придумал 248 до Инорса

****
на 261 можно доехать



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  • 13 | 29.11.2018, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 29.11.2018, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
кстати очень к месту о маршрутках.После того как убрали 161 в Затоне доехать до Планеты невозможно .Какой ишак придумал 248 до Инорса
_________________________________

Сам не догадываешься?



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  • 14 | 29.11.2018, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 29.11.2018, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
От перестановки этих "пешек" мало что изменится и в Башкортостане и в РФ в целом. Каждой "пешке" найдется теплое местечко - никто никого от кормушки не отодвинет.

Выстроенная и существующая система управления страной еще не изжила себя, еще есть подобие развития. Только непонятно: в своем развитии РФ движется вперед или же полным ходом идет вспять?
____________________________________



Не-а, заглох и гниет на месте.



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10 | 29.11.2018, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
От перестановки этих "пешек" мало что изменится и в Башкортостане и в РФ в целом. Каждой "пешке" найдется теплое местечко - никто никого от кормушки не отодвинет.
**********
Если верить поверию, что дружина делает князя, то оселком, определяющим будущее региона являются эсбеэмовцы братки Т. возле правого уха главного визиря С.,не имеющего глубоких социальных корней в Башкирии?



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  • 16 | 29.11.2018, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Здравствуйте.прочла про дрифтеров которые кружили в центре Уфы и не подчинялись гаишникам.неизвестно наказали их или нет.а я везла больную сестру в деревню .меня остановили гаишники и держали полчаса выясняя мои задолженности еще с времен царя Гороха.в итоги нашли за что оштрафовать на 500 р.Столько проблем в городе .например утром из Сипайлово невозможно выехать .гаишников помогающих разрулить пробки нет.зато они прячутся на трассе в кустах и выполняют план по сбору денег для своего руководства



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  • 17 | 29.11.2018, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 29.11.2018, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
**********
Так для всей Башкирии неожиданно "закадычного друга с больших дорог" с его проблемными помощниками г-на Гильмутдинова с доброй палицей в руках снова услужливо подсадили на его старого дряхлого коня.
И он "с лошади" популярно всем вновь объяснит, что проверка задолженностей водителей плюс китайские камеры -это основные направления борьбы со смертями на башкирских дорогах?



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  • 18 | 29.11.2018, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Скатертью дорога! Пускай едет в Екат. Пользы от его деятельности был 0?
Там, на Среднем Урале тоже много чего- родного башкирского.
СМИ только что сообщили:
В Екатеринбурге пенсионерка получила серьезные ожоги, когда провожала внуков в школу. Женщина вместе с детьми попыталась перебраться через улицу, где прорвало трубу с горячей водой, но неожиданно провалилась в яму.
Как это по -мардановски - частный случай? Ну-ну?



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  • 19 | 29.11.2018, 13:31 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 55 | Комментарии: 1827 | Рейтинг: +443,8
Здравствуйте.прочла про дрифтеров которые кружили в центре Уфы и не подчинялись гаишникам.неизвестно наказали их или нет.а я везла больную сестру в деревню .меня остановили гаишники и держали полчаса выясняя мои задолженности еще с времен царя Гороха.в итоги нашли за что оштрафовать на 500 р.Столько проблем в городе .например утром из Сипайлово невозможно выехать .гаишников помогающих разрулить пробки нет.зато они прячутся на трассе в кустах и выполняют план по сбору денег для своего руководства
+100
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Кого бы не назначил Радий Хабиров и что бы там в кадровых перестановках не произошло на нас на простых граждан это никак не повлияет ! Как сидели гаишники в кустах так и будут сидеть ! Как они трепали нервы простым гражданам так и будут трепать ! Началась сущая чертовщина !!! Никто не кого не слышит и слышать не хочет никто не кому не нужен ! Каждый сам за себя !!! Власти это и нужно , на дороге это просто очевидно ! Как неприятно когда тебя одного окучивают ,а все мимо едут !! Мы как стадо баранов , а ГИБДД выступают в роле волков !!! Мне это уже надоело !! Я вижу что не только мне !! Может ещё кто выскажет своё мнение !?



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  • 20 | 29.11.2018, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 29.11.2018, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Здравствуйте.прочла про дрифтеров которые кружили в центре Уфы и не подчинялись гаишникам....

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Вспомнил случай на прошлой неделе. Ехал в район, на перекрестке гаишники остановили впереди ехавшею машину. Инспектор вразвалку переходит дорогу как царь, дорога подледеневшая еле увернулся от него.



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