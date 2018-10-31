Премьера Башкирии провожают на Урал

Новым местом работы башкирского премьера Рустэма Марданова, который, как ожидается, покинет правительство республики уже в эти выходные, может стать Уральское главное управление Центробанка России. По данным источников “Ъ-Уфа”, процесс согласования его кандидатуры практически завершен.На новом месте господин Марданов сможет курировать работу банков в девяти регионах Урала и Поволжья, в том числе в Башкирии. Вариант трудоустройства премьера не в последнюю очередь связывают с его хорошими отношениями с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, которые сложились еще в бытность его работы в Нацбанке Башкирии. Хотя в окружении премьера подчеркивают добровольность его ухода из кабмина, политологи полагают, что в команду врио главы Башкирии Радия Хабирова он вряд ли бы вписался.О том, что премьер Башкирии Рустэм Марданов, занимающий этот пост с ноября 2015 года, с большой долей вероятности возглавит Уральский главк ЦБ со штаб-квартирой в Екатеринбурге, вчера сообщили три источника “Ъ-Уфа”. Накануне в администрации республики подтвердили, что премьер уведомил об уходе из правительства, и врио главы республики Радий Хабиров поддержал это решение.Один из собеседников подчеркнул, что господин Марданов хотел уйти сразу же после смены главы региона 11 октября, как и другие министры, но его попросили задержаться и передать дела.«Но так как фактически все руководство правительством сейчас взял на себя Радий Хабиров, премьер, видимо, почувствовал, что становится фигурой технической»,— сказал собеседник, предположив, что это могло форсировать уход.Отставка может состояться уже в эти выходные, согласования практически завершены, сказал другой источник “Ъ-Уфа” в администрации.В Уральском управлении Банка России сообщили, что сведениями о кадровых изменениях не обладают, а сам господин Марданов от комментариев отказался.Планы переезда в Екатеринбург подтвердил собеседник в окружении премьера и два источника в банковских кругах Уфы.Должность председателя Уральского управления ЦБ вакантна с февраля, когда ее оставила Ирина Петрова. Она ушла на место начальника Северо-Западного главка ЦБ.Уральский главк ЦБ создан в июне 2014 года. Контролирует деятельность банков, работающих в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Пермском крае, Башкирии и Оренбургской области.По мнению председателя Уральского банковского союза Валентины Мурановой, «Рустэм Марданов обладает необходимым опытом и станет хорошим председателем». «К тому же они хорошо знакомы с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, так что она может принять решение в его пользу»,— отметила собеседница.Один из руководителей уфимского офиса федерального банка подтвердил, что у Рустэма Марданова «хорошие отношения с Набиуллиной». «Этот канал пару лет назад спас от отзыва лицензии уфимский Социнвестбанк. В этом была большая заслуга башкирского премьера»,— сказал собеседник. Он считает возвращение господина Марданова в систему ЦБ вполне логичным: «Удачно совпало, что и он созрел уйти, и место есть вакантное. Конечно, он мог бы претендовать на должность повыше, но такие назначения в Москве согласовываются гораздо дольше».Рустэм Марданов окончил Уфимский авиационный институт (УАИ). Карьеру начинал инженером кафедры экономики и организации машиностроительного производства этого вуза. С 1995 года начал работать в Нацбанке Башкирии, где прошел путь до должности заместителя председателя банка. В 1998–2000 годах работал в правительстве республики в должности первого заместителя министра экономики и антимонопольной политики. Затем вернулся в Нацбанк, спустя два года его возглавил. В 2013 году вновь получил приглашение в правительство республики: вначале стал первым вице-премьером, в 2015 году — премьер-министром.В кабмине господину Марданову удалось сформировать сильное банковское лобби в тандеме с его заместителем, главой минземимущества и выходцем из банковской сферы Евгением Гурьевым. Незадолго до отставки экс-главы региона Рустэма Хамитова финансовый блок правительства готовил своих кандидатов на ключевые посты в правительстве, в частности, на должность главы минфина рассматривался бывший сотрудник Нацбанка Рустем Акбашев, а на должность министра земельных и имущественных отношений — сменщик Рустэма Марданова в Нацбанке Марат Кашапов.По мнению главного редактора издательского дома «Финансы Башкортостана» Дмитрия Рудзита, опыт хозяйственника, полученный в правительстве республики, может быть полезен Рустэму Марданову на новой работе. «Он прошел хорошую обкатку и теперь с большим профессионализмом сможет относиться к кредитованию реальных отраслей экономики»,— отмечает собеседник. «У руководства ЦБ господин Марданов был на особом счету,— подчеркнул Дмитрий Рудзит.— На юбилее в честь 150-летия образования Банка России он был единственным руководителем территориальных подразделений, кто получил орден».Политолог Аббас Галлямов полагает, что в кабмине Башкирии у премьера из команды предшественника Радия Хабирова не было серьезных перспектив.«Судя по первым назначениям, Радий Хабиров считает, что ключевые посты должны занимать люди, в лояльности которых он уверен лично. Там нет малознакомых ему людей, с каждым из вновь назначенных он сам "съел пуд соли". Марданов к числу таких людей не относится»,— отметил он.«Премьер так или иначе ушел бы, но нужен был переходный период,— полагает политолог Дмитрий Михайличенко.— Переход в систему Центробанка выглядит логичным, так как у него есть поддержка в федеральных элитах, в частности у Эльвиры Набиуллиной». «Обычно новые губернаторы не меняют полностью административные элиты, как это происходит в Башкирии. Но у Радия Хабирова карт-бланш. Он поменял людей уже практически на всех ключевых постах»,— заключил политолог.В администрации Радия Хабирова сообщили, что по крайней мере до сентября, когда пройдут выборы главы республики, нового премьера он назначать не планирует.