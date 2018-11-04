Нацлидер в одобрении не нуждается

Уровень одобрения работы Путина упал до годового минимума. Специалисты ВЦИОМ провели опрос среди жителей страны. В опросе за семь дней приняли участие 11200 человек.Уровень одобрения деятельности Владимира Путина за последнюю неделю составил 62,4%. При этом 28,6% не одобряют работу президента России.Работу председателя правительства РФ Дмитрия Медведева одобряют 34,9% россиян, а кабинета министров — 38,1%. Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» составил 33,9%.Напомним, с июля, когда российские власти объявили о намерении повысить пенсионный возраст, рейтинг партии власти упал с 40 до 35%, и сейчас остается на уровне около 34–35%.