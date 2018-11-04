Хабирова пригласили на согласованный властями общереспубликанский митинг обманутых дольщиков

Правительство республики согласовало проведение общереспубликанского митинга пострадавших дольщиков 8 декабря на площади перед уфимским Дворцом культуры "Химик". Об этом "Idel.Реалии" сообщила секретарь республиканского движения обманутых дольщиков "Лишние люди", юрист Зульфия Гайсина.— Основным требованием на митинге будет то же самое, которое озвучил наш недавний съезд — достроить наши дома за счет бюджетного финансирования, — сказала Зульфия Гайсина. — Это наиболее простой, быстрый и эффективный способ решения проблемы. Вместе с тем, это и справедливый способ — ведь именно государство допустило возможность хищения денежных средств у граждан, не обеспечило розыск и возврат этих денег. А при способе же, который мы предлагаем, государство будет иметь право потребовать от мошенников-застройщиков возместить в бюджет нанесенный ими ущерб.Активистка также отметила, что за две недели, прошедшие со дня республиканского съезда обманутых дольщиков "внимание со стороны органов власти к проблемам пострадавших осталось, практически, на нуле".— Требования нашего съезда мы передали в администрацию главы республики, правительство и соответствующие ведомства, но от них до сих пор не последовало никакой реакции — ни одного значимого совещания, ни комментариев, ни даже телефонных звонков, — посетовала Зулльфия Гайсина. — Социальные сети, которые про требованию врио главы региона завели сейчас все чиновники, полны просьб людей о помощи, но реакции нет никакой.Одиночные пикеты, на которых ежедневно стоят представители проблемных объектов никак не трогают Белый дом. Поэтому дольщики решили провести этот митинг, а как действовать дальше, мы посмотрим, исходя из реакции властей на него.По данным организаторов митинга, в мероприятии примут участие делегации, как минимум, с двенадцати объектов долгостроя из Уфы, Нефтекамска, Стерлитамака, Иглинского и Кармаскалинского районов. На митинг приглашены врио главы республики Радий Хабиров, представители правительства и госкомитета по строительству, главы администраций тех городов и районов, где расположены недостроенные дома пострадавших дольщиков. Количество участвующих в мероприятии заявлено в 500 человек.