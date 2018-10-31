Ждем перемен на блюдечке ...

Нестареющая песня-гимн Цоя «Перемен», как и культовый фильм «Асса» чутко уловили атмосферу конца 90-х, начала конца СССР.Слоган «Перемен, мы ждем перемен!» до сих пор актуален, и уже нынешняя молодежь поет эту песню на митингах Навального, на анти-мусорных акциях, на крупномасштабных протестах против пенсионной реформы.Социологи, политологи, руководствуясь аналитикой, фиксируют по многим показателям нынешние тенденции в обществе, которые характерны для того периода развала Союза. Доктор политических наук Сергей Обухов уточняет: «По нашим данным, некоторые параметры состояния общества и массового сознания совпадают с теми, что были получены по опросам ЦИПКР в 1980-е. Не все, конечно, но из десятка параметров шесть или семь близки к показателям конца 1980-х. По тревожности, по ощущению практического застоя, забалтыванию проблем».По информации КГИ (Комитет гражданских инициатив), проведенные ими исследования констатируют изменения в массовом сознании россиян и фиксируют запрос у населения на НОВОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА.Так, в своем исследовании КГИ зафиксировал новый качественный скачок в настроениях, ожиданиях и запросах россиян. Неожиданным еще апреле-мае для аналитиков стало то, что народ явил изменение гражданского самосознания, активизацию гражданской позиции и новые политические установки, в которых существующая власть перестала их устраивать — она уже не отражает запросы на социальную справедливость, на честные выборы и не реализовывает ожидания людей на уважение со стороны власти.Народ остро стал ощущать двойные стандарты, реагировать на СМИ-оболванивание, а соцсети ярким образом и масштабно демонстрируют свое недовольство по поводу высказываний отдельных представителей власти: что на 3,5 тыс в месяц можно питаться, ваших родителей не просили рожать, пенсии вообще отменить и т. д.Процесс усиления политизации общества и возросший уровень гражданской активности населения стали возможны, по мнению КГИ, из-за изменения локус-контроля россиян с внешнего на внутренний (человек сам хозяин своей судьбы и нечего ждать помощи от государства и от чужого дяди), высокого уровня запросов на социальную справедливость, левый разворот и дрейфование в сторону контр-элитного популизма, который уже охватил США, Европу и страны Латинской Америки.Население в общей своей массе перестает активно поддерживать внутреннюю и внешнюю политику власти. Так, по оценке ВЦИОМ на сентябрь 2018, внутреннюю политику поддерживают в целом — только 30%, экономическую политику — 21%, социальную политику — 24%, внешнюю политику — 54%. Люди не понимают, что делать и куда движется государство. Такие важные предвыборные обещания-ориентиры, как майские указы президента воспринимаются народом, как профанация. По оценке ФОМ, на 18 ноября 2018 у каждого второго ( 49% ) за последний месяц вызывали недовольство действия российских властей, 50% фиксируют, что тревожное настроение сегодня преобладает среди их родных, друзей, коллег, знакомых. По этим же опросам:- денег НЕ хватает на питание — 13% населения.- на питание хватает, на одежду НЕТ — 26%.- на одежду хватает, на крупную бытовую технику НЕТ — 34%.Репутационные провалы власти — продавливание пенсионной реформы, сомнительные результаты «честных» выборов, шпионские скандалы, падающие ракеты, помощь олигархам, актуализация тематики Курильского вопроса, повышение акцизов, НДС, цен, тарифов ЖКХ — всё это обваливает рейтинги президента, правительства и премьера, ГД и СФ.В настоящее время понимание людей состоит в том, фиксирует КГИ, что они могут изменить что-то частное, а не действующую систему в целом, это ведет к тому, что народ будет объединяться вокруг будущих лидеров регионального протеста, которые смогут выдвинуться по региональной повестке и будут выражать взгляды недовольных и протестующих, их настроения, чаяния и надежды на будущее. Сейчас таких лидеров пока нет, но готовность народа к объединению есть уже сейчас.