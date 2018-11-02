Редьки не слаще: Шафикову сменили на Айбулата

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».

Рейтинг публикаций
Гафур Гилязов: Афганская ...

Российская власть готовится широко отметить 30-летие (15 февраля 2019 г.) ...
  Администратор

Состоялись ли как ...

Накануне активистки феминистического движения Башкортостана "БашФем" провели ...
  natall

Гафур Гилязов: Что ...

День республики – 11 октября 2018 г., ознаменовался важным политическим ...
  Администратор

Гильмутдинов, в ...

Глава ГИБДД Башкирии отреагировал на критику Радия Хабирова. После критики врио ...
  natall

Что творится в МВД ...

Второй день с лент новостей не сходит сексуальный скандал в полиции Башкирии, ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Теперь все правильно: Все ...

В то же время XIX-век принес резкое увеличение численности башкир: есл ...
  Рейтинг: +3  Вдумчивый

Что скажут — то и поддерж ...

В то же время XIX-век принес резкое увеличение численности башкир: есл ...
  Рейтинг: +3  Вдумчивый

Что скажут — то и поддерж ...

2 | 30.11.2018, 11:57 | Автор: Harrison Публикации: 65 | Комментарии: ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Календарь новостей
«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Лучшие комментарии недели
Что скажут — то и поддерж ...

15%-истинная доля башкир в численности населения
  Рейтинг: +5  Анонимно

Хабиров: «Мы не дадим сво ...

Хабиров: Мы не дадим своровать эти деньги --------------- Мы сами их с ...
  Рейтинг: +4  Зулия

Галин о том, почему Хабир ...

Мочи не хватило дочитать этот бред до конца! Сплошные оды муртаЗлу, сп ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
Народное единство в парал ...

Какая там нищета? Побоку безработицу и беззаконие властей. Мы должны г ...
  Рейтинг: +5  Karim Yaushev

Что скажут — то и поддерж ...

15%-истинная доля башкир в численности населения
  Рейтинг: +5  Анонимно

Содомия в УВД Уфимского р ...

Трахать молодых сотрудниц,старшими по званию, по всей видимости у НИХ ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Редьки не слаще: ...

Как сообщает Башинформ, на ее должность рассматривается начальник управления по ...
  1.12.2018   37436    7

Нигерия в снегах: ВИЧ по ...

Официальные данные свидетельствуют о том, что во всех республиках Поволжья ВИЧ ...
  1.12.2018   34531    5

Что скажут — то и ...

В Башкортостане депутаты поддержали законопроект о свободном выборе языка ...
  30.11.2018   30302    140

«Троллят» и ...

Хабиров высказался об обращениях жителей в соцсетях на тему здравоохранения. Он ...
  30.11.2018   32239    14

Теперь уже бывший глава ...

Обманувший Хабирова глава Баймакского района Башкирии покинул свой пост. Данную ...
  30.11.2018   20149    24

Обсуждаемое за месяц
Редьки не слаще: ...

Как сообщает Башинформ, на ее должность рассматривается начальник управления по ...
  1.12.2018   36492    7

Нигерия в снегах: ВИЧ по ...

Официальные данные свидетельствуют о том, что во всех республиках Поволжья ВИЧ ...
  1.12.2018   24420    5

Что скажут — то и ...

В Башкортостане депутаты поддержали законопроект о свободном выборе языка ...
  30.11.2018   30418    140

«Троллят» и ...

Хабиров высказался об обращениях жителей в соцсетях на тему здравоохранения. Он ...
  30.11.2018   29233    14

Теперь уже бывший глава ...

Обманувший Хабирова глава Баймакского района Башкирии покинул свой пост. Данную ...
  30.11.2018   13771    24

Последние публикации
Редьки не слаще: ...

Как сообщает Башинформ, на ее должность рассматривается начальник управления по ...
  1.12.2018   14039    7

Нигерия в снегах: ВИЧ по ...

Официальные данные свидетельствуют о том, что во всех республиках Поволжья ВИЧ ...
  1.12.2018   39309    5

Что скажут — то и ...

В Башкортостане депутаты поддержали законопроект о свободном выборе языка ...
  30.11.2018   18350    140

«Троллят» и ...

Хабиров высказался об обращениях жителей в соцсетях на тему здравоохранения. Он ...
  30.11.2018   24472    14

Теперь уже бывший глава ...

Обманувший Хабирова глава Баймакского района Башкирии покинул свой пост. Данную ...
  30.11.2018   27207    24

Теперь все правильно: ...

Новым председателем Всемирного курултая башкир (ВКБ) — самой многочисленной ...
  30.11.2018   24771    23

Премьера Башкирии ...

Новым местом работы башкирского премьера Рустэма Марданова, который, как ...
  29.11.2018   12505    51

Хабиров назначил ...

Как сообщает пресс-служба главы РБ, руководитель администрации главы республики ...
  29.11.2018   25697    15

Захар Прилепин: «Не ...

Новая колоночка про старые проблемы. Помните, пожалуйста, что Пушкин не только ...
  29.11.2018   20480    110

Ждем перемен на блюдечке ...

Нестареющая песня-гимн Цоя «Перемен», как и культовый фильм «Асса» чутко ...
  29.11.2018   22506    31

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Декабрь 2018 (2)
Ноябрь 2018 (106)
Октябрь 2018 (139)
Сентябрь 2018 (165)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Читаемое за неделю
Коммунизм как экстремизм ...

Борьба с экстремизмом. В Челябинске предложили переименовать улицы Сони Кривой ...
  25.11.2018   26142    89

Хабиров: «Мы не дадим ...

Врио Главы Республики написал в соцсети пост о 28 триллионах рублей, которое ...
  25.11.2018   41659    244

Шевчук — о Шиханах: ...

Известный российский музыкант Юрий Шевчук высказался в защиту гор Шихан. Им ...
  26.11.2018   35796    77

Какой конкурс, такие и ...

Уфимская правозащитница Рамиля Саитова, участвовавшая в октябре в конкурсе на ...
  26.11.2018   29134    39

Валеев отозвал свою ...

Хайдар Валеев, в докторской диссертации которого сообществом «Диссернет» были ...
  26.11.2018   13101    86

Читаемое за месяц
Очень по-хамитовски: ...

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил министру сельского хозяйства ...
  2.11.2018   23583    13

«Башкирский аул» в Китае ...

Уфимское ООО «Техпромсервис» планирует построить на острове Хайнань (КНР) ...
  2.11.2018   26172    20

Гильмутдинов, в ...

Глава ГИБДД Башкирии отреагировал на критику Радия Хабирова. После критики врио ...
  2.11.2018   20747    29

Хабировские чистки: Кто ...

Медиакорсеть решила составить антирейтинг министров и глав администраций ...
  2.11.2018   31371    44

Что творится в МВД ...

Второй день с лент новостей не сходит сексуальный скандал в полиции Башкирии, ...
  2.11.2018   24226    162


Редьки не слаще: Шафикову сменили на Айбулата

  • Опубликовано: natall | 01.12.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 13221 | Комментарии: 7
Оценили
0




Как сообщает Башинформ, на ее должность рассматривается начальник управления по контролю и надзору в сфере образования Айбулат Хажин.

Редьки не слаще: Шафикову сменили на Айбулата


Информационное агентство «Башинформ» со ссылкой на собственный источник сообщило, что министр образования Башкирии 43-летняя Гульназ Шафикова уходит в отставку.

На должность министра образования РБ рассматривается начальник управления по контролю и надзору в сфере образования Айбулат Хажин. Эта информация пока не подтверждена официально.

По информации из блогов, Гульназ Шафикова станет главой Института развития образования Башкортостана. По другим данным, должность Шафиковой должны были представить в ИРО сегодня, но она не пришла.

Для справки: Гульназ Шафикова занимала должность министра образования Башкирии с сентября 2015 года.






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 01.12.2018, 14:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По информации из блогов, Гульназ Шафикова станет главой Института развития образования Башкортостана.
****************************************************
Млять! Да что же творится: На одном месте обкакалась, так нате вам другую не менее сытную!



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 01.12.2018, 14:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1898 | Комментарии: 62154 | Рейтинг: +12212,3
По другим данным, должность Шафиковой должны были представить в ИРО сегодня, но она не пришла.
_______________________________________
Больно падать? И местечко дерьмецовое? Кто что слышал про это ИРО?



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 01.12.2018, 14:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1898 | Комментарии: 62154 | Рейтинг: +12212,3
Фсё... поняла, что это за ИРО РБ... Действительно - из министров аттестовать учителей, которые по-грамотней, и имеют большой педагогический, преподавательский стаж... ходить с ними одними коридорами... не комильфо бывшей воспитателке в яслях, ни дня не работавшей в УЧИТЕЛЕМ в школе...



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 01.12.2018, 15:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хажин Айбулат Вакилович родился 30 сентября 1973 года в Уфе. Окончил Уфимское медицинское училище № 1, Башкирский государственный педагогический институт по специальности «биология и химия». Кандидат педагогических наук.

Трудовую деятельность начал в 1996 году в Аргаяшской средней школе № 2, где работал учителем химии.

В 1997–2000 годах – аспирант Уральской государственной академии физической культуры.

В 2001–2008 годах – старший преподаватель, доцент кафедры педагогики Уральского государственного университета физической культуры.

В 2003–2007 годах – докторант Уральского государственного университета физической культуры.

В 2003–2008 годах – заместитель декана Уральского государственного университета физической культуры.

В 2008–2009 годах – заместитель директора Уфимского топливно-энергетического колледжа.

В 2009 году – проректор по учебной работе Стерлитамакской государственной педагогической академии имени Зайнаб Биишевой.

В 2009–2010 годах – заведующий сектором отдела образования и науки Аппарата Правительства Республики Башкортостан.

В 2010–2014 годах – заместитель начальника Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан.

В 2014–2016 годах – первый заместитель министра образования Республики Башкортостан.

Отличник образования Республики Башкортостан.
_________________________________________________________
Частая смена места работы настораживает. Кто то подтягивал? Был знакомый титульник из аула в зианчуринском районе. Препод БЯ естессно. Ничего особенного не представлял, но имел в минобре дядю. И естественно очень быстро стал директором школы, а потом начальником отдела в минобре. Здесь видимо похожая схема. Медик, химбиолог, физрук, замдекана, министр



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 01.12.2018, 15:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 01.12.2018, 14:57 | Автор: Кухарка
Публикации: 1898 | Комментарии: 62154 | Рейтинг: +12212,8
Фсё... поняла, что это за ИРО РБ... Действительно - из министров аттестовать учителей, которые по-грамотней, и имеют большой педагогический, преподавательский стаж... ходить с ними одними коридорами... не комильфо бывшей воспитателке в яслях, ни дня не работавшей в УЧИТЕЛЕМ в школе...
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Да. Пик карьеры пройден. И молодые сисястые подпирают, так шта грустно. Ладно что не в заучи в рядовую школу. Будет протоколы аттестационных заседаний подписывать и зарплату получать.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 01.12.2018, 15:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Больно падать? И местечко дерьмецовое? Кто что слышал про это ИРО?
______________________________________________
Платными курсами учителей окучивает это ИРО, учителя из своего кармана платят. Толку с курсов конечно нет, но корочки нужны для аттестации, не реже чем раз в 5 лет, а по ФГОС раз в 3 года. Один из относительно честных способов отъема денег у учителей. Как и принудительная подписка на местную прессу, которая за счет учительских копеек на плаву барахтается.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 01.12.2018, 15:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поменяли шило на мыло, млять!!!!



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com