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Нацлидер в одобрении не нуждается

  • Опубликовано: natall | 03.12.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 27889 | Комментарии: 28
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Уровень одобрения работы Путина упал до годового минимума. Специалисты ВЦИОМ провели опрос среди жителей страны. В опросе за семь дней приняли участие 11200 человек.

Нацлидер в одобрении не нуждается


Уровень одобрения деятельности Владимира Путина за последнюю неделю составил 62,4%. При этом 28,6% не одобряют работу президента России.

Работу председателя правительства РФ Дмитрия Медведева одобряют 34,9% россиян, а кабинета министров — 38,1%. Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» составил 33,9%.

Напомним, с июля, когда российские власти объявили о намерении повысить пенсионный возраст, рейтинг партии власти упал с 40 до 35%, и сейчас остается на уровне около 34–35%.






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  • 1 | 03.12.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
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"Специалисты ВЦИОМ провели опрос среди жителей страны."

---------------------------------

Дели цифирь на два.



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  • 2 | 03.12.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Чтобы понять, что происходит с Россией, сравните эти два высказывания:

1.Рудольф Гесс: «Партия — это Гитлер, Гитлер — это Германия, Германия — это Гитлер».
2.Вячислав Володин: «Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России».



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  • 3 | 03.12.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
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В своем глазу бревна не видит, а в чужом соломку ищет. Жалкий лепет в Аргентине: "Они пересекли границу, да каждый бы так действовал...". Ага а сам вел регулярные войска на территорию соседнего государства, как бандит, войска, но без погон (зеленые человечки). Путин- шарик сдулся, с -ранный подполковник КГБ возомнил себя мировым лидером, но на нас почему этот позор лежит



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  • 4 | 03.12.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 03.12.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
Ага а сам вел регулярные войска на территорию соседнего государства, как бандит, войска, но без погон (зеленые человечки).

---------------------

Ну-ну, не вали всё в кучу. По внешнему периметру действия верные. Вот внутри - это пипец.



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  • 5 | 03.12.2018, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
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заголовок можно по другому назвать:начальству в задницу не заглядывают.



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  • 6 | 03.12.2018, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 03.12.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В своем глазу бревна не видит, а в чужом соломку ищет. Жалкий лепет в Аргентине: "Они пересекли границу, да каждый бы так действовал...". Ага а сам вел регулярные войска на территорию соседнего государства, как бандит, войска, но без погон (зеленые человечки). Путин- шарик сдулся, с -ранный подполковник КГБ возомнил себя мировым лидером, но на нас почему этот позор лежит
____________________________________________________________
_
В лагерь бы тебя, принудительной любви. А то развел политологию на своем ссаном диване



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  • 7 | 03.12.2018, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Саудовским патрошителем чуть ли не в обнимку, с чего бы так?



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  • 8 | 03.12.2018, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
62,4%. При этом 28,6% ... Семья гудков совместно с либерастной Натальей подсчитала? А СЛАБО было запятую поставить, чтобы было 6,24%? Слабо! Очевидно, что рагули с Хохлаины так и не научили башкортостанскую оппу?! Ну, тогда хоть попробуйте "против", сделайте запятую в 286%, это будет попривычней провинциально-республикобразующему!



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  • 9 | 03.12.2018, 12:26 | Автор: Егерь
    Публикации: 3930 | Комментарии: 6932 | Рейтинг: +2835,8
СМИ: у каждого пятого работника в России зарплата ниже 15 тыс. рублей

Заработная плата каждого пятого работника в России составляет менее 15 тысяч рублей в месяц. Около четырех с половиной процентов россиян зарабатывают ежемесячно больше 100 тысяч рублей. Таковы данные исследования "РИА Рейтинг".

Самые высокие зарплаты в России в 2017 году были в Ямало-Ненецком автономном округе и на Чукотке, а самые низкие — в Карачаево-Черкесии и в Дагестане. Москва – на пятом месте. В российской столице зарплаты более ста тысяч рублей получают 17,6 процентов работников. В ЯНАО и на Чукотке такие зарплаты у 27 и 26 процентов работников – соответственно.

Средняя зарплата в России в 2018 году составляет 27 тысяч рублей. Как следует из рейтинга, среднестатистический работник в России получает зарплату в 17-44 тысячи рублей. В 22 российских регионах треть людей имеет зарплату ниже 15 тысяч рублей. Лидер по доле таких работников — Дагестан. Там этот показатель составляет 46 процентов. На втором месте Карачаево-Черкесия с показателем в 44 процента.

Ранее сообщалось, что на российском рынке почти 5 миллионов человек работают на минимальной оплате труда, которая составляет около 8 тысяч рублей в месяц.

https://www.svoboda.org/a/29634293.html



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  • 10 | 03.12.2018, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Самые высокие зарплаты в России в 2017 году были в Ямало-Ненецком автономном округе и на Чукотке, а самые низкие — в Карачаево-Черкесии и в Дагестане.

****
противоположно рейтингу трезвых регионов.



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  • 11 | 03.12.2018, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Главное подсчитать , а остальное в руках считающих



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  • 12 | 03.12.2018, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 03.12.2018, 12:26 | Автор: Егерь
Публикации: 3930 | Комментарии: 6932 | Рейтинг: +2835,8
СМИ: у каждого пятого работника в России зарплата ниже 15 тыс. рублей
...
Ранее сообщалось, что на российском рынке почти 5 миллионов человек работают на минимальной оплате труда, которая составляет около 8 тысяч рублей в месяц.


++++++++

для холопов это не плохо



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  • 13 | 03.12.2018, 13:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1898 | Комментарии: 62184 | Рейтинг: +12215,8
По внешнему периметру действия верные. Вот внутри - это пипец.
_________________________________________________
Ну, если пуйло ставил цель разосраться со всем периметром - то тогда до-до-до - действия верные....

5 лет назад о безвизе в ЕС разговоры вели...



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  • 14 | 03.12.2018, 13:15 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1205 | Рейтинг: +330,9
Если опросы не врут,в чем я сильно сомневаюсь, то я охереваю над теми кто еще поддерживает плешивого. Ведь он же на ваши головы насерил отобрав пенсии и заставив работать до гроба. Ватники, стукнитесь ватнами головами об стенку, может разум прийдет.



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  • 15 | 03.12.2018, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 му см 11. Народу все равно , все равно мало кто легально работает . А кто работает , тот или на высокооплачиваемой работе( им пенсия не нужна0 или прогнозируют небольшую продолжительность жизни.,,Все равно не доживу до пенсии..."
Потерпите ,ребята, немного осталось до 24 года...



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  • 16 | 03.12.2018, 13:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1898 | Комментарии: 62184 | Рейтинг: +12215,8
«Роман народа с нынешней властью закончен...»
"В нулевые годы у наших респондентов был достаточно высокий запрос на сильную руку, люди хотели, чтобы кто-то пришел и навел порядок. Сейчас запрос на сильную руку сменяется запросом на справедливость. Весной нам было не очень понятно, что люди подразумевают под справедливостью, а в новом исследовании мы выяснили, что им требуется именно процессуальная справедливость, а не дистрибутивная. Они не требуют того, чтобы все отняли у богатых и поделили между бедными. Они хотят, чтобы «бомж и олигарх были одинаково равны перед законом».

– Что кроме этого обнаружилось в вашем последнем исследовании?

– Если весной у них был запрос на справедливость, то сейчас это, прежде всего, запрос на честные выборы. Запрос на справедливость в последнем исследовании даже в большей степени сменяется запросом на уважение.

– Что люди понимают под уважением?

– Они требуют, чтобы власть их уважала. Их задевают отдельные высказывания политиков, повышение налогов, повышение пенсионного возраста – их ставят перед фактами, не советуясь с ними и ничего не объясняя.

Также у них возникает запрос на нового политического лидера. И «Левада-Центр» в своих количественных исследованиях отмечает подобные тенденции. Еще год назад этого не было! Это просто потрясающие изменения.

– Каковы должны быть свойства этого нового лидера?

– Он должен уважительно относиться к людям, уметь слушать и слышать, быть честным, не использовать двойные стандарты, быть способным признавать свои ошибки (люди впервые стали говорить, что власть не признает своих ошибок). Для людей важно его умение делегировать полномочия, демократичность, способность соблюдать законы своей страны. Он должен действовать в интересах народа, а не узкой группы лиц, он должен уметь налаживать отношения с другими странами (люди не хотят больше никакой агрессии, наоборот, у них наблюдается выраженный запрос на миролюбивую внешнюю политику). И, наконец, умение делать решения власти прозрачными и понятными населению.
У людей абсолютно нет агрессии. Они стали проявлять активную гражданскую позицию, но не агрессивную. Они говорят: «надо действовать в рамках закона», «надо ходить на мирные митинги», «надо обращаться в суд по правам человека», «мы должны учиться отстаивать свои права», они хотят научить власть соблюдать законы своей страны. Это явные зачатки какого-то гражданского самосознания. Оно совершило качественный скачок, чего мы не наблюдали очень долгое время."

"Люди стали чувствовать свою ответственность. Одна пенсионерка из Уфы сказала: «Все справедливо, мы живем так, как этого заслуживаем, потому что мы пассивно сидим и ждем. Если бы мы не были пассивными, то давно бы изменили ситуацию…» Такие высказывания встречаются очень часто.
Когда спрашиваешь, а что же не так в нашем менталитете, выясняется, что респонденты стали замечать двойные стандарты власти по отношению к людям – как во внутренней, так и во внешней политике."

" Кстати, в последнее время появляется усталость и даже раздражение от РПЦ. Люди считают, что церковь все чаще использует двойные стандарты... (...) По мнению респондентов, в борьбе за власть иерархи забыли, что они здесь представляют Бога."

"– Путин в их глазах дискредитировал себя?

– Он не оправдал их ожиданий. Поддержка есть, но она постоянно уменьшается. В том числе из-за того, что не поменял правительство – россияне этого очень ждали, для них это неуважение. И, конечно, пенсионная реформа."

ПОЛНОСТЬЮ:
https://storm100.livejournal.com/5785796.html
https://republic.ru/posts/92547



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  • 17 | 03.12.2018, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 03.12.2018, 13:13 | Автор: Кухарка
Публикации: 1898 | Комментарии: 62182 | Рейтинг: +12215,4
По внешнему периметру действия верные. Вот внутри - это пипец.
_________________________________________________
Ну, если пуйло ставил цель разосраться со всем периметром - то тогда до-до-до - действия верные....

==================

Россия там (да и в Грузии) противостоит Америке. Шо неясно?



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  • 18 | 03.12.2018, 14:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 03.12.2018, 13:13 | Автор: Кухарка
Публикации: 1898 | Комментарии: 62182 | Рейтинг: +12215,8
По внешнему периметру действия верные. Вот внутри - это пипец.
_________________________________________________
Ну, если пуйло ставил цель разосраться со всем периметром - то тогда до-до-до - действия верные....

5 лет назад о безвизе в ЕС разговоры вели...
___________________
Зачем тебе безвиз? По принципу : "Пустите Дуньку в Европу!"?
Тебя даже на УЖ не то что без визы - без намордника выпускать нельзя!



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  • 19 | 03.12.2018, 15:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я не за Путина, но кто, если не он? ------- Никто. России не нужен вечный "национальный лидер" с неограниченными полномочиями. Современным государством управляют не вожди, а регулярно сменяемые и жестко контролируемые чиновники.

Не так уж важно, кто сменит Путина на посту президента. Важно, чтобы были восстановлены демократические нормы о разделении властей, выборности и сменяемости высших руководителей, свободе деятельности политических партий и СМИ... А толковые люди на все государственные должности в большой стране, конечно, найдутся.



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  • 20 | 03.12.2018, 15:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В инете сытые счастливые рожи германских пенсионеров. А у нас впереди нищета и страх. Народ на грани отчаяния. А отчаявшийся народ - страшная убойная сила. Сметут не разбирая, а это печально.



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