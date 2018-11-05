Претенденты на кресло премьер-министра Башкирии

3 декабря премьер Башкирии Рустэм Марданов покинул правительство врио главы региона Радия Хабирова. Уже в этот же день официально стало известно, что Рустэм Марданов назначен начальником Уральского главного управления Цетробанка России. Осведомленные источники связывали новое назначение Марданова с дружбой с известной землячкой, главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Негативную реакции общественности вызвало награждение Марданова орденом Салавата Юлаева. В социальных сетях, например, люди прокомментировали это так: «Награждение орденами давно стало нарицательным явлением, когда чиновников надо гнать, их награждают».
Заявлений или комментариев из аппарата врио о том, кто сменит Марданова на посту, еще не было. Однако, по данным Regnum, на кресло премьер-министра правительства Башкирии претендуют три человека - замруководителя администрации главы Башкирии Ринат Баширов, известный арбитражный управляющий Рустам Шуваров, а также экс-депутат Госдумы, сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров.
Источник ProUfu.ru, близкий к правительству республики, добавил к этому списку еще одну фамилию - министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова. Однако с учетом того, что Башкирия - все же промышленный регион, скорее всего, стать премьером ему не дадут.
К слову, главными задачами для новоиспеченного премьера в Башкирии станут работа с Москвой, инвесторами и стимулирование деятельности предпринимателей. Отсюда источник называет наиболее подходящей кандидатурой на пост премьера Андрея Назарова. Правительству республики должен прийтись кстати его большой опыт в сфере бизнеса и строительства (Назаров является владельцем компании «Гранель» - крупнейшего застройщика Подмосковья, - прим.ред.). Кроме того, Андрей Назаров является сопредседателем союза российских предпринимателей «Деловая Россия», куда входят бизнесмены перерабатывающего сектора промышленности. Вместе с этим Назаров возглавляет региональное отделение Ассоциации юристов России и также входит в некоммерческую организацию «Бизнес против коррупции». Наш собеседник подчеркивает, что если Хабиров сумеет убедить Назарова занять данную должность, то бурное развитие экономики региона будет реализовано. К тому же, как подчеркивает источник, Назаров - выходец из Зауралья, поэтому он как никто другой знает самый депрессивный регион.
Другие персоны собеседник назвал «менее удачными» - опыт работы с премьером-финансистом в республике уже был (Баширов, как и Марданов, финансист), а компании Шуварова слишком часто становились банкротами.
ПроУфу
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Претенденты на кресло премьер-министра Башкирии
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