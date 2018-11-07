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Круговорот Альмухаметова в природе

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Телеканал «Вся Уфа» может возглавить Азамат Альмухаметов. На должность директора продюсерского центра «Вся Уфа», управляющего одноименным муниципальным телеканалом, рассматривается его бывший директор по развитию Азамат Альмухаметов, сообщил информированный источник “Ъ-Уфа”. Рукодившая телеканалом с 2015 года Алина Сулейманова переходит на работу в городскую администрацию. Она получила назначение на должность заместителя главы администрации по связям с общественностью, СМИ и культуре.

Круговорот Альмухаметова в природе


Азамат Альмухаметов — телевизионщик со стажем с 1991 года. Начинал редактором молодежных программ, затем курировал общественно-политические. С 1999 по 2010 годы работал директором по развитию «Всей Уфы». Затем перешел на работу в ГУП ТРК «Башкортостан» на пост заместителя директора по телевидению. Оставил эту должность после ухода руководителя — Галима Якупова — в марте 2017 года. После этого занимался консалтингом.

Наталья Павлова, Коммерсант
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***

Директор БСТ и тележурналист Азамат Альмухаметов - взяточник?

Ай-я-яй. Такие вещи пишут - читать стыдно. А ведь такие честные и искренние глаза, я ему так верил... И ещё - оригинал материала пропал с сайта, и в кэше с трудом находится. А доброжелатели сигнализируют в личных сообщениях, что скандал усиленно затушёвывает администрация президента РБ.

Вчера, 28 августа, оперативники МВД по РБ в ходе следственного эксперимента поймали с поличным при получении 120 тысяч рублей заместителя гендиректора ГУП ГТРК «Башкортостан» Азамата Альмухаметова. По версии правоохранителей, телевизионщик вымогал у коммерсантов деньги за «подготовку негативного сюжета о состоянии дорог в Нефтекамске для показа его по региональному телевидению».

Предприниматели, не пожелавшие платить тележурналисту, обратились с заявлением о коммерческом подкупе в органы внутренних дел, представив оперативникам записи телефонных переговоров и другие доказательства вымогательства.

Прежде чем г-на Альмухаметова задержали с мечеными купюрами, правоохранители провели оперативные мероприятия, изобличающие известного ведущего в совершении преступления, которое Уголовный кодекс трактует как «Коммерческий подкуп». Если суд признает Азамата Альмухаметова виновным по ст. 204 УК РФ, ему грозит от трех до шести лет лишения свободы. Сегодня оперативные материалы переданы в следственный комитет Башкирии, который и будет расследовать дело против тележурналиста.

Надо сказать, это не первый случай в истории башкирского телевидения, когда тележурналисты попадаются на взятках. В октябре 2005 года также с поличным при получении денег поймали тогдашнего начальника службы информационных программ ГТРК "Башкортостан" Алика Аллаярова и оператора Александра Мешкова.

Тогда делом занимались башкирские чекисты по заявлению заместителя председателя московского потребительского кооператива "Свой дом" Сергея Волкова, которого тележурналисты склоняли к выплате 100 тысяч рублей за «блокирование» негативного сюжета. Сделка по передаче меченых купюр прошла под наблюдением оперативников, за деньгами пришел телеоператор, а впоследствии банкноты были найдены в сейфе Аллаярова. Оба мужчины были осуждены за мошенничество, но условно.

ЖЖ igor-ufa, 29 августа 2012
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  • 1 | 06.12.2018, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В нынешнее время, путевкой, пропуском в "высшие"эшелоны власти РФ служит : или наличие судимости, или участие в криминальной группировке, или участие в громком скандале ( хабиров). Ну и конечно собачья преданность путину...



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  • 2 | 06.12.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Два брата-акробата.



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  • 3 | 06.12.2018, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Два брата-акробата.



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  • 4 | 06.12.2018, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Каселек ....,каселек. Какой каселек? Ты Докажи, начальник!



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  • Участник
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  • 5 | 06.12.2018, 11:41 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11729 | Рейтинг: -1867,3
Вчера, 28 августа, оперативники МВД по РБ в ходе следственного эксперимента поймали с поличным при получении 120 тысяч рублей заместителя гендиректора ГУП ГТРК «Башкортостан» Азамата Альмухаметова. По версии правоохранителей, телевизионщик вымогал у коммерсантов деньги за «подготовку негативного сюжета о состоянии дорог в Нефтекамске для показа его по региональному телевидению».
_________________________________________________
Ах, какая неожиданность.
Не может быть, чтобы журналисты за деньги выполняли заказы.



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2

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  • Эксперт
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  • 6 | 06.12.2018, 12:07 | Автор: юнг
    Публикации: 326 | Комментарии: 36106 | Рейтинг: +5784,4
А ведь по закону при приёме на работу необходима справка о судимости.



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  • 7 | 06.12.2018, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Проходит очередное заседание в октябрьском райсуде Уфы по фактам присвоения руководством администрации Уфы бюджетных средств: 500 млн.руб из Фонда сноса ветхлого жилья и 600 млн.руб + 400 млн.руб из республиканского бюджета. Итого 1,6млрд.руб
Администрация Уфы подала иски на 500млн.руб. в Арбитражный суд на 9 застройщиков в Уфе (по их высказыванию, чтобы никто не упрекал адм.Уфы в бездеятельности).
Но вот кто-нибудь из застройщиков вернул эти сворованные деньги????
Конечно, нет.
ТО, что попало в их карманы и карманы чиновников адм.Уфы, это, по их понятиям, невозвратно.
Если и вернули 500млн.руб федеральному фонду из 579,8млн.руб., то, разумеется, из бюджета Уфы.
А в бюджет Республики адм. Уфы вернула????? да нет же, никто не вернул
Купили за 10 лимонов прокурора горбунова, теперь купили судью - Зам главы филиппов цинично заявляет заранее, что они суд выиграют.
То есть наперед известно, что все закончится ничем.
а по сотням украденных миллионов, которые они рассовали по карманам, никто их не потребует возвратить.
так работает власть и в Москве, и в Уфе



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2

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  • Гость
  •  
  • 8 | 06.12.2018, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Проходит очередное заседание в октябрьском райсуде Уфы по фактам присвоения руководством администрации Уфы бюджетных средств: 500 млн.руб из Фонда сноса ветхлого жилья и 600 млн.руб + 400 млн.руб из республиканского бюджета. Итого 1,6млрд.руб
Администрация Уфы подала иски на 500млн.руб. в Арбитражный суд на 9 застройщиков в Уфе (по их высказыванию, чтобы никто не упрекал адм.Уфы в бездеятельности).
Но вот кто-нибудь из застройщиков вернул эти сворованные деньги????
Конечно, нет.
ТО, что попало в их карманы и карманы чиновников адм.Уфы, это, по их понятиям, невозвратно.
Если и вернули 500млн.руб федеральному фонду из 579,8млн.руб., то, разумеется, из бюджета Уфы.
А в бюджет Республики адм. Уфы вернула????? да нет же, никто не вернул
Купили за 10 лимонов прокурора горбунова, теперь купили судью - Зам главы филиппов цинично заявляет заранее, что они суд выиграют.
То есть наперед известно, что все закончится ничем.
а по сотням украденных миллионов, которые они рассовали по карманам, никто их не потребует возвратить.
так работает власть и в Москве, и в Уфе



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2

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  • Участник
  •  
  • 9 | 06.12.2018, 12:21 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11729 | Рейтинг: -1867,3
...а по сотням украденных миллионов, которые они рассовали по карманам, никто их не потребует возвратить.
так работает власть и в Москве, и в Уфе
_________________________________________________
Вот поэтому на народном голосовании "Имя России" с огромным преимуществом побеждал Сталин.
Либерасты повернули людей к Сталину.
Даже здесь либерасты обосрались.
А где они не обосрались?



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  • 10 | 06.12.2018, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Именно такой руководитель регионального телеканала, замазанный, а потом отмазанный, и нужен действующей в РБ власти, чтобы топил за них не задумываясь! Очень Опытный



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  • 11 | 06.12.2018, 16:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ишимбайская мафия!!!



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  • 12 | 06.12.2018, 18:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Два брата-акробата.

Один журналист , другой в прямом смысле законченный педик . Круто господа !!!



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