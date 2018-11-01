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«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

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Теперь уже бывший глава района с уголовными амбициями?

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Обманувший Хабирова глава Баймакского района Башкирии покинул свой пост. Данную информацию подтвердил сам Ильшат Ситдиков, который пробыл главой района семь лет. Ильшат Ситдиков сообщил ProUfu.ru, что покинул должность в связи с заслуженным выходом на пенсию. По данным нашего источника, временно исполняющим обязанности главы Баймакского района будет назначен Фанис Аминев, который ранее являлся главой Баймака.


Теперь уже бывший глава района с уголовными амбициями?


– Я больше 40 лет отдал производству, работал директором, два раза главой. Баймакскому району отдал почти 15 лет. Спасибо руководству и всем. Сейчас буду укреплять свое здоровье, – сообщил ProUfu.ru Ситдиков.

Еще один собеседник ProUfu.ru сообщил, что после конфликта в Темясово, когда к Ситдикову на прием пришли общественники, он попросил не «раздувать» конфликт и дать ему «досидеть» в своем кресле до мая 2019 года – тогда он написал бы заявление по собственному желанию. По другим данным, Ситдиков планировал продержаться на должности ради высокой пенсии.

Напомним, в начале ноября врио главы Башкирии Радий Хабиров отчитал Ильшата Ситдикова за ложь. Тогда жители района в обращении к новому руководителю республики пожаловались, что учителей районных школ принудительно отправили на отдых в дни осенних каникул без оплаты труда. При этом Хабирова возмутило, что глава администрации Баймакского района Ильшат Ситдиков несколько раз «менял свои показания».

Ильшат Ситдиков за время своей работы на посту главы Баймакского района успел прославиться и тем, что не смог предотвратить в Темясово межнациональный конфликт. Также в июне 2017 года глава района позволил себе грубо обозвать жителей Темясово. Немногим раньше местные жители сообщали о том, что Ситдиков прибыл на местный сабантуй в качестве VIP-гостя на вертолете. Отметим, что в отношении Ситдикова в 2015 году было возбуждено уголовное дело.

ПроУфу
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  • 1 | 30.11.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я больше 40 лет отдал производству, работал директором, два раза главой. Баймакскому району отдал почти 15 лет. Спасибо руководству и всем. Сейчас буду укреплять свое здоровье, – сообщил ProUfu.ru Ситдиков.
________________________________________________________
Лицо становского байства. Сколько таких сидит еще рулит. Этот субъект пошел в нащальники сразу после школы? Или чему он там 40 лет отдал? Нормально хоть год по работал, или в креслах все посиживал?



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  • 2 | 30.11.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
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А Хабиров оказался настоящим Мужиком, Сказал-сделал. Самого одиозного непотопляемого мафиози Сидю пнул под зад. За это Хабирову большое спасибо от простых жителей Баймакского района. Так держать Хабиров!
Кстати, ответит ли Сидя за базар, точнее за действия? За разграбленный район, за стадион Труд в Баймаке, за раскуроченный Парк культуры и отдыха в Баймаке, за повторно загубленный колбасный цех? Да много всего. Будет ли посадка?



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  • 3 | 30.11.2018, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Туда и дорога ! Отдал 15 лет Баймакскому району , но взял себе
от него на всю свою безбедную жизнь !



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  • 4 | 30.11.2018, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
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У Системы большая очередь на Откорм, одного насытившегося уйдут другого нуждающегося воткнут, и так бесконечно.



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  • 5 | 30.11.2018, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну и когда же уйдет Глава Белорецкого района Миронов В.Г.? Сколько еще ждать и терпеть его? После всего, что показали по телевидению, он должен был написать заявление в тот же день! Посмотрите что творится в Белорецком районе: развал и уничтожение всего ценного, что еще осталось!



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вО!
добрый моложец,откуда такого сыскали?
.........сам не красный, а морда красная» – ... чо рассказывать... дын-дын-дын... иду, никого не трогаю. у меня башка после ...



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  • 7 | 30.11.2018, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сейчас буду укреплять свое здоровье, – сообщил ProUfu.ru Ситдиков.
*************************************************
Куда уж больше то "укреплять",- посмотрите на его рожу лица, вылитый зажравшийся боров!



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  • 8 | 30.11.2018, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 30.11.2018, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну и когда же уйдет Глава Белорецкого района Миронов В.Г.? Сколько еще ждать и терпеть его? После всего, что показали по телевидению, он должен был написать заявление в тот же день! Посмотрите что творится в Белорецком районе: развал и уничтожение всего ценного, что еще осталось!
_____
Куда миронову уходить? На пенсию рано. В обратно в кассиры- западло
В охранники тестирование на полиграфе не пройдет. К жене в окошко МФЦ - у миронова техника общения с людьми питекатропная- клиенты побьют
Один путь- вместе с женой продавцами в лавки тестя.
Но это только после завершения расследования по землям, квартирам, недостроям и пр. к чему прикасались его липкие ручонки



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  • 9 | 30.11.2018, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Глава Белорецкого района Миронов В.Г. - кассир-операционист, сын водителя серого кардинала Карепанова Е.Я., уроженец стольного поселка Верхний Авзян, как и все руководители муниципальных и государственных организаций Белорецкого района: пенсионного фонда, налоговой инспекции, отдела образования, центра занятости. Главный врач Белорецкой ЦРКБ пасынок Карепанова Е.Я.. А Карепанов Е.Я. сам из Верхнего Авзяна... Здесь уж про коррупцию и говорить не стоит. Рука руку моет!
Весь депутатский состав районного Совета "ручные" у Карепанова Е.Я. вместе с Мироновым В.Г., кроме одного - двух. Говорить о проведении заседания Совета об расторжении контракта с Мироновым В.Г. и говорить не стоит. Так и будет продолжаться уничтожение Белорецкого района!



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  • 10 | 30.11.2018, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 30.11.2018, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глава Белорецкого района Миронов В.Г. - кассир-операционист, сын водителя серого кардинала Карепанова Е.Я., уроженец стольного поселка Верхний Авзян, как и все руководители муниципальных и государственных организаций Белорецкого района: пенсионного фонда, налоговой инспекции, отдела образования, центра занятости. Главный врач Белорецкой ЦРКБ пасынок Карепанова Е.Я.. А Карепанов Е.Я. сам из Верхнего Авзяна... Здесь уж про коррупцию и говорить не стоит. Рука руку моет!
Весь депутатский состав районного Совета "ручные" у Карепанова Е.Я. вместе с Мироновым В.Г., кроме одного - двух. Говорить о проведении заседания Совета об расторжении контракта с Мироновым В.Г. и говорить не стоит. Так и будет продолжаться уничтожение Белорецкого района!
__________________________________________________
Эка невидаль, с одной деревни. А сколько титульных семейств присосалось по республике . Вся семья руководители районов и в уфе для прикрытия кто нибудь сидит. Глав меняют, для простых жителей никаких изменений.



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- долой комарилью Миронова-Корепанова!



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  • 12 | 30.11.2018, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Что толку баймакцам от ухода Ситдикова?
Его "крыша" возле Хабирова уже закрепилась крепко и населению этого, проблемного района по всем характеристикам, улучшения жизни ждать не стоит.



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  • 13 | 30.11.2018, 14:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глава Белорецкого района Миронов В.Г. - кассир-операционист, сын водителя серого кардинала Карепанова Е.Я., уроженец стольного поселка Верхний Авзян, как и все руководители муниципальных и государственных организаций Белорецкого района: пенсионного фонда, налоговой инспекции, отдела образования, центра занятости. Главный врач Белорецкой ЦРКБ пасынок Карепанова Е.Я.. А Карепанов Е.Я. сам из Верхнего Авзяна... Здесь уж про коррупцию и говорить не стоит. Рука руку моет!
Весь депутатский состав районного Совета "ручные" у Карепанова Е.Я. вместе с Мироновым В.Г., кроме одного - двух. Говорить о проведении заседания Совета об расторжении контракта с Мироновым В.Г. и говорить не стоит. Так и будет продолжаться уничтожение Белорецкого района!
------------------------------------------------------------
-----------------------------------
До Миронова В.Г. главами Белорецкого района много лет были Максимов Н.П., Карепанов Е.Я. все выходцы с достопочтенного поселка Верхний Авзян... Власть передается из рук в руки только выходцу из Верхнего Авзяна.



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  • 14 | 30.11.2018, 15:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
• 11 | 30.11.2018, 11:27 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 3646 | Рейтинг: -374,3
- долой комарилью Миронова-Корепанова!

Нужно было начинать с Нуримановского района.



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  • 15 | 30.11.2018, 20:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........" Обманувший Хабирова глава Баймакского района Башкирии покинул свой пост. Данную информацию подтвердил сам Ильшат Ситдиков, который пробыл главой района семь лет. .........."
======================================================
Трус и Подлец руководил Баймакским районом 15 лет !
Из них под руководством ПУСТОЗВОНА - Хамитова, 8лет !
Такая вот она подлейшая , власть ПУСТОЗВОНСКАЯ была !
Какая же она подлая !



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  • 16 | 30.11.2018, 20:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Судя по фотографии за столом сидящего человека , можно
сказать" хоризма " данного человека больше похожа на Морду !



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  • 17 | 30.11.2018, 22:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Башкирцы все таковы !



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  • 18 | 30.11.2018, 22:23 | Автор: Не зарегистрирован
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17 | 30.11.2018, 22:11 | Автор:

Башкирцы все таковы !
=======================================
Не хотелось бы согласиться , и НЕ соглашусь , за неименеием
МАААЛенькой части башкирцев ! Как сволочи Каца !



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