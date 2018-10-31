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Как отмазывают пропагандиста Серёжку Брилёва

  • Опубликовано: natall | 29.11.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 16570 | Комментарии: 18
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Ой, как мне не хочется перебивать ужасно важный пост о выборной стратегии новым постом, но придётся. Спасибо ведущему «Эха Москвы» Антону Ореху, который обратил наше внимание на деталь, о которой мы совсем забыли.

Как отмазывают пропагандиста Серёжку Брилёва


Сейчас нашего черного кобеля Серёжку Брилёва пытаются отмыть добела все жулики, включая Дмитрия Пескова.

Наличие у журналиста Брилева британского гражданства «не может являться поводом для обвинений или критики». Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент хорошо знает Сергея Брилева, как и других именитых журналистов, которые с ним работают. В целом, нам непонятна шумиха, которая по этому вопросу была устроена. Брилев абсолютно ничего не нарушают, имея гражданство другой страны. Он не является государственным служащим, поэтому никакие ограничения на него не распространяются. Мы не видим никаких оснований для окрашивания этой истории в такие тона», — сказал Песков Эху.

И у всех один нарратив: никаких законов Брилёв не нарушил.

И всё-таки нарушил. Его нарушение, кстати, косвенно доказывает, что Брилёв врёт о том, что уведомил о своём британском гражданстве власти России и руководство ВГТРК.

Этот лживый жулик же не просто пропагандист с необъяснимыми доходами, он же великий государственный муж — раньше входил в Общественный совет МВД и до сих пор член Общественного совета Минобороны.

Министерство обороны ссылается на закон об общественной палате, а тот тоже содержит прямой запрет.

Запрещено Брилёву там сидеть. Ясный, прямой, недвусмысленный запрет. И он об этом не мог не знать.

А министры, соответственно, МВД и Обороны, — осведомленные должны быть люди — никак бы не включили Брилёва в состав общественных советов, если бы в базах была информация о его британском гражданстве.

Особенно это занятно выглядит с общественным советом МВД. Ведь об иностранном подданстве Брилёв должен уведомлять именно МВД! (Ранее УФМС, но они подчиняются МВД)

Как же это было?

Он им пишет: вы знаете, у меня британское гражданство.

А они отвечают: круто, а приходите к нам в общественный совет.

Поэтому прямо сейчас отправляю Министрам МВД и Обороны требования:

— Признать незаконным включение Брилёва в советы.

— Исключить (для Минобороны).

— Провести проверку, как это могло случиться.

— Привлечь виновных к ответственности.

— Ещё раз проверить, уведомлял ли Брилёв и его жена органы МВД о своём гражданстве в установленный срок.

Мы с вами снова будем наблюдать любимое шоу: ужи на сковородке.

Если вы что-то знаете интересного о британском гражданстве Брилёва, его имуществе в Лондоне и тд, то совершенно анонимно пишите нам на Черный Ящик.

P.S. Не забывайте регистрироваться в «умном голосовании».

Алексей Навальный, Эхо Москвы

***

А.Соломин – Хотел вам задать вопрос в связи с публикациями в СМИ о втором гражданстве Сергея Брилева. Там указывается, что президент регулярно работает с ним в таких форматах, как «Прямая линия», как инаугурация президента. Имеет ли значение для президента, какое гражданство у Сергея Брилева? И вообще, знает ли он об этом?

Д.Песков – Президент действительно хорошо знает Сергея Брилева уже много лет, собственно, как и других именитых журналистов, которые с ним работают. Здесь вы упомянули, так сказать, плеяду очень талантливых и ведущих наших тележурналистов, которые известны не только у нас в стране.

В целом, конечно, честно скажу, нам непонятна шумиха, которая по этому вопросу была устроена. Дело в том, что Брилев ничего абсолютно не нарушает, имея гражданство чужой страны. И ничего в этом, собственно, нет предосудительного. По крайней мере, это не может являться поводом для каких-то обвинений или какой-то критики. Вы знаете, что, собственно, он неоднократно сам доказывал, что является абсолютным патриотом, и наличие другого гражданства здесь не является чем-то ущербным. Он не государственный служащий, и поэтому на него никакие ограничения, как и на других неслужащих, не распространяется. Поэтому никаких оснований для, скажем так, окрашивания всей этой истории в такие тона нет, мы их не видим.






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  • 1 | 29.11.2018, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Законы ГосДурой принимаются таким образом, что, чтобы не сделали особо приближенные к путину,- все по закону: оффшорные счета,- по закону; недвижимость за границей,- по закону; дети с европейским гражданством,- по закону; да что там говорить,- они даже обворовывают страну по закону!!!
Преступники завладевшие целым государством и самое государство сделавшие орудием своих чудовищных преступлений.



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  • 2 | 29.11.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Английский агент подобрался вплотную к Путину!



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  • 3 | 29.11.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Имеет хату в Англии, а живет в России, ну это настоящий патриот.
Настоящий патриот
В Баден-Бадене живет.



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  • 4 | 29.11.2018, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Брилев "уши" Путина в Англии, он не гос.работник, он наемный, т.е. купленный. ему все можно. Вообще может там жить, устраивать послания Путина по интернету, не приезжая в Россию.



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  • 5 | 29.11.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
утром 1 января зомбовата проснется и ох@еет. Те кто конечно еще более менее вменяемые (к отдельным деградированным от зомбоящика особям это не относится) поймут, почему на Руси жить хорошо. (Повышение НДС, повышение кварплаты и т.д.)



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  • 6 | 29.11.2018, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В целом, конечно, честно скажу, нам непонятна шумиха, которая по этому вопросу была устроена. Дело в том, что Брилев ничего абсолютно не нарушает, имея гражданство чужой страны. И ничего в этом, собственно, нет предосудительного. По крайней мере, это не может являться поводом для каких-то обвинений или какой-то критики. Вы знаете, что, собственно, он неоднократно сам доказывал, что является абсолютным патриотом, и наличие другого гражданства здесь не является чем-то ущербным. Он не государственный служащий, и поэтому на него никакие ограничения, как и на других неслужащих, не распространяется. Поэтому никаких оснований для, скажем так, окрашивания всей этой истории в такие тона нет, мы их не видим.
_______________________________________+++++++++++
Ну это полный Pиздец, т.к гражданин учит Россиян патриотизму, какое на йух он имеет право. И сцука почему наши соотечественники верят ящику?, когда им вешают лапшу на уши. Такой народ можно брать голыми руками.



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  • 7 | 29.11.2018, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Охренели эти песковы с брилевами. Учат нас патриотизму , а сами одной ногой на выезде. Представить страшно, что сделал бы Сталин, узнав, что он окружен английскими гражданами. Их больше никто и никогда не видел бы. Во что превратилась Россия... Гнилая стена, как сказал Ленин, толкнешь пальцем и свалится.



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.........с другой стороны англичане спокойны:раз друг Путина прописан в их хате,есть гарантия что Путин не нанесет никаких ответных превентивных ядерных ударов по Англии,т.к. могут пострадать имущество и даже родственники Сергея............



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  • 9 | 29.11.2018, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 29.11.2018, 11:14 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 3637 | Рейтинг: -374,5
.........с другой стороны англичане спокойны:раз друг Путина прописан в их хате,есть гарантия что Путин не нанесет никаких ответных превентивных ядерных ударов по Англии,т.к. могут пострадать имущество и даже родственники Сергея............
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
----Я понимаю сарказм,но ипташ утин насрал даже на своих семейных,а по какому-то хмырю рилеву он просто катком проедет в слу чАе чего.



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  • 10 | 29.11.2018, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 29.11.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Английский агент подобрался вплотную к Путину!

****
провал по всем фронтам



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  • 11 | 29.11.2018, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 29.11.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Английский агент подобрался вплотную к Путину!
***********
Якобы еще в конце 90-х, примерно так высказался видный антироссийский политик нашему патриоту о бесполезности его борьбы за выживание населения- вы еще не знаете какого уровня достигло предательство интересов России?
Такого плана или нет был разговор политических противников, но ситуации вокруг ВИПов, подобных Брилеву, заставляют задуматься?



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  • 12 | 29.11.2018, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Живет в Лондоне, а душа его и ему подобных здесь... Они продали ее Путину, как дьяволу, за свое благополучие.



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  • 13 | 29.11.2018, 14:54 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 29.11.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
утром 1 января зомбовата проснется и ох@еет. Те кто конечно еще более менее вменяемые (к отдельным деградированным от зомбоящика особям это не относится) поймут, почему на Руси жить хорошо. (Повышение НДС, повышение кварплаты и т.д.)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Всё так, только это произойдёт не 1 января, а числа 15 января, когда очухаются от похмелья, доедят всё закупленное к празднованию Нового года и начнут получать квитанции за ЖКХ! Очень Опытный



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  • 14 | 29.11.2018, 15:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 29.11.2018, 14:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 29.11.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
утром 1 января зомбовата проснется и ох@еет. Те кто конечно еще более менее вменяемые (к отдельным деградированным от зомбоящика особям это не относится) поймут, почему на Руси жить хорошо. (Повышение НДС, повышение кварплаты и т.д.)
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Всё так, только это произойдёт не 1 января, а числа 15 января, когда очухаются от похмелья, доедят всё закупленное к празднованию Нового года и начнут получать квитанции за ЖКХ! Очень Опытный
******************************

- какой ужасс!!!!
- к Старому Новому Г вся страна будет опухшая от голода!!!!



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  • 15 | 29.11.2018, 16:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 29.11.2018, 15:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 29.11.2018, 14:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 29.11.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
утром 1 января зомбовата проснется и ох@еет. Те кто конечно еще более менее вменяемые (к отдельным деградированным от зомбоящика особям это не относится) поймут, почему на Руси жить хорошо. (Повышение НДС, повышение кварплаты и т.д.)
____________________________________________________________


____________________________________________________________


________ Всё так, только это произойдёт не 1 января, а числа 15 января, когда очухаются от похмелья, доедят всё закупленное к празднованию Нового года и начнут получать квитанции за ЖКХ! Очень Опытный
******************************

- какой ужасс!!!!
- к Старому Новому Г вся страна будет опухшая от голода!!!! ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ С чего сделан сей бредовый вывод? Доедят, пойдут покупать, но уже по новым ценам, которые хитрая торговля уже поднимет под шум бокалов! Очень Опытный



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  • 16 | 29.11.2018, 18:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нами и руководят граждане других государств Всё во вред народу Им просто так гражданство выдали ? Наверняка спецслужбы завербовали и выдали конкретные задания Жёны и дети там в заложниках Проще говоря все они предатели Родины



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  • 17 | 29.11.2018, 18:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 29.11.2018, 18:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нами и руководят граждане других государств
+++++++++++++++++++++++

Ну и что? Малочисленные привыкли когда ими руководят. И вы привыкнете.



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