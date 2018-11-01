Теперь все правильно: Всемирный курултай башкир возглавил специалист по охране памятников

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».



Рейтинг публикаций
Гафур Гилязов: Афганская ...

Российская власть готовится широко отметить 30-летие (15 февраля 2019 г.) ...
  Администратор

Состоялись ли как ...

Накануне активистки феминистического движения Башкортостана "БашФем" провели ...
  natall

Гафур Гилязов: Что ...

День республики – 11 октября 2018 г., ознаменовался важным политическим ...
  Администратор

Лилия Чанышева подала в ...

30 октября Лилия Чанышева подала иск к соцсети «ВКонтакте», чтобы признать ...
  Администратор

Содомия в УВД Уфимского ...

Предположительно, в ночь с 29 на 30 октября начальник полиции Уфимского района ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Что скажут — то и поддерж ...

15%-истинная доля башкир в численности населения
  Рейтинг: +4  Анонимно

«Троллят» и «передергиваю ...

Хабирову переодеться бы стариком и в поликлинику, там покажут кузькину ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

«Троллят» и «передергиваю ...

А я уж и забыл когда последний раз был в больнице, не хожу я туда не п ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Календарь новостей
«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Лучшие комментарии недели
Хабиров: «Мы не дадим сво ...

Хабиров: Мы не дадим своровать эти деньги --------------- Мы сами их с ...
  Рейтинг: +4  Зулия

Галин о том, почему Хабир ...

Мочи не хватило дочитать этот бред до конца! Сплошные оды муртаЗлу, сп ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Битва за аэропорт: Почему ...

Тётя Роза @Anakoyher Пишут, что зонд NASA InSight успешно сел на Мар ...
  Рейтинг: +4  Егерь

Лучшие комментарии месяца
Народное единство в парал ...

Какая там нищета? Побоку безработицу и беззаконие властей. Мы должны г ...
  Рейтинг: +5  Karim Yaushev

Содомия в УВД Уфимского р ...

Трахать молодых сотрудниц,старшими по званию, по всей видимости у НИХ ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Очередная грызня национал ...

Где мать ТВОЮ, Памятник основателю исконно Русского города Уфа, Воевод ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Что скажут — то и ...

В Башкортостане депутаты поддержали законопроект о свободном выборе языка ...
  30.11.2018   25248    100

«Троллят» и ...

Хабиров высказался об обращениях жителей в соцсетях на тему здравоохранения. Он ...
  30.11.2018   28435    8

Теперь уже бывший глава ...

Обманувший Хабирова глава Баймакского района Башкирии покинул свой пост. Данную ...
  30.11.2018   19576    18

Теперь все правильно: ...

Новым председателем Всемирного курултая башкир (ВКБ) — самой многочисленной ...
  30.11.2018   36386    22

Премьера Башкирии ...

Новым местом работы башкирского премьера Рустэма Марданова, который, как ...
  29.11.2018   25499    49

Обсуждаемое за месяц
Что скажут — то и ...

В Башкортостане депутаты поддержали законопроект о свободном выборе языка ...
  30.11.2018   29034    100

«Троллят» и ...

Хабиров высказался об обращениях жителей в соцсетях на тему здравоохранения. Он ...
  30.11.2018   17590    8

Теперь уже бывший глава ...

Обманувший Хабирова глава Баймакского района Башкирии покинул свой пост. Данную ...
  30.11.2018   41157    18

Теперь все правильно: ...

Новым председателем Всемирного курултая башкир (ВКБ) — самой многочисленной ...
  30.11.2018   33548    22

Премьера Башкирии ...

Новым местом работы башкирского премьера Рустэма Марданова, который, как ...
  29.11.2018   23422    49

Последние публикации
Что скажут — то и ...

В Башкортостане депутаты поддержали законопроект о свободном выборе языка ...
  30.11.2018   17601    100

«Троллят» и ...

Хабиров высказался об обращениях жителей в соцсетях на тему здравоохранения. Он ...
  30.11.2018   43385    8

Теперь уже бывший глава ...

Обманувший Хабирова глава Баймакского района Башкирии покинул свой пост. Данную ...
  30.11.2018   15819    18

Теперь все правильно: ...

Новым председателем Всемирного курултая башкир (ВКБ) — самой многочисленной ...
  30.11.2018   43333    22

Премьера Башкирии ...

Новым местом работы башкирского премьера Рустэма Марданова, который, как ...
  29.11.2018   26613    49

Хабиров назначил ...

Как сообщает пресс-служба главы РБ, руководитель администрации главы республики ...
  29.11.2018   22908    15

Захар Прилепин: «Не ...

Новая колоночка про старые проблемы. Помните, пожалуйста, что Пушкин не только ...
  29.11.2018   16138    110

Ждем перемен на блюдечке ...

Нестареющая песня-гимн Цоя «Перемен», как и культовый фильм «Асса» чутко ...
  29.11.2018   38197    30

Как отмазывают ...

Ой, как мне не хочется перебивать ужасно важный пост о выборной стратегии новым ...
  29.11.2018   34873    18

Галлямов о Муртазе: В ...

Политолог рассуждает о возможности возвращения в большую политику первого ...
  28.11.2018   30028    139

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Ноябрь 2018 (106)
Октябрь 2018 (139)
Сентябрь 2018 (165)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Читаемое за неделю
Коммунизм как экстремизм ...

Борьба с экстремизмом. В Челябинске предложили переименовать улицы Сони Кривой ...
  25.11.2018   39467    89

Хабиров: «Мы не дадим ...

Врио Главы Республики написал в соцсети пост о 28 триллионах рублей, которое ...
  25.11.2018   26470    244

Шевчук — о Шиханах: ...

Известный российский музыкант Юрий Шевчук высказался в защиту гор Шихан. Им ...
  26.11.2018   12083    77

Какой конкурс, такие и ...

Уфимская правозащитница Рамиля Саитова, участвовавшая в октябре в конкурсе на ...
  26.11.2018   28500    39

Валеев отозвал свою ...

Хайдар Валеев, в докторской диссертации которого сообществом «Диссернет» были ...
  26.11.2018   21634    86

Читаемое за месяц
Лилия Чанышева подала в ...

30 октября Лилия Чанышева подала иск к соцсети «ВКонтакте», чтобы признать ...
  1.11.2018   36378    19

Арестован подельник ...

Суд избрал меру пресечения для соучастника в деле зампрокурора Башкирии. Суд ...
  1.11.2018   42826    15

Содомия в УВД Уфимского ...

Предположительно, в ночь с 29 на 30 октября начальник полиции Уфимского района ...
  1.11.2018   37286    330

С украденными ...

Благотворительный фонд «Урал», который контролирует первый президент Башкирии ...
  1.11.2018   37593    77

Очень по-хамитовски: ...

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил министру сельского хозяйства ...
  2.11.2018   26850    13


Теперь все правильно: Всемирный курултай башкир возглавил специалист по охране памятников

Оценили
0










Новым председателем Всемирного курултая башкир (ВКБ) — самой многочисленной национальной общественной организации в Башкирии — стал директор ГБУ «Научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан» Данир Гайнуллин, сообщается на сайте ВКБ. Решение было принято вчера на заседании исполкома организации.

Теперь все правильно: Всемирный курултай башкир возглавил специалист по охране памятников


Руководивший ВКБ с 2015 года Амир Ишемгулов подал в отставку, объяснив решение тем, что хочет сосредоточиться на подготовке к проведению в Уфе в 2021 году международного конгресса пчеловодов «Апимондия». Господин Ишемгулов руководит ГБУ «Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии».

Коммерсант
Оригинал публикации

***

Организацию возглавил экс-директор филармонии

В крупнейшей национальной организации Башкирии — Всемирном курултае башкир (ВКБ) сменился руководитель. Ее новым председателем избран бывший активист Союза башкирской молодежи Данир Гайнуллин. Амир Ишемгулов, руководивший ВКБ с 2015 года, заявил, что уходит, чтобы сосредоточиться на организации в республике всемирного конгресса пчеловодов. Критики ВКБ уверены, что за сменой председателя стоит новая администрация республики, которой нужен свой «послушный» человек. Впрочем, признают они, политической силой ВКБ давно быть перестал, и чиновников это вполне устраивает.

Новым председателем ВКБ стал директор ГБУ «Научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан» Данир Гайнуллин. Как следует из сообщения на сайте ВКБ, за него в среду проголосовали члены исполкома организации.

Экс-глава ВКБ Амир Ишемгулов (руководил с 2015 года) написал заявление о сложении полномочий. Он заявил „Ъ“, что решил уйти, так как получил более интересное предложение — участвовать в организации в Башкирии в 2021 году международного конгресса пчеловодов «Апимондия». Господин Ишемгулов совмещал пост председателя ВКБ с должностью директора ГБУ «Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии», крупного производителя продукции из меда. «Меня уже включили в состав делегации, которая поедет изучать опыт подготовки пчеловодческого конгресса в Канаду,— сказал экс-глава ВКБ.— Совмещать несколько направлений физически нереально».

Данира Гайнуллина, по его словам, члены исполкома избрали практически единогласно, при одном воздержавшемся. Он уверен, что оставил ВКБ «хорошее наследство» — 13 млн руб. на банковском счету и помещение в отдельном здании. «Когда я принимал организацию, у нее не было ни офиса, ни денег, только 5 млн руб. долга. Мы же добились бюджетного финансирования»,— похвалился Амир Ишемгулов. Новому руководителю, по его мнению, придется потрудиться, чтобы сохранить господдержку, а кроме того, усилить работу с молодежью.

Собеседник, близкий к администрации Башкирии, сообщил, что «уход Ишемгулова был предопределен». «Организация окончательно потеряла авторитет, не популярна у молодежи. А Данир Гайнуллин — бывший соруководитель Союза башкирской молодежи (общественная организация башкирских националистов, имевшая большой авторитет в 1990 годы.— „Ъ“), авторитетный, но в то же время системный человек»,— сказал собеседник.

По информации портала «Проуфу», Амир Ишемгулов представлял исполкому Данира Гайнуллина как кандидатуру, согласованную вице-премьером, главой аппарата правительства Илшата Тажитдинова и управлением ФСБ.

Данир Гайнуллин вчера для комментариев был недоступен. Он родился в ноябре 1970 года в Стерлибашевском районе, закончил истфак Башгосуниверситета. До 2003 года возглавлял Республиканский центр народного творчества, затем, до 2010 года, работал директором Башгосфилармонии. В 2011 году был назначен главой ГБУ «Научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия». Учреждение распределяет подряды на работы, связанные с охраной объектов культурного наследия,— экспертизы, обследования и другие мероприятия.

ВКБ — самая крупная общественная организация в Башкирии. Имеет сеть представительств в 36 регионах РФ и 16 странах. Своей миссией ВКБ называет содействие культурно-национальной консолидации башкирского народа, реализации его конституционных прав по сохранению и развитию языка, а также защиту политических, экономических, социальных, культурных, экологических прав и свобод башкир.

Бывший заместитель председателя исполкома ВКБ Валиахмет Бадретдинов полагает, что главной проблемой организации уже много лет является то, что она отказалась от участия в политике. «Курултай всегда был послушным инструментом в руках власти. Это, в том числе, следствие его финансовой зависимости. Но в последние годы он вообще не соответствовал своей миссии: не защищал башкирских активистов, не реагировал на их обращения, а только отчитывался о проведенных культурных мероприятиях, которые, скорее всего, не сам еще и проводил». В исполкоме организации «много достойных людей, но они тоже не политики и никогда ими не были», отметил собеседник. Смена лидера, полагает он, вряд ли усилит авторитет ВКБ: «Он, как и его предшественники, будет проводником воли администрации». Сейчас самой авторитетной у башкир организацией является движение «Башкорт» — «причем не только у молодежи, но и у старшего поколения», отметил господин Бадретдинов.

Один из лидеров «Башкорта» Фаиль Алчинов считает, что ВКБ давно нелегитимен и выполняет исключительно декоративную функцию. Смена председателя ВКБ для усиления роли организации, по его мнению, может быть реакцией на растущую активность «Башкорта», который в последнее время активно проводит локальные сходы башкир (йыйыны). «Гайнуллин раньше был одним из руководителей СБМ, но он уже давно чиновник»,— отозвался господин Алчинов о новом главе ВКБ.

«ВКБ создавался, чтобы управлять национальным движением, которое беспокоило власть в 1990-е годы,— отмечает политолог Сергей Лаврентьев.— Сейчас организация не имеет такого большого влияния. Она, скорее, вспомогательный инструмент для власти».

«Как и любая другая официозная „общественная“ структура, ВКБ является лишь симулякром, изображающим общественность,— отмечает политолог Аббас Галлямов.— Обычным башкирам, интересы которых она якобы представляет, никакого дела до ВКБ нет. Однако поскольку речь идет о чувствительной национальной проблематике, с ФСБ такие назначения согласовывают, хотя формально не должны. Гайнуллин — креатура вице-премьера Илшата Тажитдинова, и он за нее поручился. Это свидетельствует о крепких аппаратных позициях Тажитдинова».

Наталья Павлова, Дарья Кучеренко, Коммерсант
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 30.11.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как и любая другая официозная „общественная“ структура, ВКБ является лишь симулякром, изображающим общественность,— отмечает политолог Аббас Галлямов.— Обычным башкирам, интересы которых она якобы представляет, никакого дела до ВКБ нет. Однако поскольку речь идет о чувствительной национальной проблематике, с ФСБ такие назначения согласовывают, хотя формально не должны.
+++++++++++++++++++

Вот бабка и демократия, с высочайшего позволения ФСБ.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 30.11.2018, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как и любая другая официозная „общественная“ структура, ВКБ является лишь симулякром, изображающим общественность,— отмечает политолог Аббас Галлямов.— Обычным башкирам, интересы которых она якобы представляет, никакого дела до ВКБ нет. Однако поскольку речь идет о чувствительной национальной проблематике, с ФСБ такие назначения согласовывают, хотя формально не должны.
+++++++++++++++++++

Вот те бабка и демократия, с высочайшего позволения ФСБ.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 30.11.2018, 10:28 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 36077 | Рейтинг: +5788,9
Стела-это хорошо. У меня была знакомая-Стелла Ароновна. Очень приличная дама, кстати, врач ЛОР!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 30.11.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
всемирный конгресс пчеловодов может подождать



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 30.11.2018, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 30.11.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
всемирный конгресс пчеловодов может подождать
+++++++++++++++++++++++
Если всемирный, то организатором и финансированием должна заниматься хотя бы Россия.
Если сочтут значимым Всемирный фонд Дикой природы, ЮНЕСКО, ООН.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 30.11.2018, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Данир Гайнуллин — бывший соруководитель Союза башкирской молодежи (общественная организация башкирских националистов, имевшая большой авторитет в 1990 годы.— „Ъ“)
************************************************
То, что без согласования с хабировым кандидатуры башкирского националиста и русофоба гайнуллина не обошлось это видно невооруженным глазом.
Хабиров, сразу после назначения на пост , пошел на прием к муртаЗлу, теперь вот нацика назначил руководить " самой многочисленной национальной общественной организации в Башкирии " короче еще тот кадр...



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 30.11.2018, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 30.11.2018, 10:28 | Автор: юнг
Публикации: 324 | Комментарии: 36067 | Рейтинг: +5790
Стела-это хорошо. У меня была знакомая-Стелла Ароновна.

-------------------------

У меня была электрогитара "Стелла". Вышивал тока так!..



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 30.11.2018, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Стелла и стела - это разные слова. Поэтому и пишутся неодикаково.

Стела.

С одной буквой "л" слово пишется, если оно означает некий монумент в виде плиты или столба, на котором имеются памятные надписи. Например - фамилии, звания, описание подвигов каких-то погибших героев. Стела - это памятник.

Стелла.

А две буквы "л" будут уместными, если слово является именем собственным, обозначать женское имя. Либо (реже) означает стилизованное, поэтизированное наименование какой-либо звезды. По сути, это будет не название конкретной звезды, а просто поэтический синоним слова "звезда". Кроме того, это название лекарственного препарата, относящегося к лечению мастопатии. Как правило, пишется в кавычках.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 30.11.2018, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 30.11.2018, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как и любая другая официозная „общественная“ структура, ВКБ является лишь симулякром, изображающим общественность,— отмечает политолог Аббас Галлямов.— Обычным башкирам, интересы которых она якобы представляет, никакого дела до ВКБ нет. Однако поскольку речь идет о чувствительной национальной проблематике, с ФСБ такие назначения согласовывают, хотя формально не должны.
+++++++++++++++++++

Вот те бабка и демократия, с высочайшего позволения ФСБ.
____________________________________________________________
__
Да мы поняли, не дуплеть



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 30.11.2018, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пипец!
Вновь т.н. "башкирские активисты", а в понимании трудового народа национальные тормоза, начнут в лесах заниматься обучением военному делу, бить стариков, давить на патриотов, протестующих против вороватых чиновников, бороться за изучение евреями башкирского языка, проставлять Валиди и тюрксой, громко бить в бочки и требовать только "своим" от федерального центра больше власти и денег?



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 30.11.2018, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Амир Ишемгулов, руководивший ВКБ с 2015 года, заявил, что уходит, чтобы сосредоточиться на организации в республике всемирного конгресса пчеловодов.
___________________________________________________
Даже Амирка понял, что пчеловодом быть почетней, а ВКБ цирк на конной тяге. Думаю остальные тоже прозреют



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 30.11.2018, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 30.11.2018, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пипец!
Вновь т.н. "башкирские активисты", а в понимании трудового народа национальные тормоза, начнут в лесах заниматься обучением военному делу, бить стариков, давить на патриотов, протестующих против вороватых чиновников, бороться за изучение евреями башкирского языка, проставлять Валиди и тюрксой, громко бить в бочки и требовать только "своим" от федерального центра больше власти и денег?
___________________________________________________
Вряд ли, с ФСБ же согласовали, им тоже показатели портить ни к чему. Просто когда надо будет обезвредить кого для новостей, проедут по адресам со списком, набьют этими клоунами каталажку отчитаются.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 30.11.2018, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да уж, вновь баймакские братки Т. потирают руки.
Вновь они сорвали куш в игре на выживание...



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 30.11.2018, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Как и любая другая официозная „общественная“ структура, ВКБ является лишь симулякром, изображающим общественность,— отмечает политолог Аббас Галлямов.— Обычным башкирам, интересы которых она якобы представляет, никакого дела до ВКБ нет. Однако поскольку речь идет о чувствительной национальной проблематике, с ФСБ такие назначения согласовывают, хотя формально не должны.
********************
- огласите пожалуйста весь список согласованных!
Лучкина-Серегина,Михаил Щеглов,Екатерина Беляева тоже согласованны? людям-то втирают что самая ни есть общественнейшие движухи за искоренение языков коренных народов



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 15 | 30.11.2018, 11:59 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 63 | Комментарии: 585 | Рейтинг: +190,2
О темной стороне (не знаю – есть ли светлая сторона) личности этого башкирского деятеля подробно рассказывается в материале «СБМ: Данир Гайнуллин, повелитель нот»

https://ufagubnews.livejournal.com/54699.html



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 30.11.2018, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 30.11.2018, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Стелла и стела - это разные слова. Поэтому и пишутся неодикаково.
----------------------

Напиши по технологии "стелс" - и не увидишь разницы.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 17 | 30.11.2018, 12:52 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16280 | Рейтинг: -2937,3
Карымка, а кто же должен возглавлять башкирскую общественную организацию, если не активист башкирского народа? Ты то с какого упал?
Вот ты же тоже возглавлял татарские организации и до сих пор где то там числишься. Но ты ведь не только актив татарского народа, но и предатель российского народа. Ты был в числе главных татар и одновременно активным сотрудником "Голоса Америки".
Киваешь на профессионализм других. А ты то? За госсчет выучился в БГУ и не потянул работу математика. Сбежал в общественные работы, но денежные. На чем свет стоит ругал и ругаешь Рахимова, а квартиру выклянчил у него.
Всю жизнь только и дела, что стучишь, прав был Валиди про вас, абсолютно прав.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 30.11.2018, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 30.11.2018, 12:52 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 16278 | Рейтинг: -2937
Карымка, а кто же должен возглавлять башкирскую общественную организацию, если не активист башкирского народа? Ты то с какого упал?
Вот ты же тоже возглавлял татарские организации и до сих пор где то там числишься. Но ты ведь не только актив татарского народа, но и предатель российского народа. Ты был в числе главных татар и одновременно активным сотрудником "Голоса Америки".
Киваешь на профессионализм других. А ты то? За госсчет выучился в БГУ и не потянул работу математика. Сбежал в общественные работы, но денежные. На чем свет стоит ругал и ругаешь Рахимова, а квартиру выклянчил у него.
Всю жизнь только и дела, что стучишь, прав был Валиди про вас, абсолютно прав.
___________________________________________________
Ты опять хвосты крутишь в своей шараге и ненавидишь татар? Валидка твой - местный Бандера, плохой кумир для преподавателя работающего с молодежью.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 19 | 30.11.2018, 13:28 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16280 | Рейтинг: -2937,3
Опять кому то инфы не хватает? Пожалуйста.
Вот слова А.Валиди в адрес татарских деятелей:
Единственная возможность осуществления этой вашей затеи — тот непотребный способ, которым пользовались до сих пор, - интриги и провокации, попытки воспрепятствовать любому полезному начинанию башкир, доносительство при каждом удобном случае русским, как белым, так и красным, изображая башкир как врагов русских, их государства. По существу это и будет методом вашей борьбы. ..



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 30.11.2018, 14:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
что делал Валиди 50 лет в Турции,что убеждал турков что башкиры ненавидят турков,и этот Гайнуллин туда же поперся к туркам аж с сабантуем то же самое самое - показать что не любит турков.



Оценили
1

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com