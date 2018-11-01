Теперь все правильно: Всемирный курултай башкир возглавил специалист по охране памятников

Новым председателем Всемирного курултая башкир (ВКБ) — самой многочисленной национальной общественной организации в Башкирии — стал директор ГБУ «Научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан» Данир Гайнуллин, сообщается на сайте ВКБ. Решение было принято вчера на заседании исполкома организации.Руководивший ВКБ с 2015 года Амир Ишемгулов подал в отставку, объяснив решение тем, что хочет сосредоточиться на подготовке к проведению в Уфе в 2021 году международного конгресса пчеловодов «Апимондия». Господин Ишемгулов руководит ГБУ «Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии».***В крупнейшей национальной организации Башкирии — Всемирном курултае башкир (ВКБ) сменился руководитель. Ее новым председателем избран бывший активист Союза башкирской молодежи Данир Гайнуллин. Амир Ишемгулов, руководивший ВКБ с 2015 года, заявил, что уходит, чтобы сосредоточиться на организации в республике всемирного конгресса пчеловодов. Критики ВКБ уверены, что за сменой председателя стоит новая администрация республики, которой нужен свой «послушный» человек. Впрочем, признают они, политической силой ВКБ давно быть перестал, и чиновников это вполне устраивает.Новым председателем ВКБ стал директор ГБУ «Научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан» Данир Гайнуллин. Как следует из сообщения на сайте ВКБ, за него в среду проголосовали члены исполкома организации.Экс-глава ВКБ Амир Ишемгулов (руководил с 2015 года) написал заявление о сложении полномочий. Он заявил „Ъ“, что решил уйти, так как получил более интересное предложение — участвовать в организации в Башкирии в 2021 году международного конгресса пчеловодов «Апимондия». Господин Ишемгулов совмещал пост председателя ВКБ с должностью директора ГБУ «Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии», крупного производителя продукции из меда. «Меня уже включили в состав делегации, которая поедет изучать опыт подготовки пчеловодческого конгресса в Канаду,— сказал экс-глава ВКБ.— Совмещать несколько направлений физически нереально».Данира Гайнуллина, по его словам, члены исполкома избрали практически единогласно, при одном воздержавшемся. Он уверен, что оставил ВКБ «хорошее наследство» — 13 млн руб. на банковском счету и помещение в отдельном здании. «Когда я принимал организацию, у нее не было ни офиса, ни денег, только 5 млн руб. долга. Мы же добились бюджетного финансирования»,— похвалился Амир Ишемгулов. Новому руководителю, по его мнению, придется потрудиться, чтобы сохранить господдержку, а кроме того, усилить работу с молодежью.Собеседник, близкий к администрации Башкирии, сообщил, что «уход Ишемгулова был предопределен». «Организация окончательно потеряла авторитет, не популярна у молодежи. А Данир Гайнуллин — бывший соруководитель Союза башкирской молодежи (общественная организация башкирских националистов, имевшая большой авторитет в 1990 годы.— „Ъ“), авторитетный, но в то же время системный человек»,— сказал собеседник.По информации портала «Проуфу», Амир Ишемгулов представлял исполкому Данира Гайнуллина как кандидатуру, согласованную вице-премьером, главой аппарата правительства Илшата Тажитдинова и управлением ФСБ.Данир Гайнуллин вчера для комментариев был недоступен. Он родился в ноябре 1970 года в Стерлибашевском районе, закончил истфак Башгосуниверситета. До 2003 года возглавлял Республиканский центр народного творчества, затем, до 2010 года, работал директором Башгосфилармонии. В 2011 году был назначен главой ГБУ «Научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия». Учреждение распределяет подряды на работы, связанные с охраной объектов культурного наследия,— экспертизы, обследования и другие мероприятия.ВКБ — самая крупная общественная организация в Башкирии. Имеет сеть представительств в 36 регионах РФ и 16 странах. Своей миссией ВКБ называет содействие культурно-национальной консолидации башкирского народа, реализации его конституционных прав по сохранению и развитию языка, а также защиту политических, экономических, социальных, культурных, экологических прав и свобод башкир.Бывший заместитель председателя исполкома ВКБ Валиахмет Бадретдинов полагает, что главной проблемой организации уже много лет является то, что она отказалась от участия в политике. «Курултай всегда был послушным инструментом в руках власти. Это, в том числе, следствие его финансовой зависимости. Но в последние годы он вообще не соответствовал своей миссии: не защищал башкирских активистов, не реагировал на их обращения, а только отчитывался о проведенных культурных мероприятиях, которые, скорее всего, не сам еще и проводил». В исполкоме организации «много достойных людей, но они тоже не политики и никогда ими не были», отметил собеседник. Смена лидера, полагает он, вряд ли усилит авторитет ВКБ: «Он, как и его предшественники, будет проводником воли администрации». Сейчас самой авторитетной у башкир организацией является движение «Башкорт» — «причем не только у молодежи, но и у старшего поколения», отметил господин Бадретдинов.Один из лидеров «Башкорта» Фаиль Алчинов считает, что ВКБ давно нелегитимен и выполняет исключительно декоративную функцию. Смена председателя ВКБ для усиления роли организации, по его мнению, может быть реакцией на растущую активность «Башкорта», который в последнее время активно проводит локальные сходы башкир (йыйыны). «Гайнуллин раньше был одним из руководителей СБМ, но он уже давно чиновник»,— отозвался господин Алчинов о новом главе ВКБ.«ВКБ создавался, чтобы управлять национальным движением, которое беспокоило власть в 1990-е годы,— отмечает политолог Сергей Лаврентьев.— Сейчас организация не имеет такого большого влияния. Она, скорее, вспомогательный инструмент для власти».«Как и любая другая официозная „общественная“ структура, ВКБ является лишь симулякром, изображающим общественность,— отмечает политолог Аббас Галлямов.— Обычным башкирам, интересы которых она якобы представляет, никакого дела до ВКБ нет. Однако поскольку речь идет о чувствительной национальной проблематике, с ФСБ такие назначения согласовывают, хотя формально не должны. Гайнуллин — креатура вице-премьера Илшата Тажитдинова, и он за нее поручился. Это свидетельствует о крепких аппаратных позициях Тажитдинова».