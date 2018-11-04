Хабирова пригласили на согласованный властями общереспубликанский митинг обманутых дольщиков

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Рейтинг публикаций
Гафур Гилязов: Афганская ...

Российская власть готовится широко отметить 30-летие (15 февраля 2019 г.) ...
  Администратор

Состоялись ли как ...

Накануне активистки феминистического движения Башкортостана "БашФем" провели ...
  natall

Гафур Гилязов: Что ...

День республики – 11 октября 2018 г., ознаменовался важным политическим ...
  Администратор

После «дня народного ...

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, ...
  Администратор

Новые мечты ...

В редакцию ProUfu.ru обратилась учительница башкирского языка Альфия Юсупова, ...
  natall

Лучшие комментарии дня
Вставание с колен: Будни ...

Настолько отвратительно слушать брехню певцова - рыжего усатого тарака ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Вставание с колен: Будни ...

Настолько отвратительно слушать брехню певцова - рыжего усатого тарака ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Вставание с колен: Будни ...

Путин лично обещал, что конфискации пенсион накоплений не будет. По фа ...
  Рейтинг: +3  Кухарка

Календарь новостей
«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Лучшие комментарии недели
Что скажут — то и поддерж ...

15%-истинная доля башкир в численности населения
  Рейтинг: +5  Анонимно

Галин о том, почему Хабир ...

Мочи не хватило дочитать этот бред до конца! Сплошные оды муртаЗлу, сп ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Битва за аэропорт: Почему ...

Тётя Роза @Anakoyher Пишут, что зонд NASA InSight успешно сел на Мар ...
  Рейтинг: +4  Егерь

Лучшие комментарии месяца
Народное единство в парал ...

Какая там нищета? Побоку безработицу и беззаконие властей. Мы должны г ...
  Рейтинг: +5  Karim Yaushev

Что скажут — то и поддерж ...

15%-истинная доля башкир в численности населения
  Рейтинг: +5  Анонимно

Очередная грызня национал ...

Где мать ТВОЮ, Памятник основателю исконно Русского города Уфа, Воевод ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Хабирова пригласили на ...

Правительство республики согласовало проведение общереспубликанского митинга ...
  3.12.2018   27734    6

Нацлидер в одобрении не ...

Уровень одобрения работы Путина упал до годового минимума. Специалисты ВЦИОМ ...
  3.12.2018   30857    28

Главврач онкодиспансера ...

В Башкирии не хватает лекарств для пациентов, проходящих амбулаторное лечение ...
  3.12.2018   37328    14

Путин: «Кому война, а ...

На пресс-конференции по итогам саммита G20 в Аргентине Владимир Путин ...
  3.12.2018   39133    9

Нет, это не то что вы ...

Православных жителей Кирова окунают в Путина. Новостью поделился директор ООО ...
  3.12.2018   38833    10

Обсуждаемое за месяц
Хабирова пригласили на ...

Правительство республики согласовало проведение общереспубликанского митинга ...
  3.12.2018   34166    6

Нацлидер в одобрении не ...

Уровень одобрения работы Путина упал до годового минимума. Специалисты ВЦИОМ ...
  3.12.2018   27173    28

Главврач онкодиспансера ...

В Башкирии не хватает лекарств для пациентов, проходящих амбулаторное лечение ...
  3.12.2018   28828    14

Путин: «Кому война, а ...

На пресс-конференции по итогам саммита G20 в Аргентине Владимир Путин ...
  3.12.2018   35788    9

Нет, это не то что вы ...

Православных жителей Кирова окунают в Путина. Новостью поделился директор ООО ...
  3.12.2018   24492    10

Последние публикации
Хабирова пригласили на ...

Правительство республики согласовало проведение общереспубликанского митинга ...
  3.12.2018   21348    6

Нацлидер в одобрении не ...

Уровень одобрения работы Путина упал до годового минимума. Специалисты ВЦИОМ ...
  3.12.2018   23487    28

Главврач онкодиспансера ...

В Башкирии не хватает лекарств для пациентов, проходящих амбулаторное лечение ...
  3.12.2018   38449    14

Путин: «Кому война, а ...

На пресс-конференции по итогам саммита G20 в Аргентине Владимир Путин ...
  3.12.2018   24494    9

Нет, это не то что вы ...

Православных жителей Кирова окунают в Путина. Новостью поделился директор ООО ...
  3.12.2018   42015    10

Вставание с колен: Будни ...

Вот так ядерная держава с сильной экономикой учит своих граждан экономить в ...
  2.12.2018   38737    52

Редьки не слаще: ...

Как сообщает Башинформ, на ее должность рассматривается начальник управления по ...
  1.12.2018   18910    51

Нигерия в снегах: ВИЧ по ...

Официальные данные свидетельствуют о том, что во всех республиках Поволжья ВИЧ ...
  1.12.2018   22940    42

Что скажут — то и ...

В Башкортостане депутаты поддержали законопроект о свободном выборе языка ...
  30.11.2018   36175    158

«Троллят» и ...

Хабиров высказался об обращениях жителей в соцсетях на тему здравоохранения. Он ...
  30.11.2018   17559    15

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Декабрь 2018 (8)
Ноябрь 2018 (106)
Октябрь 2018 (139)
Сентябрь 2018 (165)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Читаемое за неделю
Галин о том, почему ...

Азамат Галин о том, почему Радия Хабирова называют «хужа», зачем он копирует ...
  27.11.2018   31728    77

Битва за аэропорт: ...

5 декабря завершается голосование по присвоению имен 45 аэропортам Российской ...
  27.11.2018   22340    95

Гафур Гилязов: Афганская ...

Российская власть готовится широко отметить 30-летие (15 февраля 2019 г.) ...
  27.11.2018   31109    87

Марданов уходит в ...

Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов, занимающий эту должность с ноября ...
  28.11.2018   33036    41

Коммунисты Башкирии ...

Башкирский реском КПРФ обратился к Общественной палате России (ОП) и властям ...
  28.11.2018   32780    25

Читаемое за месяц
Хабиров на конференции ...

Врио главы Башкирии выступил на конференции регионального отделения партии ...
  4.11.2018   12228    36

СМИ Башкирии: Сможет ли ...

Врио главы Башкирии встретился с руководителями редакций республиканских и ...
  4.11.2018   14209    56

Затянем пояса: «Единая ...

В брошюре дают советы, как сэкономить небольшие суммы. Брошюра от «Единой ...
  4.11.2018   13813    41

Народное единство в ...

Что беспокоит россиян? 1️) 72% — Рост цен, который, по мнению властей, рекордно ...
  4.11.2018   39060    199

После «дня народного ...

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, ...
  5.11.2018   21140    28


Хабирова пригласили на согласованный властями общереспубликанский митинг обманутых дольщиков

Оценили
0






Правительство республики согласовало проведение общереспубликанского митинга пострадавших дольщиков 8 декабря на площади перед уфимским Дворцом культуры "Химик". Об этом "Idel.Реалии" сообщила секретарь республиканского движения обманутых дольщиков "Лишние люди", юрист Зульфия Гайсина.

Хабирова пригласили на согласованный властями общереспубликанский митинг обманутых дольщиков


— Основным требованием на митинге будет то же самое, которое озвучил наш недавний съезд — достроить наши дома за счет бюджетного финансирования, — сказала Зульфия Гайсина. — Это наиболее простой, быстрый и эффективный способ решения проблемы. Вместе с тем, это и справедливый способ — ведь именно государство допустило возможность хищения денежных средств у граждан, не обеспечило розыск и возврат этих денег. А при способе же, который мы предлагаем, государство будет иметь право потребовать от мошенников-застройщиков возместить в бюджет нанесенный ими ущерб.

Активистка также отметила, что за две недели, прошедшие со дня республиканского съезда обманутых дольщиков "внимание со стороны органов власти к проблемам пострадавших осталось, практически, на нуле".

— Требования нашего съезда мы передали в администрацию главы республики, правительство и соответствующие ведомства, но от них до сих пор не последовало никакой реакции — ни одного значимого совещания, ни комментариев, ни даже телефонных звонков, — посетовала Зулльфия Гайсина. — Социальные сети, которые про требованию врио главы региона завели сейчас все чиновники, полны просьб людей о помощи, но реакции нет никакой.

Одиночные пикеты, на которых ежедневно стоят представители проблемных объектов никак не трогают Белый дом. Поэтому дольщики решили провести этот митинг, а как действовать дальше, мы посмотрим, исходя из реакции властей на него.

По данным организаторов митинга, в мероприятии примут участие делегации, как минимум, с двенадцати объектов долгостроя из Уфы, Нефтекамска, Стерлитамака, Иглинского и Кармаскалинского районов. На митинг приглашены врио главы республики Радий Хабиров, представители правительства и госкомитета по строительству, главы администраций тех городов и районов, где расположены недостроенные дома пострадавших дольщиков. Количество участвующих в мероприятии заявлено в 500 человек.

Артур Асафьев, Идель.Реалии
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 03.12.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабирову не до обманутых дольщиков, он воюет с так называемыми "нелегальными"перевозчиками, лоббируя интересы "башавтотранса" Эта война приведет к коллапсу в общественном транспорте, и лишит заработков тысячи семей водителей.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 03.12.2018, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда районы избавявятся от нетрудоспособных глав администраций?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 03.12.2018, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 03.12.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабирову не до обманутых дольщиков, он воюет с так называемыми "нелегальными"перевозчиками
____________________________________________________
В Стерлитамаке целый дом построили 9 этажный, квартиры продали. Оказалось строили без разрешения, а чиновники из администрации не видели и не знали. Хотя строился не в лесу а среди другой застройки. Постановили ломать. Что с людями делать непонятно. Чем кончилось не знаю пока, вроде стоит. Пока чиновники за свои подписи отвечать не начнут деньгами, должностями, свободой, будут и дольщики обманутые и прочий бардак.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 03.12.2018, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 03.12.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабирову не до обманутых дольщиков, он воюет с так называемыми "нелегальными"перевозчиками, лоббируя интересы "башавтотранса" Эта война приведет к коллапсу в общественном транспорте, и лишит заработков тысячи семей водителей.

****
Ничего страшного. В городе много востребованных рабочих специальностей. А обезбашенных подрезающих газелек меньше будет.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 03.12.2018, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 03.12.2018, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда районы избавявятся от нетрудоспособных глав администраций?

****
когда смелее станете и начнете в открытую критиковать.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 03.12.2018, 18:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 03.12.2018, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
когда смелее станете и начнете в открытую критиковать.

------------------------------

Да, товарищи. Измельчал начальник, измельчал подчинённый. Не то, что
в прежние времена. Вот, помню, мой начальник так любил критику и самокритику, что даже сам на себя посылал анонимки. Потому как видел
в себе недостатки и хотел, чтобы его пропесочили, где надо!.. А теперь? Тьфу...



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com