Как отмазывают пропагандиста Серёжку Брилёва

Ой, как мне не хочется перебивать ужасно важный пост о выборной стратегии новым постом, но придётся. Спасибо ведущему «Эха Москвы» Антону Ореху, который обратил наше внимание на деталь, о которой мы совсем забыли.Сейчас нашего черного кобеля Серёжку Брилёва пытаются отмыть добела все жулики, включая Дмитрия Пескова.Наличие у журналиста Брилева британского гражданства «не может являться поводом для обвинений или критики». Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.«Президент хорошо знает Сергея Брилева, как и других именитых журналистов, которые с ним работают. В целом, нам непонятна шумиха, которая по этому вопросу была устроена. Брилев абсолютно ничего не нарушают, имея гражданство другой страны. Он не является государственным служащим, поэтому никакие ограничения на него не распространяются. Мы не видим никаких оснований для окрашивания этой истории в такие тона», — сказал Песков Эху.И у всех один нарратив: никаких законов Брилёв не нарушил.И всё-таки нарушил. Его нарушение, кстати, косвенно доказывает, что Брилёв врёт о том, что уведомил о своём британском гражданстве власти России и руководство ВГТРК.Этот лживый жулик же не просто пропагандист с необъяснимыми доходами, он же великий государственный муж — раньше входил в Общественный совет МВД и до сих пор член Общественного совета Минобороны.Министерство обороны ссылается на закон об общественной палате, а тот тоже содержит прямой запрет.Запрещено Брилёву там сидеть. Ясный, прямой, недвусмысленный запрет. И он об этом не мог не знать.А министры, соответственно, МВД и Обороны, — осведомленные должны быть люди — никак бы не включили Брилёва в состав общественных советов, если бы в базах была информация о его британском гражданстве.Особенно это занятно выглядит с общественным советом МВД. Ведь об иностранном подданстве Брилёв должен уведомлять именно МВД! (Ранее УФМС, но они подчиняются МВД)Как же это было?Он им пишет: вы знаете, у меня британское гражданство.А они отвечают: круто, а приходите к нам в общественный совет.Поэтому прямо сейчас отправляю Министрам МВД и Обороны требования:— Признать незаконным включение Брилёва в советы.— Исключить (для Минобороны).— Провести проверку, как это могло случиться.— Привлечь виновных к ответственности.— Ещё раз проверить, уведомлял ли Брилёв и его жена органы МВД о своём гражданстве в установленный срок.Мы с вами снова будем наблюдать любимое шоу: ужи на сковородке.Если вы что-то знаете интересного о британском гражданстве Брилёва, его имуществе в Лондоне и тд, то совершенно анонимно пишите нам на Черный Ящик.P.S. Не забывайте регистрироваться в «умном голосовании».***А.Соломин – Хотел вам задать вопрос в связи с публикациями в СМИ о втором гражданстве Сергея Брилева. Там указывается, что президент регулярно работает с ним в таких форматах, как «Прямая линия», как инаугурация президента. Имеет ли значение для президента, какое гражданство у Сергея Брилева? И вообще, знает ли он об этом?Д.Песков – Президент действительно хорошо знает Сергея Брилева уже много лет, собственно, как и других именитых журналистов, которые с ним работают. Здесь вы упомянули, так сказать, плеяду очень талантливых и ведущих наших тележурналистов, которые известны не только у нас в стране.В целом, конечно, честно скажу, нам непонятна шумиха, которая по этому вопросу была устроена. Дело в том, что Брилев ничего абсолютно не нарушает, имея гражданство чужой страны. И ничего в этом, собственно, нет предосудительного. По крайней мере, это не может являться поводом для каких-то обвинений или какой-то критики. Вы знаете, что, собственно, он неоднократно сам доказывал, что является абсолютным патриотом, и наличие другого гражданства здесь не является чем-то ущербным. Он не государственный служащий, и поэтому на него никакие ограничения, как и на других неслужащих, не распространяется. Поэтому никаких оснований для, скажем так, окрашивания всей этой истории в такие тона нет, мы их не видим.