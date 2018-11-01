Теперь уже бывший глава района с уголовными амбициями?

Обманувший Хабирова глава Баймакского района Башкирии покинул свой пост. Данную информацию подтвердил сам Ильшат Ситдиков, который пробыл главой района семь лет. Ильшат Ситдиков сообщил ProUfu.ru, что покинул должность в связи с заслуженным выходом на пенсию. По данным нашего источника, временно исполняющим обязанности главы Баймакского района будет назначен Фанис Аминев, который ранее являлся главой Баймака.– Я больше 40 лет отдал производству, работал директором, два раза главой. Баймакскому району отдал почти 15 лет. Спасибо руководству и всем. Сейчас буду укреплять свое здоровье, – сообщил ProUfu.ru Ситдиков.Еще один собеседник ProUfu.ru сообщил, что после конфликта в Темясово, когда к Ситдикову на прием пришли общественники, он попросил не «раздувать» конфликт и дать ему «досидеть» в своем кресле до мая 2019 года – тогда он написал бы заявление по собственному желанию. По другим данным, Ситдиков планировал продержаться на должности ради высокой пенсии.Напомним, в начале ноября врио главы Башкирии Радий Хабиров отчитал Ильшата Ситдикова за ложь. Тогда жители района в обращении к новому руководителю республики пожаловались, что учителей районных школ принудительно отправили на отдых в дни осенних каникул без оплаты труда. При этом Хабирова возмутило, что глава администрации Баймакского района Ильшат Ситдиков несколько раз «менял свои показания».Ильшат Ситдиков за время своей работы на посту главы Баймакского района успел прославиться и тем, что не смог предотвратить в Темясово межнациональный конфликт. Также в июне 2017 года глава района позволил себе грубо обозвать жителей Темясово. Немногим раньше местные жители сообщали о том, что Ситдиков прибыл на местный сабантуй в качестве VIP-гостя на вертолете. Отметим, что в отношении Ситдикова в 2015 году было возбуждено уголовное дело.