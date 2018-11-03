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Вставание с колен: Будни великой державы на первом канале

  • Опубликовано: natall | 02.12.2018
    Раздел: Общество | Просмотры: 27653 | Комментарии: 51
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Вот так ядерная держава с сильной экономикой учит своих граждан экономить в условиях развивающейся инфраструктуры, газовой и нефтяной добычи. Смотрим и восхищаемся.

Вставание с колен: Будни великой державы на первом канале


Видео:







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  • 1 | 02.12.2018, 12:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1898 | Комментарии: 62180 | Рейтинг: +12215,3
На кипятке 1000 рублей в месяц экономии? Сколько же всего она платит за газ?!
На воде 2-3 тыщи в месяц экономии? Даже если вообще водой из водопровода не пользоваться - хоть умри - такой экономии не будет!

Я могу предложить еще такой же дебильный пунктик "экономии" - холодную воду наливаем в баллоны, обвешиваем ими батареи - и потом моемся этой водой))))))))))
И вообще - горячую воду отрезаем - летом моемся прямо из-под крана, зимой, как уже сказала, а в межсезонье, когда вода уже холодная и батареи тоже - просто греем до комнатной температуры в комнате.
Мне - приз за идею как еще можно сэкономить(не@ать самого себя).

На каких имбициллов рассчитана эта брехня?!

Одежда детям через интернет?!
Экономия? Угу, если размерчик таки подойдёт, и не окажется, что малО или слишком великО. И материальчик не окажется ну щисто говнецо!

Как хорошо, что я не смотрю этот зомбоящик уже 8 лет!



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  • 2 | 02.12.2018, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На каких имбициллов рассчитана эта брехня?!
-------------------------
Ты про наталкину статью? На таких как ты!



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  • 3 | 02.12.2018, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Сколько яду в этом разжиревшем теле!



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  • 4 | 02.12.2018, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Кухарка носит трусы от "Трусаче".



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  • 5 | 02.12.2018, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Во всем мире экономят буквально на всем, краник закрыл после этого отошел, русское расточительство им кажется ужасным, пора учиться беречь деньги и собственные ресурсы, но кухаркам и поляковым не угодишь: все, что ни делается, все к худшему!



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  • 6 | 02.12.2018, 13:20 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1204 | Рейтинг: +330,6
Им солнца не надо, им солнцеликий плешивый светит, им хлеба не нужно, работу до гробу подавай. Пока ватники економят крошки с барского стола, хозяева в Куршавелях и Майамах жируют по полной. Идет 20й год правления чекизднутых. Вставание с колен продолжается.



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  • 7 | 02.12.2018, 13:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1898 | Комментарии: 62180 | Рейтинг: +12215,3
Стоимость содержания администрации президента больше, чем расходы 23 регионов.

Стоимость содержания администрации президента Российской Федерации - 49 000 000 000,00 ₽
_____________________________
Вот где море разливанное для экономии...



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  • 8 | 02.12.2018, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Что на водке пропьёшь - на спичках не сэкономишь!" "Что про.бёшь ворохами, то не соберёшь крохами!" И т.п.! Эти старые пословицы актуальны и сейчас! Начинать экономить надо сначала там, где миллиарды улетают, а уже после этого начинать экономить копеечку! Очень Опытный



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  • 9 | 02.12.2018, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
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По информации издания, 41-й президент США за несколько часов до смерти созвонился с Бушем-младшим, услышал от сына, какой он замечательный отец и как он его любит, и ответил, что тоже любит его.
Также выяснилось, что утром пятницы, 30 ноября, близкий друг Буша-старшего, бывший госсекретарь Джеймс Бейкер III навестил умирающего, и застал его в сознании. «Куда мы попадем, Бэйк?», — спросил президент, и, услышав ответ про рай, признался, что хочет оказаться именно там.
Бывший президент США Джордж Буш-старший умер 30 ноября в возрасте 94 лет. Его здоровье ухудшилось после смерти жены Барбары Буш, скончавшейся 18 апреля в возрасте 92 лет.
Джордж Буш-старший был президентом Соединенных Штатов Америки с 1989 по 1993 год. Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведенными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе, падением Берлинской стены в 1989 году и распадом СССР два года спустя. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ В рай захотел? Надо было об этом во время всей жизни думать, а не перед смертью! Не попадёт он в рай, слишком много невинных людей загубил! Очень Опытный



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  • 10 | 02.12.2018, 13:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1898 | Комментарии: 62180 | Рейтинг: +12215,3
Передо мной квитанция с расценками: вода по 25 за куб(11 кубов холодной + 4 куба горячей), подогрев воды 139,08 за куб, водоотведение 29,78(удивительно, но водоотведение дороже самой воды, с учётом того, что вода-то фактически питьевая! Только сейчас обратила внимание...) за куб.

Нас трое, с учетом того, что мы все каждый день принимаем душ - расход воды с подогревом и водоотведением на сумму 1378. То есть - около 460 рублей на человека. В месяц!
Билет в баню стоит 300 рублей - то есть для пенсов в этом нет никакой экономии!!!!

Вот пусть мне эти "умные" ананьи и объяснят, как с 460 рублей можно сэкономить тысячу рублей в месяц! Получат Нобелевку. Точнее - Шнобелевку.



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  • 11 | 02.12.2018, 13:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1898 | Комментарии: 62180 | Рейтинг: +12215,3
О_О. Прежде чем брехать о том, чего не знаешь(я про Буша) - пойди послушая вчерашний эфир Веника - он там о нем рассказывает - в первую очередь со слов Горбачева - о том, что два человека в мире были активно против распада СССР - Горбачев и Буш-старший...
И про то - кто развязал войну на Ближнем Востоке.
А то опять пи@данул, как в лужу пёрнул!

https://echo.msk.ru/sounds/2325089.html

Заодно и про Керченский пролив кой чо узнаешь...



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  • 12 | 02.12.2018, 14:08 | Автор: Не зарегистрирован
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На Западе тоже есть вечерние телепередачи для детей "Спокойной ночи, малыши".
Если мы привыкли к Хрюше и Степашке, то там это - говорящие какашка и попка.

Радуйтесь, что наше ТВ пока не дошло до такого бесстыдства. (Но от плашки 6+ уже наравне).



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  • 13 | 02.12.2018, 14:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1898 | Комментарии: 62180 | Рейтинг: +12215,3
говорящие какашка и попка
________________________________
И чо? И посмотреть можно? Дай ссылочку - гляну! Или таки напи@дел, как обычно?

А я вот тебе дам ссылочку на то, какие ДЕТСКИЕ книжечки у нас стали выпускать - про то, "у кого какие жопы":

https://fidelkastro.livejournal.com/623151.html



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  • 14 | 02.12.2018, 14:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 02.12.2018, 14:22 | Автор: Кухарка
Публикации: 1898 | Комментарии: 62169 | Рейтинг: +12213,4
говорящие какашка и попка
________________________________
И чо? И посмотреть можно? Дай ссылочку - гляну!

---------------------

Каку таку "ссылочку". Ссылают куда-нито, за шо-нито. Смотрел по ТВ "Их ндравы".



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  • 15 | 02.12.2018, 14:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1898 | Комментарии: 62180 | Рейтинг: +12215,3
Смотрел по ТВ "Их ндравы".
_____________________
Ну так и думала))))))))))))

- И шо вы все с ума посходили со своим Карузо?! Слышал я вашего Карузо - картавит, шепелявит, в ноты не попадает, фальшивит....
- Вы были на концерте???
- Нет, мне Рабинович по телефону напел.



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  • 16 | 02.12.2018, 15:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 02.12.2018, 13:23 | Автор: Кухарка
Публикации: 1898 | Комментарии: 62170 | Рейтинг: +12213,4
Стоимость содержания администрации президента больше, чем расходы 23 регионов.
Стоимость содержания администрации президента Российской Федерации - 49 000 000 000,00 ₽
_________
Вот где море разливанное для экономии...
===
вот какой Путин честный, а Меркель, показушница, - на простом пассажирском самолёте летает!



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  • 17 | 02.12.2018, 15:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1898 | Комментарии: 62180 | Рейтинг: +12215,3
еще какой честный! Один среди всей двадцатки летает с пуленепробиваемым трапом по миру... смелый, отважный, мужественный... (кавычки сами ставьте)



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  • 18 | 02.12.2018, 16:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
. (кавычки сами ставьте)
-----------
Сама плюсик себе поставь резусом.



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  • 19 | 02.12.2018, 16:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Настолько отвратительно слушать брехню певцова - рыжего усатого таракана.
путин и трамп на ходу поздоровкались и переговорили.
Ну да... только вот трама не знает о том, что он переговорил с путиным.
путин на задворках питера, воевал с крысами, теперь воюет с народом.
Царек самозванец.
а народу нужен такой царь, ограбивший народ?!.
настолько опостылел.



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  • 20 | 02.12.2018, 16:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Настолько отвратительно слушать брехню певцова - рыжего усатого таракана.
путин и трамп на ходу поздоровкались и переговорили.
Ну да... только вот трама не знает о том, что он переговорил с путиным.
путин на задворках питера, воевал с крысами, теперь воюет с народом.
Царек самозванец.
а народу нужен такой царь, ограбивший народ?!.
настолько опостылел.



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