Как «фронтовичка» Сулейманова должность заработала

По словам источника издания, Алина Сулейманова, которая занимает должность директора муниципального продюсерского центра «Вся Уфа», получит назначение заместителем главы администрации Уфы по связям с общественностью, СМИ, а также будет курировать вопросы культуры. Кандидатуру Сулеймановой утвердил врио главы Башкирии Радий Хабиров.Частично в мэрии к ней перейдут полномочия Сынтимира Баязитова. О том, что последний покинул пост замглавы администрации Уфы по гуманитарным вопросам, мы сообщали сегодня.Справка. Телеведущая Алина Сулейманова приобрела известность после выхода программы «Уфимское времечко» на телеканале БСТ. Генеральным директором телекомпании «Вся Уфа» была с 2015 года.***Известная телеведущая Алина Сулейманова в беседе с корреспондентом «Башинформа» высказалась по поводу создания регионального отделения Общероссийского народного фронта, учредительная конференция которого состоялась 30 октября в Уфе. Как оказалось, с недавних пор она и сама является членом штаба представительства ОНФ в Башкортостане.«Я считаю, великолепно то, что это все у нас состоялось. Теперь мы можем с полным основанием понимать, куда мы движемся», — отметила журналистка. В качестве примера она привела свою работу в программе «Уфимское времечко», основоположником и шеф-редактором которой является уже много лет.«Ежедневно к нам в редакцию за помощью обращаются десятки человек. У нас в принципе очень активное население. И наиболее активных жителей республики, которым не все равно, которых мы у себя называем «народными контролерами» «Уфимского времечка», мы сможем пригласить к участию в народном фронте, который поможет объединить наши усилия», — сказала активистка общественного объединения.При этом сама Алина Сулейманова вполне спокойно относится к своей деятельности во фронте и не видит в этом лично никакой «политической заинтересованности». «Я считаю, что это позиция любого гражданина России, который хочет, чтобы наши дети, и мы жили в такой стране, которую мы хотим видеть. Это наша гражданская позиция, которую мы ежедневно отражаем в эфире. Мы стараемся делать все, чтобы жизнь у нас становилась лучше. И если власть идет навстречу к нам — мы только открыты», — заявила телеведущая.«Сейчас отделения ОНФ будут создаваться по всей республике, и я уверена, что мои коллеги, в частности, в редакции «Уфимского времечка», поддерживают эту инициативу. Мы все уважаем Путина, уважаем ту политику, которая сейчас проводится в России», — подчеркнула ведущая БСТ и телеканала «Россия 1».