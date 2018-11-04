Хабирова пригласили на согласованный властями общереспубликанский митинг обманутых дольщиков

— Основным требованием на митинге будет то же самое, которое озвучил наш недавний съезд — достроить наши дома за счет бюджетного финансирования, — сказала Зульфия Гайсина. — Это наиболее простой, быстрый и эффективный способ решения проблемы. Вместе с тем, это и справедливый способ — ведь именно государство допустило возможность хищения денежных средств у граждан, не обеспечило розыск и возврат этих денег. А при способе же, который мы предлагаем, государство будет иметь право потребовать от мошенников-застройщиков возместить в бюджет нанесенный ими ущерб.
Активистка также отметила, что за две недели, прошедшие со дня республиканского съезда обманутых дольщиков "внимание со стороны органов власти к проблемам пострадавших осталось, практически, на нуле".
— Требования нашего съезда мы передали в администрацию главы республики, правительство и соответствующие ведомства, но от них до сих пор не последовало никакой реакции — ни одного значимого совещания, ни комментариев, ни даже телефонных звонков, — посетовала Зулльфия Гайсина. — Социальные сети, которые про требованию врио главы региона завели сейчас все чиновники, полны просьб людей о помощи, но реакции нет никакой.
Одиночные пикеты, на которых ежедневно стоят представители проблемных объектов никак не трогают Белый дом. Поэтому дольщики решили провести этот митинг, а как действовать дальше, мы посмотрим, исходя из реакции властей на него.
По данным организаторов митинга, в мероприятии примут участие делегации, как минимум, с двенадцати объектов долгостроя из Уфы, Нефтекамска, Стерлитамака, Иглинского и Кармаскалинского районов. На митинг приглашены врио главы республики Радий Хабиров, представители правительства и госкомитета по строительству, главы администраций тех городов и районов, где расположены недостроенные дома пострадавших дольщиков. Количество участвующих в мероприятии заявлено в 500 человек.
Артур Асафьев, Идель.Реалии
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Хабирова пригласили на согласованный властями общереспубликанский митинг обманутых дольщиков
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