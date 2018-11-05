Претенденты на кресло премьер-министра Башкирии

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».


Рейтинг публикаций
Гафур Гилязов: Афганская ...

Российская власть готовится широко отметить 30-летие (15 февраля 2019 г.) ...
  Администратор

Состоялись ли как ...

Накануне активистки феминистического движения Башкортостана "БашФем" провели ...
  natall

Гафур Гилязов: Что ...

День республики – 11 октября 2018 г., ознаменовался важным политическим ...
  Администратор

После «дня народного ...

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, ...
  Администратор

Новые мечты ...

В редакцию ProUfu.ru обратилась учительница башкирского языка Альфия Юсупова, ...
  natall

Лучшие комментарии дня
Непотребный гробовщик обр ...

а хде ПРЕПОД? евонная тема.. а ваще кто-нить связывался с ИРО? та еще ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Непотребный гробовщик обр ...

Трудовая биография Рамиля Мазитова. 1974—1975 — директор Максютовский ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Мурзагулов попросил не тр ...

Уже один тот факт, что эта парочка из свиты муртаЗла, вызывает у меня ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Календарь новостей
«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Лучшие комментарии недели
Путин: «Кому война, а ком ...

Сам же и грабит свой народ , сам же и развязывает войны - упырь
  Рейтинг: +6  Анонимно

Что скажут — то и поддерж ...

15%-истинная доля башкир в численности населения
  Рейтинг: +5  Анонимно

Коммунисты Башкирии требу ...

При этом, признала она, конкурс спровоцировал очень много нехороших ве ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
Путин: «Кому война, а ком ...

Сам же и грабит свой народ , сам же и развязывает войны - упырь
  Рейтинг: +6  Анонимно

Народное единство в парал ...

Какая там нищета? Побоку безработицу и беззаконие властей. Мы должны г ...
  Рейтинг: +5  Karim Yaushev

Что скажут — то и поддерж ...

15%-истинная доля башкир в численности населения
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
«Обостренное чувство ...

История, которая случилась в Уфе ровно 15 лет назад. Изготовление литературной ...
  5.12.2018   38953    3

Всетаки замустаили ...

Уфимский аэропорт назван в честь Мустая Карима. 4 декабря Общественная палата ...
  5.12.2018   41496    3

Как «фронтовичка» ...

По словам источника издания, Алина Сулейманова, которая занимает должность ...
  5.12.2018   38417    2

Претенденты на кресло ...

Информационное агентство Regnum назвало имена тех, кто может занять кресло ...
  5.12.2018   40639    1

«Я услышал гнев ...

Правительство Франции ввело мораторий на повышение цен на топливо. Это сделали ...
  5.12.2018   36096    1

Обсуждаемое за месяц
«Обостренное чувство ...

История, которая случилась в Уфе ровно 15 лет назад. Изготовление литературной ...
  5.12.2018   27606    3

Всетаки замустаили ...

Уфимский аэропорт назван в честь Мустая Карима. 4 декабря Общественная палата ...
  5.12.2018   25070    3

Как «фронтовичка» ...

По словам источника издания, Алина Сулейманова, которая занимает должность ...
  5.12.2018   20751    2

Претенденты на кресло ...

Информационное агентство Regnum назвало имена тех, кто может занять кресло ...
  5.12.2018   36051    1

«Я услышал гнев ...

Правительство Франции ввело мораторий на повышение цен на топливо. Это сделали ...
  5.12.2018   32977    1

Последние публикации
«Обостренное чувство ...

История, которая случилась в Уфе ровно 15 лет назад. Изготовление литературной ...
  5.12.2018   31312    3

Всетаки замустаили ...

Уфимский аэропорт назван в честь Мустая Карима. 4 декабря Общественная палата ...
  5.12.2018   37126    3

Как «фронтовичка» ...

По словам источника издания, Алина Сулейманова, которая занимает должность ...
  5.12.2018   36594    2

Претенденты на кресло ...

Информационное агентство Regnum назвало имена тех, кто может занять кресло ...
  5.12.2018   28124    1

«Я услышал гнев ...

Правительство Франции ввело мораторий на повышение цен на топливо. Это сделали ...
  5.12.2018   18912    1

Виктор Шендерович: Речь ...

Сейчас будет «многабукв». Я, конечно, репетитор азбуки и проповедник таблицы ...
  5.12.2018   24622    2

Из церкви в космос, или ...

Грустная история про будущее России. Городские власти Барнаула закрыли ...
  5.12.2018   14460    2

Хабиров: «Жители ...

Такое признание врио региона сделал на Всероссийском юридическом форуме в Уфе. ...
  4.12.2018   14873    28

Силовики силой насильно ...

Перед тем, как изнасиловать 23-летню Гузель Р., трое полицейских начальников из ...
  4.12.2018   29879    84

Мурзагулов попросил не ...

Радий Хабиров будет реагировать не на «красивых блогеров», а на проблемы, ...
  4.12.2018   17462    11

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Декабрь 2018 (19)
Ноябрь 2018 (106)
Октябрь 2018 (139)
Сентябрь 2018 (165)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Читаемое за неделю
Марданов уходит в ...

Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов, занимающий эту должность с ноября ...
  28.11.2018   33100    41

Коммунисты Башкирии ...

Башкирский реском КПРФ обратился к Общественной палате России (ОП) и властям ...
  28.11.2018   24952    25

Галлямов о Муртазе: В ...

Политолог рассуждает о возможности возвращения в большую политику первого ...
  28.11.2018   17424    141

Как отмазывают ...

Ой, как мне не хочется перебивать ужасно важный пост о выборной стратегии новым ...
  29.11.2018   14107    20

Ждем перемен на блюдечке ...

Нестареющая песня-гимн Цоя «Перемен», как и культовый фильм «Асса» чутко ...
  29.11.2018   27107    31

Читаемое за месяц
После «дня народного ...

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, ...
  5.11.2018   30821    28

Владимир Познер о ...

Летом, даже не летом уже, а весь сентябрь, я был в Соединенных Штатах, где я ...
  5.11.2018   33297    14

Откуда у ...

Сначала полицейские обвиняемых в изнасиловании девушки дознавателя в Уфе ...
  5.11.2018   30812    250

Упитанный единоросс ...

Пенсия в России должна быть только по инвалидности, заявил депутат Ярославской ...
  5.11.2018   16955    64

Позорище страны Ольга ...

Теперь будете жить, ломая голову: родили вас по просьбе государства или вы ...
  6.11.2018   34071    79


Претенденты на кресло премьер-министра Башкирии

Оценили
0






Информационное агентство Regnum назвало имена тех, кто может занять кресло главы Правительства Башкирии. Информированные источники ProUfu.ru назвали еще несколько фамилий.

Претенденты на кресло премьер-министра Башкирии


3 декабря премьер Башкирии Рустэм Марданов покинул правительство врио главы региона Радия Хабирова. Уже в этот же день официально стало известно, что Рустэм Марданов назначен начальником Уральского главного управления Цетробанка России. Осведомленные источники связывали новое назначение Марданова с дружбой с известной землячкой, главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Негативную реакции общественности вызвало награждение Марданова орденом Салавата Юлаева. В социальных сетях, например, люди прокомментировали это так: «Награждение орденами давно стало нарицательным явлением, когда чиновников надо гнать, их награждают».

Заявлений или комментариев из аппарата врио о том, кто сменит Марданова на посту, еще не было. Однако, по данным Regnum, на кресло премьер-министра правительства Башкирии претендуют три человека - замруководителя администрации главы Башкирии Ринат Баширов, известный арбитражный управляющий Рустам Шуваров, а также экс-депутат Госдумы, сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров.

Источник ProUfu.ru, близкий к правительству республики, добавил к этому списку еще одну фамилию - министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова. Однако с учетом того, что Башкирия - все же промышленный регион, скорее всего, стать премьером ему не дадут.

К слову, главными задачами для новоиспеченного премьера в Башкирии станут работа с Москвой, инвесторами и стимулирование деятельности предпринимателей. Отсюда источник называет наиболее подходящей кандидатурой на пост премьера Андрея Назарова. Правительству республики должен прийтись кстати его большой опыт в сфере бизнеса и строительства (Назаров является владельцем компании «Гранель» - крупнейшего застройщика Подмосковья, - прим.ред.). Кроме того, Андрей Назаров является сопредседателем союза российских предпринимателей «Деловая Россия», куда входят бизнесмены перерабатывающего сектора промышленности. Вместе с этим Назаров возглавляет региональное отделение Ассоциации юристов России и также входит в некоммерческую организацию «Бизнес против коррупции». Наш собеседник подчеркивает, что если Хабиров сумеет убедить Назарова занять данную должность, то бурное развитие экономики региона будет реализовано. К тому же, как подчеркивает источник, Назаров - выходец из Зауралья, поэтому он как никто другой знает самый депрессивный регион.

Другие персоны собеседник назвал «менее удачными» - опыт работы с премьером-финансистом в республике уже был (Баширов, как и Марданов, финансист), а компании Шуварова слишком часто становились банкротами.

ПроУфу
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 05.12.2018, 00:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1899 | Комментарии: 62219 | Рейтинг: +12208,5
ВРИО не имеет права назначать премьера. Нет полномочий. Точка.

Сколько б-стан будет без премьера - вопрос?
До марта или до сентября?
Делаем ставки))))
Еще время есть...



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com