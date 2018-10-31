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Ждем перемен на блюдечке

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Нестареющая песня-гимн Цоя «Перемен», как и культовый фильм «Асса» чутко уловили атмосферу конца 90-х, начала конца СССР.

Ждем перемен на блюдечке


Слоган «Перемен, мы ждем перемен!» до сих пор актуален, и уже нынешняя молодежь поет эту песню на митингах Навального, на анти-мусорных акциях, на крупномасштабных протестах против пенсионной реформы.

Социологи, политологи, руководствуясь аналитикой, фиксируют по многим показателям нынешние тенденции в обществе, которые характерны для того периода развала Союза. Доктор политических наук Сергей Обухов уточняет: «По нашим данным, некоторые параметры состояния общества и массового сознания совпадают с теми, что были получены по опросам ЦИПКР в 1980-е. Не все, конечно, но из десятка параметров шесть или семь близки к показателям конца 1980-х. По тревожности, по ощущению практического застоя, забалтыванию проблем».

По информации КГИ (Комитет гражданских инициатив), проведенные ими исследования констатируют изменения в массовом сознании россиян и фиксируют запрос у населения на НОВОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА.

Так, в своем исследовании КГИ зафиксировал новый качественный скачок в настроениях, ожиданиях и запросах россиян. Неожиданным еще апреле-мае для аналитиков стало то, что народ явил изменение гражданского самосознания, активизацию гражданской позиции и новые политические установки, в которых существующая власть перестала их устраивать — она уже не отражает запросы на социальную справедливость, на честные выборы и не реализовывает ожидания людей на уважение со стороны власти.

Народ остро стал ощущать двойные стандарты, реагировать на СМИ-оболванивание, а соцсети ярким образом и масштабно демонстрируют свое недовольство по поводу высказываний отдельных представителей власти: что на 3,5 тыс в месяц можно питаться, ваших родителей не просили рожать, пенсии вообще отменить и т. д.

Процесс усиления политизации общества и возросший уровень гражданской активности населения стали возможны, по мнению КГИ, из-за изменения локус-контроля россиян с внешнего на внутренний (человек сам хозяин своей судьбы и нечего ждать помощи от государства и от чужого дяди), высокого уровня запросов на социальную справедливость, левый разворот и дрейфование в сторону контр-элитного популизма, который уже охватил США, Европу и страны Латинской Америки.

Население в общей своей массе перестает активно поддерживать внутреннюю и внешнюю политику власти. Так, по оценке ВЦИОМ на сентябрь 2018, внутреннюю политику поддерживают в целом — только 30%, экономическую политику — 21%, социальную политику — 24%, внешнюю политику — 54%. Люди не понимают, что делать и куда движется государство. Такие важные предвыборные обещания-ориентиры, как майские указы президента воспринимаются народом, как профанация. По оценке ФОМ, на 18 ноября 2018 у каждого второго ( 49% ) за последний месяц вызывали недовольство действия российских властей, 50% фиксируют, что тревожное настроение сегодня преобладает среди их родных, друзей, коллег, знакомых. По этим же опросам:

- денег НЕ хватает на питание — 13% населения.

- на питание хватает, на одежду НЕТ — 26%.

- на одежду хватает, на крупную бытовую технику НЕТ — 34%.

Репутационные провалы власти — продавливание пенсионной реформы, сомнительные результаты «честных» выборов, шпионские скандалы, падающие ракеты, помощь олигархам, актуализация тематики Курильского вопроса, повышение акцизов, НДС, цен, тарифов ЖКХ — всё это обваливает рейтинги президента, правительства и премьера, ГД и СФ.

В настоящее время понимание людей состоит в том, фиксирует КГИ, что они могут изменить что-то частное, а не действующую систему в целом, это ведет к тому, что народ будет объединяться вокруг будущих лидеров регионального протеста, которые смогут выдвинуться по региональной повестке и будут выражать взгляды недовольных и протестующих, их настроения, чаяния и надежды на будущее. Сейчас таких лидеров пока нет, но готовность народа к объединению есть уже сейчас.

Эхо Москвы






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  • 1 | 29.11.2018, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
— Буря! Скоро грянет буря!
Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:
— Пусть сильнее грянет буря!..

Куда катимся, снова революция, да сколько можно?



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  • 2 | 29.11.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 29.11.2018, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
— Буря! Скоро грянет буря!
Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:
— Пусть сильнее грянет буря!..

Куда катимся, снова революция, да сколько можно?
____________________________________

Революционная ситуация по коммунистической теории, если забыли, является: Низы не хотят жить по старому, Верхи не могут властвовать по старому.
В настоящее время низы кроме как бДа-а-а-а-а-а
других возгласов не издают.
Верхи делают что хотят.
Так чта, никаких революционных ситуаций в ближайшие 50 лет не видать.



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  • 3 | 29.11.2018, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
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А вот еще циферки:
В 2019 году Россия может возглавить список мирового социального неравенства. Сейчас она занимает второе место. Для этого уже сложились все необходимые предпосылки.
Крупнейший банк Швейцарии выступил с ежегодным докладом, в котором он поместил Россию на второе место после Таиланда по соотношению неравенства распределения богатств страны. Были приведены сведения о том, что 82% личных богатств России сконцентировано в руках 10% россиян



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  • 4 | 29.11.2018, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Мне с высоты моего возраста видно насколько мои дети отличаются от нашего поколения, а уж о внуках и говорить нечего, им сейчас по 12-14 лет, и это совсем другие люди, они не только не изучали марксистско-ленинскую философию, они не знают кто такой ленин, они не зашорены, они внутренне свободны, они возродят Россию.... я верю в это.



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  • 5 | 29.11.2018, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 29.11.2018, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне с высоты моего возраста видно насколько мои дети отличаются от нашего поколения, а уж о внуках и говорить нечего, им сейчас по 12-14 лет, и это совсем другие люди, они не только не изучали марксистско-ленинскую философию, они не знают кто такой ленин, они не зашорены, они внутренне свободны, они возродят Россию.... я верю в это.
______________________________

Товарищ верь, взойдет она, звезда пленительного счастья..но тогда, когда на сцену выйдет другая династия граждан, не обязательно с русским мировоззрением.



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  • 6 | 29.11.2018, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне с высоты моего возраста видно насколько мои дети отличаются от нашего поколения, а уж о внуках и говорить нечего, им сейчас по 12-14 лет, и это совсем другие люди, они не только не изучали марксистско-ленинскую философию, они не знают кто такой ленин, они не зашорены, они внутренне свободны, они возродят Россию.... я верю в это.
________________________________________+++++++++++++
Вот именно. Молодому поколению здесь жить дальше. Им этот чекист абсолютно не нужен. Молодое поколение не смотрит зомбоящик и не верит ему, вот чекист и бесится. А то наверно думал что в дураках всех держать будет своими скрепами и все держать под контролем. А вот за старшее поколение обидно, что насмотрятся зомбоящика, потом ходят с круглыми глазами, радуясь за чекиста и за страну, которая глубоко в ...опе. В интернет надо заходить почаще.



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не пишите "Хватит врать!"
пишите "Хватит брать!"



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  • 8 | 29.11.2018, 11:53 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3176 | Рейтинг: -273,1
:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне с высоты моего возраста видно насколько мои дети отличаются от нашего поколения, а уж о внуках и говорить нечего, им сейчас по 12-14 лет, и это совсем другие люди, они не только не изучали марксистско-ленинскую философию, они не знают кто такой ленин, они не зашорены, они внутренне свободны, они возродят Россию.... я верю в это.
-------------
Незнай-незнай.

Сейчас молодежь с детства живёт в стране, где человек человеку - волк, падающего - толкни, обмани ближнего ибо он обманет тебя и возрадуется, если есть деньги то закон не писан. Короче кроме обмана, мошенничества и беспредела в масштабах всей страны, молодёжь не видела, в отличии от нас.

Что ждать от этой молодёжи - неизвестно.

Нормальные уезжают, а кто остаётся могут всю страну просрать окончательно.



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  • 9 | 29.11.2018, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 29.11.2018, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
— Буря! Скоро грянет буря!
...

****
какая нах... ?
Нам холопам это не надо!!!



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  • 10 | 29.11.2018, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 29.11.2018, 11:33 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 3639 | Рейтинг: -374,4
не пишите "Хватит врать!"
пишите "Хватит брать!"

****
Кухарка это тебя касается. Уже и щёки растянулись



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  • 11 | 29.11.2018, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 29.11.2018, 11:33 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 3639 | Рейтинг: -374,4
не пишите "Хватит врать!"
пишите "Хватит брать!"
____________________________________

Будем считать написали, что изменится? Перестанут врать и брать?

Они горазды врать и брать без спросу. На другое не способны.



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  • 12 | 29.11.2018, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
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А хочет ли перемен Пугабыч?



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  • 13 | 29.11.2018, 14:00 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 29.11.2018, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 29.11.2018, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
— Буря! Скоро грянет буря!
...

****
какая нах... ?
Нам холопам это не надо!!!
**************
Нам категорически не надо, но региональные власти почему-то активно заигрывают с майданутой башкирской валидированной националистической средой?



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  • 14 | 29.11.2018, 14:18 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1202 | Рейтинг: +330,4
Кто боится перемен? Власть предержащие и ихние шныри и шестерки. Перемены всегда хорошо, а замкнутом пуйлостане тем боле. Большинству уже нечего терять кроме своих цепей. Тот же кто трясется за кусок баланды и целует сапоги власти пусть и дальше целует.



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  • 15 | 29.11.2018, 15:00 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 29.11.2018, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Мне с высоты моего возраста видно насколько мои дети отличаются от нашего поколения, а уж о внуках и говорить нечего, им сейчас по 12-14 лет, и это совсем другие люди, они не только не изучали марксистско-ленинскую философию, они не знают кто такой ленин, они не зашорены, они внутренне свободны, они возродят Россию.... я верю в это.
_______________________________________________
Это смотря какие дети.
Полиция Екатеринбурга проводит проверку по факту проведения в школе выставки детских рисунков на тему толерантности. На нескольких работах старшеклассников были изображены радуга, однополые пары.

Выясняется, действительно ли это мероприятие было приурочено ко Дню толерантности. Изъято семнадцать работ учащихся, в данный момент они направлены на экспертизу.



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  • 16 | 29.11.2018, 15:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пришёл в РБ новый ВРИО Главы и немножко встряхнул всё местное чиновничье болото! (Об окончательных результатах встряски пока говорить рано, но чиновники хоть немного зашевелились!) Разве это плохо? Вот и в масштабах РФ надо встряхнуть, но для этого должен прийти новый "Глава"! Этот уже не тянет ситуацию, особенно внутреннюю! Сам он не уйдёт, только либо посадит приемника, либо вынесут ближайшие соратники! Если приемник попадётся умный, что вряд ли, то сделает выводы и хотя бы немного сменит внутреннюю политику! если вынесут ближайшие соратники, то дальнейшее мало предсказуемо! Очень Опытный



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  • 17 | 29.11.2018, 15:24 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 29.11.2018, 14:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 29.11.2018, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 29.11.2018, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
— Буря! Скоро грянет буря!
...какая нах... ?
Нам холопам это не надо!!!
**************Нам категорически не надо, но региональные власти почему-то активно заигрывают с майданутой башкирской валидированной националистической средой?
******************************
непростое ето слово "валидированной": valid означает годный



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  • 18 | 29.11.2018, 15:35 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 29.11.2018, 14:00 | Автор:
— Буря! Скоро грянет буря!
...............

Нам категорически не надо, но региональные власти почему-то активно заигрывают с майданутой башкирской валидированной националистической средой?
===============================================
Давай не переводи стрелки на регионы !
Это кремлевско - московское ворье своими " мудрыми "
решениями , толкает народы РФ к решительным действиям , против
антинародного и правления !
И это свершится , если ничего не изменится на будущее !



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  • 19 | 29.11.2018, 15:46 | Автор: Не зарегистрирован
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24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне с высоты моего возраста видно насколько мои дети отличаются от нашего поколения, а уж о внуках и говорить нечего, им сейчас по 12-14 лет, и это совсем другие люди, они не только не изучали марксистско-ленинскую философию, они не знают кто такой ленин, они не зашорены, они внутренне свободны, они возродят Россию.... я верю в это.
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-Забавно наблюдать за взрослыми людьми, остановившимися в своем развитии. Они считают себя мудрыми. Но вместо умных наблюдений и рассуждений, сплошная патетика. Будто снято с передовиц идейных изданий.



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4

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  • Гость
  •  
  • 20 | 29.11.2018, 16:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
19 | 29.11.2018, 15:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне с высоты моего возраста видно насколько мои дети отличаются от нашего поколения, а уж о внуках и говорить нечего, им сейчас по 12-14 лет, и это совсем другие люди, они не только не изучали марксистско-ленинскую философию, они не знают кто такой ленин, они не зашорены, они внутренне свободны, они возродят Россию.... я верю в это.
------------------------------------------------------------

---------------------------------------
-Забавно наблюдать за взрослыми людьми, остановившимися в своем развитии. Они считают себя мудрыми. Но вместо умных наблюдений и рассуждений, сплошная патетика. Будто снято с передовиц идейных изданий.
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Излагай как считаешь, излагай по твоим правилам, ознакомимся твоим передовым взглядом.



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