Круговорот Альмухаметова в природе

Телеканал «Вся Уфа» может возглавить Азамат Альмухаметов. На должность директора продюсерского центра «Вся Уфа», управляющего одноименным муниципальным телеканалом, рассматривается его бывший директор по развитию Азамат Альмухаметов, сообщил информированный источник “Ъ-Уфа”. Рукодившая телеканалом с 2015 года Алина Сулейманова переходит на работу в городскую администрацию. Она получила назначение на должность заместителя главы администрации по связям с общественностью, СМИ и культуре.Азамат Альмухаметов — телевизионщик со стажем с 1991 года. Начинал редактором молодежных программ, затем курировал общественно-политические. С 1999 по 2010 годы работал директором по развитию «Всей Уфы». Затем перешел на работу в ГУП ТРК «Башкортостан» на пост заместителя директора по телевидению. Оставил эту должность после ухода руководителя — Галима Якупова — в марте 2017 года. После этого занимался консалтингом.***Ай-я-яй. Такие вещи пишут - читать стыдно. А ведь такие честные и искренние глаза, я ему так верил... И ещё - оригинал материала пропал с сайта, и в кэше с трудом находится. А доброжелатели сигнализируют в личных сообщениях, что скандал усиленно затушёвывает администрация президента РБ.Вчера, 28 августа, оперативники МВД по РБ в ходе следственного эксперимента поймали с поличным при получении 120 тысяч рублей заместителя гендиректора ГУП ГТРК «Башкортостан» Азамата Альмухаметова. По версии правоохранителей, телевизионщик вымогал у коммерсантов деньги за «подготовку негативного сюжета о состоянии дорог в Нефтекамске для показа его по региональному телевидению».Предприниматели, не пожелавшие платить тележурналисту, обратились с заявлением о коммерческом подкупе в органы внутренних дел, представив оперативникам записи телефонных переговоров и другие доказательства вымогательства.Прежде чем г-на Альмухаметова задержали с мечеными купюрами, правоохранители провели оперативные мероприятия, изобличающие известного ведущего в совершении преступления, которое Уголовный кодекс трактует как «Коммерческий подкуп». Если суд признает Азамата Альмухаметова виновным по ст. 204 УК РФ, ему грозит от трех до шести лет лишения свободы. Сегодня оперативные материалы переданы в следственный комитет Башкирии, который и будет расследовать дело против тележурналиста.Надо сказать, это не первый случай в истории башкирского телевидения, когда тележурналисты попадаются на взятках. В октябре 2005 года также с поличным при получении денег поймали тогдашнего начальника службы информационных программ ГТРК "Башкортостан" Алика Аллаярова и оператора Александра Мешкова.Тогда делом занимались башкирские чекисты по заявлению заместителя председателя московского потребительского кооператива "Свой дом" Сергея Волкова, которого тележурналисты склоняли к выплате 100 тысяч рублей за «блокирование» негативного сюжета. Сделка по передаче меченых купюр прошла под наблюдением оперативников, за деньгами пришел телеоператор, а впоследствии банкноты были найдены в сейфе Аллаярова. Оба мужчины были осуждены за мошенничество, но условно.