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На кипятке 1000 рублей в месяц экономии? Сколько же всего она платит з ...
Рейтинг: +3 Кухарка
7 | 02.12.2018, 13:23 | Автор: Кухарка Публикации: 1898 | Комментарии ...
Рейтинг: +3 Анонимно
15%-истинная доля башкир в численности населения
Рейтинг: +5 Анонимно
Мочи не хватило дочитать этот бред до конца! Сплошные оды муртаЗлу, сп ...
Рейтинг: +4 Анонимно
Какая там нищета? Побоку безработицу и беззаконие властей. Мы должны г ...
Рейтинг: +5 Karim Yaushev
15%-истинная доля башкир в численности населения
Рейтинг: +5 Анонимно
Вот так ядерная держава с сильной экономикой учит своих граждан экономить в ...
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Как сообщает Башинформ, на ее должность рассматривается начальник управления по ...
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30.11.2018 25924 154
Вот так ядерная держава с сильной экономикой учит своих граждан экономить в ...
2.12.2018 40252 51
Как сообщает Башинформ, на ее должность рассматривается начальник управления по ...
1.12.2018 40150 51
Официальные данные свидетельствуют о том, что во всех республиках Поволжья ВИЧ ...
1.12.2018 41318 42
В Башкортостане депутаты поддержали законопроект о свободном выборе языка ...
30.11.2018 38330 154
Вот так ядерная держава с сильной экономикой учит своих граждан экономить в ...
2.12.2018 32262 51
Как сообщает Башинформ, на ее должность рассматривается начальник управления по ...
1.12.2018 14922 51
Официальные данные свидетельствуют о том, что во всех республиках Поволжья ВИЧ ...
1.12.2018 24966 42
В Башкортостане депутаты поддержали законопроект о свободном выборе языка ...
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Русский народ стал кошельком для других стран. Да, удивительно, но факт: ...
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Вставание с колен: Будни великой державы на первом канале
Раздел: Общество | Просмотры: 27653 | Комментарии: 51