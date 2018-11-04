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Главврач онкодиспансера заявил о нехватке лекарств для онкобольных

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В Башкирии не хватает лекарств для пациентов, проходящих амбулаторное лечение после выписки из онкодиспансера, сообщил сегодня в ходе круглого стола в Курултае республики главный врач республиканского клинического онкодиспансера Руслан Султанов. «Препаратов крайне не хватает, — сказал он.

Главврач онкодиспансера заявил о нехватке лекарств для онкобольных


— Все, что мы делали в стационаре, становится бессмысленным без продолжения лечения». Затраты на покупку медикаментов главврач оценил в «сотни миллионов рублей». По его словам, нужно принять, как минимум, три программы по онкологии, которые позволят диспансеру закупать лекарства для выписавшихся пациентов. Сейчас действуют две программы, направленные на борьбу с раком легких и молочной железы, но денег все равно не хватает, отметил он. Четверть из 200 женщин, выписавшихся после лечения рака молочной железы, нуждаются в лекарствах.

Онкоцентр вынужден лечить их «дорогим стационарным способом», сообщил Руслан Султанов. Он добавил, что недостаточно средств и на оказание паллиативной помощи. Финансирование этого направления не растет. Повышается зарплата врачей, но бюджетные расходы на лекарства для тяжелобольных пациентов сокращаются, отметил докладчик.

Он отметил, что в Башкирии есть проблема с выявлением онкологии на ранней стадии, во многом связанная с нехваткой в поликлиниках участковых врачей и врачей-онкологов. По данным минздрава, в Башкирии не хватает, как минимум, 46 врачей-онкологов.

Дарья Кучеренко, Коммерсант
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  • 1 | 03.12.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А в это время бюджет пухнет от денег:
В 2016 году в бюджете осталось 10 млрд неиспользованных денег, в 2017-м – 11,5 млрд рублей. В первые полгода 2018 года также отмечался профицит – 24 миллиарда рублей (40% бюджета).
Что это как не геноцид собственного народа?!



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  • 2 | 03.12.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Однако, началась борьба за кресло министра здравоохранения.



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  • 3 | 03.12.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А в это время бюджет пухнет от денег:
В 2016 году в бюджете осталось 10 млрд неиспользованных денег, в 2017-м – 11,5 млрд рублей. В первые полгода 2018 года также отмечался профицит – 24 миллиарда рублей (40% бюджета).
Что это как не геноцид собственного народа?!

Все это Путин складывает в копилку, грядут тяжелые времена, что не понятного.



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  • 4 | 03.12.2018, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У меня двоякое мнение.
1. Система ОМС не работает в отношении онкобольных. Онкопациенты должны лечиться за счет бюджета. Кто в теме можете не умничать.
2. Руслан Закирович. Очень много нареканий по поводу оплаты больными за услуги медработников онкодиспансера, которые идут не в кассу больницы. Если это прекратиться, то было бы хорошо. А если это невозможно, то через кассу официально.



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  • 5 | 03.12.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 03.12.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А в это время бюджет пухнет от денег:
В 2016 году в бюджете осталось 10 млрд неиспользованных денег, в 2017-м – 11,5 млрд рублей. В первые полгода 2018 года также отмечался профицит – 24 миллиарда рублей (40% бюджета).
Что это как не геноцид собственного народа?!
*******************************************
УТОЧНЯЮ: Речь идет о бюджете страны башкир.



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1

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  • 6 | 03.12.2018, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 03.12.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 03.12.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А в это время бюджет пухнет от денег:
В 2016 году в бюджете осталось 10 млрд неиспользованных денег, в 2017-м – 11,5 млрд рублей. В первые полгода 2018 года также отмечался профицит – 24 миллиарда рублей (40% бюджета).
Что это как не геноцид собственного народа?!
*******************************************
УТОЧНЯЮ: Речь идет о бюджете страны башкир.
++++++++++++++++++++++++++
Чего так разволновался то, если речь о стране башкир?



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1

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  • 7 | 03.12.2018, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 03.12.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 03.12.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А в это время бюджет пухнет от денег:
В 2016 году в бюджете осталось 10 млрд неиспользованных денег, в 2017-м – 11,5 млрд рублей. В первые полгода 2018 года также отмечался профицит – 24 миллиарда рублей (40% бюджета).
Что это как не геноцид собственного народа?!
*******************************************
УТОЧНЯЮ: Речь идет о бюджете страны башкир.
______________________________________________
Уточни где она находится? Рядом с Нарнией?



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1

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  • Гость
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  • 8 | 03.12.2018, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 03.12.2018, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 03.12.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 03.12.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А в это время бюджет пухнет от денег:
В 2016 году в бюджете осталось 10 млрд неиспользованных денег, в 2017-м – 11,5 млрд рублей. В первые полгода 2018 года также отмечался профицит – 24 миллиарда рублей (40% бюджета).
Что это как не геноцид собственного народа?!
*******************************************
УТОЧНЯЮ: Речь идет о бюджете страны башкир.
______________________________________________
Уточни где она находится? Рядом с Нарнией?
*****************************************
Если ты каким то образом стараешься выделять страну башкир, какая тебе разница, где бы она не находилась?



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1

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  • Гость
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  • 9 | 03.12.2018, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 03.12.2018, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 03.12.2018, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 03.12.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 03.12.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А в это время бюджет пухнет от денег:
В 2016 году в бюджете осталось 10 млрд неиспользованных денег, в 2017-м – 11,5 млрд рублей. В первые полгода 2018 года также отмечался профицит – 24 миллиарда рублей (40% бюджета).
Что это как не геноцид собственного народа?!
*******************************************
УТОЧНЯЮ: Речь идет о бюджете страны башкир.
______________________________________________
Уточни где она находится? Рядом с Нарнией?
*****************************************
Если ты каким то образом стараешься выделять страну башкир, какая тебе разница, где бы она не находилась?
_______________________________________________________
Так это ты придумал эту волшебную страну. Сдается мне что она существует только в твоем больном воображении, поэтому уточняю



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  • 10 | 03.12.2018, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда идет оптимизация,то говорить о вливании денег в медицину не стоит . И гл врачи , минздрав РБ строго ограничены финансовым рамками .
Часть больных получают лекарства бесплатно по строго утвержденным спискам .Поэтому львиная доля больных вовсе не получают никакого лечения , т.к. на обычную зарплату импортные лекарства не купишь .Позорно , когда для лечения конкретного больного собираем всем миром на лечения и на лекарства,это чаще за границей.
Профицит- не за счет медицины , за счет дорог,строительства бюджетных учреждений и проч.Это гораздо труднее . чем вкладывать в медицину.Хоть не разворовали и то ладно .Может Открывашку позвать?
Проскочило сообщение : вроде как в Салавате не хватает врачей. и Радио призвал пригласить активнее в о врачи выпускников, почему-то не хотят работать в поликлиниках молодые врачи.Это .действительно , проблема!



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  • 11 | 03.12.2018, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда идет оптимизация,то говорить о вливании денег в медицину не стоит . И гл врачи , минздрав РБ строго ограничены финансовым рамками .
Часть больных получают лекарства бесплатно по строго утвержденным спискам .Поэтому львиная доля больных вовсе не получают никакого лечения , т.к. на обычную зарплату импортные лекарства не купишь .Позорно , когда для лечения конкретного больного собираем всем миром на лечения и на лекарства,это чаще за границей.
Профицит- не за счет медицины , за счет дорог,строительства бюджетных учреждений и проч.Это гораздо труднее . чем вкладывать в медицину.Хоть не разворовали и то ладно .Может Открывашку позвать?
Проскочило сообщение : вроде как в Салавате не хватает врачей. и Радио призвал пригласить активнее в о врачи выпускников, почему-то не хотят работать в поликлиниках молодые врачи.Это .действительно , проблема!



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  • 12 | 03.12.2018, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 03.12.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
А в это время бюджет пухнет от денег:
В 2016 году в бюджете осталось 10 млрд неиспользованных денег, в 2017-м – 11,5 млрд рублей. В первые полгода 2018 года также отмечался профицит – 24 миллиарда рублей (40% бюджета).
Что это как не геноцид собственного народа?!
===
если вы о Федеральном бюджете, то не в млрд, а трл.рублей!



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  • 13 | 03.12.2018, 17:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если на все взятки, которые получают сотрудники онкологического диспансера, закупить лекарства, то денежные средства ещё и останутся на строительство нового корпуса! Очень Опытный



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  • 14 | 03.12.2018, 17:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 03.12.2018, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 03.12.2018, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 03.12.2018, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 03.12.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 03.12.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А в это время бюджет пухнет от денег:
В 2016 году в бюджете осталось 10 млрд неиспользованных денег, в 2017-м – 11,5 млрд рублей. В первые полгода 2018 года также отмечался профицит – 24 миллиарда рублей (40% бюджета).
Что это как не геноцид собственного народа?!
*******************************************
УТОЧНЯЮ: Речь идет о бюджете страны башкир.
______________________________________________
Уточни где она находится? Рядом с Нарнией?
*****************************************
Если ты каким то образом стараешься выделять страну башкир, какая тебе разница, где бы она не находилась?
_______________________________________________________
Так это ты придумал эту волшебную страну. Сдается мне что она существует только в твоем больном воображении, поэтому уточняю
**********************************************

Прежде чем уточнять то что уточнено научись читать свой роДной внимательнее.
Мой вопрос был очень простой, , а ты сразу упал в ступор:
УТОЧНЯЮ: Речь идет о бюджете страны башкир.
++++++++++++++++++++++++++
Чего так разволновался то, если речь о стране башкир?
-------

Так что , не волнуйся, не выдумывай себе страшилку в своих пасквилях, боярышник за шиворот и айда инде бай-бай-бай!



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