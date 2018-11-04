Главврач онкодиспансера заявил о нехватке лекарств для онкобольных

В Башкирии не хватает лекарств для пациентов, проходящих амбулаторное лечение после выписки из онкодиспансера, сообщил сегодня в ходе круглого стола в Курултае республики главный врач республиканского клинического онкодиспансера Руслан Султанов. «Препаратов крайне не хватает, — сказал он.— Все, что мы делали в стационаре, становится бессмысленным без продолжения лечения». Затраты на покупку медикаментов главврач оценил в «сотни миллионов рублей». По его словам, нужно принять, как минимум, три программы по онкологии, которые позволят диспансеру закупать лекарства для выписавшихся пациентов. Сейчас действуют две программы, направленные на борьбу с раком легких и молочной железы, но денег все равно не хватает, отметил он. Четверть из 200 женщин, выписавшихся после лечения рака молочной железы, нуждаются в лекарствах.Онкоцентр вынужден лечить их «дорогим стационарным способом», сообщил Руслан Султанов. Он добавил, что недостаточно средств и на оказание паллиативной помощи. Финансирование этого направления не растет. Повышается зарплата врачей, но бюджетные расходы на лекарства для тяжелобольных пациентов сокращаются, отметил докладчик.Он отметил, что в Башкирии есть проблема с выявлением онкологии на ранней стадии, во многом связанная с нехваткой в поликлиниках участковых врачей и врачей-онкологов. По данным минздрава, в Башкирии не хватает, как минимум, 46 врачей-онкологов.