Претенденты на кресло премьер-министра Башкирии

Информационное агентство Regnum назвало имена тех, кто может занять кресло главы Правительства Башкирии. Информированные источники ProUfu.ru назвали еще несколько фамилий.3 декабря премьер Башкирии Рустэм Марданов покинул правительство врио главы региона Радия Хабирова. Уже в этот же день официально стало известно, что Рустэм Марданов назначен начальником Уральского главного управления Цетробанка России. Осведомленные источники связывали новое назначение Марданова с дружбой с известной землячкой, главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Негативную реакции общественности вызвало награждение Марданова орденом Салавата Юлаева. В социальных сетях, например, люди прокомментировали это так: «Награждение орденами давно стало нарицательным явлением, когда чиновников надо гнать, их награждают».Заявлений или комментариев из аппарата врио о том, кто сменит Марданова на посту, еще не было. Однако, по данным Regnum, на кресло премьер-министра правительства Башкирии претендуют три человека - замруководителя администрации главы Башкирии Ринат Баширов, известный арбитражный управляющий Рустам Шуваров, а также экс-депутат Госдумы, сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров.Источник ProUfu.ru, близкий к правительству республики, добавил к этому списку еще одну фамилию - министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова. Однако с учетом того, что Башкирия - все же промышленный регион, скорее всего, стать премьером ему не дадут.К слову, главными задачами для новоиспеченного премьера в Башкирии станут работа с Москвой, инвесторами и стимулирование деятельности предпринимателей. Отсюда источник называет наиболее подходящей кандидатурой на пост премьера Андрея Назарова. Правительству республики должен прийтись кстати его большой опыт в сфере бизнеса и строительства (Назаров является владельцем компании «Гранель» - крупнейшего застройщика Подмосковья, - прим.ред.). Кроме того, Андрей Назаров является сопредседателем союза российских предпринимателей «Деловая Россия», куда входят бизнесмены перерабатывающего сектора промышленности. Вместе с этим Назаров возглавляет региональное отделение Ассоциации юристов России и также входит в некоммерческую организацию «Бизнес против коррупции». Наш собеседник подчеркивает, что если Хабиров сумеет убедить Назарова занять данную должность, то бурное развитие экономики региона будет реализовано. К тому же, как подчеркивает источник, Назаров - выходец из Зауралья, поэтому он как никто другой знает самый депрессивный регион.Другие персоны собеседник назвал «менее удачными» - опыт работы с премьером-финансистом в республике уже был (Баширов, как и Марданов, финансист), а компании Шуварова слишком часто становились банкротами.