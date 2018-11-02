Редьки не слаще: Шафикову сменили на Айбулата

Как сообщает Башинформ, на ее должность рассматривается начальник управления по контролю и надзору в сфере образования Айбулат Хажин.Информационное агентство «Башинформ» со ссылкой на собственный источник сообщило, что министр образования Башкирии 43-летняя Гульназ Шафикова уходит в отставку.На должность министра образования РБ рассматривается начальник управления по контролю и надзору в сфере образования Айбулат Хажин. Эта информация пока не подтверждена официально.По информации из блогов, Гульназ Шафикова станет главой Института развития образования Башкортостана. По другим данным, должность Шафиковой должны были представить в ИРО сегодня, но она не пришла.Для справки: Гульназ Шафикова занимала должность министра образования Башкирии с сентября 2015 года.